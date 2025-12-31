Tra mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio tornano i playoffs del college football NCAAF, con i quarti di finale dei CFP, vediamo le analisi dettagliate e i consigli per le scommesse su: Ohio State-Miami, Texas Tech-Oregon, Indiana-Alabama e Georgia-Mississippi. Pronostici quarti CFP.
Pronostici quarti CFP: le analisi delle 4 sfide
Andiamo a vedere le analisi dei College Football Playoffs di NCAAF con i quarti di finale del 31 dicembre – 1 gennaio.
Ohio State Buckeyes-Miami Hurricanes
Il passato incontra il presente con un potenziale titolo in futuro, quando la numero 2 Ohio State affronterà la numero 10 Miami nei quarti di finale dei College Football Playoff ad Arlington, in Texas, mercoledì. La sfida del Cotton Bowl evoca bei ricordi per i tifosi dei Buckeyes e rabbia per i tifosi degli Hurricanes, addolorati per la sconfitta per 31-24 ai doppi tempi supplementari nella finale del titolo BCS del 2002.
Gli Ohio State Buckeyes (12-1) hanno interrotto la striscia di 16 vittorie consecutive con una sconfitta per 13-10 contro Indiana nella finale del Big Ten. Otto Buckeyes provengono dalla Florida, tra cui il sophomore Smith (Miami Gardens), un All-American della prima squadra che ha totalizzato 1.086 yard su 80 ricezioni e 11 touchdown nonostante uno stiramento al quadricipite a fine stagione che gli ha fatto saltare una partita. La guardia destra titolare Tegra Tshabola non sarà disponibile a causa di un infortunio non reso noto. Gabe VanSickle o Joshua Padilla potrebbero giocare al suo posto. La linea offensiva dei Buckeyes sarà messa a dura prova dopo che Indiana ha messo a segno sei sack.
I Miami Hurricanes (11-2) tornano ai CFP dal 2002, e hanno sconfitto Texas A&M per 10-3 al primo turno in cui hanno totalizzato sette sack e nove tackle con perdita di terreno, dominando in difesa, guidati dal defensive end All-American Rueben Bain Jr. Il Difensore dell’Anno ACC ha totalizzato 37 tackle, 7,5 tackle con perdita di terreno e 4,5 sack nel 2025.
Le squadre non si sono sfidate di recente, l’ultimo scontro è datato 2011. Oggi i Buckeyes sono favoriti per una vittoria in doppia cifra (-9.5 punti di spread) e linea Over-Under molto bassa a 40.5, ma vista la solidità della difesa dei Buckeyes, ma anche l’ottima prova difensiva di Miami al primo turno, valutate comunque UNDER mentre alla fine Ohio State dovrebbe vincere e passare alle final 4, ma non è detto che lo farà coprendo questo handicap.
Texas Tech Red Raiders-Oregon Ducks
Texas Tech non ha vinto una sola partita di bowl durante le tre stagioni di Patrick Mahomes nel programma, dal 2014 al 2016. Eppure, nove anni dopo la partenza di una leggenda, i Red Raiders, classificati al quarto posto, si contendono un posto nelle semifinali dei College Football Playoff, affrontando giovedì i Ducks, classificati al quinto posto, all’Orange Bowl di Miami Gardens, in Florida.
I Texas Tech Red Raiders (12-1) hanno stabilito il record scolastico di vittorie e hanno ottenuto un bye per i playoff al primo turno. I Red Raiders hanno rinnovato il loro roster nel portale trasferimenti la scorsa offseason, ma il loro miglior giocatore potrebbe essere Jacob Rodriguez, il linebacker All-American unanime che si è classificato quinto nelle votazioni per l’Heisman Trophy. Rodriguez è il leader nazionale con sette fumble forzati e 117 placcaggi, 11 placcaggi con perdita di palla e quattro intercetti. Ha segnato tre touchdown: due su snap diretti in attacco e uno su un fumble ritornato in touchdown. L’edge rusher David Bailey (secondo nella classifica FBS con 13,5 sack) e il cornerback Brice Pollock (cinque intercetti, record della squadra), daranno una mano a Rodriguez per una difesa che guida la nazione con 31 takeaway. Tutte le vittorie di Texas Tech sono arrivate con uno scarto di 20 o più punti e l’unica sconfitta è avvenuta quando il quarterback Behren Morton è rimasto fuori per un infortunio alla parte inferiore della gamba. Ma quella sconfitta per 26-22 contro Arizona State è diventata anche un punto di ripresa, secondo Morton, un senior al quinto anno che ha lanciato per 2.643 yard e 22 touchdown contro quattro intercetti.
Gli Oregon Ducks (12-1) hanno travolto James Madison per 51-34 al primo turno, partendo subito forte con touchdown in ciascuno dei primi cinque possessi e portandosi in vantaggio per 34-6 all’intervallo. Il quarterback Dante Moore ha lanciato per 313 yard e quattro touchdown, aggiungendo anche un touchdown su corsa. Moore, spesso menzionato come possibile prima scelta assoluta del Draft NFL 2026, è fiducioso che i Ducks torneranno a brillare. Questo nonostante i Red Raiders abbiano tenuto a sette punti la potente BYU in ciascuno dei due incontri di questa stagione, inclusa la finale del Big 12. L’unica sconfitta di questa stagione brucia ancora Moore, che ha lanciato due intercetti durante il ko per 30-20 contro Indiana. Tuttavia, ultimamente ha giocato bene, con nove passaggi da touchdown nelle ultime quattro partite. Moore ha lanciato per 3.046 yard e 28 touchdown contro otto intercetti. Oregon cercherà di fare meglio di quanto fatto nei quarti di finale della scorsa stagione, quando era sotto di 34 punti nel secondo quarto e ha perso 41-21 contro Ohio State.
La vincente di questa partita affronterà la numero 1 Indiana o la numero 9 Alabama nella semifinale del Peach Bowl il 9 gennaio. Oregon ha battuto il Texas Tech 38-30 in trasferta nel 2023 con Bo Nix come quarterback. I Ducks hanno vinto tutti e tre gli incontri con Texas Tech e sono leggermente favoriti con -2,5 punti di spread anche per questo scontro, con linea Over-Under a 51.5 punti totali. Anche qui potremmo vedere Under, ma è più difficile da prevedere, anche come risultato sul vincente. Secondo noi i Red Raiders potrebbero fare lo scherzetto, ma non ci metteremmo soldi. Fate prima a lanciare una monetina.
Indiana Hoosiers-Alabama Crimson Tide
Nuovo big match e grande scontro tra queste due programmi che collideranno nuovamente quando Alabama e Indiana si affronteranno nei quarti di finale dei College Football Playoff al Rose Bowl giovedì a Pasadena, in California. Sebbene i Crimson Tide, testa di serie numero 9, abbiano una storia gloriosa, sono sfavoriti e hanno qualcosa da dimostrare mentre gli Hoosiers si presentano come testa di serie numero 1 nei playoff e unica squadra imbattuta del football universitario.
Gli Indiana Hoosiers (13-0) non solo cercano di continuare a infrangere un precedente di lunga data, continuando la loro migliore stagione nella storia dell’università, ma anche di infrangere un precedente recente stabilito la scorsa stagione nella prima edizione dei playoff a 12 squadre. Fernando Mendoza ha lanciato per 229,2 yard a partita, con 33 touchdown totali e solo sei intercetti. Ha anche corso per sei touchdown. Il ricevitore Omar Cooper Jr., che ha subito un infortunio alla gamba destra all’inizio della finale del Big Ten del 6 dicembre, è autorizzato a giocare al Rose Bowl. Cooper, al terzo anno consecutivo, guida Indiana con 58 ricezioni per 804 yard e 11 touchdown.
Gli Alabama Crimson Tide (11-3) hanno avuto molto successo nel rallentare i quarterback in questa stagione, arrivando con la difesa di passaggio numero 10 nella FBS con 168,4 yard concesse a partita. Alabama è reduce da una vittoria in trasferta per 34-24 contro Oklahoma al primo turno del 19 dicembre. Il quarterback Ty Simpson, ha faticato a fine stagione, ma si è ripreso contro i Sooners. Ha una media di 250 yard passate a partita e ha totalizzato 28 touchdown e cinque intercetti. La differenza più grande negli attacchi si riscontra nel gioco di corsa, dove Indiana è tra le prime 10 a livello nazionale con 221,2 yard corse a partita, mentre Alabama ha faticato con sole 109,9 yard corse a partita (118°). Anche Alabama spera di recuperare un pezzo chiave con il ritorno dell’edge rusher LT Overton. Overton, al quarto anno, ha saltato la finale della Southeastern Conference e la vittoria al primo turno contro l’Oklahoma a causa di una malattia.
La squadra vincitrice degli Hoosiers-Crimson Tide affronterà la numero 4 del Texas Tech o la numero 5 dell’Oregon al Peach Bowl il 9 gennaio ad Atlanta. C’è un dato particolare e che preoccupa Indiana, tutte e quattro le squadre vincitrici del primo turno hanno poi battuto le prime quattro teste di serie la scorsa stagione ai playoffs. Indiana ha partecipato al Rose Bowl solo una volta, perdendo contro la Southern California alla fine della stagione 1967. Alabama gioca invece per la nona volta, con un record di 5-2-1 e la sua apparizione più recente risale alla sconfitta per 27-20 ai supplementari contro il Michigan nella semifinale del CFP di due stagioni fa. Gli Hoosiers sono favoriti con -7.0 punti di spread e linea Over-Under a 48.0 punti totali. Forse perderanno, ma ci aspettiamo che i Crimson Tide rimarranno in partita e consigliamo ALABAMA +7.5.
Georgia Bulldogs-Mississippi Rebels
Ole Miss ha fatto un ottimo lavoro nella sua prima rivincita di una partita di stagione regolare nel College Football Playoff. Ma i Rebels, classificati al sesto posto, si trovano in una situazione molto diversa nel loro incontro dei quarti di finale del CFP con Georgia, classificata al terzo posto, al Sugar Bowl giovedì sera a New Orleans.
I Mississippi Rebels (12-1) hanno sconfitto Tulane 45-10 il 20 settembre, e hanno poi superato gli stessi Green Wave, classificati al decimo posto, per 41-10 al primo turno il 20 dicembre a Oxford, Mississippi. Coach Pete Golding, promosso da coordinatore difensivo ad allenatore capo di Ole Miss quando Lane Kiffin se ne andò per diventare capo allenatore a LSU, si affida al quaterback Trinidad Chambliss, che ha lanciato per 263 yard e un touchdown e ha corso per 42 yard e due touchdown nel primo incontro. Ma Golding ha detto che i Rebels dovranno correre meglio in generale dopo aver totalizzato solo 88 yard su corsa nel primo turno. Kewan Lacy, che ha 1.366 yard corse in stagione e 21 touchdown su corsa (record scolastico) ha segnato due volte contro Tulane, ma ha totalizzato solo 31 yard. Lacy ha abbandonato la partita contro Tulane nel terzo quarto a causa di un infortunio alla spalla. Ole Miss spera di poter giocare titolare giovedì. Ole Miss ha vinto le sue ultime sei partite
I Georgia Bulldogs (12-1) di coach Kirby Smart rispondono con nove partite consecutive dopo la sconfitta casalinga per 24-21 contro l’Alabama del 27 settembre. Georgia ha anche un quarterback pericoloso, Gunner Stockton, che ha completato 26 passaggi su 31 per 289 yard e quattro touchdown, oltre ad aver corso per 59 yard e un touchdown nel primo incontro. Smart è soddisfatto dell’evoluzione della sua difesa nel corso della stagione, e il quarto quarto senza subire punti contro i Rebels sembra essere stato un punto di svolta. I Bulldogs hanno subito un totale di soli 70 punti nelle sei partite da quando hanno battuto Ole Miss.
Georgia ha superato Ole Miss 43-35 il 18 ottobre ad Athens. I Rebels erano in vantaggio per 35-26 al primo turno, ma sono stati superati per 17-0 nel quarto quarto. Sono stati superati in partita per 510-351. I Bulldogs sono avanti 6-2 negli ultimi precedenti contro Ole Miss, con anche un 5-3 ATS nelle scommesse (O/U 3-5). Oggi Georgia è chiamata a vincere con almeno un touchdown pieno di margine visto che ha uno spread di -6.5 punti di handicap mentre la linea Over-Under si gioca a 55.5 punti totali. Qui favoriamo nettamente GEORGIA che secondo noi vincerà ancora contro i Rebels, ma pure qui non siamo troppo convinti dalla linea di spread, proprio come per Ohio State. Potete giocare le vittorie in testa a testa di GEORGIA+OHIO STATE con una quota intorno @1.80 abbastanza soddisfacente.
Quote antepost: gli aggiornamenti NCAAF
Vediamo le lavagne delle quote antepost NCAAF per la vittoria finale del titolo nazionale di College Football. Cala ancora il possibile big di Ohio State @2.80, con Indiana @4.00 prima avversaria, ma occhio a sottovalutare Georgia @5.50.
