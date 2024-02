Statistiche NFL Super Bowl 2024. In attesa dell’articolo con analisi e consigli per le scommesse, iniziamo a vedere alcune curiosità dell’evento sportivo più seguito al mondo, il Super Bowl di Football Americano NFL giunto alla sua 58° edizione, e che sarà giocato tra 49ers e Chiefs.

Statistiche NFL Super Bowl 2024: i numeri della 58° edizione

Ci avviciniamo alla data del 11 febbraio quando si concluderà la stagione di Football Americano NFL e scopriremo chi vincerà il 58° Super Bowl della storia, se i San Francisco 49ers di Brook Purdy, o i Kansas City Chiefs, ancora una volta in finale, con Patrick Mahomes e coach Andy Reid che ne hanno già vinti 3, una striscia iniziata proprio col successo su San Francisco nel Super Bowl del 2020.

0: il numero di intercetti subiti da Patrick Mahomes in questi playoffs NFL (in totale 7 intercetti in 17 partite di playoffs in carriera per il quaterback dei Chiefs).

1: il numero di volte in cui Chiefs e 49ers si sono affrontati al Super Bowl, nella già citata edizione del 2020 vinta da Kansas City per 31-20.

4: il numero di presenze al Super Bowl dei Chiefs dal 2020 ad oggi. KC è solo la 3° franchigia nella storia a giocare 4 SB in 5 anni.

14: gli anni da pro dell’offensive tackle Trent Williams che è il giocatore con maggior esperienza in questo Big Game. A 35 anni gioca la sua 11° partita di post-season.

31: il numero di squadre che ha passato la scelta di Brook Purdy nel draft del 2022. Il prodotto di Iowa State è stato scelto dai 49ers alla 262° chiamata, “meritandosi” il nickname di Mr.Irrelevant.

47.5: il numero della linea sui punti totali per le scommesse O/U di questo Super Bowl. Quasi il 70% delle prime scommesse sul mercato americano sono andate su Over.

84.5: i secondi stimati per le scommesse O/U dell’inizio nazionale ad inizio partita. L’inno quest’anno sarà cantato da Reba McIntyre.

204: il record delle maggiori rushing yard segnare da un giocatore ad un Super Bowl, un record che detiene ancora il RB di Washington, Tommy Smith, segnato nel 1988 contro i Broncos. Le quote negli States perché questo record venga rotto quest’anno sono molto alte @30 volte la posta.

505: il record di yard lanciate da un quarteback ad un Super Bowl, un record nelle mani di Tom Brady che nel 2018 guidò i Patriots contro gli Eagles. Qui infrangere questo record è ancora più difficile, e la quota per un QB con almeno 506 passing yard si gioca @150 volte la posta.

6.059: i dollari necessari per un posto al Super Bowl LVII, e parliamo del posto più “scrauso”. Per un bordo campo sulle 50 yard servono $43.000.

7.000.000: il costo in dollari per uno spot commerciale di 30 secondi durante la diretta del Super Bowl che negli States sarà affidata a CBS.

1,969,600,000: il costo in dollari richiesti per la costruzione del Allegiant Stadium in Nevada, dove si giocherà il Super Bowl. Si tratta di uno stadio con erba naturate e un tetto translucido che può ospitare fino a 65.000 tifosi.

Statistiche NFL Super Bowl 2024: favoriti, lanci della moneta e tanto altro

A livello statistico chi segna per primo di solito va poi a vincere il Super Bowl, è successo in 37 casi su 57 (65%), inclusi 8 dei 12 SB più recenti.

Nella storia del Super Bowl i favoriti sono di poco avanti 28-26-2 ATS nelle scommesse (un SB si è giocato perfettamente alla pari), un trend che però si è invertito negli ultimi 16 anni in cui per ben 12 volte a coprire la linea di spread sono stati gli underdogs. Chi vince comunque solitamente lo fa coprendo l’handicap (48 dei 57 vincitori hanno coperto lo spread, solo 7 volte chi ha vinto non ha coperto la linea e a completare il quadro ci sono due linee pareggiate).

In perfetto equilibrio il conto degli Over/Under con 28/28. Quest’anno però la linea è a 47.0 punti e quando si sono sfidate al Super Bowl LIV queste squadre hanno combinato per 51 punti (ma anche in quell’occasione fu Under visto che la linea era enorme a 53.0 punti totali).

Dal 2000 ad oggi le squadre favorite con meno di 3 punti di handicap hanno tenuto solo un 18-28-1 ATS (39%) nelle scommesse. Questa volta i 49ers si giocano a -1.5.

Solitamente il primo touchdown di un Super Bowl viene segnato dai Wide Receivers. In 25 occasioni i i WR hanno segnato il primo TD (43.8%), staccando nettamente i Running backs che sono 2° con 16 (28%) poi abbiamo un TD dalla difesa, dallo special team o dai tight ends al 8.77%, i Quaterback al 8.7% e ultimi i Fullbacks con il 3.5%. Lo scorso anno però il primo TD lo segnò il QB Jalen Hurts e nel Super Bowl LIV tra Chiefs e 49ers il primo TD arrivò da Mahomes, quindi ancora un quaterback.

I più scaramantici guardano tutto, anche al colore delle maglie. La squadra in “chiaro” ha vinto 16 degli ultimi 19 Super Bowl, incluso quello dei Chiefs dello scorso anno. Per questo SB a giocare in chiaro saranno però i 49ers.

In 16 degli ultimi 19 Super Bowl ha vinto la squadra che aveva chiuso con un record peggiore in regular season. In questa stagione regolare sono andati meglio i 49ers (12-5) rispetto ai Chiefs (11-6).

Il classico lancio della moneta non è da 50-50 al Super Bowl visto che in 30 SB su 57 ha vinto Croce, inclusi 6 degli ultimi 10. Dal Super Bowl del 2014 inoltre chi ha vinto il lancio della moneta con Testa, ha poi perso la partita 8 volte su 9, un trend interrotto proprio dai Chiefs solo lo scorso anno.

I primi soldi degli scommettitori (anche i nostri) sui Chiefs e Mahomes

Nel VIP Betting Maniac su TELEGRAM (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo) ci eravamo subito mossi sui Chiefs da sfavoriti a +1.5 e su Patrick Mahomes MVP del Super Bowl. I soldi del mercato americano stanno andando sui Chiefs da sfavoriti e su Patrick Mahomes MVP, anche se sappiamo bene che l’80% delle giocate vengono effettuate nelle 24 ore immediatamente prima dell’evento, e come sempre per il Super Bowl parliamo di taaaaaanti soldi scommessi.

Noi vi diamo appuntamento ai prossimi giorni con altre uscite e contenuti interessanti per le scommesse sul Super Bowl:

-MVP e premi individuali Super Bowl 58 (martedì)

-Scommesse esotiche, Tylor Swift e tanto altro (mercoledì)

-Analisi, trend e free pick su 49ers-Chiefs (giovedì)

-Video recap con le ultime notizie a 24 ore dal via (sabato)

