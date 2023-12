Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 14. Questa settimana inizia con un Thursday Night un pò opaco come Steelers-Patriots, ma questo non vuol dire che non sarà una week NFL molto interessante visto che domenica ci sono almeno due big match: Chiefs-Bills e Cowboys-Eagles, e ci attende anche un doppio Monday Night.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 14: Thursday Night

Quello che apre la Week 14 di Football NFL non sarà certamente un Thursday Night spettacolare, almeno sulla carta, con in campo Pittsburgh Steelers-New England Patriots. Del resto basta dare un occhio alla linea O/U, un patetico 29.5, anche perchè in questa stagione l’attacco dei Patriots sta davvero deludendo, per usare un eufemismo e per non utilizzare parolacce. Al contrario gli Steelers hanno una difesa soffocante che non dovrebbe concedere molto all’offensiva dei ragazzi di Bill Belichick.

Non a caso queste due formazioni in stagione combinano per un Under 19-5 che parla da solo. La linea 29.5 è ovviamente la più bassa della week 14 (in alcuni book è “salita” a 30 punti totali). Del resto nelle ultime 3 partite dei Patriots abbiamo visto appena 13.0 punti totali di media, e mai più di 17 punti totali, compreso il tennistico 0-6 della scorsa settimana in casa contro i Chargers. Anche 2 delle ultime 3 partite di Pittsburgh si sono chiuse sotto i 30 punti totali. Al netto di tutto questo l’Under, anche se su una linea molto bassa a 30 punti, non è così folle, ricordando anche che si tratta di un primetime, e quest’anno i primetime di NFL hanno ripagato con un 62.1% di Under (O/U 146-89-4).

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 14: le partite di domenica

Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccaneers

I Falcons tendono a partite lentamente in casa, e quest’anno Atlanta è 1-5 ATS nei primi tempi in casa. I Buccaneers invece hanno un positivo 4-2 ATS nei primi tempi in trasferta di questa stagione. Tampa segna di più e concede meno punti di Atlanta nei primi tempi, un dato molto semplice, e che ci spinge a consigliare Buccaneers +0.5 Primo Tempo.

Baltimore Ravens-LA Rams

I Ravens sono favoriti con un touchdown di scarto questa domenica contro i Rams, ma Baltimore non ama coprire handicap da 7+ punti. In queste condizioni Lamar Jackson e compagni sono 1-8 ATS. Aggiungiamo che Baltimore non è nemmeno una grande squadra nelle scommesse quando rientra da una settimana di bye, con 1-4 ATS, nonostante tutte queste 5 partite si siano giocate in casa dei Ravens. Occhio agli underdogs di LAR.

Chicago Bears-Detroit Lions

I Lions in questa stagione hanno fatto felici gli scommettitori sugli handicap, ma ultimamente Detroit si è trasformata anche in un ottima squadra da punteggi alti. Nelle ultime 4 partite di Detroit abbiamo visto la bellezza di 62 punti di media e tutte queste partite hanno superato il totale di 50 punti. Per questa trasferta sul campo dei rivali di Chicago la linea a 41.0 appare bassa, anche perchè negli ultimi 3 scontri diretti tra Lions e Bears abbiamo sempre visto tanto spettacolo con 56.3 punti di media.

Cincinnati Bengals-Indianapolis Colts

I Colts sono un altra squadra da Over con O/U 10-2 nelle ultime 12. L’attacco di Indianapolis viaggia a 25 punti a partita (8° miglior dato della lega) nonostante ci sia il QB backup Gardiner Minshew al centro dell’attacco. Contro la difesa dei Bengals, la peggiore della NFL in yards per play, i Colts potrebbero superare la loro linea Team Total a 20.5 punti, cosa che Indianapolis ha fatto in 8 delle ultime 10 partite mentre 3 degli ultimi 4 avversari di Cincinnati hanno segnato 30+ punti, compresi i 31 della scorsa settimana da parte dei Jaguars (che però hanno perso a sorpresa).

Cleveland Browns-Jacksonville Jaguars

Proprio i Jaguars passano dallo sfidare una pessima difesa come quella di Cincy, ad un reparto d’élite come quello difensivo dei Browns che quando giocano in casa sono quasi invalicabili con appena 10.2 punti concessi di media agli avversari, un bel cambio rispetto al rendimento esterno della difesa (30.7). Nello scorso MNF (quindi anche un giorno in meno per recuperare) 31 punti per i Jaguars, ma a che prezzo. Si è infortunato il QB Lawrence (che rimane in dubbio) e uno dei WR principali, Kirk (sicuramente out). Questi fattore, e la trasferta difficile, fanno scendere molto la linea team total di Jacksonville, appena a 13.5 punti, un numero che però 4 delle ultime 6 squadre che hanno giocato a Cleveland non hanno superato.

New Orleans Saints-Carolina Panthers

Passiamo da un ottima squadra in casa, ad una pessima squadra per le scommesse interne. I Saints sono infatti 0-7 ATS nelle ultime partite in casa nel loro Superdome, e la squadra è anche alle prese con tantissimi infortuni che limitano molto il roster. Possibilità per i Panthers che nelle ultime sfide contro New Orleans sono sempre stati competitivi, riportando anche un 8-3-1 ATS nelle scommesse. Oggi Carolina si gioca da underdog a +5.5 (linea che inoltre sta calando).

NY Jets-Houston Texans

Nelle ultime 6 partite i Jets non sono mai riusciti a segnare più di 13 punti. A NYJ questa estate, dopo la firma di Aaron Rodgers, si aspettavano ben altro spettacolo, con i Jets che sono addirittura gli unici della NFL a segnare meno di un touchdown di media a partita ed è il peggior attacco nelle conversioni sui 3° down e in redzone, due statistiche molto importanti. Anche qui abbiamo una linea team total a 13.5 punti contro la difesa di Houston che è nella media (12°) ma concede comunque 20.8 punti.

Las Vegas Raiders-Minnesota Vikings

I Vikings hanno uno dei trend più netti ed importanti di questa stagione: Under 11-0-1 nei primi quarti! La franchigia del Minnesota segna appena 2.2 punti di media nei primi quarti (29°) con i Raiders che ne concedono 4.4 negli inizi di partita. Anche difensivamente i Vikings nei primi quarti tengono i punteggi bassi con la difesa (3.0 punti concessi di media, 4° in NFL) mentre i Raiders non vanno oltre i 4.8 punti. Sulla linea 7.5 punti primo quarto piace Under che è sempre uscito nelle ultime 7 partite di Minnesota. Anche i Raiders arrivano da un Under con 7 punti nel primo quarto contro KC, nonostante alla fine sia stata una partita ad alto punteggio.

San Francisco 49ers-Seattle Seahawks

I 49ers arrivano dalla vittoria importante e impressionante a Philadelphia e tornano in casa dove hanno un incredibile 16-4 ATS nelle ultime 20 partite. Ben 15 di queste 20 partite sono state vinte dai 49ers con 13+ punti di margine finale. In generale San Francisco sta vincendo con larghi margini in questa stagione (7 delle 9 vittorie sono arrivate con 18+ punti di margine finale). Questa domenica a SF arrivano i Seahawks che arrivano da 3 sconfitte di fila (1-4 nelle ultime 5) e hanno perso gli ultimi 4 precedenti contro i 49ers (0-4) che oggi sono favoriti a -10.5. In arrivo un altra vittoria in doppia cifra per Purdy e compagni? Sembra proprio di sì.

LA Chargers-Denver Broncos

I Chargers hanno segnato per primi in 16 delle ultime 19 partite, un dato davvero impressionante. In questa stagione sono 10-2 (5-1 in casa). I Broncos sono una squadra molto altalenante, che ha chiuso una serie di vittorie la settimana scorsa con la sconfitta a Houston dove hanno subito il primo punto dai Texans. Oggi attenzione a LAC ancora prima a segnare.

Kansas City Chiefs-Buffalo Bills

KC ha perso 2 delle ultime 3 partite dopo il 19-27 a Green Bay ma due sconfitte consecutive dei Chiefs sono estremamente rare e infatti hanno un record di 18-3 dopo una sconfitta da quando c’è Patrick Mahomes (2018). Domenica i Chiefs sono favoriti di poco a -2.5 contro i Bills. Per Buffalo è una stagione difficile con Josh Allen e compagni che rischiano grosso, tanto che è ormai molto facile che i Bills non arriveranno nemmeno ai playoffs, un bel buco nell’acqua per una squadra che puntava al Super Bowl quest’anno. Tornando ai Chiefs, il -2.5 porta bene visto che, sempre da quando c’è Mahomes, KC ha un record di 8-4 quando è favorita con un handicap basso (tra 1 e 3 punti). Sicuramente sarà una partita molto interessante.

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles

Spettacolare anche il Sunday Night a Dallas e sappiamo il potenziale offensivo di Dal Prescott e compagni quando giocano in casa, ci siamo andati anche in cassa nelle ultime 2. I Cowboys viaggiano a 41 punti di media in casa, un numero ulteriormente salito nelle ultime 4 (44.5). In tutte queste 6 partite interne Dallas ha superato il proprio team total Point, compresi i 41 della settimana scorsa. Un mese fa a Philadelphia i Cowboys si fermarono a 23 punti segnati, ma con 406 total yard, e comunque erano in trasferta. Lo scorso anno gli Eagles qui hanno concesso 40 punti e 42 sono anche i punti concessi a Philadelphia la settimana scorsa ai 49ers. Anche questa volta andiamo con Prescott e i Cowboys che in casa possono segnare molto e superare ancora la loro linea Team total a 27.5 punti.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 14: Monday Night

Doppio Monday Night, iniziamo da Miami Dolphins-Tennessee Titans. I Dolphins sono 18-6-2 ATS nelle ultime partite in casa e da favoriti. Lunedì notte Tua e compagni sono nettamente favoriti (-13.5), lo spread più alto della settimana. Miami potrà vincere con almeno 2 touchdown di scarto contro i Titans che in trasferta segnano appena 12.3 punti. Al contrario i Dolphins hanno il 2° miglior attacco della NFL quando giocano in casa (38.8).

Chiudiamo con NY Giants-Green Bay Packers. La scorsa settimana nella Frozen Tundra i Packers hanno battuto anche i Chiefs, confermandosi una squadra imbattibile nel mese di dicembre (16-0 nelle ultime partite). Anche senza Aaron Rodgers (e con un ottimo Jordan Love al suo posto nel nuovo ciclo dei Packers) i numeri nel mese di dicembre potrebbero non cambiare per le teste di formaggio che sono nettamente favorite per questa trasferta a NY, anche se i Giants con DeVito arrivano da 2 vittorie. Favoriamo comunque gli ospiti, anche se la quota in moneyline regala poco e forse la line a a-6.5 è rischiosa per quello che è comunque un primetime in trasferta, contro una squadra che sembra aver dato qualche piccolo segnale di vita (ma rimane una stagione altamente negativa per i G-Men).

Statistiche: Net Yard e difese contro i ruoli

Vediamo le statistiche su migliori e peggiori squadre in Net Yard. Le Net Yard sono un dato molto basilare (le yard prodotte per giocata – le yard concesse per giocata) ma ci danno subito uno spunto valido che ci fa capire il rendimento di una squadra sul campo. Intanto il -3,5 dei Rams ci manda in cassa per la 3° settimana di fila con il consiglio preso dai margini più interessanti sulle net yard.

Questa volta la segnalazione statistica si concentra su Las Vegas Raiders-Minnesota Vikings. I Raiders in casa hanno un rendimento negativo nelle net Yard, seppur di poco (-0.05), mentre i Viking sin casa hanno un positivo di +0.56. Si tratta di un margine di +0.61 net yard a giocata, che è un ottimo dato per gli ospiti che inoltre sono 6-1 ATS nelle ultime partite e 5-0-1 ATS in trasferta. Da valutare VIKINGS -2.5 per questa domenica.

Vediamo anche le migliori e le peggiori difese, ruolo per ruolo. Puntate gli over dei Wide Receiver quando giocano contro gli Eagles. Sarà strano ma la difesa di Philadelphia è la 2° peggiore contro questo ruolo con 196.9y (solo Washington fa peggio con 198,5y). La miglior difesa è invece quella di Atlanta che concede solo 129y ai ricevitori avversari, migliorando la difesa dei NY Jets (131.1y) che sono avvicinati anche dai Ravens (131.2).

DIFESE CONTRO WR

Arizona 167.7

Atlanta 129.0

Baltimore 131.2

Buffalo 134.1

Carolina 132.9

Chicago 141.1

Cincinnati 170.4

Cleveland 125.9

Dallas 129.1

Denver 141.7

Detroit 161.6

Green Bay 136.3

Indianapolis 148.4

Jacksonville 171.0

LA Rams 154.7

Kansas City 143.0

Miami 148.4

Minnesota 166.7

New England 164.1

New Orleans 131.1

NY Jets 107.5

Las Vegas 144.4

Philadelphia 196.9

Pittsburgh 168.8

LA Chargers 180.8

Seattle 158.8

San Francisco 169.2

Tampa Bay 193.0

Tennessee 179.5

Houston 161.1

NY Giants 176.9

Washington 198.5

Cincinnati ha la peggior difesa contro Tight End con 72,2y concesse a questo ruolo, male anche Denver (71.0). La miglior difesa contro i TE è nettamente quella di Cleveland con 21.8y. La 2° in questa statistica è San Francisco, ma molto staccata con 34.8y.

DIFESE CONTRO TE

Arizona 39.9

Atlanta 58.8

Baltimore 40.3

Buffalo 40.7

Carolina 35.2

Chicago 46.7

Cincinnati 72.2

Cleveland 21.8

Dallas 43.9

Denver 71.0

Detroit 47.0

Green Bay 51.8

Indianapolis 57.8

Jacksonville 51.6

LA Rams 60.5

Kansas City 36.9

Miami 50.6

Minnesota 43.6

New England 37.8

New Orleans 53.7

NY Jets 43.9

Las Vegas 50.2

Philadelphia 53.5

Pittsburgh 49.4

LA Chargers 60.8

Seattle 54.9

San Francisco 34.8

Tampa Bay 56.4

Tennessee 42.8

Houston 58.0

NY Giants 43.7

Washington 41.2

Passiamo ai Running back e anche qui i peggiori sono i Denver Broncos (153.3y) e anche qui il dato è netto visto che al penultimo posto troviamo i NY Jets ma con 139.3y. La miglior difesa contro le corse è quella di Tampa Bay con 86.9 rushing yard concesse a partita ai RB. Se parliamo però solo di touchdown subiti la peggior difesa è quella di Carolina (1.6 TD dai running back a partita).

DIFESE CONTRO RB

Arizona 129.2

Atlanta 96.2 0.2

Baltimore 101.7

Buffalo 122.7

Carolina 118.8

Chicago 112.4

Cincinnati 99.9

Cleveland 101.2

Dallas 91.9

Denver 153.3

Detroit 89.2

Green Bay 130.2

Indianapolis 134.3

Jacksonville 103.0

LA Rams 99.5

Kansas City 93.5

Miami 92.3

Minnesota 98.2

New England 101.6

New Orleans 87.9

NY Jets 139.3

Las Vegas 130.2

Philadelphia 92.8

Pittsburgh 108.3

LA Chargers 115.1

Seattle 115.3

San Francisco 90.2

Tampa Bay 86.9

Tennessee 102.9

Houston 104.6

NY Giants 96.7

Washington 122.1

Quote Antepost: i 49ers in solitaria come favoriti per il Super Bowl. Purdy e Prescott a braccetto per l’MVP

La bella vittoria a Philadelphia spinge i 49ers @4.00 a prendersi la testa delle lavagne delle quote antepost per la vittoria del 58° Super Bowl, con gli Eagles @7 che scivolano al terzo posto, dietro anche ai Chiefs @6. Si allontanano un pò i Ravens @8, stabili i Cowboys @9, agganciati dai Dolphins @9.

I Niners spingono anche il loro QB, Brook Purdy @4, come favorito per l’MVP della regular season al pari con Dak Prescott alla stessa quota. Un bel calo, soprattutto per Purdy che la settimana scorsa di prendeva @15 volte la posta (Prescott @9). Al contrario Jalen Hurt passa invece da favorito @2.40 all’attuale quota @4. Raddoppia anche la quota di Patrick Mahomes che ora troviamo @8 e sale @9 volte la posta anche Lamar Jackson. Chi continua a scendere leggermente, settimana dopo settimana, zitto zitto, è Tua Tagovailoa @8.50. Continuano i sali e scendi nella lavagna antepost più imprevedibile di questa stagione, visto che i giochi antepost sulle division sembrano già tutti fatti vedendo le micro quote delle rispettive favorite.

