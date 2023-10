Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 5. Il Thursday Night Washington Commanders-Denver Broncos apre la nuova settimana di NFL che continuerà con le partite della domenica (San Francisco 49ers-Dallas Cowboys è il big match del Sunday Night) e fino al Monday Night Las Vegas Raiders-Green Bay Packers.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 5: Thursday Night

La settimana si apre nella capitale americana con Washington Commanders-Denver Broncos. Il quarterback dei Commanders, Sam Howell, ha giocato solo 5 partite in carriera e la settimana scorsa ha messo in difficoltà gli Eagles, con Washington che ha perso 31-34 solo in overtime. I Bears invece sono 0-4 e sembra un altra stagione difficile per Chicago. Dalla week 8 dello scorso anno i Bears hanno perso 14 partite di fila e la difesa ha sempre concesso almeno 25 punti agli avversari. Anche Justin Fields, che è un buon QB, non sta bastando a far svoltare questa franchigia.

A livello statistico attenzione ai punti. I Commanders sono Under 20-25 in casa. In questa stagione a Washington abbiamo visto 2 partite a basso punteggio e sotto la linea richiesta oggi (in discesa da 44.0 a 42.5 punti totali) chiuse con 36 e 40 punti totali. In 2 trasferte i Bears quest’anno sono riusciti a segnare in tutto solo 27 punti.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 5: le partite di domenica

Jacksonville Jaguars-Buffalo Bills

16 delle ultime 22 partite dei Bills hanno visto il 1° quarto chiudersi con Over sulla linea punti. In questa stagione nelle partite di Buffalo vediamo 12.0 punti combinati di media, con 8.5 punti segnati dai soli Bills. Per questa sfida a Londra contro i Jaguars la linea sul 1° quarto a 9.5 è superabile.

New England Patriots-New Orleans Saints

13 Under nelle ultime 14 partite dei Saints che hanno sempre segnato Under nettamente nelle prime 4 di questa stagione, con un punteggio totale di soli 34.5 punti. In week 5 la linea contro i Patriots è a 40.5. Anche nelle partite di New England abbiamo visto pochi punti quest’anno (38).

Pittsburgh Steelers-Baltimore Ravens

Attenzione a Under anche qui, in questo scontro divisionale a cui Baltimore si presenta con 14 Under nelle ultime 19 partite. Gli Steelers non hanno raggiunto la doppia cifra di punti in attacco in 2 partite su 4. Negli ultimi 3 scontri diretti tra queste due franchigie entrambe non hanno mai raggiunto i 30 punti. Oggi la linea a 38.5 è la più bassa della week 5 per questi motivi.

Miami Dolphins-NY Giants

Giants da incubo, specialmente negli avvi di partita. In questa stagione NYG ha un punteggio totale clamoroso di 9-77 nei primi tempi. Miami è la miglior squadra come punti segnati nei primi tempi (21.5). I Giants hanno chiuso sotto in doppia cifra nei primi tempi 3 volte su 4, senza segnare nemmeno un touchdown. Miami si gioca a -6.5 all’intervallo, una linea che sembra alla portata di Tua e compagni, in casa contro un avversario modesto, e con la necessità di archiviare subito il pesante ko della scorsa settimana a Buffalo.

Detroit Lions-Carolina Panthers

I Lions sono la squadra più calda nelle scommesse nell’ultimo anno, con 12-2 ATS nelle ultime partite, un dato molto semplice e palese: scommettere su Detroit ripaga. In casa contro i Panthers i Lions si giocano a -9.5, è quindi richiesta una vittoria in doppia cifra da parte dei padroni di casa, ma non fatevi spaventare dalla linea che non è nemmeno tanto ampia se pensiamo che la nostra stima vede vincente i Lions con -13.77 punti di vantaggio, quasi 2 TD pieni.

Atlanta Falcons-Houston Texans

I Falcons sono Under 10-3 nelle ultime partite in cui abbiamo visto appena 37.3 punti totali di media con Atlanta in campo, incluse 3 partite di questa stagione in cui abbiamo visto appena: 30-26-24 punti combinati. Contro Houston la linea oggi è tra le più basse a 41.0 punti totali.

LA Rams-Philadelphia Eagles

I Ramos sono 6-1 ATS nelle ultime partite in casa da sfavoriti. In queste 7 partite da underdogs la squadra di Sean McVay ha vinto 4 volte. Oggi i Rams sono sfavoriti a +4.5 in casa contro una delle migliori squadre della lega, e una delle imbattute, gli Eagles.

Arizona Cardinals-Cincinnati Bengals

I Cardinals stanno andando meglio del previsto, ma c’è una statistica interessante per Arizona che ha segnato per ultima solo in 2 delle ultime 17 partite. I finali di match non sorridono ai Cardinals che hanno concesso l’ultima marcatura agli avversari in 3 partite su 4 anche quest’anno.

MinnesotaVikings-Kansas City Chiefs

Quando si gioca in Minnesota occhio ai punteggi alti. I Vikings sono Over 11-4 nelle ultime partite in casa e in week 5 arriva un altro ottimo attacco, quello dei Chiefs guidato da Patrick Mahomes. Minnesota è la squadra che gioca più big play in attacco, ma difensivamente è 31° come % di lanci completati concessi ai QB avversari in difesa. Questa partita non a caso ha la linea più alta O/U a 53.0 punti totali.

Denver Broncos-NY Jets

Due squadre tra le più deludenti in questo avvio stagionale (entrambe con un record di 1-3). Per i Jets pesa l’infortunio di Rodgers mentre i Broncos di Wilson continuano a non convincere. Lo vediamo anche dai numeri statistici che vedono Denver 3-14-1 ATS nelle ultime partite da favorita, dove quasi mai ripaga le attese di analisti e scommettitori. Addirittura Denver ha perso 12 di queste 18 partite in cui era favorita, incluse le sconfitte interne contro Commanders e Raiders di questa stagione. I Jets potrebbero avere occasione di giocarsela nonostante i problemi, e lo vediamo anche dalla linea che prevede un match punto a punto con NYJ leggermente sfavorita a +1.5.

San Francisco 49ers-Dallas Cowboys

Il Sunday Night questa volta è anche la sfida più interessante di Week 5. I 49ers sono al comando dei power ranking e anche delle lavagne per la vittoria del 58° Super Bowl. In casa a San Francisco i 49ers hanno vinto 12 partite su 17 con 15+ punti di margine! Ha iniziato la stagione dominando con 3 vittorie su 4 da 18+ punti di margine. Nelle ultime partite interne San Francisco ha un impressionante 15-2 ATS, con 9 handicap coperti di fila di recente, incluse le partite di playoffs. Dallas ha già fatto un passo falso enorme in stagione in trasferta in Arizona. I bookmakers favoriscono i 49ers con -3.5 punti di handicap, anche se per noi la stima è una vittoria con quasi 7 punti di margine.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 5: Monday Night

Las Vegas Raiders-Green Bay Packers. Non si tratta del Monday Night più spettacolare, anzi! Las Vegas nell’ultima settimana è scesa all’ultimo posto del power ranking visto che dopo la vittoria all’esordio a Denver ha perso le successive 3 partite con soli 15.0 punti segnati di media. I Packers del dopo Rodgers non stanno rispondendo malissimo, con un record di 2-2, anche se la settimana scorsa si sono arresi anche loro ai Lions.

A livello statistico i Packers dal 2019, da quando è arrivato Matt Lafleur, sono 14-5 ATS nelle partite dopo una sconfitta. In questa trasferta a Las Vegas le Teste di Formaggio sono leggermente favorite anche se la linea è scesa da -2.5 a -1.0, si è assottigliata, questo vuol dire che c’è meno fiducia su Green Bay, anche se secondo le nostre stime il -2.5 era la linea giusta per gli ospiti che vediamo favoriti con -2.89 punti di margine.

