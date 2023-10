Power Ranking NFL Week 5. Gli aggiornamenti della regular season di Football Americano con power ranking e quote antepost dove in entrambi i casi i San Francisco 49ers sono al comando. Vediamo anche le sfide di week 5 e le nostre stime rispetto alle linee proposte dai bookmakers.

Power Ranking NFL Week 5: 49ers nuovi primi, Raiders nuovi ultimi

Novità al comando (come nelle quote e lo vedremo più sotto in questo articolo), con i San Francisco 49ers che si prendono il 1° posto del NFL Power Ranking ai danni dei Chiefs, poi al 3° posto risalgono i Bills che vincendo il big match con Miami fanno invece calare dal 5° al 8° posto i Dolphins. Leggero calo anche per gli Eagles che si tengono alle spalle i Cowboys in ripresa.

Al contrario i Las Vegas Raiders sono i nuovi ultimi, peggiorando anche il rendimento dei Cardinals che stanno andando meglio del previsto. Perdono 5 posizioni i Bears che sono ora 30°.

La squadra della settimana sono i Detroit Lions che sono 4-0 di record e salgono fino al 7° posto. Sembra l’anno buono, almeno per la vittoria divisionale, per Detroit che si presenta con l’8° miglior difesa in EPA (yard concesse per giocata) e ha una dominante defensive line che è tra quelle che hanno messo a segno più sacks (13) e più pressione (27.7%)

Il Power ranking attribuisce un rating generale di forza ad ogni squadra e anche uno Spread Value, ovvero un valore base di punti di handicap, più in alto sarà la squadra, più alto sarà questo valore, a cui poi bisogna aggiungere il fattore campo (Home Field) e anche il fattore degli scontri divisionali (Division Value). Questi dati combinati tra le due squadre che si sfidano ci danno la stima della linea giusta per ogni partita, e ci danno quindi degli allert in caso di linee molto diverse da quelle attese, che potrebbero quindi nascondere valore (o trappole).

Team – Rating – Spread value – Home field – Division value

1-49ers 88.5 23.9 2.5 2.5

2-Chiefs 86.4 23.33 2.25 2.5

3-Bills 83.6 22.57 2.5 2.5

4-Eagles 81.4 21.99 2.25 1.5

5-Cowboys 72.9 19.68 2.0 2.0

6-Ravens 70.9 19.14 1.5 1.5

7-Lions 70.7 19.01 2.0 2.0

8-Dolphins 70.3 18.98 2.5 2.5

9-Chargers 66.2 17.87 1.5 1.5

10-Jaguars 63.6 17.17 1.0 1.0

11-Seahawks 62.3 16.82 2.25 1.5

12-Bengals 62.2 16.79 1.5 1.5

13-Browns 57.4 15.5 1.5 1.25

14-Saints 50.8 13.72 1.25 2.0

15-Falcons 47.0 12.69 1.25 1.0

16-Steelers 46.4 12.53 2.0 2.5

17-Vikings 44.2 11.93 1.25 1.5

18-Titans 41.2 11.12 2.0 2.0

19-Packers 38.6 10.42 2.5 2.0

20-Broncos 38.5 10.4 1.5 1.0

21-Colts 37.9 10.23 1.0 1.0

22-Rams 32.8 8.86 1.5 1.75

23-Texans 32.5 8.78 1.5 1.5

24-Jets 31.5 8.5 2.0 1.0

25-Commanders 31.4 8.48 1.25 1.5

26-Patriots 30.9 8.34 1.25 1.5

27-Buccaneers 30.1 8.13 1.5 1.5

28-Giants 27.7 7.5 1.25 1.5

29-Panthers 26.8 7.24 1.75 1.5

30-Bears 24.6 6.64 1.25 1.0

31-Cardinals 22.7 6.13 1.5 1.0

32-Raiders 21.4 5.78 1.75 2.0

Power Ranking NFL Week 5: linee di valore

I Detroit Lions si giocano a -9.5 in casa contro i Panthers. Abbiamo già parlato dell’ottimo momento di Detroit e c’è anche del vantaggio sulla linea visto che stimiamo i Lions favoriti con quasi 2 TD di margine (-13.77 punti). Ancora più ampio il vantaggio su Saints dati leggermente sfavoriti in New England, ma per noi sono favoriti con -4.13 punti di handicap per un valore di linea di 5.13. Si sale a 5.15 con i Chiefs favoriti a -5 in Minnesota, ma noi ci aspettiamo un vantaggio di più del doppio (-10.15).

I margini più alti riguardano due squadre che però continuano a non rispondere alle stime, ovvero Bengals ed Eagles. I Bengals giocano in Arizona con un FG di vantaggio ma per noi dovrebbero essere 3 (6.16 punti di margine) anche se Cincinnati sta deludendo e i Cardinals stanno crescendo rapidamente dopo una pre-season da incubo per gli analisti, ma in verità Arizona sta andando meglio del previsto. Gli Eagles si giocano a -4 ad LA, sul campo dei Rams, ma la linea “giusta” dovrebbe essere di -11.63 (7.63 punti di margine). Va però detto che già la scorsa settimana gli Eagles avevano un grande margine contro Washington, e hanno rischiato vincendo solo di 3 in overtime.

Washington Commanders-Chicago Bears

Linea attuale: COMMANDERS -6.0

Linea stimata: COMMANDERS -3.09

Valore: BEARS 2.91

Buffalo Bills-Jacksonville Jaguars

Linea attuale: BILLS -5,5

Linea stimata: BILLS -7.9

Valore: BILLS 2.40

Atlanta Falcons-Houston Texans

Linea attuale: FALCONS -2.0

Linea stimata: FALCONS -5.08

Valore: FALCONS 3.08

Detroit Lions-Carolina Panthers

Linea attuale: LIONS -9.5

Linea stimata: LIONS -13.77

Valore: LIONS 4.27

Indianapolis Colts-Tennessee Titans

Linea attuale: COLTS +1.0

Linea stimata: COLTS -0.89

Valore: COLTS 1.89

Miami Dolphins-NY Giants

Linea attuale: DOLPHINS -11.0

Linea stimata: DOLPHINS -13.98

Valore: DOLPHINS 2.98

New England Patriots-New Orleans Saints

Linea attuale: PATRIOTS -1.0

Linea stimata: SAINTS -4.13

Valore: SAINTS 5.13

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens

Linea attuale: STEELERS +4.0

Linea stimata: RAVENS -3.71

Valore: STEELERS 0.29

Arizona Cardinals-Cincinnati Bengals

Linea attuale: CARDINALS +3.0

Linea stimata: BENGALS -9.16

Valore: BENGALS 6.16

LA Rams-Philadelphia Eagles

Linea attuale: RAMS +4.0

Linea stimata: EAGLES -11.63

Valore: EAGLES 7.63

Denver Broncos-NY Jets

Linea attuale: BRONCOS -2.0

Linea stimata: BRONCOS -3.4

Valore: BRONCOS +1.40

Minnesota Vikings-Kansas City Chiefs

Linea attuale: VIKINGS +5.0

Linea stimata: CHIEFS -10.15

Valore: CHIEFS 5.15

San Francisco 49ers-Dallas Cowboys

Linea attuale: 49ERS -3.5

Linea stimata: 49ERS -6.72

Valore: 49ERS 3.22

Las Vegas Raisers-Green Bay Packers

Linea attuale: RAIDERS +2.5

Linea stimata: PACKERS -2.89

Valore: PACKERS 0.39

Quote Antepost: i 49ers mettono la freccia (anche Allen per MVP)

Ecco gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost con delle novità sia per la vittoria del Super Bowl 58 dove ora i San Francisco 49ers staccano tutti, ma anche per MVP visto che il confronto tra Tua e Josh Allen ha visto vincere il secondo che si porta al comando anche delle lavagne per il miglior giocatore della stagione.

