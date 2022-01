Pronostici College Football NCAAF: Georgia-Alabama, finale titolo nazionale 2022

CFP National Championship 2022, siamo al gran finale della stagione di College Football NCAAF con il titolo nazionale che sarà conteso tra Georgia Bulldogs-Alabama Crimson Tide.

CFP National Championship 2022: Georgia Bulldogs-Alabama Crimson Tide

La finale del titolo nazionale di College Football NCAAF è stata anche la finale di SEC Conference di qualche settimana fa, partita in cui gli Alabama Crimson Tide dominarono 41-24 da sfavoriti anche in quell’occasione come oggi. In quel precedente ai Georgia Bulldogs non bastarono 3 TD pass per Bryce Young che potrà replicare una prestazione del genere (valutate OVER 2.5 TD PASS @2.30) anche se nelle scommesse preferiamo ALABAMA +3,5 @1.72.

Stetson Bennett, alla guida dell’attacco dei Crimson Tide non dovrebbe lanciare molto contro la miglior difesa della lega con appena 9.5 punti concessi di media, per questo i 41 punti segnati dai Crimson Tide nel precedente sono un dato da non trascurare ed evidenzia la grande esperienza di questo programma che quando ci sono da giocare partite importanti tira sempre fuori qualcosa in più, specialmente in attacco (42,5 punti segnati di media in stagione) ma anche la difesa dei Crimson Tide non è da sottovalutare con 20.2 punti concessi di media e soltanto 304.6 total yard.

Non è un caso che Alabama sia la campione in carica e cerca il 4° titolo negli ultimi 8 anni da quando c’è il nuovo format CFP. Alabama ha vinto 27-6 la semifinale contro Cincinnati mentre Georgia si è basata ancora una volta sulla difesa nel 34-11 con cui ha tenuto a bada Michigan lo scorso turno.

Le statistiche più interessanti della finalissima

Entrambe le squadre hanno chiuso la stagione con un record di 13-1 e con Georgia che ha fatto leggermente meglio nelle scommesse con 9-5 ATS rispetto al 8-6 ATS di Alabama. I Bulldogs con la loro difesa hanno chiuso O/U 6-8 in questa stagione rispetto al O/U 7-7 dei Crimson Tide.

Da quando in panchina c’è coach Nick Saban (che gioca la 9° finale in 13 anni con i Crimson Tide) Alabama ha giocato da sfavorita solo 10 volte. Ha vinto 6 volte perdendo Ion 4 occasioni, con un positivo 6-3-1 ATS nelle scommesse. 2 delle 3 partite in cui non ha coperto l’handicap ha mancato la linea per un solo punto.

I Crimson Tide sono però 1-4 ATS negli ultimi Championship games ma 4-0 ATS nelle ultime partite su campo neutro (si gioca al Lucas Oil Stadium di Indianapolis). I Bulldogs rispondono con un 5-2 ATS contro programmi con record vincente. Georgia è Under 7-3 nelle ultime partite ma è Over 3-0-1 negli ultimi precedenti contro Alabama.

