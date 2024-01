Pronostici Football NFL Wild Card Round 2024. Inizia la post-season di Football Americano NFL con il primo turno dei playoffs, ovvero le quattro sfide del Wild Card Round nel weekend del 13 e 14 gennaio.

Risultati Regular Season scommesse NFL

E’ stata una regular season positiva con le scommesse di Guru sulla NFL, che trovate ogni giorno nel canale Telegram Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo). Abbiamo dato 74 giocate ufficiali per +1.60 unità di progfitto. Abbiamo pagato qualcosa negli Over-Under e nei Teaser ma siamo andati bene con le prop bet (prestazioni giocatori) e soprattutto su Handicap e Moneyline dove non abbiamo sbagliato nemmeno una volta. Ecco i dettagli col recap betting NFL regular season:

🏈🇺🇸NFL by GURU 🧙‍♂️

REGULAR SEASON NFL: 44-30 (+1.60)

PLAYOFFS NFL: …

—

🔼OVER/UNDER: 4-4 (-0.44)

🔀TEASER: 5-4 (-0.28)

*️⃣PROP: 29-22 (+0.76)

▶️HANDICAP/ML: 8-0 (+1.56)

Lions: 3-0 (+0.57)

Eagles: 2-0 (+0.42)

49ers: 2-0 (+0.38)

Saints: 1-0 (+0.19)

Anche antepost, sulle scommesse stagionali, siamo andati tutto sommato bene, prendendo le 2 giocate principali su Buffalo e New England, ma sbagliando per un pelo gli Eagles. Errata invece la giocata sull’Over dei Giants che abbiamo favorito sugli Steelers rimasti tra le idee secondarie (chiuse anche queste in attivo con 10-8). Abbiamo però ancora Ravens e Lamar Jackson che possono farci fare bei colpi, specialmente il QB di Baltimore che, come vedremo dopo, è favoritissimo per l’MVP.

🏈🇺🇸NFL ANTEPOST

BUFFALO BILLS WIN AFC EAST @2.20 (0.5)✅

NEW ENGLAND PATRIOTS ULTIMI AFC EAST @1.80 (0.5)✅

PHILADELPHIA EAGLES WIN NFC EAST @1.83 (0.5)🔴

NY GIANTS OVER 7.5 WIN @2.00 (0.25)🔴

RAVENS SUPERBOWL @7.00 (0.25)⏳

JACKSON MVP @8.00 (0.25)⏳

—-

BUFFALO BILLS OVER 10.5 WIN @1.71✅

BALTIMORE RAVENS PLAYOFFS SI✅

CLEVELAND BROWNS PLAYOFFS NO🔴

CLEVELAND BROWNS ULTIMI AFC NORTH🔴

PITTSBURGH STEELERS OVER 8,5 WIN✅

JACKSONVILLE JAGUARS WIN AFC SOUTH🔴

HOUSTON TEXANS UNDER 6,5 WIN🔴

KANSAS CITY CHIEFS WIN AFC WEST✅

DENVER BRONCOS OVER 8,5 WIN🔴

LAS VEGAS RAIDERS ULTIMI AFC WEST🔴

PHILADELPHIA EAGLES OVER 11,5 WIN🔴

WASHINGTON COMMANDERS ULTIMI NFC EAST✅

DETROIT LIONS WIN NFC NORTH✅

TAMPA BAY BUCCANEERS UNDER 6,5 WIN🔴

SAN FRANCISCO GIANTS WIN NFC WEST✅

SEATTLE SEAHAWKS PLAYOFFS NO✅

ARIZONA CARDINALS ULTIMI NFC WEST✅

ARIZONA CARDINALS UNDER 4,5 WIN✅

Pronostici Football NFL Wild Card Round 2024: le partite di sabato

Houston Texans-Cleveland Browns

I Texans sono 5-2 ATS nelle ultime 7 partite interne ma i Browns hanno chiuso la stagione con 4 vittorie nelle ultime 5 (anche 4-1 ATS nelle scommesse). I Browns hanno una solida difesa in casa, che cambia letteralmente faccia in trasferta, dove diventa la peggiore con 29.6 punti concessi di media. Nelle partite in trasferta di Cleveland assistiamo a 54.0 punti totali di media.

Super trend. Questo si traduce in 8 Over su 8 trasferta stagionali di Cleveland. Le due squadre si sono sfidate a Natale e hanno combinato per 58 punti, nonostante in quell’occasione non giocasse Stroud, con vittoria finale per 36-22 dei Browns. La linea O/U punti totali è fissata a 44.5 per questo match, e potrebbe essere superata.

Kansas City Chiefs-Miami Dolphins

I Chiefs hanno un record di 15-3 nelle ultime partite contro squadre di AFC, e in particolare sono 10-3 contro franchigie di AFC East. I Dolphins sono 2-5 ATS negli ultimi viaggi a Kansas City. Interessante anche un dato sulle condizioni meteo che in post-season rappresentano sempre un punto importante da analizzare: la squadra della Florida non ama giocare al freddo (record di 0-10 dal 2017 ad oggi in partite giocate con i gradi attesi questo sabato all’Arrowhead Stadium).

Super trend. I Chiefs sono Under 15-2 nei secondi tempi delle ultime 17 partite. In questa regular season abbiamo visto appena 14.9 punti di media nei secondi tempi di Mahomes e compagni, un dato che scende ulteriormente in casa (13.8). I Dolphins hanno chiuso in calo la stagione, anche nell’attacco guidato da Tua, punto di forza di questa squadra, ma che ha messo insieme appena 15 punti totali nei secondi tempi delle ultime 3 partite. Nel precedente stagionale giocato in Germania i Chiefs hanno tenuto a secco l’attacco di Miami negli ultimi 30 minuti di partita, una sfida vinta 21-14 da KC. Il totale O/U 2° Tempo per questa sfida è piazzato a 21.5.

Pronostici Football NFL Wild Card Round 2024: le partite di domenica

Buffalo Bills-Pittsburgh Steelers

Negli ultimi 8 precedenti queste squadre hanno segnato Under in 7 occasioni. A Buffalo domenica è atteso un forte vento che potrebbe complicare ulteriormente le cose per i Quarterback di Steelers e Bills e in particolare questi ultimi sono Under 14-2-1 nelle partite con un vento superiore a 13 MHP (questo weekend ne sono attesi venti ancora superiori a 19 MHP durante la partita).

Super trend. Josh Allen e compagni sono i maggiori favoriti di questo turno con un corposo -10.5 di handicap da coprire, ma non dimentichiamo che i Bills sono 0-8 ATS nelle ultime partite da favoriti in doppia cifra (compresi i playoffs). Al contrario gli Steelers hanno un buon 9-4 ATS nelle ultime partite da underdog.

Dallas Cowboys-Green Bay Packers

I Packers hanno dominato di recente contro Dallas, vincendo 9 degli ultimi 10 precedenti sui Cowboys (5-1 ATS negli scontri diretti più recenti). Dallas non ama gennaio dove ha un rendimento di 4-14 ATS nelle ultime 18 partite giocate in questo mese.

Super trend. Ormai il rendimento interno dell’attacco di Dallas lo conosciamo bene. Tolto il finale di stagione interno sotto tono e con poca motivazione, Dallas ha sempre segnato 30+ punti nelle precedenti 7 partite interne di questa stagione (in 4 occasioni i Cowboys hanno superato i 40 punti segnati). La squadra di Mike McMarthy è imbattuta in questa stagione all’AT&T Stadium dove segna 37.4 punti di media concedendone appena 15.9 agli avversari. I numeri della difesa di Green Bay non sono male, ma sono inflazionati dal fatto di aver sfidato solo 1 squadra con un attacco in top-10 per punti segnati in questa stagione, e sono allarmanti le prestazioni di dicembre in cui hanno concesso 30+ punti ad attacchi come quelli di Tampa e Carolina. Valutate un altro Over 30.5 Team Total Point per Prescott e compagni.

Detroit Lions-LA Rams

Annata speciale per i Lions che sono tornati a vincere la division, un successo a suo modo storico visto che che mancava dal 1993. La squadra con Dan Campbell ha vinto 14 delle ultime 19 partite (5-1 ATS nelle 6 più recenti). I Rams però hanno chiuso in crescendo la stagione con 6-1 ATS nelle ultime partite e questo è l’atteso ritorno di Matthew Stafford a Detroit, dove ha passato tanti anni da QB, senza riuscire a vincere niente; lo vedremo impegnato da avversario in un interessante scontro incrociato con Jared Goff, ora alla guida (con successo) di Detroit. Focus sui QB ma in verità fate attenzione molto alle corse visto che quando LAR riesce a segnare più di 100 rushing yard in una singola partita ha un record di 8-2, viceversa quando sta sotto le 100 rushing yard è solo 2-5.

Super trend. Gran finale di stagione dicevamo per LAR, e grande stagione in generale per Detroit. Queste due squadre da Week 12 hanno combinato per un massiccio Over 11-3 e non è un caso che questa sia la sfida col totale O/U più alto del Wild Card round (51.5). I Rams hanno segnato 31.3 punti di media nelle ultime 6 partite, i Lions hanno una media di 30.5 punti segnati quando giocano in casa. In una partita così speciale, Matthews e Goff potranno fare la differenza con i loro reparti, superiori alle difese che sono 27° e 31° nelle statistiche di yard concesse per lancio completato.

Pronostici Football NFL Wild Card Round 2024: Monday Night

Tampa Bay Buccaneers-Philadelphia Eagles

Baker Mayfield ha portato Tampa ai playoffs, un risultato su cui in pochi avrebbero scommesso nel pre-stagione. I Buccaneers sono 6-1 ATS nelle ultime partite da underdogs, gli Eagles sono avvisati visto che Hurts e soci hanno chiuso in calo la stagione, senza convincere per niente, e lo vediamo dallo 0-6 ATS nelle scommesse. Philadelphia è diventata la prima squadra, dai tempi dei 49ers nel 2002, ad arrivare ai playoffs senza aver coperto nemmeno un handicap nelle ultime 6 partite di regular season. In generale è solo la 6° volta che questa cosa accade nella storia della NFL dall’istituzione del Super Bowl, e nei 5 precedenti la squadra che si presentava con 0-6 ATS ha sempre vinto la prima partita di playoffs.

Super trend. Se prendiamo in analisi le partite interne dei Buccaneers di questa stagione, e le trasferte degli Eagles, queste squadre combinano per Under 13-4. La linea proposta è a 44.0 punti totali, ben 9 punti in più rispetto alla media dei punti che abbiamo visto quest’anno nelle partite giocate a Tampa. Philadelphia quest’anno ha faticato a segnare fuori casa, con 20.7 punti segnati di media, ben -10.2 punti in meno rispetto al rendimento offensivo interno. Le due squadre si sono sfidate già in stagione, in week 3, sempre a Tampa, con la vittoria dei Buccaneers per 25-11. Occhio ad un altro Under, sembrano esserci tutti gli ingredienti giusti per una partita a basso punteggio.

Betting Trends Wild Card

I favoriti nei turni di Wild Card hanno un record positivo di 57-33 dal 2002 ad oggi, ma questo non vuol dire che siano un buon affare per gli scommettitori. I favoriti sono infatti 40-49-1 ATS nelle scommesse. Negli ultimi 3 anni, con l’espansione dei Wild Card, i favoriti hanno un record di 13-5, ma solo 9-9 ATS nelle scommesse.

Anche sul fattore campo la storia non cambia. Le squadre che giocano in casa hanno un record di 49-41 al primo turno dei playoffs NFL, ma pure qui il rendimento nelle scommesse è negativo (41-48-1 ATS). Nelle ultime 3 stagioni le squadre di casa sono 11-7 di record, ma pure qui 9-9 ATS.

Attenzione ai quarterbacks al debutto, e non saranno pochi, ad iniziare dal rookie delle meraviglie di Houston, CJ Stroud, ma ci sono anche Tua Tagovailoa, Mason Rudolph e Jordan Love alla prima in carriera in post-season. Storicamente i QB al debutto ai playoffs hanno faticato, con un record complessivo di 27-50 dal 2022 ad oggi e un 30-46-1 ATS nelle scommesse.

Il Wild Card Weekend è storicamente anche un fine settimana da Under. Dal 2002 si registra un Under 51-39, anche se va detto che nelle ultime 3 stagioni questo trend è cambiato con Over 12-6. In particolare lo scorso anno 5 partite su 6 si sono chiuse con Over.

Il seed #7 non porta bene. Da quando è stato introdotto, la squadra con la 7° posizione al via nel ranking, ha sempre perso, 0-6 con anche un pessimo 2-4 ATS nelle scommesse. Quest’anno con la #7 ci sono Packers e Steelers, ed entrambe le squadre hanno anche un QB al debutto nei playoffs (vedi sopra). Non promette bene.

Sul nostro canale Telegram troverai tante altre statistiche, curiosità, movimenti di mercato, aggiornamenti, analisi e consigli per le scommesse sui playoffs NFL da qui al weekend.

Quote Antepost: 49ers favoriti, ma i Ravens di Lamar Jackson sono vicini

Non cambia molto rispetto all’ultimo aggiornamento delle quote antepost per la vittoria finale del Super Bowl 58 rispetto alla scorsa settimana. I San Francisco 49ers rimangono in cima alle lavagne dei favoriti, ma i Baltimore Ravens incalzano. Più staccati Buffalo Bills e Dallas Cowboys in seconda fascia, mentre con i Kansas City Chiefs si sale in doppia cifra di quota @10. Molto indietro i Philadelphia Eagles. La squadra con meno chance, e unica in tripla cifra, è quella dei Pittsburgh Steelers @126 volte la posta.

