Settimana dei Conference Championship, le sfide per la vittoria dei titoli di conference di College Football, Analizziamo le sfide principali di Big-10, SEC, Big-12 ed ACC. Pronostici NCAAF Conference Championship 2025.

Pronostici NCAAF Conference Championship 2025: I big match da non perdere

Andiamo a vedere le sfide più interessanti che ci attendono per la settimana dei Conference Championship di College Football NCAAF in campo il 5 e 6 dicembre 2025.

Texas Tech Red Raiders-BYU Cougars

Finale del Big 12 di sabato ad Arlington, in Texas, dove i Texas Tech Red Raiders (11-1) ospitano BYU a cui hanno inflitto l’unica sconfitta stagionale. Con una vittoria, Texas Tech potrebbe guadagnarsi un posto tra le prime quattro e un bye al primo turno dei CPF. Si prevede che i Red Raiders parteciperanno ai playoff anche se dovessero perdere questo match. L’impressionante stagione di Texas Tech include tutte le 11 vittorie con almeno 20 punti di scarto e guida la nazione con un margine di vittoria di 35,2 punti. L’unica nota dolente dei Red Raiders è stata la sconfitta in trasferta per 26-22 contro Arizona State il 18 ottobre, quando il quarterback di spicco Behren Morton è rimasto fuori per un infortunio alla parte inferiore della gamba.

I BYU Cougars (11-1) possono contare su un’altra partita, ma hanno poche possibilità di essere tra le 12 squadre annunciate domenica ai playoffs. BYU aveva iniziato con un record di 8-0 prima della sconfitta contro i Red Raiders. I Cougars si sono ripresi vincendo le ultime tre partite con una media di 21 punti. Coach Kalani Sitake, ha rifiutato le proposte di Penn State per rimanere a Provo. Ha ricevuto un’estensione a lungo termine del valore di oltre 9 milioni di dollari all’anno dopo aver guidato i Cougars a due stagioni consecutive con 11 vittorie per la prima volta nel 2006 e nel 2007 (anche i Red Raiders hanno premiato McGuire con un’estensione fino alla stagione 2032 che gli garantirà oltre 7 milioni di dollari all’anno).

Entrambe le squadre hanno chiuso con un record di 8-1 nel Big 12, ma è stato uno scontro a senso unico quando i padroni di casa del Texas Tech hanno sconfitto i Cougars per 29-7 l’8 novembre, con i Red Raiders che hanno tenuto BYU a 255 yard, il minimo stagionale, con un intercetto e un fumble recuperato dal linebacker stella Jacob Rodriguez che è nella seconda fascia dei candidati all’Heisman Trophy ed è in testa alla classifica nazionale con sette fumble forzati. Ha anche quattro intercetti, due fumble recuperati, 10 placcaggi con perdita di yard e un record di squadra di 101 placcaggi. Il QB Bear Bachmeier ha lanciato per 188 yard e un touchdown, ma ha perso palla due volte. Morton ha lanciato per 219 yard e un touchdown contro BYU, ma ha anche subito quattro sack, il peggior risultato stagionale. McGuire ha fatto allenare Morton con uno scarpino alla gamba da quando è tornato dall’infortunio, ma Morton ha detto che mercoledì scenderà in campo senza. Red Raiders nettamente favoriti con -12.5 punti di spread, forse troppi per una finale di Big-12, mentre la linea Over-Under, memore dei soli 36 punti totali del mese scorso, si gioca a 49.5 punti totali.

Alabama Crimson Tide-Georgia Bulldogs

Georgia, numero 3, sabato affronterà la numero 9 Alabama nel campionato della Southeastern Conference ad Atlanta con i Georgia Bulldogs (11-1) che avranno la possibilità di prendersi la rivincita contro i Tide che avevano battuto i Bulldogs in Georgia per 24-21 il 27 settembre. I Bulldogs sono saldamente in lizza per i College Football Playoff, ma possono assicurarsi un bye nel torneo a 12 squadre con una vittoria sui Crimson Tide. La squadra di coach Kirby Smart sembra molto diversa da quella di settembre. Da quella sconfitta Georgia ha vinto 8 partite di fila. Per esempio il QB Gunner Stockton ha lanciato per sole 130 yard nella sconfitta contro Bama, ma da allora ha aiutato i Bulldogs a qualificarsi per la loro quinta apparizione consecutiva alla finale SEC con una stagione da 2.535 yard e 20 touchdown, aggiungendo 403 yard e otto touchdown su corsa.

Gli Alabama Crimson Tide (10-2) hanno ottenuto la combinazione di risultati desiderata nell’ultimo giorno della stagione regolare. Dopo la sconfitta di Texas A&M contro Texas, i Crimson Tide si sono assicurati un posto ad Atlanta con la vittoria per 27-20 su Auburn. Non è certo che Alabama raggiungerà il CFP se perde sabato, e la motivazione non mancherà alla squadra di coach Kalen DeBoer. I Crimson Tide sono stati guidati dalle 3.056 yard passate e 25 touchdown di Ty Simpson.

Georgia ha perso 10 partite su 11 contro Alabama dal 2007 ed è 0-4 contro i Crimson Tide al Mercedes-Benz Stadium. Per la sfida di sabato però sono i Bulldogs leggermente favoriti a -2.5 punti di spread, con linea Over-Under bassa a 47.5 punti totali (dopo i 45 del confronto di settembre).

Virginia Cavaliers-Duke Blue Devils

Finale dell’Atlantic Coast Conference con i numero 17, i Virginia Cavaliers (10-2), che non hanno mai vinto un titolo ACC di football. La squadra di coach Tony Elliott ha collezionato quattro vittorie consecutive con un solo punto di scarto, comprese due vittorie consecutive ai supplementari contro Florida State e Louisville, prima di subire l’unica sconfitta in ACC contro Wake Forest l’8 novembre anche se è ripresa da quel ko, concludendo la stagione regolare con clamorose vittorie su Duke e la rivale Virginia Tech, per piazzarsi in testa alla conference. Virginia può stabilire un record scolastico di vittorie battendo Duke, avendo registrato solo un’altra stagione con 10 vittorie (10-3 nel 1989). I Cavaliers sono una squadra equilibrata, terzi in ACC per attacco totale (433,2 yard a partita) e difesa totale (311,7). Chandler Morris (2.586 yard passate, 14 touchdown passati, cinque touchdown su corsa) e J’Mari Taylor (997 yard corse, 14 touchdown) sono i pilastri dell’attacco.

Le due squadre si affronteranno a Charlotte sabato sera per il titolo ACC e un possibile posto nei playoff di football universitario, appena 21 giorni dopo la vittoria di Virginia su Duke per 34-17 a Durham, Carolina del Nord, il 15 novembre. Sebbene i Duke Blue Devils (7-5) abbiano ampiamente dominato le partite di conference, hanno collezionato sconfitte fuori conference contro Illinois e in trasferta contro Tulane e UConn, il che probabilmente terrebbe i Blue Devils fuori dalla classifica anche con una vittoria sabato. L’attuale formato CFP assegna automaticamente le candidature ai cinque campioni della conference con il punteggio più alto. Il quarterback Darian Mensah, guida l’ACC in yard passate (3.450) e touchdown (28).

Entrambe le squadre sono state duramente battute nelle loro uniche precedenti apparizioni nella finale ACC: Florida State ha sconfitto Duke per 45-7 nel 2013 e Clemson ha travolto Virginia per 62-17 nel 2019. Oggi i Cavaliers sono favoriti con -3.5 punti di spread e linea Over-Under a 57.5 punti totali.

Ohio State Buckeyes-Indiana Hoosiers

Mai prima d’ora, nei 15 anni di storia del Big Ten Championship Game, la posta in gioco è stata così alta come sabato, quando la numero 1 Ohio State affronterà la numero 2 Indiana. È la prima volta dalla sua nascita nel 2011 che entrambe le squadre arrivano alla finale imbattute, con un record complessivo di 12-0 e un record di conference di 9-0. A livello personale, il vincitore dell’Heisman Trophy potrebbe essere deciso tra i quarterback Fernando Mendoza dell’Indiana e Julian Sayin dei Buckeyes. Mendoza ha lanciato per 2.758 yard con 32 touchdown e cinque intercetti alla guida degli Indiana Hoosiers (12-0) ad avere il secondo miglior attacco (44,3) e al quinto posto per attacco totale (483,8).

Gli Ohio State Buckeyes (12-0) si affidano alla difesa, la migliore per punti concessi (7,8 punti a partita) e la migliore anche come difesa totale (203,0 yard) della nazione, sotto la guida del coordinatore difensivo al primo anno Matt Patricia e guidata dalla safety All-American Caleb Downs. In attacco, contro Michigan, Julian Sayin dopo un lancio incompleto e un intercetto sui suoi primi due lanci, ha completato 19 dei suoi ultimi 24 per 233 yard e tre touchdown nella vittoria per 27-9. Ha aiutato il fatto che i ricevitori Carnell Tate (cinque ricezioni, 82 yard, touchdown) e Jeremiah Smith (3-30-1) siano tornati dagli infortuni giusto in tempo e saranno di nuovo disponibili sabato. Sayin ha lanciato per 3.065 yard e 30 touchdown contro cinque intercetti, con la migliore percentuale di completamento a livello nazionale (78,9%).

Ohio State non vince un titolo Big Ten dalla stagione COVID del 2020. L’ultimo titolo dell’Indiana risale al 1967. Ohio State ha sempre battuto Indiana negli ultimi 10 scontri diretti, ma con 5-5 ATS nelle scommesse (O/U 7-3). Per oggi i Buckeyes sono favoriti con -4.0 punti di spread e linea Over-Under a 48.0 punti totali.

Le scommesse sui Conference Championship di College Football

Ecco le nostre previsioni sui big match dei Conference Championship NCAAF, ma vi ricordiamo che queste sono solo prime indicazioni, per le giocate ufficiali, con analisi complete e stake, vi invitiamo sempre nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC (trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Jacksonville-Kennesaw State: 1 +2.5

James Madison-Troy: 2 +23.5

Boise State-UNLV: 1 -4.5

Tulane-North Texas: 2 -2.5

Western Michigan-Miami Ohio: 1 -2.0

Texas Tech-BYU: 2 +12.5

Alabama-Georgia: 1 +2.5

Virginia-Duke: 1 -3.5

Ohio State-Indiana_ 1 -4.5

Quote antepost: gli aggiornamenti NCAAF e Heishman Trophy

Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football e dell’Heishman Trophy. Al comando c’è sempre Ohio State @2.60 su Indiana @5.50, proprio le due squadre che si affronteranno nel fine settimana per il titolo di Big-10. Più indietro ritroviamo Georgia @9 che si lascia alle spalle Notre Dame @11 e un trio di programmi @12 volte la posta: Oregon, Texas A&M e Texas Tech mentre Alabama si gioca @15.

Il QB di Indiana, Fernando Mendoza @2.55, rimane favorito su Julian Sayin @2.70, e anche questi due si sfideranno nella finale di Big-10 che potrebbe avere implicazioni importanti anche per la vittoria finale dell’Heishman Trophy, ma attenzione e anche a Diego Pavia @2.80 che ha giocato una stagione incredibile con Vanderbilt, e nelle ultime settimane ha accorciato fino ad agganciare la coppia di testa.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.