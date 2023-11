Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 11. Si inizia giovedì col Thursday Night tra Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals, sfida molto interessante. Il Sunday Night di domenica sarà Denver Broncos-Minnesota Vikings, ma per il vero big match settimanale dovremo aspettare fino al Monday Night con Kansas City Royals-Philadelphia Eagles.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 11: Thursday Night

Un Thursday Night molto importante per la AFC North visto che in Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals si sfidano le principali contender della division. Al momento Baltimore è avanti con un record di 7-3, anche se dopo 4 vittorie convincenti Lamar Jackson e compagni si sono fermati nel 31-33 interno contro i Browns, altro avversario divisionale, Anche i Bengals hanno avuto lo stesso percorso recente, e dopo 4 vittorie di rinascita per Joe Burrow e compagni, la settimana scorsa è arrivato il 27-30 contro i Texans dello straordinario CJ Stroud. A settembre a Cincinnati i Ravens hanno vinto 27-24, ma i Bengals in quel momento erano un altra squadra.

A livello statistico inoltre i Bengals sono 15-5-1 ATS nelle ultime partite da underdogs, includendo anche le partite di playoffs. In questo arco di tempo Cincinnati ha tenuto un 10-1 ATS calcolando solo le partite con 3 o più punti di handicap da sfavorita. A tutto questo aggiungiamo anche il 15-5 ATS delle ultime trasferte di Burrows e compagni che si giocano a +3.5 per questa importante partita.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 11: le partite di domenica

Carolina Panthers-Dallas Cowboys

I Panthers stanno andando molto male in stagione e anche nelle scommesse, ma gli inizi fanno eccezione. Carolina è infatti 8-1 ATS nei primi quarti. In casa i Panthers sono 2° come punti concessi nei primi quarti (0.8) mentre i Cowboys sono 28° in questa statistica. Carolina si prende a +2.5 nel primo quarto.

Houston Texans-Arizona Cardinals

Altra squadra che sta passando una stagione pessima, Arizona, ma va detto che i Cardinals hanno segnato 7 Over sui Team Total Point nelle ultime 10 partite. Nel suo debutto Kyler Murray ha guidato i Cardinals a segnare 25 punti (5.9 yard per play) contro i Falcons. Per Houston si parla giustamente del talento del proprio rookie QB in attacco, ma la difesa ha comunque concesso 64 punti nelle ultime 2 partite. Il team total di Arizona si gioca a 21.5 punti.

Washington Commanders-NY Giants

Al contrario dei Cardinals, anche la stagione dei G-Men è pessima, ma in questo caso la cartina torna sole è proprio quella del Team Total. NYG ha superato la propria linea punti di squadre solo in 2 delle ultime 10 partite. Per domenica i Giants hanno una linea molto bassa a 13.5 punti, ma parliamo di una squadra che ha chiuso Under 6 volte quest’anno su questa linea, e che segna appena 11.8 punti di media! La settimana scorsa NYG è riuscita a segnare 17 punti al pelo, grazie solo ad un TD a 6 secondi dalla fine di Sterling Sheppard, in pieno garbage time.

Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers

Ancora Team Total, i Browns hanno segnato 8 Over nelle ultime 9 partite sulla propria linea punti. Oggi Cleveland ha una linea di 20.5 punti che ha superato in 6 partite su 9 in stagione per una squadra che segna 23.8 punti a partita.

Detroit Lions-Chicago Bears

I Bears sono 3-16 ATS nelle ultime sfide divisionali (1-12 ATS nelle ultime 13 contro avversari di division in NFC North), inoltre Chicago è 0-3 ATS negli ultimi precedenti contro Detroit. I Lions al contrario stanno passando una grande stagione anche a libello scommesse. Oggi sono favoriti a -7.5 per una squadra che in casa ha vinto 3 partite in doppia cifra e che nel finale dello scorso anno ha umiliato i Bears vincendo di 31 punti.

Green Bay Packers-LA Chargers

I Chargers amano iniziare forte e hanno segnato per primi in 14 delle ultime 19 partite (7-2 in questa stagione). I Packers hanno invece subito il primo punto in 10 delle ultime 16 partite, e tendono ad iniziare più lentamente con soli 2.2 punti segnati di media nei primi quarti, rispetto ai 7.2 punti che segna LAC in avvio. Valutate Chargers segnano per primi in quota @1.80 o anche Chargers +0 1° Quarto @1.76.

Miami Dolphins-Las Vegas Raiders

Linea molto alta per Miami chiamata a vincere con almeno 14 punti di vantaggio, quindi 2 TD, cosa che comunque ha sempre fatto in 4 partite in casa, oltre ad essere 3-0 ATS quando sono favoriti in doppia cifra da quando c’è Mike McDaniel in panchina. In generale i Dolphins sono 18-5-2 ATS in casa da favoriti, ecco perché questo handicap non è impossibile.

Jacksonville Jaguars-Tennessee Titans

I Titans hanno sempre segnato Under in 5 trasferte. I Titans non sono mai riusciti a segnare più di 16 punti nelle trasferte di questa stagione, andando sempre Under anche nel team total. Nella sfida a Jacksonville la linea O/U è molto bassa a 39.5 punti, ma 6 delle 9 partite stagionali dei Titans si sono chiuse sotto questo totale e nelle trasferte stagionali di Tennessee vediamo una media complessiva di 32.4 punti. L’Under non è impossibile.

San Francisco 49ers-Tampa Bay Buccaneers

I 49ers hanno dato uno scossone riprendendosi la scorsa settimana, e mettendo fine ad una pericolosa striscia perdente. Ora i 49ers ospitano i Buccaners, con San Francisco che è 16-3 ATS nelle ultime partite interne (playoffs inclusi). 12 di queste 19 partite hanno visto San Francisco vincere con 14+ punti di margine finale. I Buccaneers stanno andando meglio del previsto, anche aiutati dallo schedule semplice, ma le uniche due partite contro top team (Eagles e Lions) hanno visto Tampa perdere in entrambi i casi con 2 TD di scarto finale (-14 punti). La linea di -11.5 punti di handicap dei 49ers è alla portata.

Buffalo Bills-NY Jets

I Bills di questo passo rischiano di non fare nemmeno i playoffs, il che sarebbe davvero una delusione per Buffalo che non può sbagliare la sfida interna contro i rivali divisionali di NYJ. Occhio ai punti, 12 delle ultime 14 partite dei Jets si sono chiuse sotto i 40 punti totali, così come 7 degli ultimi 9 precedenti contro i Bills (compresa week 1 dove i due attacchi hanno combinato per due soli TD). I Jets sono ultimi in NFL come touchdown medi (0.9), per Buffalo invece Josh Allen continua a viaggiare con troppi intercetti e palle perse. Le difese potrebbero farla da padrone in una sfida molto delicata in cui non è scontato pensare che si chiuderà con meno di 40 punti totali.

LA Rams-Seattle Seahawks

I Rams sono 6-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Seahawks, compresa la sfida di week 1 di questa stagione, con i Rams che hanno dominato 30-13 a Seattle, con l’attacco di LAR che ha prodotto la bellezza di 246 yard in più rispetto a quello degli avversari. Per questa sfida al SoFi Stadium Rams sono nonostante tutto sfavoriti, anche se di poco (+1).

Denver Broncos-Minnesota Vikings

Sunday Night a Denver dove arrivano i Vikings. Occhio all’inizio di partita, con Minnesota che è O/U 0-9-1 nei primi quarti delle ultime partite. Negli inizi di partita i Vikings segnano appena 2.6 punti di media e a Denver potremmo vedere Under 7.5 sulla linea punti totali del primo quarto.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 11: Monday Night

Ad Arrowhead Stadium un Monday Night di lusso con Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles, rematch dell’ultimo Super Bowl! I Chiefs rientrano da un altro big match, giocano in Europa contro Miami superata 21-14, che lancia Patrick Mahomes e compagni ad un record di 7-2. Ancora meglio gli Eagles con 8-1, e con unica sconfitta il 14-20 a NYJ, a cui hanno fatto seguito 3 convincenti vittorie, l’ultima per 28-23 contro i Cowboys. I Chiefs hanno sempre battuto gli Eagles negli ultimi 4 scontri diretti, con anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse (O/U 3-1).

A livello statistico qui vi invitiamo a considerare il 2° Tempo, dove nelle partite dei Chiefs abbiamo sempre visto Under in 9 partite stagionali. Incredibilmente infatti KC è ultima in NFL come punti segnati nei secondi tempi, appena 5.9 punti. Nelle ultime 2 contro Dolphins e Broncos i Chiefs sono rimasti a secco in entrambi i secondi tempi. Nelle partite di KC in questa stagione vediamo appena 14.1 punti totali di media nelle riprese. Per questo importante MNF la linea sul 2° tempo è proposta a 22.5 punti, valutate Under.

Statistiche NFL: le Net Yard spingono i Cowboys in Carolina

Vediamo le statistiche su migliori e peggiori squadre in Net Yard. Le Net Yard sono un dato molto basilare (le yard prodotte per giocata – le yard concesse per giocata) ma ci danno subito uno spunto valido che ci fa capire il rendimento di una squadra sul campo. I Dolphins rimangono i migliori, anche se hanno una grande differenza dal super rendimento intero (+2.8) a quello normale in trasferta (+0.69). Al 2° posto i Ravens )+1.42), spinti non solo dal rendimento interno (+1.87) ma anche dal miglior rendimento in trasferta (+1.04).

I peggiori sono i NY Giants (-1.55) che in trasferta sono pessimi (-2.26) e sono stati assolutamente i peggiori anche nelle ultime 3 settimane (-2.55). In questo arco di tempo i migliori sono stati i Dallas Cowboys (+2.45), saliti al 8° posto assoluto.

Questa settimana i Cowboys giocano in Carolina, contro i Panthers che sono 29° nelle Net Yard (-0.89). Quest’anno in casa i Panthers hanno un differenziale negativo di -27 punti mentre i Cowboys hanno dominato con un differenziale di +92 punti in trasferta. La scommessa statistica sulle Net Yard ci consiglia quindi COWBOYS -10.5.

Quote Antepost: non cambia nulla al vertice. AFC North e NFC South le division più combattute

Non cambia nulla nelle quote antepost per la vittoria finale del Super Bowl, con i Kansas City Chiefs @5.50 sempre favoriti davanti ai Philadelphia Eagles @6 (again). Terzi si confermano i San Francisco 49ers, con l’unica differenza è che sono scesi dal 7 della scorsa settimana agganciando Philadelphia.

Stessi protagonisti anche al vertice delle lavagne antepost per MVP con Patrick Mahomes di poco avanti su Jalen Hurts, anche se negli States molti operatori hanno messo davanti il QB di Philadelphia nelle ultime ore. Come abbiamo visto i due QB si sfideranno direttamente nel Monday Night, e chi vincerà questo scontro diretto potrebbe fare un allungo importante. Riprende quota anche Tua Tagovailoa.

Vediamo anche l’aggiornamento sulle Division che sembrano tutte avere un netto padrone, stando almeno alle quote, tranne due. In AFC North Baltimore è di poco avanti su Cincinnati, e ovviamente lo scontro diretto di questo giovedì sarà determinante come abbiamo detto. In NFC South al momento abbiamo New Orleans al comando con margine in quota, ma qui i Saints devono guardarsi da due contender ancora in corsa, Tampa Bay ed Atlanta.

