Settimana piena zeppa di big match per il College Football, abbiamo dato il nostro parere su tutti, focalizzandoci sulle sfide più interessanti in cui spicca certamente Oregon Ducks-Southern California Trojans. Pronostici NCAAF Week 13.
Pronostici NCAAF Week 13: I big match da non perdere
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 13 di College Football NCAAF in campo dal 18 al 22 novembre 2025.
Oklahoma Sooners-Missouri Tigers
Gli Oklahoma Sooners (8-2, 4-2 SEC) sono #8 nel ranking nazionale e arrivano dalla vittoria più importante per coach Brent Venables e ora Oklahoma dovrebbe vincere per ottenere la sua prima apparizione ai CFP dal 2019. I Sooners sono tornati in corsa grazie alle vittorie di misura contro le squadre di Tennessee e Alabama, grazie a una solida difesa che questa volta sarà messa alla prova non dai lanci, ma dalle corse. La scorsa settimana, i Sooners hanno tenuto Alabama a sole 80 yard su corsa e nessuna squadra ha corso per più di 146 yard contro di loro in questa stagione, dopo che Venables ha assunto il ruolo di coordinatore difensivo all’inizio di questa stagione.
I Missouri Tigers (7-3, 3-3 SEC) infatti in attacco hanno una media di 241,7 yard a partita su corsa, sesto a livello nazionale, mentre i Sooners ne concedono solo 82,2 a partita (migliori 4° della nazione). Il running back Ahmad Hardy è il migliore della nazione per corse con 1.346 yard e 15 touchdown ma sperano di riavere presto il quarterback Beau Pribula che ha subito una lussazione alla caviglia il 25 ottobre nella sconfitta per 17-10 contro Vanderbilt e ha saltato le ultime due partite e coach Eli Drinkwitz ha detto di aspettarsi che Matt Zollers partirà titolare contro i Sooners. I Tigers arrivano da una vittoria per 49-27 contro Mississippi State, che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive.
I Tigers hanno vinto la sfida dell’anno scorso per 30-23 a Columbia, Missouri, ma i Sooners hanno vinto 18 sfide consecutive contro il Missouri a Norman. L’ultima vittoria dei Tigers in Oklahoma risale al 1966, quando le squadre erano nella Big Eight. Per questa sfida i padroni di casa sono favoriti con più di un touchdown di margine (-7.5 punti di spread) con linea Over-Under a 42.0 punti totali.
Oregon Ducks-Southern California Trojans
Gli Oregon Ducks (9-1, 6-1 Big Ten) numero #7 della nazione, cercano di mantenere salde le speranze di qualificazione ai College Football Playoff, dopo la facile vittoria casalinga per 42-13 contro Minnesota venerdì scorso. I Ducks hanno recuperato un pezzo chiave del loro attacco contro i Golden Gophers con il ritorno del tight end Kenyon Sadiq. È il leader di Oregon per ricezioni (30) e touchdown ricevuti (sei). I Ducks sperano questa settimana di recuperare anche il wide receiver Dakorien Moore da un infortunio non reso noto dopo due partite. Guida la squadra con 443 yard ricevute. Oregon sta correndo con grande successo. La matricola Jordon Davison ha segnato cinque touchdown nelle ultime quattro partite e 12 in stagione, e Noah Whittington guida la squadra nelle yard corse con 623 e una media di 8,2 yard per corsa. In difesa, i Ducks stanno tenendo gli avversari a 13,7 punti a partita.
I Southern California Trojans (8-2, 6-1 Big Ten) sono al #15 e anche loro sono saliti in classifica dopo la vittoria in rimonta sotto la pioggia contro Iowa. La difesa della USC non è sempre stata agguerrita in trasferta in questa stagione, e i Trojans si trovano ad affrontare una sfida difficile nel tentativo di limitare il prolifico attacco dell’Oregon. Ma i Trojans hanno sicuramente l’attacco per tenere il passo dei Ducks, con due ricevitori di spicco come Makai Lemon e Ja’Kobi Lane, oltre al quarterback in crescita Jayden Maiava. USC vanta il miglior attacco di passaggio della Big Ten a quota 298,1 yard a partita. Lemon è stato uno dei migliori ricevitori del paese. È il migliore della Big Ten per yard ricevute a partita (109) e ricezioni a partita (7,1). Maiava è il migliore della Big Ten per yard passate (2.868) e yard passate a partita (286,8). In difesa, la USC non ha concesso agli avversari di segnare più di tre punti nel secondo tempo in ciascuna delle ultime tre partite. Ma nessuna di queste tre squadre (Nebraska, Northwestern, Iowa) ha la potenza offensiva dei Ducks.
Oregon ha sempre battuto USC nelle ultime 3 sfide, ed è avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro i Trojans (6-4 ATS e O/U 6-4). Per questa sfida i Ducks sono favoriti per una vittoria in doppia cifra (-9.5) ma per quello che abbiamo detto occhio ai punti, valutate OVER anche se la linea è davvero alta e richiede almeno 60 punti totali (O/U 59.5).
Georgia Tech Yellow Jackets-Pittsburgh Panthers
Finale di stagione regolare per i Georgia Tech Yellow Jackets (9-1, 6-1 ACC) alla #16, impegnati questo sabato in uno dei match più importanti del programma. Se Georgia Tech dovesse infatti sconfiggere Pittsburgh, si troverebbe nella finale ACC per la prima volta dal 2014. Questo rappresenterebbe anche la pista di lancio per la prima apparizione degli Yellow Jackets ai College Football Playoff, sarebbe un traguardo storico per coach Brent Key. Georgia Tech ha rischiato di subire una sconfitta catastrofica la scorsa settimana, salvandosi di misura con una vittoria per 36-34 su Boston College. Gli Yellow Jackets, guidati dalle 371 yard passate di Haynes King, aspirante all’Heisman, hanno totalizzato 628 yard, il loro secondo miglior risultato di sempre in una partita ACC.
Non mancherà la motivazione ai Pittsburgh Panthers (7-3, 5-1 ACC) che hanno visto la loro striscia di cinque vittorie consecutive interrompersi con una deludente sconfitta casalinga per 37-15 contro Notre Dame la scorsa settimana, ma continuano a pensare di andare a Charlotte per la finale ACC del 6 dicembre. Questa speranza svanirà se Pitt perderà sabato, il che eliminerebbe i Panthers dalla competizione. Pittsburgh deve battere Georgia Tech e Miami (il 29 novembre) per avere una possibilità di qualificarsi per la finale ACC. I ragazzi di coach Pat Narduzzi sono guidati dal quarterback matricola Mason Heintschel (1.673 yard passate, 13 touchdown totali), reduce dalla sua peggior prestazione da titolare. Il diciottenne ha lanciato solo 126 yard passate e un intercetto contro Notre Dame.
Dopo 4 sconfitte gli Yellow Jackets hanno battuto i Panthers nell’ultimo scontro diretto (a Pitt) del 2022. Per questa sfida Georgia Tech è leggermente favorita (-2.5 punti di spread) e sono in molti a scommettere su un match punto a punto e molto combattivo, ma anche con tanti punti e spettacolo vista la linea Over-Under altissima a 62.0 punti totali.
Florida Gators-Tennessee Volunteers
Nonostante due settimane di campionato ancora da disputare, i Tennessee Volunteers (7-3, 3-3 SEC) non hanno alcuna reale possibilità di competere per il titolo nazionale quando sabato saranno impegnati a Gainesville. I Volvs, alla #20 del ranking nazionale, hanno subito 3 sconfitte e questo rende quasi impossibile avere una possibilità di una seconda partecipazione consecutiva ai College Football Playoff anche se la motivazione non dovrebbe mancare visto che coach Josh Heupel ha affermato che la fiamma della rivalità arde ancora contro Florida. Con il sistema offensivo di Heupel, Joey Aguilar ha lanciato per 2.941 yard e 22 touchdown con 10 intercetti. La maggior parte delle yard passate è andata al wideout junior Chris Brazzell II, che ha totalizzato 52 ricezioni per 873 yard (16,8 per ricezione) e otto touchdown.
I Florida Gators (3-7, 2.5 SEC) hanno giocato una stagione ancor più disastrosa di Tennessee, molto più disastrosa! Florida era in vantaggio 24-20 all’intervallo a Ole Miss sabato sera, ma il gruppo di Lane Kiffin si è ripreso e ha vinto 34-24. Anche l’allenatore ad interim dei Gators, Billy Gonzales, ha ribadito l’importanza della partita e la passione nelle rivalità. Il quarterback della Florida DJ Lagway ha completato 16 passaggi su 31 per 218 yard con un touchdown e un intercetto contro i Rebels. Ha corso per 34 yard, il suo massimo stagionale, e ha segnato il suo primo touchdown su corsa in carriera. Con 808 yard corse, Jadan Baugh della Florida si avvicina alle 1.000 in stagione. Lo studente del secondo anno di Atlanta guida la squadra con sei TD.
Tennessee ha vinto 23-17 ai supplementari la scorsa stagione, regalando alla Rocky Top School due vittorie negli ultimi tre incontri. Tuttavia, i Gators hanno vinto le ultime 10 partite contro il Tennessee nel campus di Gainesville, con l’ultimo trionfo in trasferta dei Volunteers risalente al 20 settembre 2003. Negli ultimi 10 precedenti Florida è avanti 7-3, e anche 7-3 ATS nelle scommesse con O/U 4-6. Per questa nuova sfida gli ospiti sono però favoriti con -4.0 punti di spread e linea Over-Under a 57.0 punti totali.
Cincinnati Bearcats-BYU Cougars
I numero #11, i BYU Cougars (9-1, 6-1 Big 12) provano a continuare la sua ascesa nei sondaggi e ad assicurarsi un posto sia nella finale del Big 12 che nei College Football Playoff quando sabato sera farà visita in Ohio. BYU è mezza partita indietro nella classifica Big 12, dietro Texas Tech e una partita sopra proprio a Cincinnati, ma anche su Houston, Arizona State e Utah, tutte con un record di conference di 5-2. All’undicesimo posto nella classifica CFP, i Cougars sarebbero a un passo dalla qualificazione per il torneo a 12 squadre. I Cougars si sono ripresi la scorsa settimana dalla loro prima sconfitta contro Texas Tech, travolgendo TCU in casa per 44-13, migliorando le loro possibilità di accedere ai playoff. Il quarterback matricola Bear Bachmeier ha lanciato per 296 yard e un touchdown, correndo anche per un touchdown da 17 yard. È stata la sua decima corsa in questa stagione. Bachmeier ha lanciato per 2.177 yard e 13 touchdown in questa stagione. Le sue 479 yard corse lo collocano al terzo posto tra i quarterback della Big 12, e i suoi 10 touchdown su corsa lo collocano al secondo posto a pari merito tra tutti i giocatori della conference. La difesa di BYU è in testa alla Big 12 con 14 intercetti ed è quarta a pari merito nella conference con 25 sack.
I Cincinnati Bearcats (7-3, 5-2 Big 12) si presentano al sabato sera con una serie di due sconfitte consecutive, dopo aver sperato sia di raggiungere la finale del Big 12 che di raggiungere il CFP. Dopo aver subito una sconfitta per 45-14 contro Utah, numero 12, il 1° novembre, i Bearcats sono stati sconfitti in casa la scorsa settimana, 30-24, da Arizona, che li ha eliminati dalla classifica delle Top 25. Il quarterback Brendan Sorsby punta a rimettersi in carreggiata dopo due pessime prestazioni nelle ultime due sconfitte della squadra. Sorsby ha completato solo 26 passaggi su 61, con due touchdown e tre intercetti nelle ultime due partite. Ha iniziato la stagione con 20 passaggi da touchdown e un solo intercetto nelle prime otto partite.
In 3 precedenti tra BYU e Cincinnati sono arrivate 3 vittorie su 3 dei Cougars, con anche un perfetto 3-0 ATS, e gli ospiti sono favoriti (-2.5) anche per questa trasferta (i Bearcats sono 5-1 in casa) mentre la linea Over-Under si gioca a 54.5 punti totali.
Le scommesse sulla Week 13 di College Football
Ecco le nostre previsioni sui big match della week 13 NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).
Oklahoma-Missouri: 1 -7.5
Oregon-USC: 2 +9.5
Texas-Arkansas: 1 -9.5
Maryland-Michigan: 1 +13.5
Georgia Tech-Pittsburgh: 1 -2.5
Florida-Tennessee: 2 -3.5
Cincinnati-BYU: 2 -2.5
Quote antepost: gli aggiornamenti NCAAF e Heishman Trophy
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football. Secondo i bookmakers arriverà il bis degli Ohio State Buckeyes favoriti @2.75 su Indiana che qui troviamo @6, poi sale Texas A&M @8 che si lascia alle spalle Notre Dame e Georgia che aprono la serie di squadre in doppia cifra, con entrambe con una quota @11 volte la posta.
Per l’Heishman Trophy è il QB di Indiana, Fernando Mendoza @1.90 a dominare nettamente su Julian Sayin @2.90, suo primo avversario assieme a Marcel Reed @6, poi si sale con Diego Pavia @17.