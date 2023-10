Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 7. Abbiamo analizzato tutte le partite di NFL, con i trend più interessanti in una stagione in cui stanno ripagando gli Under. Si inizia col TNF tra New Orleans Saints-Jacksonville Jaguars, si continuerà col grosso delle partite in programma domenica, tra cui il Sunday Night Philadelphia Eagles-Miami Dolphins da non perdere. A chiudere la week il Monday Night Minnesota Vikings-San Francisco 49ers.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 7: Thursday Night

La week 7 di NFL inizia come sempre col Thursday Night, che giovedì notte metterà di fronte New Orleans Saints-Jacksonville Jaguars. I Saints hanno perso 3 delle ultime 4 partite, compreso il 13-20 a Houston la settimana scorsa. I Jaguars hanno invece vinto le ultime 3 partite. Dopo un avvio da 1-2, i Jaguars sembrano aver imboccato la giusta direzione, anche se oggi il quarterback Trevor Lawrence è in forse. La vera differenza però Jacksonville la sta facendo con la difesa, la migliore della lega per takeaways (15), 2° come margine turnover (+7) e 3° come difesa sulle corse (75.3). Tante assenze e problemi offensivi anche per New Orleans che ha segnato un TD solo nel 36.8% in red zone (28°)

Questa situazione porta i Saints a Under 15-1 nelle ultime partite, con 12 Under consecutivi. In questa stagione le partite dei Saints non hanno mai visto più di 37 punti totali, ecco spiegata la linea molto bassa oggi (39.0 punti totali). Anche i trend generali sono dalla parte di Under:

– Saints 12 Under consecutivi.

– In stagione le partite in prime time sono Under 13-3

– La scorsa settimana Under 13-2.

– UNDER 56-36-1 (61%) questa stagione.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 7: le partite di domenica

New England Patriots-Buffalo Bills

Ancora trend da Under con due squadre che in stagione hanno combinato per Under 9-3. L’attacco di New England non ha mai segnato più di 20 punti nelle partite di questa stagionale. Buffalo invece ha concesso 20 o meno punti a 4 avversari su 6. Anche qui linea bassa (e in calo rispetto all’apertura) a 40.5 punti totali.

Chicago Bears-Las Vegas Raiders

I Raiders sono favoriti con -3.0 punti in questa trasferta, non un buon auspicio per Las Vegas che è 0-9 ATS nelle scommesse sulle ultime trasferte da favorita. I Raiders hanno in dubbio entrambi i quarterbacks, possibilità di sbloccarsi in casa per Chicago che in 3 partite interne ha sempre perso finora.

NY Giants-Washington Commanders

Continuiamo con i trend da Under con i Giants che sono Under 17-4-2 in casa. Stagione pessima per i G-Men che hanno segnato appena 3 punti nelle ultime 2 partite interne. Anche Washington è una squadra da Under, specialmente quando sfida NYG (Under 18-4-1). Per questa sfida ecco spiegato un altro totale molto basso a 39.5 punti.

Baltimore Ravens-Detroit Lions

I Lions sono la squadra più calda nelle scommesse con 14-2 ATS nelle ultime partite, anche se ora c’è una trasferta non semplice a Baltimore. Va comunque detto che a livello scommesse i Lions sono 15-5 ATS nelle ultime trasferte da underdogs mentre i Ravens sono 2-8-1 ATS nelle ultime prestazioni interne. Domenica Baltimore è favorita con un field goal di margine (-3,0).

Indianapolis Colts-Cleveland Browns

I Brown arrivano dal successo interno 19-17 con cui hanno fermato la squadra del momento, San Francisco. Va però detto che Cleveland, dall’inizio della stagione 2021, ha faticato a trovare continuità e lo vediamo dal 3-13 di record nelle uscite dopo una sconfitta. I Colts arrivano dal 20-37 contro i Jaguars, ma in stagione Indianapolis ha giocato le 2 migliori prestazioni proprio dopo una sconfitta.

Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons

Indivinate un pò? Trend da Under anche qui, con i Falcons che sono O/U 5-15 nelle ultime partite. Con Desmond Ridder al centro dell’attacco Atlanta è O/U 2-8 e in stagione i Falcons stanno segnando appena 16,5 punti di media. Non va molto meglio all’attacco dei Buccaneers fermo a 18.0 punti a partita. Il totale è il più basso della week 7 di NFL con 38.5 punti (ulteriormente sceso a 37,5 nelle ultime ore). Atlanta ha segnato in tutto solo 13 punti nelle ultime 2 trasferte.

LA Rams-Pittsburgh Steelers

Nelle partite punto a punto gli Steelers sono una manna dal cielo per gli scommettitori. Pittsburgh è 14-3-1 ATS quando è di poco sfavorita con non più di 3 punti in appoggio di spread (domenica a LAR ha una linea da sfavorita esattamente di +3.0). Gli Steelers hanno addirittura vinto 14 di queste 18 partite, incluse le due più recenti contro Raiders e Browns.

Seattle Seahawks-Arizona Cardinals

I Cardinals sono 5-14 ATS nelle ultime sfide divisionali di NFC West (1-10 ATS nelle ultime 11), incluse le nette sconfitte con -17 e -19 punti di scarto contro Ramos e 49ers. Seattle è 4-1 ATS negli ultimi precedenti contro Arizona e i Seahawks sono tra i maggiori favoriti questa settimana con -7.5 punti di handicap, più di un touchdown pieno (anche se in calo dal -8.5 d’apertura).

Kansas City Chiefs-LA Chargers

I Chiefs sono Under 5-1 sulle linee team total delle ultime partite, nonostante Patrick Mahomes e Travis Kelce, con un attacco da 24.5 punti segnati di media (9°), ma che in realtà in stagione finora ha giocato una sola partita importante a livello offensivo, i 41 punti segnati in casa contro la debole Chicago. I Chargers però in difesa non sono il massimo con 24.8 punti concessi di media (23°) anche se quella di LAC è la squadra che mette a segno più sacks sui QB avversari.

Philadelphia Eagles-Miami Dolphins

Sunday Night spettacolare e da non perdere tra due squadre che hanno un record di 5-1. Gli Eagles arrivano dal primo ko stagionale, i Dolphins guidati da Tua hanno uno dei migliori attacchi. A livello statistico attenzione agli Over, in particolare nei primi tempi. Queste due squadre hanno combinato per un O/U 9-3 in stagione nei primi tempi. Miami viaggia a 20.7 punti di media all’intervallo, un dato straordinario che è ovviamente il migliore della NFL, anche se la difesa concede abbastanza, 14.7 punti (27°). Gli Eagles solitamente partono bene con 13,8 punti segnati di media nei primi tempi. La linea 25,5 punti all’intervallo è da seguire con attenzione per il SNF.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 7: Monday Night

La settimana si chiuderà al U.S. Bank Stadium con Minnesota Vikings-San Francisco 49ers. Prima sconfitta stagionale anche per San Francisco, maturata nel 17-19 a Cleveland dove la notizia più preoccupante è quella che arriva dall’infermeria, con gli infortuni di McCaffrey e Samuel che rimangono in forse anche per questa sfida contro i Vikings che hanno vinto 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta e contro due delle peggiori squadre della lega (in Carolina e a Chicago). Minnesota ha sempre perso in casa finora (0-3).

A livello statistico ci concentriamo sul primo quarto. In questa stagione i 49ers sono 5-1 ATS nei primi quarti in cui hanno concesso in tutto appena 6 punti agli avversari. Al contrario i Vikings tengono a partite molto male e sono 1-5 ATS nei primi quarti, in cui in ben 4 occasioni non sono riusciti a segnare. San Francisco avanti nel primo quarto è una scommessa molto interessante.

