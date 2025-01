Nel weekend del 18 e 19 gennaio 2025 si giocano i Divisional Round dei playoffs di Football Americano NFL, e abbiamo analizzato tutti e quattro i match in programma: Kansas City Chiefs-Houston Texans, Detroit Lions-Washington Commanders, Philadelphia Eagles-LA Rams e Buffalo Bills-Baltimore Ravens. Pronostici NFL Divisional Round 2025.

Pronostici NFL Divisional Round 2025: le sfide del fine settimana

I playoffs di Football NFL continuano con i quattro Divisional Round del fine settimana del 18 e 19 gennaio, che ci daranno i nomi delle 4 squadre che si ritroveranno nelle prossime semifinali per il 59° Super Bowl. Ecco le analisi dei 4 match che ci attendono, con i primi consigli per le scommesse, anche se le giocate ufficiali usciranno nel weekend in esclusiva nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Kansas City Chiefs-Houston Texans

Per molti i Texans sono la peggior squadra in questa post-season, ma intanto CJ Stroud e compagni hanno superato i Chargers 31-12 al primo turno, limitando Herbert costretto ad una delle peggiori prestazioni di sempre. Non sarà facile fare lo stesso con Patrick Mahomes e i Chiefs che iniziano i loro playoffs dopo il bye al primo turno, e dopo una stagione quasi perfetta da 15-2, chiusa con lo 0-38 perdente a Denver dove non c’era niente in palio e KC giocò con le seconde linee.

La difesa di Houston è stata la 4° migliore in stagione in yard per play concesse, e hanno subito solo 201.6 passing yard di media, oltre ad essere anche la 5° migliore nel mettere pressione ai QB avversari con i sacks. La difesa di KC non è altrettanto valida, ma è comunque nella top-10 delle statistiche di rushing yard (18° sui lanci). Difficile pensare ad una sconfitta dei Chiefs che infatti sono favoriti con -8 punti di handicap mentre la linea O/U si gioca a 41.5 punti totali. I Chiefs hanno sempre battuto i Texans negli ultimi 4 precedenti, compreso il 27-19 in casa il 21 dicembre scorso.

Detroit Lions-Washington Commanders

Inizia anche la post-season dei Detroit Lions che hanno chiuso la regular season con un record di 15-2, e anche un ottimo 12-5 ATS nelle scommesse. Anche i Washington Commanders (13-5) sono stati sorprendenti e ottimi per gli scommettitori che hanno creduto nella squadra della capitale (11-6-1 ATS) che al primo turno è passata 23-20 da sfavorita a Tampa, mettendo così in fila 6 vittorie consecutive. Detroit ha invece chiuso la stagione regolare con 3 nette vittorie (3-0 ATS), e si gioca a Ford Field, anche se le due sconfitte stagionali subite da Jared Goff e compagni sono arrivate entrambe proprio a Detroit.

I Commanders aprono nettamente sfavoriti con +9.5 punti di spread in appoggio mentre la linea O/U è alta a 55.0 punti totali, ma potrebbe essere superata con l’esplosivo attacco di Detroit, ma anche da parte di Washington che se vuole stare in partita e giocarsela, ha bisogno del miglior Jayden Daniels a guidare il reparto offensivo e i Lions non brillano difensivamente in realtà, visto che hanno concesso 30+ punti in 3 delle ultime 5 stagionali. I Lions però hanno il miglior attacco della lega con 33.2 punti segnati di media, ed è in rientro anche il RB David Montgomery. I Lions hanno vinto 6 delle ultime 7 contro i Commanders, anche se non si sfidano dal 2022 (36-27 a Detroit nell’ultimo scontro).

Philadelphia Eagles-LA Rams

Gli Eagles hanno superato 22-10 i Packers al primo turno, mettendo ancora in mostra un ottima difesa che ha messo a segno 3 intercetti su Jordan Love, la 2° migliore della NFL in punti concessi, un rendimento che ha permesso a Philadelphia di vincere agevolmente nonostante solo 131 yard lanciate (con 2 TD) per il QB Jalen Hurts, ma ci ha pensato Saquon Barkley con un altra grande prova su terra da 119 rushing yard, anche se il WR AJ Brown non è al 100%.

Anche i Rams si sono imposti grazie ad un ottimo gioco difensivo nel 27-9 sui Vikings, facendo passare una giornataccia a Sam Darnold che ha subito ben 9 sacks in quella partita. L’attacco è guidato dall’esperto QB Matt Stafford che ha a disposizione tanti target di qualità come Puka Nacua, Cooper Kupp, e Kyren Williams. Gli Eagles potrebbero vincere, ma non è scontato coprire lo spread di -6.0 punti mentre la linea O/U si gioca a 44.0 punti, e con queste difese potremmo vedere Under anche se il 24 novembre scorso, nel precedente a LAR, assistemmo ad uno spettacolare 37-20 per gli Eagles.

Buffalo Bills-Baltimore Ravens

La sfida più interessante si gioca all’Highmark Stadium con la sfida tra Lamar Jackson e Josh Allen, due dei candidati principali per tutto l’anno al MVP, anche se Allen nel finale ha messo il turbo e allungato sul QB di Baltimore che ha già vinto questo titolo 2 volte in carriera. Quest’anno Jackson ha un aiuto in più sulle corse, quello di Derrick Henry, impressionante anche nel turno di Wild Card contro Pittsburgh (6° miglior difesa sulle corse) in cui ha chiuso con 186 rushing yard e 2 TD e in stagione, in week 4, ha già fatto assaggiare il suo potenziale ai Bills, col season high da 199 yard con 1 TD nel 35-10 interno su Buffalo.

Dall’altra parte Josh Allen è stato aiutato da una solida offensive line che ha lavorato benissimo (così come James Cook con 120 rushing yard e 1 TD sulle corse) nel 31-7 al primo turno contro Denver. Non sarà così facile questa volta contro la difesa dei Ravens che si è trasformata da una delle peggiori, ad una delle migliori nel finale di stagione. Partita da testa o croce, forse il fattore campo potrebbe fare la differenza, preferiamo i Bills anche se va ricordato pure il 35-10 di inizio stagione per Baltimore in casa contro Buffalo. 8 Under negli ultimi 10 precedenti tra queste due franchigie.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul 59° Super Bowl

I Detroit Lions rimangono la squadra da battere, in testa alle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl, il 59° della storia della NFL. Si avvicinano però i KC Chiefs che vanno a caccia del 3° SB consecutivo, sarebbe il 4° nelle ultime 6 stagioni, una vera dinastia per Patrick Mahomes e compagni. Perdono un pò di terreno i Baltimore Ravens superati di poco dai Philadelphia Eagles. Un pò snobbati i Buffalo Bills di Josh Allen che chiudono la serie di squadre in singola cifra, visto che poi si sale @19 volte la posta con i Rams, e ancora più indietro Washington e Houston rispettivamente @31 e @51.

