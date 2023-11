Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 13. Abbiamo analizzato tutte le partite di questa settimana, ad iniziare dal TNF tra Dallas-Seattle e fino al Monday Night Jacksonville-Cincinnati, ma tutti i riflettori sono puntati sul big match domenicale tra due formazioni che sono tra le favorite al Super Bowl: Philadelphia-San Francisco.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 13: Thursday Night

La scorsa settimana, quella del Thanksgiving, è come sempre importante per il Football NFL e noi siamo andati molto bene tra giovedì (il vero e proprio giorno del ringraziamento) e lunedì.

Tornando alla Week 13 NFL, il Thursday Night di apertura è Dallas Cowboys-Seattle Seahawks. In casa Dallas è un problema per tutti visto l’ottimo rendimento dei Cowboys, e in particolare dell’attacco guidato da Prescott. Non per caso i Cowboys hanno sempre segnato Over sulla linea Team Total in 5 prestazioni interne a Dallas, con una media impressionante di 41.0 punti segnati. Per questa sfida Dallas ha una linea di squadra di 27.5 punti che potrà superare contro la difesa di Seattle che nelle ultime uscite ha lavorato male, con 31 punti concessi ai 49ers e altri 37 ai Ravens.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 13: le partite domenicali

New England Patriots-LA Chargers

Squadre a basso punteggio, infatti in questa stagione Patriots e Chargers combinano per Under 16-6 in 22 partite. In particolare New England sta facendo malissimo col proprio attacco che nelle ultime 2 partite non si è avvicinato nemmeno ai 20 punti. In questa stagione la squadra di Belichick ha segnato 10 o meno punti per ben 4 volte e ne ha segnati più di 20 solo in un paio di occasioni. Valutate Under sulla linea 40.0 punti totali.

NY Jets-Atlanta Falcons

Approposito di attacchi deludenti, quello dei Jets ha segnato appena 10 punti di media nelle ultime 5 partite, con appena 3 touchdown segnati in tutto in questo arco di tempo. NYJ è l’unica squadra della lega a segnare meno di un TD di media a partita ed è nettamente la peggiore nelle importanti statistiche offensive sui terzi down e red zone conversion. Atlanta ha una buona difesa, i Jets potrebbero chiudere sotto la linea Team Total a 16.5 punti.

New Orleans Saints-Detroit Lions

I Lions hanno perso e deluso ancora una volta il proprio pubblico nel giorno del ringraziamento, un ko davvero inatteso contro i rivali di Green Bay, ma Detroit è 5-0 ATS nelle ultime partite a seguito di una sconfitta. 4 di queste vittorie sono arrivate con un margine finale in doppia cifra per i Lions che contro i modesti Saints potrebbero coprire la linea di -4.5 punti di handicap, anche se in trasferta a New Orleans (i Saints in stagione sono 0-4 ATS in Lions 4-1 ATS in trasferta).

Pittsburgh Steelers-Arizona Cardinals

Gli Steelers hanno segnato 8 Under nelle ultime 9 partite. Nei match con in campo Pittsburgh quest’anno vediamo solo 35.1 punti totali di media, e 4 delle ultime 7 partite si sono chiuse con meno di 30 punti totali. Arizona in trasferta segna solo 11.2 punti di media ed è ultima nelle statistiche offensive di yard per play. Linea O/U in salita a 41.5, ma potremmo vedere un altra partita a basso punteggio e da Under con gli Steelers.

Tennessee Titans-Indianapolis Colts

I Titans hanno segnato 12 Under nelle ultime 15 partite. 7 di questi match hanno visto 31- punti totali finali. Nelle partite stagionali di Tennessee assistiamo a 37.2 punti di media. Indianapolis è O/U 1-3 nelle ultime trasferte e O/U 1-4 nei precedenti contro i Titans. Favoriamo Under sulla linea di 43.0 punti totali.

Washington Commanders-Miami Dolphins

Avvii veloci per queste due formazioni che combinano Over 18-5 nei primi tempi di questa stagione. Gli attacchi fanno un buon lavoro, specialmente quello di Miami che è 3° in NFL come punti segnati nei primi tempi (16.5 punti segnati di media), ma i problemi sono difensivi per entrambe le squadre visto che parliamo dell’ultima e della penultima difesa per punti concessi nei primi tempi. Linea O/U a 24.5 che potrà essere superata all’intervallo. In questa stagione nelle partite dei Dolphins assistiamo a 30.3 punti totali di media nei soli primi tempi!

Houston Texans-Denver Broncos

I Broncos sono 9-2 ATS nei primi quarti di questa stagione. E’ un annata di alti e bassi per Denver che però tende sempre a partire bene, in particolare i Broncos hanno chiuso avanti i primi quarti di tutte le ultime 5 partite più recenti. Al contrario i Texans hanno chiuso sotto nei primi quarti delle ultime 4 partite. Nonostante questo Houston è favorita a -0.5 nei primi 20 minuti, valutare i Broncos.

Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers

Ancora primo quarto, questa volta per una squadra in negativo negli inizi di partita. Tampa Bay ha un record di 5-16 nei primi quarti delle ultime partite. E’ una stagione pessima per Carolina che ha pure esonerato coach Frank Reich, ma negli inizi di partita i Panthers non sono male; segnano di più e concedono meno punti dei Buccaneers nei 20 minuti iniziali. Vederli quasi @2.50 per chiudere avanti il primo quarto è una tentazione non da poco sugli ospiti in questo spot.

LA Rams-Cleveland Browns

Se c’è una squadra a due velocità in questa stagione, è certamente Cleveland, e in particolare la sua difesa, la migliore per punti concessi (10.2) quando gioca in casa, ed è prima anche nelle statistiche difensive di yard per play, ma quando gioca in trasferta tutto cambia con 29.6 punti concessi e il 26° posto nelle statistiche di yard per play. I Ramos oggi hanno una linea team total di 20.5 punti, una linea che tutti gli avversari che Cleveland ha affrontato da ospite hanno superato. Potrebbe farlo anche LAR questa settimana.

Philadelphia Eagles-San Francisco 49ers

Gli Eagles hanno segnato per primi in 17 delle ultime 21 partite, e in 4 dei 5 match stagionali giocati in casa a Philadelphia. Eagles che avevano segnato per primi (dopo una decina di minuti) anche nell’ultimo scontro dello scorso anno con i 49ers al NFC Championship game. Jalen Hurts (favorito MVP) e compagni valgono un raddoppio in quota @2 per segnare per primi anche nel big match contro San Francisco, una quota di assoluto valore.

Green Bay Packers-Kansas City Chiefs

Sunday Night a Lambeau Field dove arrivano Mahomes e compagni. Finora abbiamo parlato di primi quarti e primi tempi, ma con i Chiefs sono i secondi tempi a rimanere il trend caldo. Nonostante KC abbiamo fatto meglio la settimana scorsa (dopo 3 partite con 0 punti segnati nei secondi tempi), è arrivato un altro Under. In 11 partite stagionali i Chiefs hanno sempre segnato Under alla ripresa, con una media di soli 14.7 punti totali nei secondi tempi. Per la sfida contro i Packers la linea è fissata a 20.5 punti, e potremmo vedere ancora Under.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 13: Monday Night

La settimana si chiuderà col Monday Night all’EverBank Stadium con Jacksonville Jaguars-Cincinnati Bengals. Padroni di casa maggiormente motivati con 7 vittorie nelle ultime 8 che proiettano Jacksonville al comando della AFC South, mentre i Bengals, dopo 4 successi di fila che sembravano aver fatto riprendere Cincinnati dopo un avvio a rilento, sono tornati a calare con 3 sconfitte consecutive e su cui pesa ovviamente l’infortunio di Joe Burrow (e non solo).

A livello statistico qui torniamo a parlare di primi tempi. I Jaguars in questa stagione sono 9-2 ATS nelle scommesse sui primi tempi, grazie ad una difesa che concede solo 6.6 punti di media all’intervallo (2° miglior dato NFL). I Bengals in trasferta concedono la bellezza di 15.8 punti nei primi tempi e visti anche i problemi di Cincy consigliamo volentieri Jaguars -4.5 nel 1° Tempo.

Statistiche: Net Yard e Ruoli

Vediamo le statistiche su migliori e peggiori squadre in Net Yard. Le Net Yard sono un dato molto basilare (le yard prodotte per giocata – le yard concesse per giocata) ma ci danno subito uno spunto valido che ci fa capire il rendimento di una squadra sul campo. Da due settimane di fila la segnalazione di giocata dalle Net Yard va in cassa: in week 11 era stato il -10.5 di Dallas, la scorsa domenica il -3.5 di Tennessee su Carolina.

Questa settimana evidenziamo LA Rams-Cleveland Browns. I Browns in trasferta hanno un pessimo -1.14 mentre i Ramos in casa non eccellono, ma il -0.13 rimane comunque un dato che gli da un buon vantaggio rispetto agli ospiti, specialmente se consideriamo il rendimento recente. Nelle ultime 3 partite LAR è andata praticamente in pari con le net yard (-0.03) mentre Cleveland ha tenuto un -0.96. I Browns sono 1-3-1 ATS in trasferta quest’anno. Le statistiche sulle Net Yard ci consigliano quindi RAMS -3.5 per provare a centrare la 3° cassa consecutiva con queste pick statistiche.

Vediamo anche le migliori e le peggiori difese, ruolo per ruolo. Sui Wide Receiver i migliori sono i NY Jets che concedono solo 116.5 yard di media ai ricevitori avversari. Sempre i Philadelphia Eagles i peggiori con 196.1 yard in ricezione concesse per ogni partita.

DIFESE CONTRO WR

Arizona 169.3

Atlanta 129.2 1.0

Baltimore 131.2

Buffalo 134.1

Carolina 128.8

Chicago 141.1

Cincinnati 168.5

Cleveland 117.4

Dallas 117.9

Denver 136.4

Detroit 162.3 1.3

Green Bay 139.1

Indianapolis 151.5

Jacksonville 164.1

LA Rams 155.2

Kansas City 136.3

Miami 153.9

Minnesota 166.7

New England 166.5

New Orleans 136.5

NY Jets 116.5

Las Vegas 144.4

Philadelphia 196.1

Pittsburgh 181.8

LA Chargers 189.5

Seattle 156.2

San Francisco 162.9

Tampa Bay 196.9

Tennessee 175.9

Houston 162.5

NY Giants 176.9

Washington 196.2

Rimanendo sulle ricezioni, la miglior difesa contro i Tight End e quella dei Cleveland Browns che concedono appena 20.6 yard a partita a questo ruolo mentre è pessima la difesa dei Denver Broncos che di yard ne concede 71.2, più del triplo rispetto a Cleveland.

DIFESE CONTRO TW

Arizona 40.9

Atlanta 59.8

Baltimore 40.3

Buffalo 40.7

Carolina 38.5

Chicago 46.7

Cincinnati 70.5

Cleveland 20.6

Dallas 44.0

Denver 71.2

Detroit 48.2

Green Bay 48.9

Indianapolis 56.0

Jacksonville 51.0

LA Rams 59.5

Kansas City 36.8

Miami 55.0

Minnesota 43.6

New England 36.2

New Orleans 45.1

NY Jets 40.5

Las Vegas 50.2

Philadelphia 52.0

Pittsburgh 43.0

LA Chargers 65.0

Seattle 51.8

San Francisco 38.0

Tampa Bay 59.5

Tennessee 39.8

Houston 62.7

NY Giants 43.7

Washington 42.7

Chiduamo con i Running Back. La miglior difesa contro le corse dei RB è quella degli Eagles, che recuperano il passivo sui lanci concedendo solo 89.1 rushing yard ai RB avversari. Al contrario i peggiori anche in questo caso sono i Broncos con 162.3 yard.

DIFESA CONTRO RB

Arizona 128.9

Atlanta 96.6

Baltimore 101.7

Buffalo 122.7

Carolina 119.1

Chicago 112.4

Cincinnati 101.0

Cleveland 100.2

Dallas 90.7

Denver 162.3

Detroit 86.0

Green Bay 129.5

Indianapolis 127.6

Jacksonville 101.7

LA Rams 99.5

Kansas City 91.5

Miami 94.2

Minnesota 98.2

New England 106.1

New Orleans 86.0

NY Jets 143.3

Las Vegas 130.2

Philadelphia 89.1

Pittsburgh 108.6

LA Chargers 113.6

Seattle 116.3

San Francisco 89.6

Tampa Bay 92.2

Tennessee 107.1

Houston 105.3

NY Giants 96.7

Washington 119.4

Quote Antepost: Jalen Hurts e gli Eagles in volo

Non cambia la situazione delle quote antepost per la vittoria finale del 58° Super Bowl non cambiano, con 49ers e Eagles alla pari e al comando (anche se dopo la sfida di domenica questa cosa cambierà per forza) mentre si staccano leggermente i Chiefs @5.75. I Ravens @7.50 continuano a convincere e rimangono una valida alternativa. Ne parlavamo anche nel VIP Telegram della possibilità di scommettere proprio su BALTIMORE VINCENTE SUPER BOWL.

Salgono anche i Cowboys @9 che scavalcano i Dolphins @11 e anche i Lions @15 dopo l’inciampo della settimana scorsa per Goff e compagni. Stagione da incubo per i Buffalo Bills che aprivano la stagione tra le principali contender per il titolo, e ora si giocano @31 volte la posta, con Josh Allen e compagni che hanno uno schedule davvero tosto da qui a fine regular season e rischiano seriamente di non fare nemmeno i playoffs.

Se guardiamo al MVP anche qui Philadelphia è protagonista col proprio QB, Jalen Hurts, che prende sempre più il largo nelle quote, staccando Patrick Mahomes e Lamar Jackson di parecchio rispetto alla settimana scorsa. Un altra vittoria anche nel big match contro SF farebbe calare ancora la quota di Hurts, quindi nel caso prendetelo ora.

