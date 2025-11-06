In arrivo un altra settimana interessante di College Football con tanti big match da non perdere, ad iniziare da Texas Tech Red Raiders-BYU Cougars oltre a Mississippi State-Georgia, Missouri-Texas A&M ed Alabama Crimson Tide-LSU Tigers che abbiamo analizzato nel dettaglio, con tanti spunti per le scommesse. Pronostici NCAAF Week 11.

Pronostici NCAAF Week 11: I big match da non perdere

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 11 di College Football NCAAF in campo dal 4 al 8 novembre 2025.

Texas Tech Red Raiders-BYU Cougars

A Lubbock l’entusiasmo è alle stelle sui Texas Tech Red Raiders (8-1, 5-1 Big 12), alla numero #8 del ranking nazionale, che ospita la #7 in un big match davvero interessante tra due squadre che sono vicine nella classifica dei College Football Playoff e la sfida di questo fine settimana potrebbe essere decisiva per la classifica della Big 12 a fine anno. Il quaterback Behren Morton è reduce da un’ottima prestazione nella vittoria in trasferta per 43-20 contro Kansas State, in cui ha completato 21 passaggi su 32 per 249 yard e due touchdown, con 15 touchdown lanciati e quattro intercetti in questa stagione. Cameron Dickey è la principale minaccia su corsa per Texas Tech; ha corso per 746 yard e 10 touchdown. Caleb Douglas guida la squadra con 41 ricezioni per 594 yard e quattro touchdown.

I BYU Cougars (8-0, 5-0 Big 12) sono ancora imbattuti e al 41-27 contro Iowa State in un pomeriggio ventoso hanno fatto seguito le vittorie per tre punti contro l’allora numero 23 Utah e ai supplementari contro Arizona. Coach Kalani Sitake, non vuole che i suoi giocatori si sentano troppo sicuri di sé a causa del record imbattuto della squadra e sa che questa trasferta sarà un test davvero duro. BYU si affida a Bear Bachmeier, che ha lanciato per 1.693 yard, 11 touchdown e tre intercetti e ad LJ Martin che ha corso per 789 yard e cinque touchdown. Martin ha lasciato la partita della scorsa settimana contro Iowa State a causa di un infortunio non specificato, ma Sitake ha indicato che potrebbe essere in grado di tornare questa settimana.

BYU ha vinto 27-14 l’unico precedente con TTU, giocato il 21 ottobre del 2023 in casa. Per questa sfida i Red Raiders in casa sono favoriti in doppia cifra (-10.0) mentre la linea Over-Under si gioca a 52.5 punti totali. Queste sono anche due delle migliori squadre come rendimento nelle scommesse: i Red Raiders sono 7-2 ATS, i Cougars 6-2 ATS.

Mississippi State Bulldogs-Georgia Bulldogs

I Georgia Bulldogs (7-1, 5-1 SEC), #5 nel ranking nazionale, vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva, anche se sono attesi dalla trasferta a Starkville. Georgia la scorsa settimana si è ripresa per rimanere in corsa per il titolo della conference con una vittoria per 24-20 sulla Florida. Sebbene i Bulldogs continuino a vincere, coach Kirby Smart vuole vedere una prestazione dominante sabato. Gunner Stockton ha lanciato per 1.776 yard, 12 touchdown e due intercetti, guidando i quarterback della SEC con sette touchdown su corsa nel suo primo anno completo da titolare in Georgia.

I Mississippi State Rebels (5-4, 1-4 SEC) sono reduci da una rara vittoria nella Southeastern Conference che ha interrotto una serie di 16 sconfitte consecutive in SEC recuperando da uno svantaggio di 14 punti nel quarto quarto e ottenendo una vittoria per 38-35 in Arkansas. La squadra di coach Lebby aveva perso tre delle quattro partite con uno scarto di sette punti o meno, ma finalmente è arrivata la prima vittoria in SEC dell’allenatore al secondo anno. Guidati dalle 2.146 yard passate e dai 16 touchdown totali del quarterback Blake Shapen, i 33,2 punti a partita di Mississippi State sono i più alti del programma dal 2015 (34,4) e la squadra è a una vittoria dall’idoneità al Bowl dopo due stagioni perdenti.

Georgia ha vinto 21 delle 27 partite della serie, perdendo l’ultima volta nel 2010 a Starkville. Georgia ha una striscia vincente di 5 partite di fila contro Mississippi State, e le ultime 3 sono andate tutte Over. Oggi i padroni di casa sono sfavoriti con +8.5 punti di spread in appoggio mentre la linea Over-Under si gioca a 57.5 punti totali.

Missouri Tigers-Texas A&M Aggies

I Texas A&M Aggies (8-0, 5-0 SEC) alla #3 del ranking nazionale potranno fare un altro passo avanti verso un piazzamento di rilievo nei College Football Playoff, sabato ospiti della #22 a a Columbia. Texas A&M è la squadra con il ranking più alto della conference, davanti ad Alabama, numero 4 (7-1, 5-0), a Georgia, numero 5 (7-1, 5-1) e ad Ole Miss, numero 6 (8-1, 5-1). Coach Mike Elko si affida ad un attacco dall’altissimo potenziale, che ha superato i 40 punti cinque volte, compreso il 49-25 a LSU il 25 ottobre prima del bye dello scorso fine settimana. Il quarterback del secondo anno Marcel Reed ha lanciato per 1.972 yard e 17 touchdown contro sei intercetti e ha anche corso per altri sei touchdown.

I Missouri Tigers hanno perso due delle ultime tre partite dopo un inizio 5-0. Il quarterback matricola Matt Zollers giocherà la sua prima partita da titolare in carriera dopo che Beau Pribula si è slogato una caviglia durante la sconfitta esterna per 17-10 contro l’allora numero 10 Vanderbilt il 25 ottobre. Zollers ha sostituito Pribula e ha completato 14 passaggi su 23 per 138 yard e un touchdown dopo l’inizio del terzo quarto. Coach Eliah Drinkwitz ha detto di aver apprezzato la compostezza mostrata da Zollers contro i Commodores ed è rimasto anche colpito dai lanci, aiutato dal running back Ahmad Hardy che potrà alleviare la pressione su Zollers con un’altra giornata produttiva. È quarto nella classifica nazionale con 937 yard corse ed è a pari merito al quinto posto con 11 touchdown di corsa.

La scorsa stagione gli Aggies hanno sconfitto per 41-10 Missouri, allora numero 9, a College Station, in Texas. C’è comunque grande equilibrio egli ultimi 6 precedenti, con 3 vittorie a testa e anche un 3-3 ATS nelle scommesse. Leggera prevalenza di Over, usciti in 4 di questi 6 scontri diretti. Per questa sfida gli Aggies sono favoriti in trasferta con un TD di margine (-7.0) mentre la linea Over-Under si gioca abbastanza bassa per gli standard del college football, a 48.0 punti totali. Valutate Over.

Alabama Crimson Tide-LSU Tigers

Gli Alabama Crimson Tide (7-1, 5-0), 4° nel ranking nazionale, ospitano a Tuscaloosa LSU. I Tide sono tra le migliori squadre della nazione, ma i problemi non mancano, sono infatti solo al 114° posto nella FBS e al 14° nella SEC con appena 118,9 yard di corsa a partita e il gioco areo di quarterback Ty Simpson non può bastare, servono miglioramenti anche nel rushing game. Simpson ha completato il 67,8% dei suoi passaggi per 2.184 yard con 20 touchdown e un solo intercetto in stagione. Le sue 253 yard e due touchdown hanno permesso ad Alabama di evitare un inattesa sconfitta contro South Carolina il 25 ottobre con una vittoria in trasferta molto sofferta per 29-22. Anche in quel caso hanno sofferto su terra dove hanno ottenuto solo 72 yard su 23 tentativi, 25 delle quali grazie al touchdown vincente di Germie Bernard a 34 secondi dalla fine. Il coordinatore offensivo Ryan Grubb ha affermato che la settimana di riposo è stata sfruttata per dare nuova linfa all’attacco di corsa.

Gli LSU Tigers (5-3, 2-3) stanno cercando di riprendersi dalla schiacciante sconfitta per 49-25 del 25 ottobre in casa contro il Texas A&M. Quel risultato non solo ha probabilmente messo fine alle loro speranze di un posto nel CFP, ma ha anche posto fine al mandato di Brian Kelly come allenatore. È stato licenziato il giorno dopo, con la scuola che ha incassato un buyout di 54 milioni di dollari. Frank Wilson è l’allenatore ad interim. LSU non è stata all’altezza delle aspettative in attacco. Garrett Nussmeier sta completando il 65,9% dei suoi passaggi per 1.806 yard, con 12 touchdown e cinque intercetti, numeri ben al di sotto di quelli dell’anno scorso, quando lanciò per 4.052 yard e 29 touchdown.

Alabama è in vantaggio per 57-27-5 nella serie contro LSU, inclusa la vittoria per 42-13 dello scorso anno a Baton Rouge, Louisiana. I Crimson Tide hanno battuto i Tigers in 8 degli ultimi 10 precedenti, ma con un modesto 6-4 ATS, e siamo O/U 4-6 in queste sfide. Per questo nuovo scontro Alabama è favorita in doppia cifra con -10.0 punti di handicap, con linea Over-Under a 49.5 punti totali.

Le scommesse sulla Week 11 di College Football

Ecco le nostre previsioni sui big match della week 11 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Penn State-Indiana: 2 -14.5

Texas Tech-BYU: 1 -10.5

Mississippi State-Georgia: 1 +8.5

Purdue-Ohio State: 2 -29.5

Missouri-Texas A&M: 1 +7.5

Iowa-Oregon: 1 +6.5

Alabama-LSU: 2 +9.5

Notre Dame-Navy: 1 -26.5

Quote antepost: gli aggiornamenti NCAAF e Heishman Trophy

Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy.