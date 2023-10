Power Ranking NFL Week 6. Come ogni mercoledì andiamo a vedere la stima delle squadre NFL, le quote antepost aggiornate e anche un primo sguardo alle linee che possono avere valore per le scommesse sulla prossima giornata di Football Americano.

Power Ranking NFL Week 6: i 49ers continuano ad impressionare, I Lions salgono in top-5

Non si arresta la grande marcia dei San Francisco 49ers che ci hanno mandato in cassa nella giocata principale di Week 5, il -2.5 sui Cowboys massacrati 42-10. I 49ers rimangono gli unici imbattuti assieme ai Philadelphia Eagles. Dietro continuano a vincere e a premiare gli scommettitori i Detroit Lions che fanno il loro ingresso in top-5. Calano i Buffalo Bills dopo la sconfitta a Londra contro i Jacksonville Jaguars che al contrario sono al 7° posto e si mettono alle spalle anche Dallas e Baltimore.

Ai piani bassi è durata solo una settimana l’ultima posizione dei Las Vegas Raiders che battono i Packers nel Monday Night e guadagnano 3 posizioni, rispedendo in fondo gli Arizona Cardinals, e superando anche i negativi NY Giants e Carolina Panthers (unica squadra ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale). Completano la flop-5 i New England Patriots su cui sono piombate valanghe di critiche dopo le ultime 2 prove imbarazzanti, e nemmeno Bill Belichick è più immune da questi attacchi.

Il Power ranking attribuisce un rating generale di forza ad ogni squadra e anche uno Spread Value, ovvero un valore base di punti di handicap, più in alto sarà la squadra, più alto sarà questo valore, a cui poi bisogna aggiungere il fattore campo (Home Field) e anche il fattore degli scontri divisionali (Division Value). Questi dati combinati tra le due squadre che si sfidano ci danno la stima della linea giusta per ogni partita, e ci danno quindi degli allert in caso di linee molto diverse da quelle attese, che potrebbero quindi nascondere valore (o trappole).

Team – Rating – Spread value – Home field – Division value

49ers 93.2 25.16 2.5 2.5

Chiefs 90.4 24.41 2.25 2.5

Eagles 85.9 23.19 2.25 1.5

Bills 80.3 21.99 2.5 2.5

Lions 76 20.52 2.0 2.0

Dolphins 74.9 20.22 2.5 2.5

Jaguars 68.9 18.6 1.0 1.0

Cowboys 68.4 18.47 2.0 2.0

Ravens 67.1 18.12 1.5 1.5

Bengals 66.5 17.96 1.5 1.5

Chargers 66.2 17.87 1.5 1.5

Seahawks 62.3 16.82 2.25 1.5

Browns 57.4 15.5 1.5 1.25

Saints 53.8 14.53 1.25 2.0

Falcons 49.8 13.45 1.25 1.0

Steelers 48.8 13.18 2.0 2.5

Colts 42.5 11.48 1.0 1.0

Vikings 41.0 11.07 1.25 1.5

Titans 38.5 10.4 2.0 2.0

Packers 36.3 9.8 2.5 2.0

Jets 35.2 9.5 2.0 1.0

Buccaneers 30.1 8.13 1.5 1.5

Texans 30.0 8.1 1.5 1.5

Broncos 29.9 8.07 1.5 1.0

Rams 29.6 7.99 1.5 1.75

Bears 28.7 7.75 1.25 1.0

Commanders 28.1 7.59 1.25 1.5

Patriots 25.6 6.91 1.25 1.5

Raiders 25.4 6.86 1.75 2.0

Panthers 23.8 6.43 1.75 1.5

Giants 22.3 6.02 1.25 1.5

Cardinals 20.4 5.51 1.5 1.0

Power Ranking NFL Week 6: linee di valore

Subito nel Thursday Night abbiamo la discrepanza più importante tra la linea proposta (-10.5) e quella stimata per i Chiefs dati vincenti con più di 20 punti di scarto in casa contro i Broncos che stanno passando un altra annata deludente, pure peggio delle precedenti, già disastrose nonostante l’arrivo di Russell Wilson.

I Lions sono una macchina quasi perfetta per gli scommettitori, e hanno valore statistico anche questa settimana a Tampa dove sono favoriti con solo 1 Field goal di margine, anche se le stime gli danno una vittoria in doppia cifra.

I Bills sono i maggiori favoriti di giornata con 2 TD di margine in casa contro i Giants, una linea molto alta il -14, ma non abbastanza visto che sono dati favoriti quasi di -18.5 punti nel Sunday Night. Anche i Dolphins hanno una linea molto alta (-13.5) da coprire contro i Panthers che non hanno mai vinto, ma qui il margine è minore, e diciamo che sotto i 3 punti la linea è bene o male “giusta”.

Non tornano invece i conti sui Raiders, certamente favoriti in casa, ma meno dei 3 punti richiesti (-1.7) e questo rende quasi di valore puntare sui Patriots sfavoriti con 1 FG in appoggio, anche perché la squadra di Belichick deve assolutamente rispondere con un minimo di decenza alle ultime prove. Stessa cosa sui Rams, favoriti a -7.0 in casa contro i Cardinals, anche se la linea corretta non dovrebbe superare i 4.5 punti, quindi pure qui ci sarebbe valore nel puntare su Arizona da underdogs.

Kansas City Chiefs-Denver Broncos

Linea attuale: CHIEFS -10.5

Linea stimata: CHIEFS -20.09

Valore: CHIEFS 9.59

Tennessee Titans-Baltimore Ravens

Linea attuale: RAVENS -4.0

Linea stimata: RAVENS -5.72

Valore: RAVENS 1.72

Atlanta Falcons-Washington Commanders

Linea attuale: FALCONS -2.5

Linea stimata: FALCONS -7.11

Valore: FALCONS 4.61

Chicago Bears-Minnesota Vikings

Linea attuale: VIKINGS -2.5

Linea stimata: VIKINGS -2.75

Valore: VIKINGS 0.25

Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts

Linea attuale: JAGUARS -4.0

Linea stimata: JAGUARS -8.14

Valore: JAGUARS 4.12

Cleveland Browns-San Francisco 49ers

Linea attuale: 49ERS -6.5

Linea stimata: 49ERS -8.16

Valore: 49ERS 1.66

Cincinnati Bengals-Seattle Seahawks

Linea attuale: BENGALS -2.5

Linea stimata: BENGALS -2.64

Valore: BENGALS 0.14

Houston Texans-New Orleans Saints

Linea attuale: SAINTS -1.5

Linea stimata: SAINTS -4.93

Valore: SAINTS 3.43

Miami Dolphins-Carolina Panthers

Linea attuale: DOLPHINS -13.5

Linea stimata: DOLPHINS -16.29

Valore: DOLPHINS -2.79

Las Vegas Raiders-New England Patriots

Linea attuale: RAIDERS -3.0

Linea stimata: RAIDERS -1.7

Valore: PATRIOTS 1.3

Tampa Bay Buccaneers-Detroit Lions

Linea attuale: LIONS -3.0

Linea stimata: LIONS -10.89

Valore: LIONS 7.89

LA Rams-Arizona Cardinals

Linea attuale: RAMS -7.0

Linea stimata: RAMS -4.73

Valore: CARDINALS 2.27

NY Jets-Philadelphia Eagles

Linea attuale: EAGLES -7.0

Linea stimata: EAGLES -11.69

Valore: EAGLES 4.69

Buffalo Bills-NY Giants

Linea attuale: BILLS -14.0

Linea stimata: BILLS -18.47

Valore: BILLS 4.47

LA Chargers-Dallas Cowboys

Linea attuale: CHARGERS +2.0

Linea stimata: CHARGERS -0.9

Valore: CHARGERS 2.9

Quote Antepost: Purdy può essere MVP?

I 49ers consolidano il loro primato anche nelle lavagne delle quote antepost, con bookmakers ed analisti che li favoriscono a Chiefs ed Eagles, ma anche ai Bills e ai Dolphins un pò calati, come gli stessi Cowboys molto ridimensionati dalla sconfitta della settimana scorsa in prime time a San Francisco. Attenzione invece ai Lions di cui abbiamo già parlato, in crescita nel power ranking ma anche nelle lavagne antepost dei bookmakers.

Tra gli MVP nuovo avvicendamento al comando dove torna in testa Patrick Mahomes su Tua Tagovailoa e Jalen Hurts. Scende anche qui Josh Allen dal 1° al 4° posto, ma che si mantiene sopra a Book Purdy. Il QB dei 49ers da Mr.Irrilevant potrebbe diventare MVP, non male, e dopo di lui troviamo Christian McCaffrey, un altro 49ers, e primo non QB in questa lavagna, anche se molto staccato in quota.

