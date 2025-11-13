Siamo nella fase cruciale della regular season di College Football negli States, con le partite che si fanno sempre più importanti nelle corse delle conference e anche per trovare un posto ai playoffs. Questa settimana non perdete Alabama Crimson Tide-Oklahoma Sooners e Georgia Bulldogs-Texas Longhorns. Pronostici NCAAF Week 12.

Pronostici NCAAF Week 12: I Big match da non perdere

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 12 di College Football NCAAF in campo dal 11 al 15 novembre 2025.

Alabama Crimson Tide-Oklahoma Sooners

Sfida tra la #4 del ranking nazionale (Alabama di coach Kalen DeBoer che vuole che i suoi giocatori ricordino cosa è successo quando i Crimson Tide hanno giocato contro i Sooners la scorsa stagione) e la #11 (Oklahoma di coach Brent Venables che spera invece che la sua squadra faccia tesoro di quella partita). Gli Alabama Crimson Tide (8-1, 6-0 SEC) possono conquistare un posto nella finale SEC, consolidare un posto nei playoff del football universitario e prendersi una rivincita dopo la sconfitta della scorsa stagione contro Oklahoma. Alabama ha vinto otto partite consecutive dopo la sconfitta all’esordio stagionale contro Florida State. Sebbene il quarterback dell’Alabama Ty Simpson abbia giocato brevemente nella sconfitta della scorsa stagione, sarà fondamentale sabato. Simpson sta completando il 66,9% dei suoi passaggi per 2.461 yard e 21 touchdown con un solo intercetto. DeBoer ha detto che si aspettava che la guardia sinistra Kam Dewberry sarebbe stata disponibile sabato dopo l’infortunio riportato nella vittoria della scorsa settimana contro LSU.

Gli Oklahoma Sooners (7-2, 3-2) cercano di mantenere vive le loro speranze di CFP. Venables ha dichiarato durante la settimana di riposo della scorsa settimana che si aspettava il ritorno di diversi giocatori infortunati contro Alabama. Oklahoma potrebbe fare a meno del difensore stellare Mason Thomas, che ha subito un infortunio alla gamba restituendo un fumble in touchdown nella vittoria dei Sooners contro Tennessee. Anche le condizioni del linebacker Kobie McKinzie non sono chiare. McKinzie si è infortunato all’inizio della sconfitta di Oklahoma il 25 ottobre contro Ole Miss e ha svolto il riscaldamento prima della partita contro Tennessee ma poi non è sceso in campo.

Abbiamo detto della vittoria dei Sooners (24-3) lo scorso anno con i Crimson Tide, ed Oklahoma si porta ad un perfetto 3-0 ATS nelle scommesse sugli ultimi scontri con Alabama (O/U 1-2). Per questa sfida i Sooners sono sfavoriti con +5.5 punti di spread mentre la linea Over-Under si gioca a 46.0 punti totali.

Southern California Trojans-Iowa Hawkeyes

Big match tra #17 e #21 del ranking nazionale. I Southern California Trojans (7-2, 5-1 Big Ten) avranno bisogno di aiuto per accedere alla finale del campionato Big Ten, ma vincendo le ultime tre partite (contro Iowa, Oregon e UCLA) un posto nei College Football Playoff potrebbe essere lì a portata di mano. Dopo la sconfitta per 34-24 a Notre Dame il 18 ottobre, USC è tornata a giocare in Big Ten con le vittorie su Nebraska il 1° novembre e su Northwestern in casa venerdì, quando i Trojans hanno preso il sopravvento nel secondo tempo, vincendo per 38-17. Jayden Maiava ha completato 24 passaggi su 33 per 299 yard e due touchdown, mentre il wide receiver Makai Lemon ha totalizzato 11 ricezioni per 161 yard e un touchdown, oltre a un touchdown su corsa. Il running back King Miller ha guadagnato 127 yard con un touchdown. La difesa della USC ha recuperato due fumble e ha concesso solo 28 yard su corsa nel secondo tempo, concedendo tre punti negli ultimi due quarti.

Gli Iowa Hawkeyes (6-3, 4-2) hanno perso una partita al cardiopalma per 18-16 in casa contro Oregon. Tutte e tre le loro sconfitte in questa stagione sono arrivate contro squadre classificate in top-25, dato che sono stati sconfitti da Iowa State il 6 settembre e hanno perso contro l’attuale numero 2 del CFP, Indiana, per 20-15 tre settimane dopo. Iowa si è portata in vantaggio per 16-15 su Oregon a meno di due minuti dalla fine dopo una corsa da touchdown da 3 yard di Mark Gronowski ma i Ducks hanno ottenuto un field goal da 39 yard di Atticus Sappington a tre secondi dalla fine. La difesa di Iowa è terza nella Big Ten con 13,7 punti concessi a partita e dovrà tenere a basa USC che è in testa alla conference con 503,2 yard guadagnate in attacco a partita.

Quale filosofia la spunterà? I book puntano su USC che potrà vincere con un touchdown di scarto (-6.5 punti di spread) mentre la linea Over-Under si gioca a 49.5 punti totali. Nell’ultimo e unico scontro recente, nel 2019, Iowa vinse senza fatica, 49-24, in casa contro i Trojans.

Georgia Bulldogs-Texas Longhorns

Sabato Arch Manning e i Texas Longhorns tornano in Georgia per cercare il ritorno nei College Football Playoff. Nelle ultime due vittorie di Texas contro Mississippi State e Vanderbilt, Manning ha lanciato per 346 e 325 yard, i due totali di passaggi più alti della sua carriera. Dopo aver faticato a iniziare la sua prima stagione da titolare in una partita in trasferta contro Ohio State, Manning ha trovato la sua strada in vista dell’importante sfida di Athens. Dopo la sconfitta contro la sfortunata Florida il 4 ottobre, Texas era praticamente fuori dalla corsa ai playoff. Da allora i Longhorns hanno collezionato quattro vittorie consecutive e possono dimostrare di essere una squadra degna dei playoff con una vittoria in trasferta sabato.

I Georgia Bulldogs sono #5 con un record di 8-1 vinto cinque partite consecutive in vista di uno degli incontri più attesi al Sanford Stadium. La rivincita del campionato SEC (Georgia ha battuto Texas 22-19 ai supplementari lo scorso dicembre) segna la prima volta che i Longhorns giocheranno al Sanford Stadium. In quel match Gunner Stockton ha fatto irruzione nella scena per i Bulldogs dopo l’infortunio di Carson Beck, completando 12 passaggi su 16 per 71 yard nel secondo tempo e contribuendo a guidare Georgia al titolo di conference. Nella sua prima stagione completa come centro, Stockton ha lanciato 15 touchdown e solo due intercetti, aggiungendo sette touchdown su corsa.

Georgia ha vinto le 2 sfide dello scorso anno contro Texas, in stagione regolare per 30-15 in trasferta, e anche nella già citata finale di SEC dove i Bulldogs sono passati 22-19 OT. In queste sfide abbiamo sempre registrato Under sulle scommesse dei punti totali, e oggi la linea O/U si gioca a 48.5. Favoriti i Bulldogs con -6.0 punti di spread, due field goal.

BYU Cougars-TCU Horned Frogs

I BYU Cougars #12, hanno perso la propria imbattibilità nel big match della settimana scorsa, ora sono 8-1 con 5-1 in Big 12 dopo la sconfitta 29-7 contro l’allora numero 8 Texas Tech durante una partita di conference a Lubbock in cui i Cougars sono stati limitati a 255 yard, il minimo stagionale, e hanno commesso tre palle perse. La sconfitta significa che i Cougars dovranno probabilmente vincere ciascuna delle ultime tre partite della stagione regolare, e probabilmente con una vittoria schiacciante, per aggiudicarsi un posto nei College Football Playoff. BYU non si è qualificata nemmeno la scorsa stagione, nonostante un record di 10-2 al giorno delle selezioni, prima di concludere con una vittoria all’Alamo Bowl. I Cougars hanno un record di 1-1 contro squadre di alto livello in questa stagione, avendo battuto in casa l’allora numero 23 Utah il 18 ottobre. La prossima settimana BYU visiterà Cincinnati, numero 25, prima di ospitare UCF per concludere la stagione regolare. Il QB Bear Bachmeier è stato intercettato solo quattro volte. Ha lanciato per 1.881 yard e 12 touchdown, aggiungendo nove touchdown su corsa.

I TCU Horned Frogs (6-3, 3-3) di coach Sonny Dykes sono a metà classifica in Big 12 dopo la sconfitta per 20-17 contro Iowa State in trasferta lo scorso fine settimana. Il quarterback stella degli Horned Frogs, Josh Hoover, ha lanciato solo otto intercetti, ma due contro i Cyclones. Non è contento del fatto che l’attacco abbia segnato solo tre punti nel primo tempo e non sia riuscito a segnare un touchdown nel primo quarto in quattro delle sei partite del Big 12. Bud Clark ha messo a segno due intercetti contro l’Iowa State, portandosi a pari merito al quarto posto nella storia della TCU con 15 intercetti. È a pari merito con il compagno di squadra Jamel Johnson per il primato stagionale con quattro intercetti.

I Cougars hanno perso cinque partite consecutive (quattro con uno scarto di 25 o più punti) contro TCU, l’ultima delle quali per 44-11 nel 2023 a Fort Worth, in Texas. L’ultima vittoria della BYU contro gli Horned Frogs risale al 2007, quando entrambi i programmi militavano nella Mountain West. In queste 7 sfide TCU è di poco avanti 4-3 ATS nelle scommesse e sono in equilibrio anche le giocate O/U con 4-3. Per questo scontro BYU apre favorita con -4.5 punti di spread che a nostro avviso potrà coprire in casa dove è 4-0 (contro il 2-2 di TCU in trasferta) mentre la linea Over-Under si gioca a 52.5 punti totali.

Le scommesse sulla Week 12 di College Football

Ecco le nostre previsioni sui big match della week 12 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Pittsburgh-Notre Dame: 1 +11.5

Texas A&M-South Carolina: 1 -18.5

Indiana-Wisconsin: 1 -29.5

USC-Iowa: 1 -6.5

Alabama-Oklahoma: 2 -5.5

Baylor-Utah: 2 -8.5

Georgia-Texas: 2 +6.5

BYU-TCU: 1 -4.5

Quote antepost: gli aggiornamenti NCAAF e Heishman Trophy

Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e anche per l’Heishman Trophy.