Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 17. Penultima settimana di regular season NFL, da non perdere diverse partite importanti nella corsa ai playoffs, e anche il big match Baltimore Ravens-Miami Dolphins. Ancora Lamar Jackson e compagni impegnati in una grande sfida dopo la vittoria a San Francisco di Natale.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 17: Thursday Night

Cleveland Browns-NY Jets

I Bronwns sono O/U 11-4 sulla linea team total point nelle ultime 15 partite, davvero un rendimento inatteso per una squadra che si ritrova a giocare col 4° quarterback. La difesa dei Jets è calata molto e ha già concesso 27+ punti a 6 avversari quest’anno. Per la sfida di giovedì notte Cleveland ha una linea di 20.5 punti di squadra che sembra alla portata.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 17: match del sabato

Dallas Cowboys-Detroit Lions

In tutte e 7 le partite interne Dallas ha sempre superato la propria linea team total point. In casa infatti Prescott e compagni hanno un rendimento impressionante da 39.9 punti segnati di media e non hanno MAI segnato meno di 30 punti sotto il proprio pubblico. Ottimo anche l’attacco dei Lions che segna 27.5 punti di media (31.8 nelle partite giocate in un dome). Per questa sfida valutate Over 30.5 di Dallas ma anche la linea punti totali a 53.5.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 17: le partite domenicali

Chicago Bears-Atlanta Falcons

Da inizio 2021 (con Arthur Smith in panchina) i Falcons hanno il peggior rendimento nelle scommesse dopo una vittoria (5-13-1 ATS). In questa stagione sono andati particolarmente male nelle partite dopo una vittoria (1-5 ATS). Atlanta arriva dal 29-10 sui Colts e se credete che questo trend continuerà andate sui Bears -3 in casa a Soldier Field.

Jacksonville Jaguars-Carolina Panthers

I Jaguars sono 4-12 ATS quando giocano in casa da favoriti, e in queste 16 partite in ben 11 occasioni i Jacksonville ha perso, nonostante iniziasse con i favori dei pronostici, come oggi in casa contro Carolina dove troviamo i Jaguars a -6.5, ma valutate gli ospiti e underdogs (magari alzando la linea ad un touchdown pieno a +7).

NY Giants-LA Rams

I Rams sono 18-4-1 ATS nelle ultime partite giocate nel mese di dicembre, incluso un perfetto 4-0 ATS al momento in questo dicembre 2023 in cui LAR ha vinto con 28+ punti ognuna di queste partite. I Rams sono favoriti a -5.5 in questa trasferta a NYG, e quando giocano da favoriti a dicembre i rendimenti dei Rams migliorano ulteriormente fino ad un impressionante 12-1-1 ATS.

Philadelphia Eagles-Arizona Cardinals

Queste squadre combinano per Under 20-8-2 nei primi tempi. I Cardinals sono 31° come punti concessi nei primi tempi, ma anche la difesa degli Eagles concede molto all’intervallo (23°). Entrambe le difese sono anche tra le peggiori nelle statistiche sui terzi down. Valutate Over 23.5 1° Tempo.

Tampa Bay Buccaneers-New Orleans Saints

In questa stagione i Saints hanno un negativo 4-10-1 ATS nelle scommesse. New Orleans ha coperto 3 di queste 4 linee contro pessime squadre come Giants, Panthers e Patriots. Oggi i Saints se la vedranno invece con i Buccaneers che si presentano in grande forma. Tampa Bay ha infatti vinto le ultime 4 partite consecutive e oggi è favorita a -2.5, una linea alla portata in casa contro questi Saints.

Buffalo Bills-New England Patriots

I Bills sono 0-6 ATS quando devono coprire uh handicap che li vede favoriti in doppia cifra (0-4 ATS in questa stagione). Buffalo oggi è favorita con -13 punti di handicap in casa contro i Patriots, quindi attenzione, nonostante la squadra di Belichick quest’anno stia deludendo molto, specialmente in casa.

Washington Commanders-San Francisco 49ers

I 49ers sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta nel big match della scorsa settimana contro Baltimore. San Francisco ha vinto ben 8 partite stagionali con un margine di 16+ punti e questa week i 49ers sono i massimi favoriti con -13.5 punti di handicap da coprire, una linea che Purdy e compagni potrebbero anche vincere con il loro potenziale offensivo e contro la pessima difesa di Washington che in casa concede 34.5 punti di media! Lo scorso anno i 49ers hanno vinto 37-20 contro i Commanders, in arrivo un altra vittoria larga per San Francisco?

Baltimore Ravens-Miami Dolphins

La sfida più interessante della settimana vede di nuovo in campo i Ravens che dopo la vittoria a SF si presentano da favoriti a -3.0 anche oggi in casa contro Miami. La forza dei Ravens è negli inizi, e lo vediamo dal 12-3 ATS nei primi tempi in cui Baltimore concede solo 6.6 punti di media all’intervallo (miglior dato NFL). Al contrario la difesa dei Dolphins va molto male nei primi tempi in trasferta dove concede 14,6 punti di media (26°). Valutate il -1.5 Baltimore nel 1° Tempo, una scommessa che avevamo consigliato anche la settimana scorsa contro i Niners, e che ci ha mandato in cassa. Ci riproviamo.

Houston Texans-Tennessee Titans

In 6 trasferte su 7 i Titans hanno chiuso Under sulla linea Team Total Point che oggi è proposta a 19.5 per la trasferta a Houston. E’ vero che i Titans hanno segnato 28 punti nella trasferta a Miami, ma grazie soltanto al corto circuito dei Dolphins che negli ultimi 3 minuti hanno concesso 15 punti ai Titans, o sarebbe stato un altro Under per la franchigia di Tennessee. 2 settimane fa i Titans hanno segnato solo 16 punti contro i Texans, e giocavano in casa. Visti i trend dell’attacco in trasferta non è detto che Tennessee arrivi ai 20 punti questa settimana.

Indianapolis Colts-Las Vegas Raiders

Qui abbiamo invece una delle migliori squadre da Under nei 2° Tempi, i Raiders che in questa statistica sono O/U 3-12 nelle ultime 15 partite. Las Vegas è la squadra che segna meno punti nei secondi tempi, e allo stesso tempo hanno la 5° miglior difesa per punti concessi all’intervallo in trasferta. Consigliamo Under 21.5 2° Tempo.

Seattle Seahawks-Pittsburgh Steelers

Anche qui abbiamo la stessa statistica di sopra, ma con gli Steelers che sono O/U 3-12 nei secondi tempi delle ultime 15 partite. Nei 2° tempi stagionali di Pittsburgh abbiamo visto un totale di appena 16.7 punti totali di media, e gli Steelers sono particolarmente interessanti per gli Under nei 2° tempi in trasferta (O/U 1-5 in stagione). Valutate Under 20.5 punti 2° Tempo.

Denver Broncos-LA Chargers

Dall’inizio della scorsa stagione i Broncos hanno un tremendo 3-12-1 ATS quando giocano0 da favoriti. Prendere i Chargers s +3.5 in questa trasferta a Denver sembra un affare, anche se LAC arriva da 3 sconfitte di fila, nonostante abbia fatto faticare i Bills nel 22-24 della settimana scorsa. Questo è anche un revenge game per i Chargers che il 10 dicembre hanno perso 7-24 in casa contro i Broncos.

Kansas City Chiefs-Cincinnati Bengals

I Chiefs sono O/U 1-7 nelle 8 partite interne stagionali. Quest’anno nelle partite dei Chiefs ad Arrowhed Stadium vediamo un totale di soli 39.4 punti, grazie ad una solida difesa e ad un attacco che ha prodotto meno di quanto atteso (anche la settimana scorsa solo 14 punti segnati in casa contro i modesti Raiders). La difesa dei Bengals non è il massimo, ma nemmeno l’attacco che ormai da settimane è orfano di Joe Burrow, e con Browning che al suo posto non è proprio al stessa cosa e oggi vi invitiamo a valutare Under 44,5, ricordando inoltre i cali offensivi di KC nei secondi tempi.

Minnesota Vikings-Green Bay Packers

In tutti gli ultimi quarti giocati in casa da Minnesota quest’anno abbiamo visto sempre Under, con appena 9.3 punti totali combinati dai Vikings e dai loro avversari. Questa settimana in Minnesota arrivano i rivali di Green Bay. Le due franchigie si sono affrontate ad inizio stagione in cui hanno segnato ZERO punti nel 4° quarto. Anche per questa sfida valutate Under 13,5 4° Quarto.

Quote Antepost: balzo di Ravens e Lamar Jackson dopo la vittoria sui 49ers

La vittoria dei Ravens della settimana scorsa a San Francisco, nello scontro tra le due favorite per la vittoria del 58° Super Bowl, fa calare la quota di Baltimore che avvicina i 49ers che comunque rimangono i favoriti principali. Chi crolla è Brook Purdy, QB di San Francisco, che sembra uscire dalla corsa per l’MVP dove è proprio il QB di Baltimore, Lamar Jackson, ora a dominare sotto @1.60 di quota antepost.

