Pronostici NCAAF Week 14: I big match da non perdere
Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la Week 13 di College Football NCAAF in campo dal 25 al 29 novembre 2025.
Michigan Wolverines-Ohio State Buckeyes
Non è stato ancora certo se la #1 della nazione, e campioni in carica, gli Ohio State Buckeyes (11-0, 8-0 Big Ten), avranno a disposizione i migliori ricevitori in questa rivalità ad ad Ann Arbor contro Michigan #15. Coach Ryan Day non ha sciolto le riserve su Jeremiah Smith e Carnell Tate. Tate ha saltato le ultime tre partite e Smith ha saltato la scorsa settimana contro Rutgers, entrambe con infortuni non ancora resi noti. Smith ha 69 ricezioni per 902 yard e 10 touchdown; Tate ha 39 ricezioni per 711 yard e sette touchdown. Ovviamente, se uno o entrambi i ricevitori fossero fuori, ciò potrebbe avere un impatto sul modo in cui i Buckeyes cercheranno di interrompere la striscia di 4 sconfitte consecutive contro i rivali del Michigan. Ohio State ha vinto 15 partite di fila. L’ultima sconfitta è stata proprio a sorpresa in casa per 13-10 contro Michigan, che in quell’occasione era sfavorita di +21 punti, in un match che ha portato a una rissa post-partita.
Anche i Michigan Wolverines (9-2, 7-1 Big Ten) stanno lottando contro gli infortuni. Il fullback Max Bredeson, che ha subito un infortunio alla gamba nell’ultima partita contro Maryland, dovrebbe giocare, così come il ricevitore Semaj Morgan e il running back Jordan Marshall. Michigan arriva da un faticoso 24-22 a Northwestern la settimana scorsa, ma è comunque arrivata la 4° vittoria di fila (con 1-3 ATS nelle scommesse).
Una vittoria porterebbe i Buckeyes alla finale del Big Ten il 6 dicembre a Indianapolis. I Wolverines devono vincere e vedere la sconfitta della numero 2 Indiana (contro Purdue) o della numero 6 Oregon (contro Washington) per qualificarsi. Oggi i Buckeyes sono favoriti con -10.0 punti di spread e linea Over-Under a 43.5 punti totali. Ben 9 degli ultimi 10 precedenti tra queste due rivali si sono chiuse con Over.
Tennessee Volunteers-Vanderbilt Commodores
Il 119° incontro di sempre tra Tennessee e Vanderbilt potrebbe essere il più atteso e anche uno dei più equilibrati degli ultimi anni. I Tennessee Volunteers (8-3, 4-3 SEC) alla #19 ospiteranno i Commodores (saliti fino alla #14) sabato a Knoxville nel primo incontro in assoluto in cui entrambi i programmi si presentano in top-25 del AP. I Volvs hanno avuto una rinascita difensiva nelle ultime due settimane. La squadra ha travolto New Mexico State (42-9) e Florida (31-11) nelle due partite più recenti, concedendo solo 261 yard totali nella vittoria sui Gators, un miglioramento che ha fatto felice coach Josh Heupel mentre in attacco Joey Aguilar ha completato almeno il 60% dei suoi passaggi in ogni partita dall’inizio della stagione. Ha completato il 77,3% (17 su 22), il massimo stagionale, contro Florida. Tennessee ha un record di 0-3 contro avversari di alto livello in questa stagione
I Vanderbilt Commodores (9-2, 5-2) hanno sconfitto tre avversari di alto livello e arrivano da una convincente vittoria per 45-17 su Kentucky. Diego Pavia ha completato 33 passaggi su 39 per 484 yard con cinque touchdown per Vanderbilt, che era in vantaggio per 45-3 prima di subire due touchdown nel finale. Pavia ha anche realizzato un record di squadra per 48 yard e un touchdown su corsa. Tennessee costruirà sicuramente il suo piano difensivo attorno al rallentamento di Pavia e Tre Richardson, che ha totalizzato 159 yard ricevute e tre touchdown contro Kentucky. Il tight end Eli Stowers è una forza a sé stante, registrando il massimo di squadra di 57 ricezioni per 705 yard in questa stagione.
Tennessee ha vinto sei incontri di fila su Vanderbilt (ma 3-3 ATS nelle scommesse) ed è in testa alla serie di tutti i tempi con un record di 81-32-5. La scorsa stagione, i Volunteers hanno recuperato da uno svantaggio iniziale di 14-0, ottenendo una vittoria per 36-23 sui Commodores. Per questo nuovo scontro i Volvs sono di poco favoriti (-2.5) e linea Over-Under altissima a 65.5 punti totali.
Washington Huskies-Oregon Ducks
La numero #6, gli Oregon Ducks (10-1, 7-1 Big Ten) è ancora in lizza per un posto nella finale di conference. Qualsiasi possibilità per i Ducks di arrivare alla finale del campionato Big Ten inizia con una vittoria contro la loro principale rivale, Washington, un successo che garantirebbe anche la partecipazione al torneo College Football Playoff. Oregon arriva da una vittoria per 42-27 in casa contro USC, con i Ducks che hanno dimostrato la loro profondità offensiva e ottenuto un ritorno di punt da 85 yard dal wide receiver Malik Benson per dare slancio alla squadra. Il quarterback Dante Moore e il trio principale di running back dell’Oregon sono stati determinanti nella striscia di cinque vittorie consecutive della squadra. Moore è quarto a livello nazionale in percentuale di completamento (72,9) con 2.447 yard passate, 23 touchdown e sei intercetti. Oregon ha un record di 4-0 in trasferta nel 2025.
I Washington Huskies (8-3, 5-3 Big Ten) però rispondono con un record di 5-1 in casa in questa stagione (unica sconfitta contro Ohio State a fine settembre) e sono 25-1 nelle ultime 26 sul proprio campus, non sarà quindi una passeggiata per i Ducks. Il quarterback Demond Williams Jr ha avuto una solida stagione 2025, con una percentuale di completamento del 72 (la sesta migliore a livello nazionale) e 2.721 yard passate, 19 passaggi da touchdown (sei intercetti) e 568 yard corse. Williams è una minaccia sia per la corsa che per il lancio, con sei touchdown su terra in proprio. Ha corso per due yard e ha lanciato per due touchdown nella vittoria degli Huskies per 48-14 sabato scorso a UCLA. In difesa, Washington sta concedendo solo 18,9 punti e 304 yard a partita.
Oregon ha un record di 16-5 contro Washington dalla stagione 2004, che include due vittorie per gli Huskies nel 2023. Una nella stagione regolare e la seconda nella finale della Pac-12. Washington ha però subito 10 sack nell’incontro della scorsa stagione con l’allora numero 1 Oregon, una vittoria per 49-21 dei Ducks. Per questa trasferta per nulla scontata Oregon è comunque favorita con -6,5 punti di spread, e linea Over-Under a 51.5 punti totali.
Auburn Tigers-Alabama Crimson Tide
Se gli Alabama Crimson Tide (9-2, 6-1 nella Southeastern Conference), alla #10 del ranking AP, battessero i rivali Tigers in trasferta, si assicurerebbero un posto nella finale della SEC la settimana successiva ad Atlanta e probabilmente si assicurerebbero un posto nei College Football Playoff. Se perdessero, la finale della SEC salterebbe così come il CFP per la seconda volta in altrettante stagioni sotto la guida di coach Kalen DeBoer. La posta in palio è quindi altissima per Iron Bowl con DeBoer che ha superato il suo primo test lo scorso anno, ottenendo una vittoria casalinga per 28-14 contro Auburn che però non bastò con Alabama che ha chiuso come prima squadra esclusa dal CFP. I Crimson Tide si sono ripresi con una clamorosa vittoria per 56-0 contro Eastern Illinois, dopo che la loro striscia di otto vittorie consecutive è stata interrotta da Oklahoma il 15 novembre. Alabama ha corso per otto touchdown contro gli Eastern Illinois, il massimo in una partita dal 1979, ma il quarterback Ty Simpson ha disputato la sua peggior partita statistica della stagione. Con un gioco di corsa in piena forma, Simpson ha lanciato per 147 yard, il minimo stagionale, senza touchdown e con due intercetti, tanti quanti ne aveva ottenuti nelle prime 10 partite della squadra. Nelle ultime due partite, Simpson ha totalizzato un touchdown a tre intercetti.
La difesa degli Auburn Tigers (5-6, 1-6 SEC) sarà probabilmente la sfida più impegnativa per Alabama. Anche i Tigers hanno bisogno di una vittoria per l’idoneità al Bowl. Nella SEC, Auburn è al sesto posto nella conference per punti in difesa (23,1 punti a partita) e difesa totale (353,0 yard). Questo è in netto contrasto con il suo 13° posto (su 16) nella SEC per punti in attacco totale (326,0 yard) e il 14° per punti in attacco (18,3 punti) nelle partite di conference. L’allenatore/coordinatore difensivo ad interim DJ Durkin non è ancora certo del suo futuro, e un bel risultato oggi potrebbe aiutarlo a prolungare il suo lavoro sulla panchina di Auburn. Il QB Deuce Knight, ha esordito da titolare la scorsa settimana, segnando sei touchdown nella vittoria per 62-17 contro Mercer. Ma dopo che Ashton Daniels è rimasto fuori per preservare un anno di idoneità, tornerà come quarterback questa settimana. In tre partite di questa stagione, Daniels ha lanciato per 538 yard, due touchdown e un intercetto, con 172 yard di corsa e due touchdown.
Alabama ha vinto cinque Iron Bowl consecutivi (3-2 ATS), la sua serie di vittorie consecutive più lunga dai tempi di nove vittorie consecutive tra il 1973 e il 1981, e i Tide sono avanti 8-2 (5-5 ATS) negli ultimi 10 precedenti contro Auburn, con O/U 4-6. Oggi Alabama è favorita a -6.0 mentre la linea Over-Under si gioca a 46.5 punti totali.
