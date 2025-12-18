Questa settimana continuano i Bowl di College Football di cui abbiamo già parlato, ma ancora più importante è l’inizio dei College Football Playoffs con i primi turni tra venerdì e sabato: Oklahoma-Alabama, Texas A&M-Miami, Mississippi-Tulane ed Oregon-James Madison. Pronostici NCAAF Playoffs 2025.
Pronostici NCAAF Playoffs 2025: le sfide dei primi turni
Andiamo a vedere le analisi dei College Football Playoffs di NCAAF che iniziano con i primi turni del 19 e 20 dicembre 2025. Abbiamo già accennato a prime idee nel braket, ma adesso entriamo nel dettaglio con le analisi delle quattro sfide che ci attendono.
Oklahoma Sooners-Alabama Crimson Tide
Poco più di un mese dopo essersi incontrate nella stagione regolare, Oklahoma e Alabama si affrontano di nuovo nel primo turno del College Football Playoff. I Sooners, ottavi in classifica, e i Crimson Tide, noni in classifica, si incontrano venerdì a Norman, Oklahoma, nella partita d’esordio del CFP. La vincente affronterà l’Indiana, prima in classifica, al Rose Bowl il 1° gennaio.
Gi Oklahoma Sooners (10-2) arrivano alla partita con lo slancio giusto, avendo vinto quattro partite consecutive per chiudere la stagione regolare, inclusa una vittoria per 23-21 contro Alabama il 15 novembre a Tuscaloosa. Oklahoma è ai playoff per la prima volta dal 2019 e cerca la sua prima vittoria di post season dopo aver perso in semifinale in ciascuna delle sue quattro apparizioni nell’era dei playoff a quattro squadre. Il confronto tra la difesa secondaria dell’Oklahoma e i ricevitori dell’Alabama si preannuncia cruciale. Il cornerback dei Sooners Eli Bowen ha totalizzato due intercetti nelle ultime tre partite, tra cui un pick-six da 87 yard contro i Crimson Tide. Buone notizie anche dall’infermeria per i Sooners: il running back Mason Thomas, ha saltato le ultime tre partite a causa di un infortunio al quadricipite. Oltre a Thomas, Oklahoma era priva anche del centro Jake Maikkula per la finale di stagione regolare, a causa di un’infezione. È considerato in dubbio per venerdì.
Gli Alabama Crimson Tide (10-3) hanno avuto qualche difficoltà all’inizio dell’incontro contro Oklahoma, perdendo sia quella partita che la finale SEC contro Georgia, 28-7, e faticando fino all’ultimo minuto prima di battere Auburn 27-20. I Crimson Tide hanno anche dovuto fare i conti con le speculazioni su coach Kalen DeBoer e il suo futuro all’università, dopo che l’allenatore è stato menzionato in modo evidente in merito al posto vacante nel Michigan. DeBoer ha dichiarato di non aver parlato con nessuno di un altro incarico e di non aver intenzione di farlo. I Crimson Tide sono ai playoff per la nona volta, la prima dal 2023. Alabama ha un record di 9-5 nelle partite dei playoff e si è laureata campione nel 2015, 2017 e 2020. Germie Bernard guida i Crimson Tide con 57 ricezioni per 762 yard e sette touchdown. Il defensive end LT Overton (il cui padre ha giocato per Oklahoma), non sarà disponibile venerdì a causa di un malore. Ha saltato anche la finale SEC. I Crimson Tide hanno ricevuto resoconti più incoraggianti riguardo al tight end Jose Cuevas e al running back Jam Miller. Cuevas, che ha totalizzato sei ricezioni per 80 yard e un touchdown contro i Sooners, non ha più giocato da quella partita. ma è tornato ad allenarsi questa settimana ed è stato considerato incerto per venerdì. Miller ha saltato la finale SEC a causa di un infortunio alla gamba, ma dovrebbe essere pronto per la rivincita contro Oklahoma.
I Sooners sono una delle poche squadre con un record vincente contro Alabama. Oklahoma ha un record di 5-2-1 contro i Crimson Tide e ha vinto le 2 sfide più recenti, 24-3 lo scorso anno in casa, e la già citata sfida del mese scorso in Alabama. I Sooners hanno anche un perfetto 4-0 ATS nelle ultime sfide contro i Tide ma oggi i padroni di casa sono leggermente sfavoriti (+1.0) anche se parliamo fondamentalmente di un match da testa a testa, con una linea Over-Under bassa a 40.5 punti totali (sempre Under negli ultimi 3 confronti diretti tra questi importanti programmi).
Texas A&M Aggies-Miami Hurricanes
Poche squadre si sono avvicinate alla vetta della classifica senza aver raggiunto il College Football Playoff più di Texas A&M (#7) e Miami (#10). Dopo aver fallito l’accesso ai playoff nei primi 11 anni di validità del tabellone, gli Aggies e gli Hurricanes sono alla loro prima partecipazione ai playoff in questa stagione. Si affronteranno sabato pomeriggio a College Station (dove è attesa una folla di oltre 102.000 spettatori) per il diritto di affrontare la testa di serie numero 2 Ohio State nei quarti di finale del College Football Playoff a Capodanno.
I Texas A&M Aggies (11-1) si stavano avviando verso un piazzamento tra le prime quattro e un bye al primo turno prima di inciampare nella finale di stagione regolare, perdendo 27-17 contro i rivali del Texas il 28 novembre. Gli Aggies sono a pari merito con il primato FBS per sack (41), hanno la migliore percentuale di conversione di terzo down avversaria della nazione (22,7) e sono 19esimi in difesa totale (309,8 yard a partita). Il QB Marcel Reed (che ha annunciato il suo ritorno per il 2026) ha numeri molto simili a quelle del collega alla guida di Miami, Beck: entrambi con 25 touchdown lanciati e 10 intercetti. Reed può contare sulle sue gambe (466 yard corse, sei touchdown) e su due ricevitori molto produttivi, KC Concepcion (866 yard, nove touchdown) e Mario Craver (825 yard, quattro touchdown).
I Miami Hurricanes (10-2), sembravano destinati a mancare di poco il CFP per il secondo anno consecutivo, quando sono rimasti fuori dalla finale della Atlantic Coast Conference a causa di uno spareggio. Tuttavia, il comitato del CFP ha deciso di invertire Miami e Notre Dame, assegnando agli Hurricanes l’ultimo posto grazie alla vittoria negli scontri diretti, dopo essere stati in svantaggio contro gli Irish in tutte le classifiche precedenti, scatenando le ire di Notre Dame. Miami è guidata dalla sua difesa in mano al coordinatore al primo anno Corey Hetherman. Gli Hurricanes sono sesti nella difesa dei punti (13,8 punti), settimi nella difesa di corsa (86,8 yard) e undicesimi nella difesa totale (277,8 yard). Dopo due sconfitte in tre settimane, Miami ha concluso la stagione con una serie di quattro vittorie consecutive, superando gli avversari con un punteggio complessivo di 151-41. La difesa potrebbe migliorare ulteriormente questa settimana, con coach Mario Cristobal che ha dichiarato di essere “molto convinto” che il linebacker di spicco Keionte Scott tornerà dopo aver saltato le ultime tre partite. Abbiamo detto dei numeri simili su lancio dei due QB, ma a differenza di Reed, sul campo il gioco di Carson Beck è differenze, essendo un quaterback molto meno mobile, ma può contare su una delle migliori matricole del paese, il ricevitore Malachi Toney (970 yard, sette touchdown).
Questa sarà la terza volta in quattro anni che Texas A&M e Miami si affrontano. Nella stagione 2022-23 c’è stata una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa. Miami è in testa alla serie di tutti i tempi per 3-2 ed è 3-1 ATS nelle scommesse degli ultimi precedenti contro Texas A&M (O/U 3-1). Il fattore campo però questa volta aiuta gli Aggies che aprono favoriti con un field goal di vantaggio (-3.0 punti di spread) e linea Over-Under a 49.5 punti totali, occhio a Under.
Mississippi Rebels-Tulane Green Wave
La numero #6 Ole Miss cercherà di vincere la sua prima partita sotto la guida del nuovo coach Pete Golding quando incontrerà la numero #11 Tulane (che cercherà di evitare che questa sia l’ultima partita dell’allenatore uscente Jon Sumrall) nel primo turno dei College Football Playoff sabato a Oxford, Mississippi. Il successo di Mississippi e di Tulane ha portato la LSU ad ingaggiare Lane Kiffin da Ole Miss, mentre la Florida ha ingaggiato Sumrall. Ole Miss ha scelto di non lasciare Kiffin in campo per i playoff e ha rapidamente promosso Golding da coordinatore difensivo mentre Tulane ha scelto di permettere a Sumrall di completare la stagione, anche dopo aver nominato il coordinatore del gioco di passaggio Will Hall come successore per la prossima stagione.
I Mississippi Rebels (11-1) avranno un nuovo coach per una sfida così delicata, ma hanno comunque una certa continuità con Golding che si occupa della difesa e il coordinatore offensivo/allenatore dei quarterback Charlie Weis Jr. che rimarrà prima di unirsi a Kiffin ad LSU. Quando i Rebels hanno sconfitto Tulane per 45-10 il 20 settembre a Oxford, il quarterback Trinidad Chambliss (selezionato nella seconda squadra All-SEC) ha lanciato per 307 yard e due touchdown, correndo per 112 yard. Kewan Lacy, premiato nella prima squadra All-SEC, ha corso per 68 yard e due touchdown. Ole Miss è all’11° posto nella classifica dei punti segnati (37,2 punti a partita).
Il quarterback dei Tulane Green Wave (10-2) Jake Retzlaff, arrivato al campus da BYU appena sei settimane prima dell’inizio della stagione, ha avuto difficoltà nel primo incontro con Ole Miss in cui ha completato 5 passaggi su 17 per 56 yard prima di essere messo in panchina. Tulane è al 57° posto per punti segnati (29,1), ma quando i Green Wave si bloccano possono contare sul kicker Patrick Durkin. Il Giocatore dell’Anno degli Special Team dell’American Conference ha realizzato 24 tiri dal campo su 27, inclusi 4 tiri su 6 da oltre 50 yard. La squadra di Sumrall ha sconfitto l’allora numero 24 North Texas per 34-21 nella finale del campionato americano il 5 dicembre a New Orleans.
Abbiamo detto della vittoria netta per 45-10 del 20 settembre scorso di Ole Miss contro Tulane, con i Rebels che hanno sempre battuto i Green Wave nelle ultime 5 sfide con anche un 4-1 ATS nelle scommesse (O/U 1-4). Logico che i Rebels siano nettamente favoriti per questo scontro di playoffs, visto anche il precedente di regular season, e si giocano a -17,5 punti di spread, con linea Over-Under a 56.5 punti totali, molto alta.
Oregon Ducks-James Madison Dukes
Non è colpa dei Dukes se il sistema è stato impostato in modo tale che Duke, dopo cinque sconfitte, potesse emergere come campione della Atlantic Coast Conference e aprire le porte proprio a James Madison, testa di serie numero 12, per conquistare un posto e affrontare Oregon, testa di serie numero 5, sabato in una partita del primo turno a Eugene. I Dukes, campioni della Sun Belt Conference, sono stati una delle due squadre non appartenenti alla Power League ad aver raggiunto i CFP. L’altra è la numero 11 Tulane di cui abbiamo appena parlato.
I James Madison Dukes (12-1) sono alla quarta stagione a livello FBS e sono stati guidati dal quarterback Alonza Barnett III mentre coach Bob Chesney si è meritato una bella promozione visto che diventerà il nuovo allenatore dell’UCLA dopo la fine di questa magica stagione. La sconfitta di James Madison in questa stagione è arrivata contro i rivali dell’ACC Louisville, 28-14, il 5 settembre. Barnett ha lanciato 21 touchdown e ne ha corsi altri 14. Ha 2.533 yard passate e otto intercetti, più 544 yard corse. Il running back dei Dukes, Wayne Knight, ha corso per 1.263 yard e nove touchdown, ha ricevuto 37 passaggi per 379 yard e un touchdown, ed è il principale ritornatore di punt (media di 9,5 yard).
Gli Oregon Ducks (11-1) hanno subito l’unica sconfitta contro la testa di serie numero 1 dei playoff, Indiana, 30-20 a Eugene l’11 ottobre. I Ducks si sono ripresi con sei vittorie consecutive, cinque con un margine di due cifre, inclusa una vittoria per 42-27 contro l’allora testa di serie numero 15 Southern California il 22 novembre. Dante Moore ha concluso la stagione regolare con tre prove ottime da 306, 257 e 286 yard lanciate ed è menzionato come una probabile scelta tra le prime cinque del Draft NFL, qualora si candidasse per il 2026. La difesa di Oregon è una delle migliori della nazione ed è guidata dal linebacker Bryce Boettcher (104 placcaggi) inoltre ci si aspetta una grande atmosfera ad Eugene e il fattore campo rende i padroni di casa nettamente favoriti come vedremo.
Non abbiamo precedenti tra questi due programmi e come detto la superiorità di Oregon e il fattore campo dovrebbero farsi sentire, con i Ducks favoriti con 3 TD di margine (-21.0 punti di spread) e linea Over-Under a 47.5 punti totali.
Quote antepost: gli aggiornamenti NCAAF
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football. Sempre Ohio State @3 la favorita per il bis su Indiana @3.75, più staccate Georgia @6.50, Oregon @9 e Texas Tech @9.50.
