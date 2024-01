Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 18. Ultima settimana di regular season e ultimi verdetti per il Football NFL che alla Week 18 non ha in programma il consueto anticipo del Thursday Night, e nemmeno il “posticipo” del Monday Night, ma tutte le partite si giocano domenica 7 gennaio, ad eccezione di un doppio match sabato 6 gennaio, per festeggiare al meglio l’Epifania.

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 18: le partite del sabato

Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers

Sempre Under negli ultimi 6 confronti diretti tra queste due rivali e in 5 occasioni non si sono nemmeno superati i 30 punti, mentre per la sfida di sabato hanno una linea di 37.0 punti totali. I Ravens dovrebbero lasciare a riposo il QB titolare, e favorito per MVP, Lamar Jackson, partendo col QB backup Tyler Huntley, e questo di certo non aiuterà l’attacco di Baltimore. Lo scorso anno doppio confronto con meno di 30 punti totali tra Ravens e Steelers (26.8 punti di media), e al via per Baltimore c’era proprio Huntley. Valutate Under.

Indianapolis Colts-Houston Texans

In tutte e 7 le trasferte stagionali di Houston abbiamo visto Under nel primo tempo. I Texans concedono solo 5.7 punti di media nei primi tempi in trasferta (solo Baltimore fa meglio in questa statistica, per tornare al Under discusso prima), e in generale nei primi tempi in trasferta di Houston assistiamo ad appena 13.1 punti di media, più di 10 punti in meno rispetto alla linea richiesta per la sfida con i Colt (23.5 all’intervallo, anche qui considerate Under).

Pronostici Football Americano NFL 2023 Week 18: i match di domenia

New England Patriots-NY Jets

Più che sulle squadre ci concentriamo sui coach. L’allenatore dei Jets, Robert Saleh, ha sempre perso in 5 sfide contro Bill Belichick e i Patriots, inoltre i rumors dicono che questa potrebbe essere l’ultima partita del mitico coach di New England con i Patriots. In generale i Patriots hanno una striscia vincente di 15 partite consecutive contro i Jets, con anche un ottimo 11-4 ATS nelle scommesse. In 4 delle 5 sconfitte di Saleh e i Jets, la sua squadra ha segnato 13 punti o meno contro i Patriots che a loro volta hanno grossi problemi offensivi, tanto che questa sfida apre con una delle linee più basse degli ultimi anni, 30.5 punti, una linea che potrebbe scendere ulteriormente, anche perchè sabato in New England non dovrebbero essere troppo clementi nemmeno le condizioni meteo, a complicare ulteriormente il lavoro di questi due pessimi attacchi.

Cincinnati Bengals-Cleveland Browns

I Browns hanno sempre segnato Over nelle trasferte di questa stagione. Ne abbiamo parlato spesso, i Browns in casa hanno la miglior difesa NFL, ma in trasferta sono i 2° peggiori con 29.4 punti concessi di media. Anche offensivamente però Cleveland ha segnato 30+ punti in 3 delle ultime 4 partite. Nella sfida a Cincinnati contro i Bengals potremmo vedere almeno 40 punti per Over 39.0.

Tennessee Titans-Jacksonville Jaguars

I Titans sono Under 15-5 nelle ultime partite, incluso un Under 11-6 in questa stagione. Tennessee è reduce da 3 Under consecutivi in cui l’attacco non è mai riuscito a superare i 17 punti segnati. I Jaguars a loro volta arrivano da 3 Under di fila, un trend che potrebbe continuare. A differenza della partita di sopra, qui potremmo faticare a vedere più di 40 punti, per un Under 40.0 appunto.

LA Chargers-Kansas City Chiefs

In 3 delle ultime 4 partite i Chiefs hanno segnato Under nel 2° tempo, portando il totale generale a Under 14-2 nei secondi tempi di questa stagione in cui Mahomes e compagni segnano appena 15.3 punti di media. In Week 7 i Chiefs e i Chargers si sono affrontati dando vita ad man secondo tempo da soli 7 punti totali.

Las Vegas Raiders-Denver Broncos

Altra annata deludente per Denver, ma non per gli scommettitori che hanno puntato sui Broncos nei primi quarti. Russell Wilson (che potrebbe lasciare la squadra fine anno) e compagni sono infatti 13-3 ATS nei primi quarti, miglior dato nelle scommesse NFL in questo particolare. I Broncos concedono solo 2.8 punti di media nei primi quarti e ci sentiamo di consigliarli da underdogs (+0.5) nel primo quarto a Las Vegas.

Washington Commanders-Dallas Cowboys

I Cowboys sono 10-4 ATS quando giocano in trasferta da favoriti, e per questo finale in casa dei rivali di Washington, Prescott e compagni sono tra i massimi favoriti con -13.0 punti di handicap, e col loro attacco potranno fare male alla difesa dei Commanders, una delle peggiori dell’intera lega. Washington ha anche un negativo 1-6 in casa e a fine novembre ha perso nettamente a Dallas (10-45). In arrivo un altra vittoria larga per i Cowboys?

Ny Giants-Philadelphia Eagles

Dall’inizio della scorsa stagione i Giants hanno il miglior rendimento in partite in cui sono sfavoriti (18-10-1 ATS), oltre a presentarsi con un ottimo 5-1 ATS nelle scommesse delle ultime 6 partite mentre gli Eagles sono in un momento di netto calo e lo vediamo anche dal fatto che Philadelphia non ha mai coperto l’handicap nelle ultime 5 partite, incluso lo scontro proprio con i G-Men a Natale, partita in cui gli Eagles erano nettamente favoriti a -14, e che hanno vinto, ma senza coprire la linea (33-25). Oggi i Giants sono sfavoriti con +5.5 punti di spread in appoggio.

Detroit Lions-Minnesota Vikings

Grande stagione per Detroit che è tornata a vincere una division che non portava a casa dal 1993, e molto lo deve alla capacità di riprendersi dopo una sconfitta. I Lions sono infatti 7-0 ATS nelle ultime partite dopo un ko, e in 5 occasioni hanno vinto in doppia cifra (in 4 di queste partite hanno segnato 33+ punti). La squadra di Dan Campbell arriva dalla sconfitta punto a punto a Dallas (19-20) e oggi potrebbe chiudere la stagione coprendo l’handicap di -3.5 contro i rivali del Minnesota, già battuti a domicilio la vigilia di Natale per 30-24 dai Lions.

Green Bay Packers-Chicago Bears

I Packers hanno un perfetto 9-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Bears, compresa la vittoria di 18 punti a Chicago lo scorso settembre. Aaron Rodgers non c’è più, ma il trend di Green Bay su Chicago sembra resistere con i Bears che hanno nel QB Justin Fields la loro stella, ma Fields in 5 partite in carriera contro i Packers ha tenuto un 72.8 di rating, il suo dato più basso contro ogni avversario incontrato.

New Orleans Saints-Atlanta Falcons

I Saints arrivano da una bella vittoria in doppia cifra contro Tampa, il problema è che dall’inizio della scorsa stagione New Orleans è 3-10-1 ATS quando gioca dopo una vittoria (1-5-1 ATS in questa stagione). I Saints sono inoltre 3-8-1 ATS da favoriti in questa stagione. Per questo finale interno New Orleans è favorita a -3.5, nonostante questo trend e nonostante la sconfitta 15-24 di novembre ad Atlanta. Oggi considerate i Falcons +3.5.

Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers

I Buccaneers in questa stagione hanno un quasi perfetto 7-1 ATS in trasferta. Nel precedente del mese scorso contro i Panthers, i Buccaneers hanno vinto solo di 3, ma avevano un vantaggio di 11 punti che hanno sciupato solo verso la fine. Anche le statistiche sulle yards per play (che vedremo anche dopo nel dettaglio) sono dalla parte di Tampa a 5.6 yard contro le 4.1 yard di Carolina.

San Francisco 49ers-LA Rams

Nelle ultime sfide di regular season contro i Rams i 49ers dominano nelle scommesse con 15-6 ATS anche se questa partita è da prendere con le pinze, con San Francisco già certa del primato di conference e i Rams in wild card. Nel precedente di settembre i 49ers hanno vinto 30-23 a LAR, mano coprirono l’handicap (-7.5) per un soffio.

Arizona Cardinals-Seattle Seahawks

Tutte le partite stagionali giocate in casa dai Cardinals si sono chiuse con Over, parliamo di 7 match in cui abbiamo visto un punteggio totale medio di 55 punti. 5 delle 7 squadre che hanno giocato in Arizona hanno segnato almeno 31 punti. Oggi la linea O/U a 48.0 punti totali sembra bassa nell’ultimo scontro con i Seahawks.

Miami Dolphins-Buffalo Bills

I Dolphins sono la miglior squadra da Over nei primi tempi della NFL, con O/U 12-4. Nei primi tempi delle partite giocate da Miami abbiamo assistito ad una media di 29.7 punti. In week 3 queste due avversarie divisionali si sono sfidate, dando vita ad un incredibile primo tempo da 45 punti. Anche nel doppio scontro dello scorso anno (a metà dicembre e nel wild card game) abbiamo visto 37 e 34 punti nei primi tempi tra Dolphins e Bills. Questa sfida prevede una linea di 25.5 punti nel primo tempo che è superabile per quanto detto.

Statistiche: Net Yard e difese contro i ruoli

Per questo finale di stagione rispolveriamo anche le statistiche sulle Net Yard, con queste segnalazioni che tra week 12 e week 15 ci hanno mandato in cassa per 4 volte di fila. Le Net Yard sono un dato molto basilare (le yard prodotte per giocata – le yard concesse per giocata) ma ci danno subito uno spunto valido che ci fa capire il rendimento di una squadra sul campo.

Uno dei margini maggiori (+1.33) lo troviamo a favore dei Las Vegas Raiders che in casa hanno un net yard di 0.08, rispetto al pessimo -1.25 di Denver in trasferta. I Raiders sono inoltre 5-2-1 ATS in casa rispetto al 2-4-1 ATS di Denver in trasferta in questa stagione. Russell Wilson non giocherà per gli ospiti che abbiamo consigliato nel 1° quarto, ma per quanto riguarda la partita, consigliamo RAIDERS -2.5. Las Vegas ha vinto la sfida di settembre a Denver ed è avanti 9-1 (anche 9-1 ATS nelle scommesse) negli ultimi precedenti contro i Broncos.

Vediamo anche le migliori e le peggiori difese, ruolo per ruolo. Washington è la squadra che concede di più ai Wide Receivers avversari (188.8 yard), seguita da Tampa Bay (185.4) e Philadelphia (182.4). Al contrario la miglior squadra contro WR è quella dei NY Jets che concedono solo 103.7 ai ricevitori avversari.

DIFESE vs WIDE RECEIVERS

Arizona 151.9

Atlanta 123.8

Baltimore 143.1

Buffalo 128.5

Carolina 123.2

Chicago 135.9

Cincinnati 176.3

Cleveland 120.9

Dallas 136.6

Denver 151.8

Detroit 176.3

Green Bay 147.2

Indianapolis 145.2

Jacksonville 161.0

LA Rams 169.3

Kansas City 125.2

Miami 152.3

Minnesota 171.9

New England 154.2

New Orleans 144.8

NY Jets 103.7

Las Vegas 143.1

Philadelphia 182.4

Pittsburgh 168.3

LA Chargers 176.1

Seattle 160.2

San Francisco 151.2

Tampa Bay 185.4

Tennessee 176.1

Houston 164.5

NY Giants 171.6

Washington 188.8

Rimaniamo in ricezione spostandoci sui Tight Ends e qui abbiamo due squadre esattamente alla pari come peggiori difese sui TE, Cincinnati e Denver che concedono 65.8 Yard a partita. Nessuno concede poco come Cleveland ai TE avversari, nettamente la miglior difesa su questo ruolo con sole 33.8 yard concesse di media (al 2° posto abbiamo i Chiefs ma staccati con 40.9 yard).

DIFESE vs TIGHT ENDS

Arizona 46.8

Atlanta 57.2

Baltimore 48.7

Buffalo 45.3

Carolina 43.2

Chicago 48.0

Cincinnati 65.8

Cleveland 33.8

Dallas 43.8

Denver 65.8

Detroit 51.8

Green Bay 51.1

Indianapolis 52.8

Jacksonville 52.2

LA Rams 60.4

Kansas City 40.9

Miami 49.8

Minnesota 43.8

New England 42.4

New Orleans 46.8

NY Jets 51.2

Las Vegas 51.1

Philadelphia 55.7

Pittsburgh 50.6

LA Chargers 54.9

Seattle 54.7

San Francisco 47.2

Tampa Bay 64.4

Tennessee 41.6

Houston 58.4

NY Giants 50.6

Washington 40.6

Chiudiamo con le corse dei Running Backs e qui la difesa peggiore è quella degli Indianapolis Colt che concedono 142.6 rushing yard di media a questo ruolo, un infinità di più rispetto alla miglior difesa sui RB, quella di Detroit che concede 80.6 yard.

DIFESE vs RUNNING BACKS

Arizona 132.9

Atlanta 107.8

Baltimore 105.9

Buffalo 115.7

Carolina 114.6

Chicago 119.6

Cincinnati 101.9

Cleveland 101.7

Dallas 99.8

Denver 140.6

Detroit 80.6

Green Bay 122.2

Indianapolis 142.6

Jacksonville 106.1

LA Rams 87.7

Kansas City 102.0

Miami 93.4

Minnesota 104.4

New England 100.1

New Orleans 83.7

NY Jets 132.2

Las Vegas 122.2

Philadelphia 104.6

Pittsburgh 108.9

LA Chargers 114.2

Seattle 120.2

San Francisco 101.2

Tampa Bay 85.4

Tennessee 109.5

Houston 98.0

NY Giants 100.4

Washington 126.5

Quote Antepost: situazione congelata

Cambia poco o nulla nelle lavagne delle principali quote antepost NFL per la vittoria finale del Super Bowl e anche per MVP di regular season dove domina Lamar Jackson.

