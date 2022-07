Quote College Football NCAAF 2023, a fine agosto prende il via la stagione che anticipa di poco quella dei pro della NFL. Andiamo a vedere tutte le quote antepost, ad iniziare dalla vittoria del titolo nazionale dove anche quest’anno è Alabama l’università da battere, ma anche delle varie conference.

Alabama sempre favorita per il National Championship

Anche quest’anno la squadra da battere è quella degli Alabama Crimson Tide. La squadra di Nick Saban è arrivata alla finale del National Championship anche lo scorso anno, ma ha perso contro i Georgia Bulldogs che troviamo in 2° posizione @4 di quota per il bis anche se coach Kirby Smart ha perso molti elementi dallo scorso anno.

Tra le contender anche Ohio State Buckeyes che arrivano da una stagione da 10-2 in regular season e la vittoria al Rose Bowl. Molto più staccati in doppia cifra i Clemson Tigers @13.

Per l’Heisman Trophy abbiamo il quarterback di Ohio State, C.J. Stroud, di poco avanti su un altro QB, quello di Alabama, Bryce Young. Stroud ha chiuso al 4° posto nei voti per l’Heishman dello scorso anno, chiuso con 44 TD pass (3° migliore della nazione), 4,435 yards (5°) e cil 71.9% di passaggi completati (4°) con appena 6 intercetti. Young cerca di portare questo titolo per la 3° volta a Tuscaloosa, dopo che nel 2021 ha chiuso 2° nei voti grazie a 4,872 passing yards e 47 touchdowns a fronte di 7 intercetti totali.

I possibili outsider sono: Dillon Gabriel, quaterback dei Sooners con cui ha giocato solo 3 partite nel 2021 (814 yards, 9 TD pass e 68.6% di lanci completati). L’anno prima, senza problemi di infortunio, aveva chiuso come 5° migliore della nazione con 3,570 yards, 4° con 32 touchdowns e soli 4 intercetti. Attenzione anche a D.J. Uiagalelei che torna dopo un 2021 difficile con Clemson, chiuso con più intercetti (10) che TD pass (9).

Tra le varie conference iniziamo proprio dalla Southeastern Conference (SEC), la più importante e competitiva, e anche qui ovviamente sono gli Alabama Crimson Tide @1.72 la squadra da battere. Oltre al QB Young, Alabama ritrova anche Will Anderson, uno dei migliori linebackers della nazione.

L’avversaria principale anche qui è quella di Georgia Bulldogs, campioni in carica del titolo nazionale arrivato principalmente grazie alla difesa, un reparto smembrato con tanti giocatori passati in NFL quindi le incognite non mancano. Molto più indietro ci sono i Texas A&M Aggies ma come quota di valore attenzione ai Florida Gators che affida la propria rinascita ad uno specialista come Bill Napier che ha già fatto rinascere LSU. Torna un giocatore chiave come il sophomore QB Anthony Richardson e ci sarà anche un nuovo metodo difensivo da testare.

Dopo 6 anni di vittorie consecutive nella conference di ACC (e 6 Bowl vinti di fila oltre a 2 titoli nazionali in questo arco di temp) lo scorso anno la striscia vincente dei Clemson Tigers si è interrotta, ma Clemson torna favorita nel 2022 dove ci si aspetta una crescita della squadra, ad iniziare dal QB DJ Uiagalelei che ha preso il posto di Trevor Lawrence.

Quota di valore sui Wake Forest Demon Deacons che lo scorso anno avevano aperto con un record di 8-0 in ACC, prima della sconfitta nel title game contro i Pittsburgh Panthers. Gran parte del reparto d’attacco di Wake Forest, uno dei migliori della nazione lo scorso anno, è tornato in blocco, ad iniziare dal QB Sam Hartman. Se i Demon Deacons riusciranno a migliorare sull’altro lato del campo (lo scorso anno la difesa è stato il punto debole), attenzione alla possibile sorpresa di questo programma che si gioca anche in quota alta @17.

Novità in Pac-12, la conference che vedrà uscire gli importanti programmi di USC e UCLA il prossimo anno, quindi questa sarà l’ultima stagione in questa conference per Trojans e Bruins. Proprio i Southern California Trojans sono favoriti dalle quote, nonostante il record negativo di 4-8 lo scorso anno. Ad USC si riparte con un nuovo coach, Lincoln Riley, e con un ottimo QB, Caleb WIlliams. Passare da una stagione da 4 vittorie a vincere il titolo di questa conference competitiva non sarà facile, anche perché c’è da migliorare il reparto problematico dello scorso anno, la difesa che ha concesso oltre 400 yards a partita e 31.8 punti.

I principali avversari sono gli Utah Utes e gli Oregon Ducks. Preferiamo i primi che lo scorso anno sono usciti vincenti in entrambe le sfide contro Oregon vincendo la Pac-12. Rispetto al 20221 anche qui molti giocatori sono passati in NFL, ma sono tornati il QB e il RB, Tavion Thomas e Cameron Rising, che compongono un ottimo asse offensivo. Qualche dubbio sulla difesa, punto di forza di coach Kyle Whittingham che però ha perso un giocatore importante per il reparto come Devin Floyd.

Big Ten Championship: Ohio State torna a dominare le lavagne

Dopo 5 stagioni di dominio lo scorso anno si è arrestata la striscia vincente degli Ohio State Buckeyes che tornano come grandi favoriti in questa stagione davanti ai Michigan Wolverines di Jim Harbaugh che lo scorso anno sono riusciti a superare gli Iowa Hawkeyes nel title game. Iowa ha una quota molto alta anche quest’anno per la vittoria di Big-10. Il blocco principale che ha portato gli Hawkeyes ad un record di 10-4 lo scorso anno, è tornato anche per questa stagione, nonostante le perdite di Tyler Linderbaum (Ravens) e Dane Belton (Giants) siano importanti.

Abbiamo già accennato al punto di forza di Ohio State, il quarterback C.J. Stroud che al primo anno in NCAAF ha subito incantato con numeri eccezionali. Per migliorare il reparto difensivo è arrivato il defensive coordinator Jim Knowles che ad Oklahoma State aveva dato vita ad una delle migliori difese della nazione, specialmente sul pass-rush. Quest’anno è atteso ad un miglioramento anche il programma dei Wisconsin Badgers che si aspettano un passo in avanti dal QB Graham Mertz ma i dubbi qui rimangono su entrambi i lati del campo.

Big 12 Championship: testa a testa Oklahoma-Texas, ma attenzione a Baylor

Negli ultimi 20 anni in Big-12 hanno dominato gli Oklahoma Sooners con 14 titoli di conference (compresi 6 degli ultimi 7, e quello dello scorso anno dove hanno battuto Baylor). Anche per il 2022-23 i Sooners sono favoriti ma la perdita di coach Lincoln Riley rappresenta un punto interrogativo non da poco, anche se Brent Venables rappresenta una certezza a livello difensivo, e in attacco il trasferimento del QB Dillon Gabriel è stato importante. Quest’anno però la sfida in lavagna è apertissima con i Texas Longhorns che hanno deluso lo scorso anno con un record di 5-7.

Attenzione ai Baylor Bears che arrivano da una delle migliori stagioni nella storia del programma (record di 12-2). Il programma però quest’anno ha uno schedule molto difficile rispetto a quello dello scorso anno, e sono andati via molti giocatori chiave, su tutti il QB Gerry Bohanon e 3 dei migliori ricevitori, anche se il QB Blake Shapen dovrebbe assicurare una buona continuità ad alti livelli per Baylor.

Curiosità per i Kansas Jayhawks che nel basket hanno dominato la stagione di college, ma nel football hanno chiuso con un record di 2-10, nonostante siano riusciti ad offrire ottime prove e anche vittorie contro top-team come Texas, Oklahoma, TCU e West Virginia.

Altre conference: MAC e AAC

Vediamo un altro paio di conference minori. In American Athletic Conference (AAC) i favoriti sono i Cincinnati Bearcats anche se replicare la scorsa stagione, quasi miracolosa, arrivando ai playoffs anche quest’anno, sembra molto difficile. Sono infatti partiti il QB Desmond Ridder, l’offensive coordinator Mike Debrock ora ad LSU ma anche molti tasselli della difesa.

Gli avversari principali saranno gli Houston Cougars che hanno fatto un grande passo in avanti dal 2020 a 2021 visto che hanno chiuso lo scorso anno con un record di 11-2, vincendo anche il Birmingham Bowl contro Auburn, ed iniziano questa nuova stagione con ancora alla guida il coach Dana Holgorsen che però ha perso diverse pedine fondamentali, specialmente in difesa e sulla linea d’attacco.

QUOTE ANTEPOST AAC

Cincinnati @2.75

Houston @3.25

UCF @4.50

SMU @11

Memphis @13

East Carolina @21

Tulsa @33

Tulane @41

South Florida @51

Navy @76

Temple @251

Quote MAC Championship

Chiudiamo con la Mid-American Conference (MAC) che nelle ultime edizioni è stata senza un vero e proprio padrone. 5 programmi diversi hanno vinto il titolo di MAC negli ultimi 6 anni (solo Northern Illinois è riuscita a fare il bis in questo arco di tempo). I favoriti sono i Central Michigan Chippewas che sono i campioni in carica di conference grazie ad una stagione da 9-4 di record, chiusa in crescendo con 7 vittorie nelle ultime 8 partite.

Quasi tutto il roster di CMU è tornato in blocco, ad iniziare dalla stella, il RB Lew Nichols che lo scorso anno ha messo insieme 1.848 rushing yards, guidando un attacco da 32.3 punti a partita. Torna anche il quarterback Daniel Richardson che lo scorso anno ha finalmente giocato una stagione libero da problemi fisici, chiudendo con 2,633 yards (60.4% di completati), 24 TD pass e 6 intercetti. CMU ha però perso il leader difensivo Gage Kreski, autore di 80 tackles nel 2021.

Solo 4° nelle lavagne il programma dei Northern Illinois Huskies che ha chiuso lo scorso anno con un record di 9-5, senza riuscire a difendere il titolo vinto l’anno prima, ma per questa stagione tornano ben 17 titolari, compresi il QB Rocky Lombardi, il RB Harrison Waylee e il WR Trayvon Rudolph (trasferito a Memphis però il leader nelle corse, Jay Ducker).

QUOTE ANTEPOST MAC

Central Michigan @4.50

Toledo @5

Miami (Ohio) @6

Northern Illinois @7

Western Michigan @10

Kent State @10

Eastern Michigan @13

Ohio @15

Buffalo @21

Ball State @21

Bowling Green @41

Akron @101