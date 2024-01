Pronostici Football NFL Divisional Round 2024. Dopo I Wild Card games che ci hanno regalato alcune sorprese, qualche conferma, e anche spostamenti di match per il maltempo, questo fine settimana si entra nel vivo dei playoffs NFL.

Pronostici Football NFL Divisional Round 2024: le partite di sabato

Baltimore Ravens-Houston Texans

I Texans del fenomenale rookie QB CJ Stroud arrivano da una grande prova contro i Browns, specialmente in attacco, ma in questa stagione sono Under 8-0 nei primi tempi delle partite giocate in trasferta in cui abbiamo visto un totale di appena 14.1 punti combinati. Questo dato deriva in particolare da una difesa che in trasferta ha concesso appena 5.8 punti all’intervallo. Dall’altra parte in questa stagione nessuno concede meno punti di Baltimore (in generale tra casa e trasferta) nei primi tempi, appena 7 punti.

Le squadre si sono sfidate in week 1, sempre qui a Baltimore, partita vinta 25-9 dai Ravens, e solo 13 punti totali nel primo tempo. Per sabato la linea O/U sul primo tempo è a 23.5 punti, valutate Under, e non dimenticate anche un altro dei trend forti di questa stagione, e che riguarda sempre gli inizi di partita: i Ravens sono 14-3 ATS nei primi tempi di questa stagione.

TOP TREND:

Ravens 14-3 ATS nei primi tempi di questa stagione

Ravens 5-1 ATS nelle ultime partite

Ravens record di 9-1 nelle ultime da favoriti (+16.2 punti di margine medio)

Texans 7-2 ATS nelle ultime partite da underdog

Baltimore 7-0 negli ultimi precedenti contro Houston

San Francisco 49ers-Green Bay Packers

Entrano in scena anche i favoriti per la vittoria finale, i 49ers, che sfidano i Packers che hanno voglia di fare un altra impresa, dopo l’upset messo a segno con la vittoria a Dallas su cui davvero in pochi credevano. San Francisco è però una squadra più solida e dominante di Dallas, basti pensare che 11 delle 12 vittorie di regular season sono arrivate con un vantaggio finale in doppia cifra.

In casa le cose migliorano anche per i 49ers che hanno vinto 16 partite su 22 con 12+ punti di margine. Lo scorso anno aprirono la stagione in una situazione molto simile a questa, favoriti a -9.5 contro i Seahawks che superarono di 18. Aggiungiamo inoltre che i 49ers sono 13-2 ATS nelle ultime partite interne giocate nel mese di gennaio. Questa volta per Green Bay e Jordan Love servirà una vera impresa.

TOP TREND:

Packers 6-3 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS da underdog)

49ers are 13-2 ATS nelle partite interne nel mese di gennaio

49ers hanno vinto 16 partite interne con 12+ punti di margine nelle ultime 22

49ers 24-8 ATS contro squadre di NFC

Packers-49ers Over 10-4 negli ultimi precedenti (Over 6-2 nelle sfide a San Francisco)

Pronostici Football NFL Divisional Round 2024: le partite di domenica

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers

I Buccaneers sono stati l’altra grande sorpresa del primo turno, con la vittoria interna sugli inconsistenti Eagles, ma ora giocheranno in trasferta, e troveranno una squadra come Detroit che al contrario è carica a pallettoni. Va però detto che a livello scommesse Tampa è 8-1 ATS nelle trasferte giocate quest’anno, un dato ancor più interessante se pensiamo che in 8 di queste 9 trasferte i Bucs erano sfavoriti, e nel 50% dei casi non hanno solo coperto l’handicap, ma hanno addirittura vinto (4-4).

Tampa è anche un ottima squadra da Over in trasferta (O/U 6-3) e aggiungiamo che il QB Baker Mayfield, a cui in pochi davano credito, è 3-0 ATS con 7 touchdown a fronte di 1 solo interecetto in carriera nelle partite di playoffs.

TOP TREND

Buccaneers 8-1 ATS in trasferta in stagione

Baker Mayfield 3-0 ATS in carriera ai playoffs

Lions 16-6 ATS in casa

Lions con record di 15-5 nelle ultime sfide contro squadre di NFC (margine medio +5.5 punti)

Detroit 11-4 ATS negli ultimi precedenti contro Tampa (ma 1-4 ATS nei 5 più recenti)

Buffalo Bills-Kansas City Chiefs

La sfida più attesa si gioca a Buffalo, con i Bills che hanno due giorni in meno di riposo visto che i Chiefs hanno giocato il Wild Card contro i Dolphins al sabato, mentre per Buffalo la partita in programma domenica è slittata al lunedì per le condizioni meteo avverse. Il trend forte dei Chiefs, che ci ha mandato in cassa anche la settimana scorsa, aiutati pure dal vento e dalle temperature gelide di KC, rimane sempre quello di Under 16-2 nei secondi tempi di questa stagione (14.7 punti totali di media). Anche i Bills hanno segnato 8 Under in 10 partite interne nei secondi tempi (18.0 punti di media).

Entrambe le squadre sono in top-5 per meno punti concessi nelle riprese e dal 10 dicembre Bills e Chiefs hanno combinato partite da appena 16.0 punti totali di media nei secondi tempi (questa domenica la linea è a 22.5). Attenzione anche agli sfavoriti, Patrick Mahomes e compagni che giocano in trasferta (-2.5), visto che i Chiefs sono 15-4-1 ATS nelle ultime partite da underdog.

TOP TREND:

Chiefs 15-4-1 ATS da underdog (9-0-1 ATS da sfavoriti in trasferta)

Bills con un record di 20-4 nelle ultime partite in casa (margine medio di +12.42 punti)

Bills 14-1 (9-5-1 ATS) nelle ultime partite di playoff da favoriti

Chiefs 4-10 negli ultimi viaggi a Buffalo

Chiefs Under 5-1 negli ultimi viaggi a Buffalo

Betting Trends Divisional Round

Favoriti ma non troppo. Dal 2002 le squadre favorite dopo la settimana di bye (in questo caso San Francisco e Baltimore) sono solo 35-41-2 ATS nelle scommesse. Le squadre con seed #1 hanno coperto solo il 29% delle linee in cui erano favorite con 10 o meno punti di handicap. A tutto questo aggiungiamo anche i cronici problemi di Baltimore quando i Ravens arrivano a giocare in post-season (1-5 negli ultimi 6 playoff games).

Underdog in trasferta, la miglior scelta. Nei Divisional Round dal 2002 ad oggi gli sfavoriti in trasferta hanno un ottimo rendimento nelle scommesse con 27-13 ATS.

Detroit Lions squadra hot nelle scommesse. I Lions sono 35-17 ATS (67%) dal 2021 e in particolare in questa stagione sono 10-5 ATS da favoriti e 16-5 ATS quando giocano da favoriti in casa a Ford Field. In un annata in cui sono caduti tanti muri (il ritorno alla vittoria divisionale e il ritorno ad una vittoria nei playoffs), Jared Goff e compagni potrebbero portare la franchigia di Detroit a giocarsi un NFC Championship game, cosa che non capita dal 1991.

Quote Antepost: sempre testa a testa 49ers-Ravens

Continua il testa a testa tra San Francisco 49ers e Baltimore Ravens come favoriti nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del Super Bowl 58. In seconda fascia ci sono Bills e Chiefs che ci sfideranno questo weekend. Anche i Lions sono tra i contender con quota in singola cifra, mentre si sale vertiginosamente con Packers, Buccaneers e Texans.

