La regular season di College Football corre spedita verso la 10° settimana che si giocherà già da mercoledì, anche se noi ci concentriamo come sempre sui big match del sabato, con analisi e tutti i consigli per le scommesse, oltre agli aggiornamenti stagionali e delle quote antepost. Da non perdere Texas-Vanderbilt, Florida-Georgia e Tennessee-Oklahoma. Pronostici NCAAF Week 10.

Pronostici NCAAF Week 10: I big match da non perdere

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 10 di College Football NCAAF in campo dal 29 ottobre al 1 novembre 2025.

Ohio State Buckeyes-Penn State Nittany Lions

Questo doveva essere uno dei grandi big match stagionali, ma poi tutto è andato storto per i Penn State Nittany Lions (3-4, 0-4) tanto che stanno giocando con l’allenatore ad interim Tom Bradley (dopo il licenziamento di James Franklin del 12 ottobre), con una squadra che arriva da 4 sconfitte di fila. Piove sul bagnato visto che Penn State affronterà la difesa numero 1 per punti concessi (appena 5,9 a partita) con il quarterback matricola Ethan Grunkemeyer, cresciuto a 20 minuti dall’Ohio Stadium e reclutato proprio da Ohio State. Nella sua prima partita dopo l’infortunio che ha messo fine alla stagione di Drew Allar, ha completato 15 passaggi su 28 per 93 yard e due intercetti contro Iowa. I Nittany Lions cercheranno di alleviare la pressione su Grunkemeyer utilizzando il running back Kaytron Allen, che ha 612 yard corse (6,2 per corsa) e nove touchdown. I Nittany Lions hanno perso l’ultima in Iowa, pur combattendo nel 24-25 finale, e la nuova notizia è che hanno avuto due settimane per riposare e preparare questa difficile trasferta.

C’è anche una cattiva notizia, anche gli Ohio State Buckeyes (7-0, 4-0) arrivano dal sabato di riposo, e hanno sfruttato il tempo per migliorare i punti deboli, come un gioco di corsa (solo 71° posto a livello nazionale con una media di 151,7 yard a partita), anche se ci sta pensando il il quarterback Julian Sayin, alla sua prima stagione da titolare è già in testa alla classifica FBS per percentuale di completati (80%) ed efficienza di passaggio (189,7). Può contare sul duo dinamico composto da Jeremiah Smith (49 ricezioni, 602 yard e sette touchdown) e Carnell Tate (34, 587, sei).

I Nittany Lions hanno subito otto sconfitte consecutive contro i Buckeyes che non battono dal 2011, quando la Penn State, ma questo non sembra il momento migliore per interrompere questa striscia da parte di Penn State che infatti è sfavorita con +20.5 punti di spread in appoggio. Penn State ha un record di 4-13 contro squadre classificate al primo posto nella Top 25 dell’AP. L’ultima vittoria del programma contro una squadra classificata al primo posto risale al 1981, quando i Nittany Lions sconfissero Pitt per 48-14. Solo 2 Over negli ultimi 10 precedenti tra Buckeyes e Nittany Lions, oggi la linea Over-Under si gioca a 43.5 punti totali.

Texas Longhorns-Vanderbilt Commodores

I Texas Longhorns (6-2, 3-1 SEC) tornano in casa dopo un mese, per una sfida fondamentale per la SEC Conference. Il grande interrogativo sarà la salute del quarterback Arch Manning, che ha riportato una commozione cerebrale al primo snap dei tempi supplementari nella vittoria in rimonta dei Longhorns per 45-38 in trasferta contro Mississippi State sabato scorso. Manning era ancora in infermeria quando la riserva Matthew Caldwell ha lanciato Emmett Mosley V per il passaggio da touchdown della vittoria. Ci sono volute la migliore partita universitaria di Manning e un ritorno di punt decisivo da parte di Ryan Niblett, che ha percorso 79 yard per riportare i Longhorns in parità dopo essere stati sotto di 17 punti a meno di 10 minuti dalla fine. Manning ha totalizzato il suo record personale di 346 yard, tre touchdown su passaggio e un altro touchdown su corsa. Se Manning non può giocare, Caldwell sarà al centro. Il nativo dell’Alabama ha giocato una stagione alla Jacksonville State, due alla Gardner-Webb e l’anno scorso alla Troy prima di trasferirsi in Texas. I Longhorns dovranno giocare molto meglio di quanto non abbia fatto per battere i Commodores, anche se arrivano da 3 vittorie consecutive, pur non sfruttando al meglio il loro potenziale nelle vittorie su Kentucky e Mississippi State.

I Vanderbilt Commodores (7-1, 3-1) hanno vinto due partite di fila in casa contro avversari in top 15, l’ultima delle quali è stata una vittoria per 17-10 contro Missouri sabato scorso, in cui il quarterback Diego Pavia ha segnato con un tuffo da 1 yard a 1:52 dalla fine. La corsa di Pavia ha permesso a Vanderbilt di avere la meglio sulla difesa. Ha accumulato solo 129 yard passate e ha corso per 20 yard su otto azioni, entrambi i minimi stagionali per il potenziale candidato all’Heisman Trophy. Vanderbilt ha un record di 7-1 per la prima volta dal 1941.

Vanderbilt è in testa nella serie contro i Longhorns con un record di 8-4-1, ma Texas ha vinto 27-24 la scorsa stagione a Nashville, nel primo incontro tra le due squadre dal 1928. Una differenza tra le due squadre nel rendimento nelle scommesse: nelle ultime 10 partite Vanderbilt è 7-3 ATS mentre Texas ha un pessimo 2-8 ATS e oggi i Commodores sono favoriti.

Florida Gators-Georgia Bulldogs

Billy Gonzales farà il suo debutto come capo allenatore ad interim dei Florida Gators (3-4, 2-2), in una stagione deludente e complicata. Florida ha esonerato Billy Napier dall’incarico di capo allenatore il giorno dopo la vittoria casalinga per 23-21 contro Mississippi State il 18 ottobre. Gonzales, che era l’allenatore dei ricevitori, ora ha il compito di aiutare i Gators a ribaltare la loro stagione. Il QB DJ Lagway ha lanciato due intercetti contro Mississippi State e ha lo stesso numero di intercetti (nove) dei passaggi da touchdown. Lagway ha 1.513 yard passate. Il running back Jadan Baugh ha corso per 150 yard, il suo record personale, contro Mississippi State.

I Georgia Bulldogs (6-1, 4-1) sono in lizza per il titolo nazionale e sono a pari merito con Ole Miss per il terzo posto nella SEC. L’unica sconfitta dei Bulldogs nella SEC è stata per 24-21 contro i Crimson Tide il 27 settembre. I Bulldogs arrivano dal loro bye dopo aver battuto Ole Miss per 43-35 il 18 ottobre. Il quarterback Gunner Stockton ha segnato 17 touchdown (10 su passaggio, sette su corsa), di cui cinque (quattro su passaggio, uno su corsa) contro Ole Miss. Ha lanciato per 1.553 yard ed è stato intercettato solo una volta su 200 tentativi in ​​questa stagione. I Bulldogs hanno perso il ricevitore di spicco Colbie Young (23 ricezioni, 336 yard) a causa di una frattura alla caviglia, Zachariah Branch guida la squadra con 35 ricezioni per 362 yard.

Georgia ha sempre battuto Florida negli ultimi 4 scontri, e in 7 precedenti su 8, con O/U 5-2-1 in questi match. Per oggi la linea favorisce gli ospiti con un touchdown di vantaggio (-7.0) mentre la linea Over-Under si gioca a 50.5 punti totali.

Tennessee Volunteers-Oklahoma Sooners

La difesa dei Oklahoma Sooners, al 18° posto, affronterà un altro dei migliori attacchi della nazione, e per giunta in trasferta a Knoxville, dopo le sconfitte contro Texas e Ole Miss. I Sooners sono sesti a livello nazionale per punti concessi a partita con 12,5, quarti a pari merito per primi down concessi (103) e secondi per sack a partita con 3,6. L’attacco non è stato altrettanto buono nelle ultime settimane come lo era all’inizio della stagione. I Sooners sono ancora 99° a livello nazionale per corse con 130,1 yard a partita, ma sperano di aver trovato qualcosa di interessante nel sophomore Xavier Robinson, che ha corso per 109 yard e due touchdown in sole nove azioni nella sconfitta per 34-26 della scorsa settimana contro Ole Miss. Oklahoma sta anche cercando di migliorare il quarterback John Mateer, che ha brillato all’inizio della stagione ma che si è ritirato dopo il rientro da un infortunio alla mano che lo ha tenuto fuori dalla partita del 4 ottobre contro Kent State.

I Tennessee Volunteers (6-2, 3-2 SEC) arrivano alla partita secondi a livello nazionale per punti a partita con 45,6, e terzi per attacco totale (510,1 yard a partita) e attacco su passaggio (266,3). Joey Aguilar ha lanciato per 2.344 yard e 18 touchdown con sei intercetti. Il problema dei Volvs è la difesa: nella vittoria della scorsa settimana per 56-34 contro Kentucky, i Volunteers hanno concesso 476 yard, di cui 330 in aria.

La partita è la seconda tra le due squadre nella SEC. Tennessee ha vinto la partita dell’anno scorso per 25-15 a Norman. Oklahoma ha vinto l’incontro precedente, 31-24, ai doppi tempi supplementari nel 2015. Per questa sfida i padroni di casa sono favoriti con un field goal di scarto (-3.0) mentre la linea Over-Under è altissima a 57.0 punti totali, alla faccia della difesa di Oklahoma.

Le scommesse sulla week 10 di NCAAF

Ecco le nostre previsioni sui big match della week 10 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Ohio State-Penn State: 1 -20.5

Texas-Vanderbilt: 2 +1.5

SMU-Miami: 2 -11.5

Maryland-Indiana: 2 -21.5

Kansas State-Texas Tech: 2 -7.5

Florida-Georgia: 2 -7.5

Mississippi-South Carolina: 2 +12.5

Tennessee-Oklahoma: 2 +3.5

Utah-Cincinnati: 2 +8.5

Quote Antepost: aggiornamenti per la vittoria del titolo nazionale

Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy.