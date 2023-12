Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 16. Abbiamo analizzato tutte le partite della nuova settimana di Football Americano, in campo dal 21 al 25 dicembre. Si inizia col Thursday Night Rams-Saints. Due partite al sabato e il big match di domenica Dolphins-Cowboys. La NFL questo Natale ci fa un bel regalo con un triplo Monday Night del 25 dicembre in cui spicca nettamente San Francisco 49ers-Baltimore Ravens che potrebbe essere anche l’antipasto del prossimo Super Bowl.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 16: Thursday Night

Le settimana natalizia della NFL inizia giovedì notte col consueto Thursday Night, che questa volta vedrà di fronte LA Rams-New Orleans Saints. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria, i Rams hanno superato 28-20 i Commanders, 4° vittoria nelle ultime 5, mentre i Saints hanno superato i Giants in casa, dopo la vittoria, sempre interna, contro Carolina. In queste due partite New Orleans ha concesso 6+6 punti agli avversari.

I Saints sono però 6-14-1 ATS nelle partite dopo una vittoria a livello statistico, e ancora più impressionante è il 17-4-1 ATS dei Rams nel mese di dicembre. La squadra di Sean McVay è particolarmente dominante in casa dove ha un 10-1-1 ATS nel mese di dicembre. Per questa sfida LAR è favorita con -4.0 punti di handicap.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 16: le partite del weekend

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals

Apriamo le partite del sabato con questo scontro divisionale che vede impegnati gli Steelers da underdogs. Pittsburgh ha però un solido 20-6-4 ATS nelle partite in cui è sfavorita in casa. Va però ricordato che al centro dell’attacco di Pittsburgh, come QB non agiranno ne Pickett, ne Trubisky, ma Mason Rudolph, ma anche i Bengals sono col QB backup Browning, ormai da diverse settimane. In ogni caso valutate gli Steelers da sfavoriti, che inoltre il mese scorso anno già vinto 16-10 a Cincinnati.

LA Chargers-Buffalo Bills

Sempre in campo sabato ci sono i Bills ospiti a LAC. La franchigia di Buffalo ha segnato 8 Under nelle ultime 10 partite, nonostante in questo arco di tempo abbia sfidato top quaterbacks come Dak Prescott, Patrick Mahomes e Joe Burrow. Questa volta affronteranno un QB molto meno importante, Easton Stick, visto che i Chargers hanno perso per infortunio Justin Herbert un paio di settimane fa. Linea O/U piazzata a 43.5 punti totali, e potremmo vedere Under.

Minnesota Vikings-Detroit Lions

Passiamo alla domenica, andando in Minnesota dove arrivano i rivali di Detroit. I Lions segnano una media di 32.02 punti in questa stagione quando giocano in uno stadio indoors. Di recente a New Orleans hanno segnato 33 punti e altri 41 li avevano segnati a LAC. Oggi Detroit ha una linea team total a 24.5 che sembra alla portata contro la difesa dei Vikings che ha lavorato bene ultimamente, aiutata anche dallo schedule che ha messo Minnesota contro attacchi molto modesti, e certamente lontani dal potenziale di Goff e compagni.

Atlanta Falcons-Indianapoli Colts

Al primo anno con coach Shane Steichen, e con un backup QB (Gardner Minshew) i Colt stanno impressionando, almeno a livello offensivo, e questo ha portato Indianapolis a superare la propria linea team total in 11 volte su 14 partite quest’anno, si tratta del miglior dato NFL in queste scommesse. Oggi i Colts hanno una linea di squadra a 21.5 punti che hanno superato in 7 delle ultime 8 partite giocate in uno stadio indoors (6 volte in casa propria e 1 a Houston). 5 degli ultimi 7 avversari incontrati dai Falcons hanno superato i 21 punti segnati, potranno farlo anche i Falcons.

Houston Texans-Cleveland Browns

I Brown sono un caso davvero particolare. In casa hanno una delle difese più forti della lega, quella che concede di meno con 13.1 punti, ma in trasferta si trasformano nella peggior difesa con 30.7 punti subiti, uno scarto e una differenza impressionanti, degne del migliore Due Facce. Già in 4 occasioni in trasferta i Browns hanno concesso 29+ punti agli avversari. Oggi i Texans dello strepitoso CJ Stroud, hanno una linea a 22.5 team total Point che tutti e 6 gli avversari incontrati da Cleveland in trasferta hanno superato, e ci aspettiamo possa farlo anche Houston.

Tennessee Titans-Seattle Seahawks

I Titans hanno il peggior rendimento nelle scommesse sui secondi tempi di tutta la lega con 4-10 ATS alla ripresa. Quest’anno Tennessee sta segnando solo 7.8 punti di media nei 2° tempi (28° dato NFL). I Seahawks non sono la migliore delle squadre nei secondi tempi, ma contro questi Titans potrebbero comunque coprire la linea a -1.5 che li vede favoriti alla ripresa, contro Tennessee che sembra incapace di chiudere una partita in crescendo (se si esclude la prestazione a sorpresa contro Miami).

NY Jets-Washington Commanders

Qui invece parliamo di una delle peggiori squadre nelle scommesse sui primi tempi, quando gioca in casa. I Jets sono infatti 1-7 ATS nei primi tempi giocati a NYJ dove segnano appena 5.1 punti di media all’intervallo, e nelle ultime 2 partite sono arrivati alla fine del primo tempo a secco di punti. Probabilmente non succederà anche contro la pessima difesa di Washington, ma non è detto che i Jets copriranno la linea di -1.5 nel primo tempo.

Carolina Panthers-Green Bay Packers

I Panthers hanno chiuso con Under in ognuna delle 6 partite stagionali giocate in casa. In Carolina segnano appena 12.8 punti di media (0.7 offensive touchdowns e ultimi in yards per play sul proprio campo), e hanno chiuso sotto i 14 punti in 8 occasioni. Oggi hanno una linea di 15.5 punti di team total che non è detto supereranno anche contro la modesta difesa di Green Bay che di punti ne concede di media 21.5 di media agli avversari quest’anno.

Tampa Bay Buccaneers-Jacksonville Jaguars

I Jaguars vanno meglio in trasferta, e più è lontana e meglio giocano. Ormai i Jaguars sono di casa a Londra, e se giocassero sempre nella capitale inglese sarebbero quasi una contender visto il rendimento. Ma in generale Jacksonville anche nelle scommesse sono ottimi con 9-1 ATS nelle ultime 10 trasferta. La trasferta a Tampa non è impossibile, ma i Jaguars sono comunque leggermente sfavoriti (+1) anche perché i Buccaneers si presentano in un buon momento dopo le ultime 3 vittorie.

Chicago Bears-Arizona Cardinals

In questa stagione abbiamo assistito a 6 Under su 7 trasferte dei Cardinals (che al contrario hanno segnato sempre Over in casa!). In questa stagione nelle partite in trasferta di Arizona vediamo solo 35.7 punti totali di media, e oggi la linea O/U a 44.5 sembra alta, specialmente a Chicago contro i Bears che sono Under 6-1 nelle ultime 7 partite.

Miami Dolphins-Dallas Cowboys

Sfida davvero interessante a Miami dove arrivano i Cowboys reduci dal brutto 10-31 a Buffalo che ha interrotto una striscia di 4 vittorie consecutive per Dak Prescott e compagni, che sappiamo andare molto meglio in casa, ma va anche detto che a livello scommesse Dallas è 12-1 ATS nelle uscite dopo una sconfitta da quando è iniziata la stagione 2021 (3-0 ATS in questa situazione nel 2023). La trasferta a Miami non sarà semplice, e per la prima volta quest’anno i Cowboys sono sfavoriti dopo una sconfitta, quindi non sarà così semplice coprire il +1.5. Partita spettacolare, da seguire, ma su cui forse è meglio evitare grosse puntate, almeno su handicap ed O/U, mentre sulle prop bet ci sono molti spunti, ma di quelli ne parliamo come sempre in esclusiva nel VIP di TELEGRAM.

Denver Broncos-New England Patriots

Sunday Night a Denver dove arrivano i pessimi Patriots che stanno faticando nel dopo Tom Brady, e che potrebbero essere all’ultimo anno con Belichick in panchina. Le difficoltà di New England le notiamo anche dal 3-14-1 ATS nelle scommesse sulle ultime 18 partite. I Broncos rientrano in casa per le feste natalizie dopo una striscia di 3 trasferte consecutive, e potranno coprire l’handicap sotto al touchdown di margine (-6.5).

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 16: Monday Night

Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders

Primo dei tre Monday Night di Natale ma per Las Vegas questo sembra più Halloween visto che sfideranno il loro spauracchio, Patrick Mahomes che in 11 partite in carriera contro i Raiders ha guidato l’attacco dei Chiefs a segnare 35.5 punti di media. In questo arco di tempo KC non ha mai segnato meno di 28 punti e in 6 occasioni hanno messo a referto 35+ punti, inclusi i 31 segnati il mese scorso a Las Vegas. I Chiefs questa volta hanno una linea team total altina a 26.5 punti, ma giustificata dai numeri in carriera di Mahomes.

Philadelphia Eagles-NY Giants

Approposito di spauracchio, anche Philadelphia è un tabù per i Giants che hanno perso 3 delle ultime 4 sfide contro gli Eagles con 24+ punti di scarto finale! Oggi il -12 interno degli Eagles sembra quasi scarso come linea, con Jalen Hurts e compagni che hanno bisogno di tornare a vincere con una proba convincente dopo le ultime 3 brutte sconfitte. I Giants arrivano invece da una sconfitta con uno scarto di 18 punti contro i modesti Saints, 7° sconfitta stagionale con 15+ punti di scarto per i G-Men.

San Francisco 49ers-Baltimore Ravens

Chiudiamo con la sfida più interessante della settimana, quello che per molti potrebbe essere un anticipo di un possibile Super Bowl. I Ravens aprono da sfavoriti con +5.5 punti in appoggio e nella più interessante partita della settimana abbiamo anche il trend più importante visto che Baltimore è 19-3-1 ATS nelle ultime partite da underdogs! Va comunque ricordato che i 49ers hanno ben 10 vittorie stagionali in doppia cifra di margine finale, comprese le ultime 6.

Quote Antepost: anche qui è San Francisco contro Baltimore

Per capire il valore del monday night tra 49ers e Ravens basta dare un occhio alle principali lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del 58° Super Bowl, dove sono proprio San Francisco @3 e Baltimore @5 le grandi favorite, così come sono favoriti i rispettivi QB, Brook Purdy e Lamar Jackson, i favoriti per l’MVP.

