In arrivo una settimana molto interessante per il football americano, con la Week 2 di NFL che prenderà il via con Green Bay Packers-Washington Commanders. Il big match si gioca domenica notte a Kansas City con Chiefs-Eagles, rematch dell’ultimo SuperBowl stravinto da Philadelphia, anche se il Sunday Night è un meno appetibile Vikings-Falcons. Doppio Monday Night a chiudere con Texans-Buccaneers e Raiders-Chargers. Pronostici NFL Week 2.

I Big match più interessanti della Week 2 di Football Americano

Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 2 di Football Americano NFL in campo dal 11 al 15 settembre. La data dell’11 settembre è ovviamente molto sentita negli States, e ci sarà il Thursday Night tra Packers-Commanders. Il grosso delle partite si gioca come sempre domenica, col Sunday Night tra Vikings-Falcons e ci sarà un doppio prime time anche al lunedì, con due Monday Night: Texans-Buccaneers, seguita da Raiders-Chargers.

Thursday Night: Green Bay Packers-Washington Commanders

Ottima prestazione difensiva nella loro partita d’esordio per i Green Bay Packers che si godono subito la stella di Micah Parsons (arrivato una settimana prima dell’inizio della stagione regolare in uno scambio clamoroso con Dallas). Green Bay ha esordito con una schiacciante vittoria per 27-13 sui rivali di division Detroit, campioni in carica della NFL North, al debutto al Lambeau Field domenica scorsa. Parsons ha messo a segno il suo primo sack alla fine del quarto quarto, ma anche il resto della difesa di Green Bay si è dimostrato stellare contro il potente attacco dei Lions lasciati a sole 246 yard, di cui 46 su corsa. L’attacco dei Packers è stato efficiente all’inizio, portandosi in vantaggio per 17-3 all’intervallo grazie ai due passaggi da touchdown di Jordan Love. Love ha completato 16 passaggi su 22 per 188 yard a 10 ricevitori. Josh Jacobs ha corso per 66 delle 78 yard su corsa di Green Bay.

La difesa dei Washington Commanders è stata altrettanto impressionante, tenendo i New York Giants a sole 231 yard totali e 4 su 16 nelle conversioni di terzo down nella vittoria per 21-6 che ha aperto la stagione dopo che era stata distrutta nella sconfitta per 55-23 contro Philadelphia nella finale NFC degli ultimi playoff. I Commanders hanno accumulato 432 yard in attacco. Jayden Daniels ha completato 19 passaggi su 30 per 233 yard con un touchdown e nessun intercetto, aggiungendo 68 yard su corsa. Daniels è stato inserito nel referto infortuni lunedì con un infortunio al polso destro, ma coach Quinn ha detto che si trattava più di una formalità. Deebo Samuel ha totalizzato sette ricezioni per 77 yard al suo debutto con i Commanders e ha corso per 19 yard per un touchdown nel suo unico tentativo. Il rookie Jacory Croskey-Merritt ha completato 10 passaggi per 82 yard, incluso un touchdown, mentre Washington ha corso per 220 yard con una media di 6,9 yard a portata.

Big Match Week 2: Kansas City Chiefs-Philadelphia Eagles

Il big match del weekend è ovviamente quello che domenica pomeriggio metterà di fronte le ultime sfidanti al Super Bowl, Chiefs e Eagles, con questi ultimi che dominarono il big game vincendo il titolo count 42-20 finale che parla chiaro. Tornando all’attualità, i Kansas City Chiefs sono stati sconfitti 27-21 dai Chargers in Brasile venerdì scorso e domenica rientrano ad Arrowhead Stadium per ospitare gli Eagles. I Chiefs avranno il vantaggio del fattore campo e un paio di giorni in più per prepararsi. Kansas City non è riuscita a generare una pressione sul passaggio contro Los Angeles, e la difesa secondaria è stata messa a dura prova da Justin Herbert. In attacco, Patrick Mahomes rimane uno dei migliori quarterback al mondo, ma la linea offensiva sembra instabile e il reparto dei wide receiver è privo di target importanti al momento, con Rashee Rice squalificato e Xavier Worthy fuori per un infortunio.

I Philadelphia Eagles hanno iniziato a loro volta la stagione con una vittoria, ma in casa e solo per 24-20 contro i Cowboys, match in cui non sono riusciti a coprire l’handicap. Gli Eagles sono però superiori su entrambi i lati del campo rispetto a KC in questo momento: hanno più armi in attacco e più talento in difesa, la migliore dello scorso anno, capace di inchiodare anche lo stesso Mahomes e i Chiefs al Super Bowl. Tuttavia, hanno perso la safety C.J. Gardner-Johnson e gran parte della loro forza difensiva in offseason. C’è anche la possibilità che il DT All-Pro Jalen Carter possa essere sospeso dopo aver sputato a Dak Prescott la scorsa settimana. Philadelphia sarà comunque in grado di muovere la palla contro il reparto dei Chiefs che ha permesso a Herbert di lanciare per 318 yard la scorsa settimana. Kansas City ha chiuso al 28° posto nella classifica di in pass rush grade nella prima settimana, classificandosi anche al 31° posto nelle statistiche di in coverage grade.

Sunday Night: Minnesota Vikings-Atlanta Falcons

Protagonisti dello scorso MNF, i Minnesota Vikings sono in campo per un altro prime time in week 2, questa volta il Sunday Night che giocheranno in casa. Lunedì l’attacco dei Vikings non ha funzionato per tre quarti, prima che il debuttante J.J. McCarthy si svegliasse con Minnesota che ha trovato 21 punti nel finale, rimontando e vincendo a Chicago. La difesa di Minnesota è ancora il cuore pulsante di questa squadra, un reparto che ha ostacolato i Bears, tenuti a 3 su 12 al terzo down, con Chicago che ha prodotto solo 5,0 yard per azione.

Attenzione agli Atlanta Falcons che hanno perso la prima in casa 20-23, ma hanno dato fiko da torcere ai Buccaneers. La linea offensiva degli Atlanta Falcons ha fatto un ottimo lavoro nel limitare la pressione sul QB Michael Penix. Atlanta ha superato Tampa Bay di quasi 100 yard e ha registrato 23 primi down contro i soli 16 dei Bucs. I Falcons sono stati particolarmente efficaci nei lanci (in top-10 nelle statistiche di EPA per dropback e percentuale di successo). Tra i ricevitori Drake London sembra in forma e anche il velocista Darnell Mooney dovrebbe giocare dopo essere rimasto fuori nella prima settimana.

Monday Night Houston Texans-Tampa Bay Buccaneers

Abbiamo appena discusso dei Tampa Bay Buccaneers che come abbiamo visto sono passati 23-20 in week 1 ad Atlanta pur non meritando al 100% e ora saranno protagonisti del primo Monday Night di questa week 2. Il QB Baker Mayfield si è fermato a sole 167 yard lanciate con 17/32, anche se ha servito 3 TD pass a fronteggi 0 interecetti, in ottima connessione con Emeka Egbuka che ha chiuso con 67 yard in ricezione e 2 TD personali. Ha invece prodotto poco l’attacco su corsa con lo stesso Mayfield il più incisivo con 39 rushing yard.

Gli Houston Texans iniziano la propria stagione a NRG Stadium dopo aver perso 9-14 la prima a LAC, una brutta prestazione, specialmente a livello offensivo con CJ Stroud lasciato a 188 yard (19/27) con 0 TD pass e anche 1 intercetto, supportato dal solo Nick Chubb sulle corse (60 rushing yard in 13 portate). Houston ha sempre battuto Tampa negli ultimi 5 precedenti, il più recente datato 2023 a Houston, in un match spettacolare finito 37-39 con uno Stroud incontenibile con 470 yard su lancio (30/42) e ben 5 TD pass e ben 3 ricevitori sopra le 100 yard: Brown (153 yard e 1 TD), Schultz (130y, 1TD) e Dell (114y, 2 TD).

Monday Night: Las Vegas Raiders-LA Chargers

Monday Night anche all’Allegiant Stadium con i Las Vegas Raiders che hanno esordito vincendo 20-13 in New England con un Geno Smith da 362 yard su lancio (24/34, 1 TD pass e 1 intercetto) alla guida dell’attacco che ha avuto tutto sommato poco dal rookie RB, la grande attesa, Ashton Jeanty, che ha corso per 19 volte, producendo solo 38 yards con un long di 9 (ma anche subito a referto con 1 TD). In attacco la vera differenza l’hanno fatta Brock Bowers e Jakobi Meyers che hanno combinato per 200 yard precise in connessione con Smith.

Anche gli LA Chargers hanno vinto alla prima, e lo hanno fatto da sfavoriti nell’International Game in Brasile sui Chiefs superato 27-21 in cui la difesa ha fatto il suo nel limitare Mahomes, anche se la differenza questa volta l’ha fatta l’attacco guidato da Justin Herbert che ha chiuso con 318 yard (25/34) e 3 TD pass a fronte di 0 intercetti, a cui ha aggiunto anche 32 rushing yard su 7 corse. Quentin Johnson (2 TD) e Ladd McConkey entrambi sopra le 70 yard, ma c’è sempre anche Keenan Allen che con 68 yard e 1 TD è stato un altro protagonista principale. Lo scorso anno doppia vittoria di LAC contro LV, a settembre in casa (22-10) e a gennaio in trasferta (34-20). Solo 2 Over negli ultimi 6 scontri diretti tra queste due franchigie.