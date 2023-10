Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 8. Come ogni settimana abbiamo analizzato tutte le partite NFL con le statistiche più importanti, le quote di maggior valore e gli spunti per le scommesse. Si inizia giovedì con Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers, e si continua fino al lunedì col MNF tra Detroit Lions-Las Vegas Raiders. Il grosso delle partite alla domenica, col derby della Grande Mela mentre il SNF sarà tra LA Chargers-Chicago Bears.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 8: Thursday Night

Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers aprono la week 8 con i Bills che sono chiamati ad una prova vincente e convincente, dopo 2 sconfitte nelle ultime 3 settimane, compreso il 25-29 dello scorso weekend contro i rivali del New England. L’attacco di Buffalo è senza Dawson Knox, ma anche Tampa potrebbe avere un assenza importante, Chris Godwin che non si è allenato in settimana. Non è l’unica assenza per i Buccaneers che hanno molti giocatori out o in dubbio anche sulle linee e in difesa. Baker Mayfield e compagni hanno perso 3 delle ultime 4 partite, comprese le 2 più recenti in casa contro Lions e Falcons a cui hanno segnato in tutto appena 19 punti.

A livello statistico occhio all’attacco dei Buccaneers. Tampa è O/U 6-14 sul proprio team total point delle ultime 20 partite. Nelle ultime 4 partite l’offensiva di Tampa ha messo insieme appena 14.0 punti di media. La difesa dei Bills ha lasciato già 3 avversari a 10 o meno punti e in questa difficile trasferta, contro i Bills vogliosi di riscatto, non è detto che i Buccaneers supereranno la loro linea total di 16,5 punti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 8: le partite di domenica

Indianapolis Colts-New Orleans Saints

Entrambe arrivano da partite stranamente ad alto punteggio. I Saints però hanno segnato 9 Under di fila in trasferta, e in queste partite non abbiamo mai visto più di 37 punti totali. Nonostante questo la linea O/U è in salita da 41.5 a 43.5 punti totali, anche per colpa della difesa dei Colts davvero negativa.

Pittsburgh Steelers-Jacksonville Jaguars

I Jaguars amano Londra, ma in generale amano le trasferte visto che hanno vinto le ultime 8 partite lontano da Jacksonville (con anche un perfetto 8-0 ATS nelle scommesse). In questa trasferta i Jaguars sono favoriti con -2.5 punti di handicap, ma attenzione agli Steelers che sono già 4-2 e stanno andando meglio del previsto.

Carolina Panthers-Houston Texans

I Panthers non hanno ancora vinto una partita in stagione (0-6), e non hanno mai coperto un handicap (0-5-1 ATS) ma non tutto è negativo per gli scommettitori che, se cercano bene, trovano anche un ottimo trend stagionale dei Panthers, quello sui Primi Quarti dove hanno un 5-1 ATS nelle scommesse. In questa stagione Carolina concede solo 3.3 punti nei primi quarti, e nell’ultima partita l’attacco ha iniziato bene con 14 punti segnati nei 20 minuti iniziali contro i Dolphins. Molto interessante il +0.5 1° Quarto per i Panthers, in casa e contro un avversario modesto, Houston, che non era favorita in trasferta da quasi 3 anni!

Dallas Cowboys-LA Rams

I Rams arrivano dal ko interno contro gli Steelers, ma gli scommettitori stanno con le antenne accese visto che con coach Sean McVay in panchina i Rams sono 23-13-4 ATS nelle partite dopo una sconfitta (2-0-1 ATS in stagione). LAR gioca in trasferta a Dallas dove ha +6.5 punti di spread in appoggio. Nelle ultime 3 partite con 4 o più punti di spread per i Rams, la squadra di McVay ha sempre coperto l’handicap.

NY Giants-NY Jets

La sfida di NY potrebbe essere a basso punteggio, almeno con i Giants che giocano in casa, e sono Under 18-4-2 nelle ultime prestazioni sul proprio campo. Nelle ultime 7 in casa i Giants hanno segnato più di 16 punti solo una volta. I Jets in attacco non vanno tanto meglio con soli 7 touchdowns segnati in 6 partite stagionali. Non è una sorpresa la linea 36,5 punti totali, la più bassa di questa week.

Washington Commanders-Philadelphia Eagles

Anche a Washington trend da Under con i Commanders che sono Under 20-5-1 nelle ultime prestazioni interne, anche se nella partita in casa più recente abbiamo visto 60 punti combinati contro Chicago, un risultato inatteso dopo che per 6 partite di fila in casa con i Commanders non avevamo mai visto più di 40 punti combinati. Da Under anche tutti gli ultimi 6 divisional games di Washington, compreso l’8-24 perdente contro Philadelphia lo scorso anno. La linea O/U si gioca a 43.5 punti totali contro gli Eagles domenica (linea in calo da 44,5).

Miami Dolphins-New England Patriots

I Dolphins sono 17-5-1 ATS nelle ultime partite interne da favoriti, inoltre dopo vedremo il grande rendimento in casa di Miami anche sulle statistiche di net yard che non sono la bibbia, ma male non fanno. I Dolphins sono tra i maggiori favoriti di giornata con -9.5 punti di handicap contro i Patriots su cui sono 6-0 ATS negli ultimi precedenti.

Green Bay Packers-Minnesota Vikings

I Packers nei secondi tempi fanno la felicità degli scommettitori. In stagione Green Bay ha un perfetto 6-0 ATS nei secondi tempi e l’attacco guidato da Jordan Love nel dopo Rodgers sta continuando a fare passi in avanti. Una squadra che ha bisogno di carburare a quanto sembra visto che è la migliore come punti segnati nei secondi tempi (17.2) ma la peggiore nei primi tempi (4.3). In casa, contro i Vikings rivali divisionali, il +0.5 2° Tempo delle teste di formaggio è molto interessante.

Arizona Cardinals-Baltimore Ravens

All’esatto contrario dei Packers, i Ravens partono forte e sono 7-0 ATS nei primi quarti in cui hanno dominato gli avversari con un punteggio totale di 55-6 che parla da solo. Nelle ultime 4 settimane Arizona ha segnato in tutto solo 6 punti nei primi quarti, incassandone 27. Baltimore è favorita a -2.5 nel primo quarto, una linea alla portata per Jackson e compagni che sono rinvigoriti da una grande vittoria su Detroit.

Seattle Seahawks-Cleveland Browns

Se i Rams sono ottimi dopo una sconfitta, i Browns all’esatto contrario sono pessimi nelle scommesse dopo una vittoria, con 4-13 ATS in queste condizioni dal 2021 ad oggi (0-3 ATS in questa stagione dopo una win). Seattle in casa è giustamente favorita con -3,0 punti di handicap. Cleveland non è male in difesa, ma in attacco (29° in yard per play) paga dazio rispetto ai Seahawks (12° app).

Denver Broncos-Kansas City Chiefs

Un altra stagione difficile per Denver che ha un record di 2-5 (1-3 in casa) con un negativo 1-5-1 ATS nelle scommesse e questa settimana in Colorado arriva un vero tabù per i Broncos, i Chiefs che hanno sempre battuto Denver negli ultimi 14 confronti diretti. Inoltre KC in questa stagione ha un record di 6-1 (5-2 ATS), dopo la sconfitta all’esordio Mahomes e compagni hanno sempre vinto, diventando anche i nuovi favoriti per il 58° Super Bowl e anche per il titolo di MVP da parte del QB. Per questa domenica Kansas City è favorita con 1 TD di vantaggio (-7.0, anche se la linea apriva a -8.5).

San Francisco 49ers-Cincinnati Bengals

I 49ers hanno vinto 13 delle ultime 18 partite interne con 15+ punti di vantaggio finale. San Francisco rientra da 2 sconfitte consecutive in trasferta, ma in casa ha sempre vinto senza problemi quest’anno (+18, +19 e +22 punti). Al contrario i Bengals sono in ripresa dopo le ultime 2 vittorie, anche se rimangono ultime in yard per play in attacco in generale, e 30° anche sulle corse. I 49ers sono alle prese con le assenze e gli infortuni, ultima quella del QB Purdy, e la linea è crollata da -6 a -3.5. Forse è meglio evitare i 49ers questa settimana.

LA Chargers-Chicago Bears

Non il massimo del Sunday Night tra due squadre con record negativo e con pessimi rendimenti anche nelle scommesse, i Chargers (2-4 SU, 1-4-1 ATS) e i Bears (2-5 SU, 2-4-1 ATS). Chicago ha però vinto 2 delle ultime 3 partite, compreso il 30-12 della scorsa settimana contro i Raiders. Il problema è che Chicago ha un pessimo 2-8 ATS nelle uscite dopo una vittoria, e 6 di queste 10 sconfitte sono arrivate con uno scarto in doppia cifra. I Chargers sono favoriti con -8.5 punti di handicap.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 8: Monday Night

La settimana si chiude lunedì notte a Fort Field con Detroit Lions-Las Vegas Raiders. I Lions sono tornati pesantemente sulla terra col 6-38 a Baltimore, ed ospitano i Raiders che a loro volta arrivano dalla sconfitta a Chicago. I Raiders sono ora 1-3 in trasferta (1-2-1 ATS) e il mago dell’attacco, Josh McDaniels, non sembra trovare più la formula giusta, anche se spera di ritrovare il QB titolare Garoppolo.

A preoccupare è infatti l’attacco di Las Vegas che non a caso ha sempre chiuso con Under sul suo Team Total in 7 partite stagionali. Solo in 1 occasione su 7 i Raiders sono riusciti a superare i 20 punti segnati, e solo grazie ad una safety messa a segno contro i Patriots. Questa settimana i Raiders hanno una linea di squadra a 17.45 punti, linea che non hanno mai superato in 4 trasferte stagionali.

Statistiche: Net Yard report

Le Net Yard sono un dato molto basilare (le yard prodotte per giocata – le yard concesse per giocata) ma ci danno subito uno spunto valido che ci fa capire il rendimento di una squadra sul campo, e conti alla mano i Miami Dolphins rimangono i migliori. Tua e compagni guadagnano mediamente +1.75 yard rispetto agli avversari per ogni giocata, ma c’è una differenza sull’incredibile rendimento interno (+3.23) rispetto a quello modesto in trasferta (+0.76). La migliore squadra in trasferta è quella dei Kansas City Chiefs con +1.58, ma Mahomes e compagni dividono quasi perfettamente il rendimento positivo anche in casa (+1.19) e questo li rende al momento al 2° posto complessivo (+1.38).

La peggior squadra rimane quella dei Cincinnati Bengals (-1.47) anche se nelle ultime 3 week ci sono state due squadre che hanno fatto peggio, i Giants (-1.68) e i Panthers (-1.93). I NY Giants sono particolarmente indecenti in trasferta (-1.88) mentre i Bengals sono i peggiori in casa (-1.6).

Quote Antepost: Kansas City Chiefs e Mahomes si riprendono la testa delle lavagne

Da una parte i Kansas City Chiefs @5.50 sono i nuovi favoriti per il Super Bowl 58, scavalcando i San Francisco 49ers che hanno perso le ultime 2 partite, dall’altra il loro QB, Patrick Mahomes, si riprende la testa delle lavagne per le scommesse antepost sul MVP della regular season, superando Tua Tagovailoa che arriva da un ko con i suoi Miami Dolphins nel big match contro i Philadelphia Eagles che risalgono, come risale anche il QB Jalen Hurts per MVP. La squadra della settimana è Baltimore che ha dominato anche contro Detroit, e sale tra i contender del MVP anche Lamar Jackson che sta guidando molto bene l’attacco dei Ravens.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.