Quote College Football NCAAF. Si sono appena spenti i riflettori su una fantastica stagione NCAAF culminata con la vittoria di Georgia che dopo tanti anni è riuscita a portare a casa il titolo nazionale, inoltre battendo la sua bestia nera, Alabama che partiva con gli sfavori dei pronostici, ma con tanta esperienza in più e un coach come Nick Saban in panchina.

Non è bastato, i campioni sono i Bulldogs e secondo le prime quote antepost possono pensare al bis nella stagione 2022-23. Gli avversari principali? Anche in questo caso i Crimson Side.

Georgia campione del titolo nazionale

Alla fine avevano ragione i bookmakers, e in parte avevamo ragione anche noi che nell’articolo di preseason lo avevamo scritto a chiare lettere: questo potrebbe essere l’anno dei Bulldogs, e così è stato, anche se poi una volta arrivati alla finalissima abbiamo giocato sull’esperienza di Saban e i suoi ragazzi, inoltre da sfavoriti a +3.5, ma niente da fare, Georgia vince, vendica la sconfitta nella finale di SEC rimediata proprio contro Alabama, e grazie a 20 punti nell’ultimo quarto, non permettono nemmeno di coprire l’handicap ai Crimson Tide.

Di fronte c’era la mentalità offensiva di Alabama, una squadra che sotto la guida di Nick Saban ha vinto 3 titoli negli ultimi anni e ha giocato da sfavorita in tutto appena 10 volte in 12 stagioni, tenendo anche un 6-3-1 ATS nelle scommesse. Dall’altra parte i 41 punti (con 3 TD pass di Bryce Young) subiti da Georgia nel title game di SEC erano stati uno shock per molti visto che Georgia ha fondato le due fortune su una difesa impressionante che ha chiuso la stagione sotto ai 10 punti concessi di media a partita!

Quote College Football NCAAF: gli antepost, Bulldogs favoriti per il bis nel 2022-23

Andiamo a dare uno sguardo alle primissime quote che i bookmakers americani hanno fatto filtrare per la prossima stagione, e si scommettere sul possibile bis di Georgia come favorita. Anche questa volta sarà Alabama la grande avversaria mentre proverà a fare da terzo incomodo Ohio State. Cercherà invece di risalire dopo un anno di crollo Clemson che troviamo al 4° posto in lavagna, poi il salto è enorme già con Oregon.

Georgia @3

Alabama @3.20

Ohio State @9

Clemson @10

Oregon @40

Texas A&M @40

Oklahoma @40

Florida @40

Michigan @40

Miami florida @60

Penn State @60

Tennessee @80

North Carolina @80

USC @80

Wisconsin @80

Notre Dame @80

Kentucky @100

Texas @100

Washington @100

South Carolina @100

Arkansas @130

Michigan State @130

LSU @130

Auburn @130

