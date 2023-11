Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 12. Il giorno del ringraziamento in America significa festa, tacchino ripieno e ovviamente….Football! Le analisi delle partite di questa settimana, al via con i classici match del giovedì, giorno del ringraziamento.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 12: le partite del Thursday Night

Detroit Lions-Green Bay Packers

Grande classico del giorno del ringraziamento a Detroit dove 12 delle ultime 15 partite dei Lions si sono concluse con 51+ punti totali. Lions e Packers si sono già affrontate in stagione in week 4, e anche in quell’occasione la partita si chiuse con tanti punti nel 34-20 in favore di Detroit, anche se si giocava a Green Bay. Per questa sfida a Ford Field la linea O/U è fissata a 47.5.

Dallas Cowboys-Washington Commanders

Finora è una stagione da Under, anche in Week 11 abbiamo visto 10 Under su 14 partite (60.7%) e in particolare i primetime (con i Monday Night su tutti) stanno ripagando con gli Under, ma anche qui segnaliamo un trend da Over. I Cowboys hanno chiuso Over sulla linea Team Total in tutte e 4 le partite stagionali giocate in casa dove segnano la bellezza di 40 punti di media. Per questa sfida Dallas ha una linea di squadra a 30.5 punti. La difesa dei Commanders in stagione ha concesso più di 30 punti parecchie volte: 37 ai Bills, 34 e 38 agli Eagles, 33 ai Broncos e anche 31 la scorsa settimana ai Giants con Tommy Devito al centro dell’attacco.

Seattle Seahawks-San Francisco 49ers

I 49ers sono tornati, il momento di calo sembra alle spalle e Brook Purdy e compagni sono tornati a vincere e convincere. Inoltre San Francisco ha uno straordinario 10-1 ATS nelle ultime 11 sfide divisionali. I 49ers hanno sempre battuto nettamente i rivali di NFC West di Seattle, negli ultimi 3 precedenti (+18, +20 e +8). San Francisco che batte i Seahawks con un TD di margine in casa è fattibile (49ers -6.5).

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 12: Jets-Dolphins per il Black Friday

New York Jets-Miami Dolphins

Al venerdì torniamo sui più solidi trend da Under, come quello che vede 13 delle ultime 15 partite dei Jets chiudersi con meno di 40 punti totali! La linea per questa sfida di Black Friday è fissata a 41.0 punti totali, e i Jets dovrebbero giocare col QB Tim Boyle al centro dell’attacco. I Jets in questa stagione segnano appena 0.9 touchdowns a partita, e non crediamo che col 3° QB questa situazione migliorerà contro i rivali di Miami che nelle ultime 3 partite hanno migliorato anche difensivamente, e non solo nell’attacco guidato da Tau. Il lavoro di Vic Fangio si inizia a vedere, con i Dolphins che hanno concesso in tutto appena 34 punti nelle ultime 3 partite. Difesa che è anche il reparto forte dei Jets che sono i 4° migliori dell’intera NFL come yard concesse per giocata.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 12: le partite di domenica

Atlanta Falcons-New Orleans Saints

I Falcons hanno avuto uno schedule semplice finora, ma non hanno convinto, anche per colpa delle partenze a rilento. Atlanta è 2-8 ATS nei primi tempi di questa stagione. I Falcons vanno all’intervallo con -7.4 punti di scarto medio e le cose non migliorano in casa (0-5 ATS) e non cambiano nemmeno quando c’è Desmond Ridder al centro dell’attacco, dato in rientro per questa sfida contro i Saints che sono leggermente favoriti (-0.5) per chiudere avanti a fine primo tempo.

Houston Texans-Jacksonville Jaguars

I Jaguars hanno vinto solo 3 delle ultime 17 trasferte divisionali e questa domenica volano a Houston per sfidare una delle sorprese, non solo della AFC South, ma di tutta la lega, i Texans che si giocano sfavoriti @2.10 di quota, nonostante questo trend di Jacksonville e nonostante abbiano battuto i Jaguars in 10 delle ultime 11 sfide.

Tennessee Titans-Carolina Panthers

I Panthers continuano ad essere una delle migliori squadre nelle scommesse sui primi quarti, con 8-2 ATS negli inizi di partita dove sono la 5° miglior difesa. I Titans sono 25° in NFL come punti segnati nei primi tempi. Da valutare il +0.5 di Carolina in un primo quarto che non saremmo sorpresi se finisse con zero punti in questo scontro.

NY Giants-New England Patriots

Queste due squadre combinano per Under 15-6 in stagione. I Giants quest’anno in casa segnano appena 6.8 punti di media, un dato davvero pessimo, mentre i Patriots non superano gli 11.6 punti di media in trasferta. Linea O/U bassa a 33.5 punti totali, ma con queste due squadre in campo non è così bassa in verità.

Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers

Gli Steelers sono una bestia nera per i Bengals. Pittsburgh ha battuto i rivali divisionali di Cincinnati in 16 degli ultimi 20 scontri diretti, inoltre dalla fine dello scorso anno gli Steelers hanno un ottimo record di 15-5. Non dimentichiamo che per i Bengals si è infortunato il QB e stella della squadra, Joe Burrow, che ha finito una stagione che già era iniziata col piede sbagliato a Cincy.

Indianapolis Colts-Tampa Bay Buccaneers

I Colts sono 13-4-1 ATS dopo la settimana di bye. Di rientro dalla pausa Indianapolis è una delle migliori squadre su cui puntare ormai da anni, e anche con Gardner Minshew come QB titolare questo trend potrebbe rimanere intatto, specialmente contro i modesti Buccaneers che si giocano a +2.5 in questa trasferta, anche se va annotato anche il perfetto 5-0 ATS stagionale in trasferta dei Bucs.

Arizona Cardinals-LA Rams

I Rams sono 8-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Cardinals, una striscia che LAR potrebbe allungare anche in questa trasferta dove è leggermente favorita (-1.0) contro Arizona che non ha mai avuto uno spread così basso in questa difficile stagione.

Denver Broncos-Cleveland Browns

I Browns hanno superato la loro linea punti Team Total in 8 partite su 10 quest’anno. Per la sfida a Denver ai Browns sono richiesti almeno 17 punti, contro la difesa che Broncos che ha concesso 17+ punti a 5 degli ultimi 6 avversari ospitati a Denver.

Philadelphia Eagles-Buffalo Bills

Dopo la vittoria a KC dello scorso lunedì, gli Eagles sono nuovamente protagonisti di ungi match davvero interessante, questa volta in casa e contro i Bills che non si presentano in un grande momento. Per Josh Allen e compagni è una stagione davvero difficile in cui Buffalo rischia di non fare nemmeno i playoffs, una bella delusione da una squadra che per molti era una delle candidate principali al Super Bowl. Un successo sarebbe importante per i Bills, ma vincere a Philadelphia non è facile per nessuno. Gli Eagles hanno vinto 14 delle ultime 17 partite al Lincoln Financial Field dove sono imbattuti nel 2023 (4-0).

LA Chargers-Kansas City Chiefs

Abbiamo già detto che i Chiefs lo scorso lunedì hanno perso in casa il MNF contro gli Eagles, il rematch dello scorso Superbowl. Il grosso problema dei Chiefs è nei secondi tempi, ne abbiamo parlato spesso anche noi, ma ultimamente questo dato è preoccupante con soli 5.3 punti segnati di media nelle riprese. Patrick Mahomes e compagni nelle ultime 3 partite hanno segnato 0 punti nei secondi tempi. I Raiders non vanno meglio visto che sono 30° come punti segnati alla ripresa (6.8). In queste condizioni Raiders e Chiefs combinano per Under 19-2 nei secondi tempi di questa stagione, e consigliamo un altro Under in questo SNF con linea a 22.5 punti.

LA Chargers-Baltimore Ravens

Il Sunday Night si gioca al SoFi Stadium dove arrivano i Ravens, e occhio ai primi tempi. Baltimore tende ad iniziare forte e non a caso ha un rendimento da 9-2 ATS nelle scommesse sui primi tempi di questa stagione, con un perfetto 5-0 ATS nei primi tempi in trasferta in cui la difesa dei Ravens concede appena 5.8 punti di media. I Chargers sono 29° come punti concessi di media nei primi tempi in casa. Valutate i Ravens avanti di almeno un field goal (-2.5) all’intervallo a LAC.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 12: Monday night

Minnesota Vikings-Chicago Bears

Chiudiamo col classico Monday Night del lunedì notte che questa volta si giocherà allo U.S. Bank Stadium dove arrivano i Bears che sono 1-5 in trasferta quest’anno. Anche qui facciamo attenzione all’inizio del match, con i Vikings che in stagione sono Under 10-0-1 nei primi quarti. Minnesota tende a carburare lentamente col proprio attacco, ma la difesa concede solo 3.3 punti nei primi quarti, e nelle ultime 6 partite i Vikings non hanno concesso nemmeno un touchdown nei primi 20 minuti di partita. Contro Chicago la linea per il 1° quarto è a 7.5 punti. Valutate Under lo stesso.

Statistiche NFL: Net Yard e Ruoli

Vediamo le statistiche su migliori e peggiori squadre in Net Yard. Le Net Yard sono un dato molto basilare (le yard prodotte per giocata – le yard concesse per giocata) ma ci danno subito uno spunto valido che ci fa capire il rendimento di una squadra sul campo. La settimana scorsa, in base alle net yard, vi avevamo segnalato il -10.5 di Dallas che ha dominato 33-10 in Carolina, questa settimana i numeri ci mettono ancora in evidenza i Panthers che questa volta giocano in trasferta dove hanno un -0.99 di Net Yard, e giocano in Tennessee dove invece i Titans hanno un positivo +1.32 di net yard. Tennesse è 3-1 ATS in casa, Carolina è 1-4 ATS in trasferta. I Titans si giocano a -3.5.

Segnaliamo anche le migliori e le peggiori difese contro Wide Receiver Tight End e Runningback. La peggior difesa contro le WR è quella di Tampa Bay che concede 198.9 yard ai ricevitori avversari, seguita da LA Chargers con 198.3 yard, e poi, a sorpresa, arrivano i Philadelphia Eagles, che concedono qualche yard in meno (193.1), ma sono quelli che concedono più touchdown (1.5) ai WR avversari. Evitate invece di giocare Over sui WR contro i NY Jets che non sono solo la squadra che concede meno yard a questo ruolo (106.6) ma anche quella che concede meno TD, appena 0.2 a partita di media! Subito dietro arriva Dallas con 106.8 yard, ma 0.7 TD.

Sui TE la peggior difesa è nettamente quella dei Denver Broncos che concedono 72.2 yard e anche 0.5 TD mentre la miglior difesa contro questo ruolo è senza dubbio quella dei Cleveland Browns che concedono appena 21.9 yard (0.2 TD) ai TE avversari.

Chiudiamo con i RB e anche qui la peggior difesa è quella dei Denver Broncos con 170.6 rushinga yard concesse di media e 1.3 TD. Philadelphia molto male sui ricevitori come abbiamo visto, ma sulle corse è la difesa che concede meno yards ai RB avversari, solo 83.2 yard con appena 0.2 TD.

Quote Antepost: i 49ers tornano al comando delle lavagne

I San Francisco 49ers sono tornati a vincere, e sono tornati anche in cima alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del 58° Super Bowl, raggiungendo Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs mentre rimangono più staccate e in seconda fascia: Baltimore Ravens, Miami Dolphins, Dallas Cowboys e Detroit Lions.

L’ultima vittoria di Baltimore sembra aver chiuso i conti anche per la AFC North, per quanto riguarda le quote antepost sulle Division, con la NFC South che sembra rimanere l’unica davvero in ballo, con i Saints @1.71 avanti ai Falcons @3.40, poi ci sono i Buccaneers più staccati a @4.75. Continua invece a cambiare la lavagna per MVP dove adesso troviamo Jalen Hurts @3.50 favorito dopo aver battuto Patrick Mahomes @5 che si vede superato anche da Lamar Jackson @4.50 e avvicinato da Tua Tagolvailoa @6. Se credete nei 49ers occhio a Brook Purdy che si gioca ancora alto @15 volte la posta, ma comunque sotto a Dak Prescott @17, e all’impressionante CJ Stroud @19, che ha già in mano il titolo di rookie dell’anno.

