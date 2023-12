Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 15. Abbiamo analizzato tutte le partite della nuova settimana di Football Americano, in campo dal 14 al 18 dicembre. Si inizia col Thursday Night Raiders-Chargers. Il big match si gioca domenica e vedrà di fronte Bills-Cowboys mentre la week sarà chiusa dal Monday Night Seahawks-Eagles.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 15: Thursday Night

La Week 15 di Football Americano NFL si apre con la sfida del giovedì notte dall’Allegiant Stadium con Las Vegas Raiders-LA Chargers. La scorsa settimana i Chargers hanno perso il QB titolare, Justin Herbert, e con Easton Stick al suo posto non sono riusciti ad evitare la sconfitta 7-24 contro Denver, portando il record stagionale di LAC a 5-8, proprio come quello dei Raiders reduci da 3 sconfitte di fila, dopo il ridicolo 0-3 interno della scorsa settimana contro i Vikings. Tornando ai Chargers, hanno firmato il QB rookie Max Duggan che ricordiamo bene nella cavalcata dello scorso anno con TCU e forse giocherà lui, mentre al centro dell’attacco di LV ci sarà un altro rookie QB, Aidan O’Connell. L’attacco dei Raiders ha segnato solo 11.5 punti di media nelle ultime 4 partite e la difesa è tra le peggiori in questa stagione. Altre assenze per LAC sono quelle del WR Keenan Allen e del CB Deane Leonard, mentre i Raiders rischiano di essere senza il running back Josh Jacobs e senza il defensive end Maxx Crosby che non si sono allenati in settimana.

A livello statistico i Raiders sono Under 11-2 sulla linea team total in questa stagione e per la sfida con LAC la linea di Las Vegas è piazzata a 17.5 punti, linea che è stata superata solo 1 volta nelle 7 partite con Aidan O’Connell al centro dell’attacco. I Chargers dovranno giocarsela sulla difensiva visti i problemi in attacco, e in 2 delle ultime 3 partite hanno tenuto gli avversari sotto i 10 punti.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 15: le partite di domenica

Cincinnati Bengals-Minnesota Vikings

3-0 a Las Vegas la settimana scorsa, un altro Under nel primo quarto per i Vikings che ora sono Under 12-0-1 in questa scommessa sugli inizi di partita. Per la trasferta a Cincinnati la linea O/U del primo quarto è fissata a 7,5 punti. In questa stagione vediamo solo 4.8 punti totali nei primi quarti di Minnesota.

Indianapolis Colts-Pittsburgh Steelers

Al contrario di Minnesota i Colts hanno sempre chiuso con Over sulla propria linea Team total in 6 partite giocate in casa quest’anno dove Indianapolis segna 26,5 punti. La linea a 22.5 punti di team total sembra alla portata dei Colts (l’hanno superata in 5 delle ultime 7 partite in generale, senza contare solo i match interni) anche se contro c’è la solida difesa degli Steelers.

Detroit Lions-Denver Broncos

I Lions hanno un perfetto 6-0 ATS nelle scommesse dopo una sconfitta (arrivano dal deludente 13-28 a Chicago) e 4 di queste partite si sono chiuse con un margine in doppia cifra (in 3 occasioni l’attacco di Detroit ha segnato 33+ punti dopo una sconfitta). In casa contro i Broncos questi Lions possono continuare il trend di riscatto dopo una sconfitta, coprendo la linea di handicap a -4.0 punti. Dopo la sconfitta di fine novembre in casa contro i Packers, i Lions sono andati a vincere di 5 a New Orleans.

Cleveland Browns-Chicago Bears

Al contrario dei Lions, i Browns sono 3-10-1 ATS nelle uscite dopo una vittoria (31-27 la settimana scorsa contro i Jaguars), con un 2-4-1 ATS in queste condizioni quest’anno. Domenica arrivano i Bears nel loro miglior momento visto che hanno vinto 3 delle ultime 4 partite e i bookmakers danno Fields e compagni sfavoriti, ma non così tanto visto che hanno un Field goal in appoggio (+3.0).

Carolina Panthers-Atlanta Falcons

Lo spot perfetto da Under. Atlanta è Under 8-2 nelle ultime partite in trasferta, Carolina è Under 8-2 nelle ultime in casa, molto semplice. Nelle partite interne i Panthers quest’anno segnano solo 13.6 punti, i Falcons fanno poco meglio in trasferta con 14.7 punti. Per oggi la linea O/U è bassa a 35.5 punti totali, ma per quanto detto ci sta comunque Under.

Tennessee Titans-Houston Texans

I Titans sono un disastro nei secondi tempi. La squadra del Tennessee tende a crollare alla ripresa e nelle ultime17 partite ha tenuto un record di 3-14 nei secondi tempi. Questa domenica arrivano i Texans reduci dalla sconfitta a NYJ, e il fenomenale rookie QB CJ Strout è in forse ma attenzione lo stesso a Houston vincente nel 2° tempo, una giocata che si trova in quota oltre la pari.

aces-casinos-4 items_number=”3″ external_link=”1″ category=”” items_id=”” game_id=”” order=”DESC” orderby=”rating” title=”betting online”]

Green Bay Packers-Tampa Bay Buccaneers

La Frozen Tundra è un posto che non piace ai Buccaneers. Salire dalla Florida a Green Bay è un bel cambiamento anche climatico, e forse per quello i Buccaneers hanno vinto solo 1 degli ultimi 15 viaggi sul campo delle teste di formaggio. I Packers sono favoriti con -3.0 punti di handicap e questo trend, iniziato negli anni ’90, potrà continuare ancora.

New England Patriots-Kansas City Chiefs

I cali dei Chiefs nei secondi tempi sono ormai arci noti, ma anche i Patriots tendono a segnare poco (in questo caso sia nel primo che nel secondo tempo). Questo porta le 2 squadre a combinare un Under 22-4 nei secondi tempi. Entrambe le squadre segnano solo 6 punti di media alla ripresa, ma entrambe hanno anche ottime difese alla ripresa, entrambe in too-10 della NFL con Kansas City che concede 8.5 punti di media e New England poco di più, 8.8. Domenica la linea O/U sul secondo tempo è piazzata a 17.5 punti. Valutate Under.

New Orleans Saints-NY Giants

Ai Giants è esplosa la stella di Tommy DeVito e i G-Men tornano a sperare nella post-season. In questa trasferta a New Orleans i Giants sono sfavoriti con +6.0 punti di handicap, e ricordate che hanno vinto tutte e 3 le ultime partite da underdogs. Al contrario i Saints sono solo 2-8-1 ATS da favoriti. Occhio agli ospiti.

Miami Dolphins-NY Jets

I Jets hanno segnato 13 punti o meno in 4 trasferte su 5 quest’anno. L’unica partita in cui hanno superato questa linea è stata a Denver, grazie ad un TD difensivo, una safety e ben 5 Field goal a fronte di un solotouchdown. Nel primo scontro stagionale i Dolphins hanno lasciato i Jets a sole 159 total yard e 1 TD prodotto dall’attacco. Valutate un altro Under team total di NYJ, anche se Miami quest’anno non è certamente nota per la difesa, ma per l’attacco guidato da Tua.

LA Rams-Washington Commanders

Gli avversari dei Rams hanno segnato per primi in 6 partite su 7 giocate ad LA. I Rams tendono a partire lenti e a concedere il primo punto anche in casa, e questa domenica arrivano i Commanders che hanno segnato per primi in 4 trasferte su 7. Washington è anche riposata visto che arriva dalla settimana di bye e con queste statistiche la quota @2.30 sui Commanders che segnano per primi è un azzardo, ma ha valore.

Arizona Cardinals-San Francisco 49ers

Quando si gioca in Arizona quest’anno è sempre Over. I Cardinals sono infatti O/U 6-0 nelle partite stagionali interne, per colpa della 30° difesa per punti concessi in casa quest’anno. Ben 4 squadre qui hanno segnato più di 30 punti e i 49ers hanno uno degli attacchi più letali della NFL, con 30+ punti segnati già in 8 match. La linea O/U a 47.5 punti totali sembra superabile.

Buffalo Bills-Dallas Cowboys

Big match di giornata con i Cowboys che non avranno la solita spinta interna di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, ma attenzione ai Primi Tempi. Dallas è Over 11-2 nei primi tempi di questa stagione in cui Prescott e compagni segnano 19.8 punti di media (29.4 punti totali). I Bills segnano un pò meno al via, ma sono comunque gli 8° migliori di NFL con 13.1 punti segnati di media all’intervallo. Valutate Over 23.5 primo tempo.

Jacksonville Jaguars-Baltimore Ravens

Sunday Night a Jacksonville dove i Ravens arrivano dalla vittoria in rimonta 37-31 OT sui Rams, dove non hanno coperto la linea handicap di -7.5 punti. Baltimore in stagione ha un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse dopo non aver coperto la linea la partita precedente, e 3 di queste partite si sono chiuse con una vittoria in doppia cifra di scarto finale per Lamar Jackson e compagni che sono favoriti con -3.0 punti di handicap a Jacksonville, con i Jaguars reduci da 2 sconfitte con 0-2 ATS. I Ravens sono anche 6-0 ATS nei primi tempi in trasferta di questa stagione, quindi occhio anche alla partenza con Baltimore avanti all’intervallo, o anche il Parziale/Finale 2/2.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 15: Monday Night

La settimana si chiude lunedì notte a Lumen Field col Monday Night tra Seattle Seahawks-Philadelphia Eagles. Gli Eagles in stagione non avevano mai perso 2 partite di fila, lo hanno fatto di recente contro 49ers e a Dallas, due partite in cui Hurts e soci sono stati surclassati con un punteggio complessivo di 32-75 e la difesa con 36.3 punti concessi di media nelle ultime 3 inizia a preoccupare Philadelphia. I Seahawks arrivano da 4 sconfitte di fila, anche se in questo arco di tempo hanno ripagato comunque gli scommettitori con 3-1 ATS sulle linee di handicap.

A livello statistico poniamo l’accento sul finale di partita. Gli Eagles in trasferta e i Seahawks in casa combinano per Under 10-3 in stagione negli ultimi quarti. Di fatto i Seahawks hanno chiuso con Under negli ultimi quarti in 13 delle ultime 18 partite a Seattle. La linea O/U per l’ultimo quarto di questo Monday Night è piazzata a 13.5 punti. Con queste statistiche non sarà scontato vedere almeno 2TD negli ultimi 20 minuti di gioco, quindi valutate Under al 4° quarto.

Statistiche: Net Yard e difese contro i ruoli

Per la 4° settimana di fila andiamo in cassa con le segnalazioni sulle Net Yard, grazie al -2.5 dei Vikings che ci ripaga nonostante il ridicolo 3-0 finale a Las Vegas, ma ci basta. Questa settimana le segnalazioni statistiche dalle Net Yard saranno in esclusiva nel VIP.

Andiamo però a vedere come sempre le migliori e le peggiori difese, ruolo per ruolo. Iniziamo dai Wide Receivers. Sauce Gardner e soci hanno la miglior difesa contro questo ruolo. I Jets concedono solo 101 Yard di media ai ricevitori avversari, 25 yard in meno rispetto a tutte le altre squadre. Al contrario i peggiori sono i Commanders a 198.5, seguiti da Eagles e Buccaneers, entrambe sopra le 193 yard concesse in ricezione ogni partita ai WR avversari.

DIFESE vs WR

Arizona 167.7

Atlanta 125.0

Baltimore 140.0

Buffalo 134.6

Carolina 130.1

Chicago 137.7

Cincinnati 168.8

Cleveland 124.6

Dallas 134.2

Denver 144.3

Detroit 159.5

Green Bay 135.7

Indianapolis 146.5

Jacksonville 171.9

LA Rams 159.2

Kansas City 137.4

Miami 150.5

Minnesota 163.4

New England 158.9

New Orleans 130.4

NY Jets 101.7 0.2

Las Vegas 139.6

Philadelphia 193.8

Pittsburgh 164.0

LA Chargers 174.7

Seattle 167.8

San Francisco 168.9

Tampa Bay 193.1

Tennessee 179.8

Houston 158.4

NY Giants 171.5

Washington 198.5

Passiamo ai Tight End e qui nessuna difesa è come quella di Cleveland, unica squadra che riesce a tendere i TE avversari sotto le 30 yard a partita (27.5 per la precisione). Un disastro invece la difesa di Cincinnati che concede 71.7 yard, seguita da Denver a 69.4.

DIFESE vs TE

Arizona 39.9

Atlanta 55.5

Baltimore 41.1

Buffalo 43.9

Carolina 35.2

Chicago 45.3

Cincinnati 71.7

Cleveland 27.5

Dallas 42.8

Denver 69.4

Detroit 48.8

Green Bay 48.9

Indianapolis 55.3

Jacksonville 54.8

LA Rams 62.2

Kansas City 38.5

Miami 50.2

Minnesota 41.7

New England 38.4

New Orleans 49.7

NY Jets 43.2

Las Vegas 50.7

Philadelphia 55.0

Pittsburgh 49.0

LA Chargers 60.3

Seattle 56.8

San Francisco 37.2

Tampa Bay 59.7

Tennessee 40.8

Houston 60.8

NY Giants 45.4

Washington 41.2

Chiudiamo con le corse dei Running backs. La difesa più tosta contro questo ruolo è quella dei Cowboys che non è solo attacco, e che concede solo 84.8 rushing yard di media ai RB avversari. La peggiore è senza dubbio quella di Denver con 149.2 rushing yard concesse di media, 20 in più rispetto alla penultima difesa in questa classifica, quella di Arizona.

DIFESE vs RB

Arizona 129.2

Atlanta 103.6

Baltimore 102.5

Buffalo 121.3

Carolina 116.4

Chicago 116.6

Cincinnati 96.5

Cleveland 101.1

Dallas 84.8

Denver 149.2

Detroit 87.9

Green Bay 127.9

Indianapolis 141.7

Jacksonville 103.7

LA Rams 96.6

Kansas City 101.1

Miami 98.2

Minnesota 96.0

New England 100.5

New Orleans 89.2

NY Jets 135.0

Las Vegas 128.5

Philadelphia 97.0

Pittsburgh 110.8

LA Chargers 119.3

Seattle 120.2

San Francisco 91.1

Tampa Bay 87.0

Tennessee 108.2

Houston 106.8

NY Giants 99.2

Washington 122.1

Quote Antepost: San Francisco accelera per il Super Bowl. Purdy vs Prescott per mvp

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale del Super Bowl NFL. I San Francisco 49ers staccano tutti, con i Baltimore Ravens che ora sono i principali avversari. Torna a prendere quota anche l’ipotesi Buffalo Bills. Allen e compagni devono ancora pensare a qualificarsi almeno per la post-season, ma l’ultima importante vittoria contro KC fa ricalare la quota antepost da 26 all’attuale @19, riagganciando Detroit, ma sempre dietro a Philadelphia, Dallas, Kansas City e Miami che sono in 2° fila dietro le due principali favorite.

Le quote del Super Bowl si riflettono in parte anche nella corsa al MVP dove il favorito è Dak Prescott, QB di Dallas, ma il QB di San Francisco, Brook Purdy, è molto vicino, poi arriva anche il QB di Baltimore, Lamar Jackson, un pò più staccato ma sempre della corsa dopo aver scavalcato Jalen Hurts che qualche settimana fa era favorito, ma anche Josh Allen. Sono esplosi invece Patrick Mahomes e Tua Tagolvailoa, i grande favoriti nelle prime settimane per il titolo di miglior giocatore della regular season.