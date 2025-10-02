Pronostici Football Americano NFL WEEK 5. Si parte con Rams-49ers e si chiude con Jaguars-Chiefs

Siamo già alla 5° settimana di regular season per il Football Americano ma, diciamo la verità, questa week 5 di NFL non offre poi chissà quali big match. Si inizia con LA Rams-San Francisco 49ers nel Thursday Night mentre il Sunday Night, il piatto forte domenicale, vedrà di fronte Buffalo Bills-New England Patriots, con a chiudere Jacksonville Jaguars-Kansas City Chiefs come Monday Night, Pronostici NFL Week 5.

I big match più interessanti della week 5 di Football Americano

Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 5 di Football Americano NFL in campo dal 2 al 6 ottobre.

Thursday Night NFL: LA Rams-San Francisco 49ers 

Sfida di NFC West tra due squadre con un record di 3-1. Il quarterback dei San Francisco 49ers Brock Purdy continua a essere ostacolato da un doloroso infortunio al dito del piede, ma spera ancora di essere in campo per questo scontro diretto. Purdy si è infortunato inizialmente durante la vittoria di San Francisco sui Seahawks nella prima settimana e ha saltato le due partite successive. Domenica è tornato in campo per la sconfitta casalinga per 26-21 contro i Jacksonville Jaguars e ha accusato dolore all’alluce dopo la partita. Se Purdy non potrà giocare, partirà titolare Mac Jones. Jones ha alle spalle un infortunio al ginocchio riportato nella terza settimana contro gli Arizona Cardinals, ma non è più limitato negli allenamenti. Insomma i grattacapi non mancano a Kyle Shanahan visto che chiunque giochi come quarterback per San Francisco potrebbe avere armi limitate a sua disposizione. Il tight end George Kittle (bicipite femorale) e il ricevitore Brandon Aiyuk (ginocchio) rimangono in lista infortunati, mentre i ricevitori Jauan Jennings (caviglia/costola), Ricky Pearsall (ginocchio) e Jordan Watkins (polpaccio) non si sono allenati martedì. Anche il defensive end Robert Beal Jr. (caviglia) ha saltato la sessione di allenamento dei 49ers di martedì.

I Rams hanno travolto San Francisco la scorsa stagione e vinto gli ultimi tre incontri. Domenica il QB Matthew Stafford ha lanciato per 375 yard, il suo massimo stagionale, nella vittoria in rimonta per 27-20 a Indianapolis. In evidenza Puka Nacua, che ha segnato il primo TD stagionale, totalizzando 13 ricezioni per un record di 170 yard contro i Colts, il migliore in carriera nella stagione regolare. È in testa alla NFL con 42 ricezioni e 503 yard ricevute, ovvero 101 yard in più rispetto al WR dei Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, secondo in classifica. Il tight end Tyler Higbee (anca) e l’offensive lineman Rob Havenstein (caviglia) sono alle prese con infortuni.

Sunday Night NFL:  Buffalo Bills-New England Patriots

Partita speciale per il wide receiver Stefon Diggs che tornerà nella sua vecchia casa con i New England Patriots che lo hanno ingaggiato a marzo e che ha totalizzato 19 ricezioni (22 target) per 213 yard in quattro partite; ha ricevuto sei passaggi per 101 yard nella vittoria di New England per 42-13 sui Panthers la scorsa settimana. La partita di domenica sarà la prima volta che Diggs gioca a Buffalo da quando è stato ceduto. Ha ricevuto sei passaggi per 82 yard nella vittoria per 23-20 sui Bills la scorsa stagione, ma quella partita si è giocata a Houston. La safety di New England Jaylinn Hawkins (bicipite femorale) e il linebacker K’Lavon Chaisson (ginocchio) non si sono allenati mercoledì. Il defensive tackle Christian Barmore (non infortunato), il defensive tackle Milton Williams (caviglia) e la guardia Jared Wilson (caviglia/ginocchio) sono stati limitati mercoledì.

I Buffalo Bills (4-0) sono l’unica squadra imbattuta della AFC e cercheranno la loro 15esima vittoria consecutiva in stagione regolare in casa. Detroit (137) è l’unica squadra NFL ad aver segnato più punti di Buffalo (133) in questa stagione. L’offensive tackle Spencer Brown (polpaccio), il defensive tackle Ed Oliver (caviglia) e il linebacker Matt Milano (pettorale) hanno preso parte all’allenamento di Buffalo mercoledì, anche se tutti e tre hanno avuto una partecipazione limitata, così come il tight end Jackson Hawes (caviglia), inoltre, McDermott ha dichiarato che il linebacker Dorian Williams è incerto per la partita di domenica sera a causa di un infortunio alla gamba. Le ultime cinque volte che Patriots e Bills si sono affrontati, la squadra di casa ha sempre vinto.

Monday Night NFL: Jacksonville Jaguars-Kansas City Chiefs

La week 5 di NFL si chiude lunedì notte a Jacksonville, nello scontro tra 2° nelle rispettive division la AFC South per i padroni di casa e la AFW West per gli ospiti. Per una volta i Jaguars (3-1) arrivano con un record migliore di KC a questa sfida, dopo le importanti vittorie sui Texans e a San Francisco, nonostante solo 174 yard lanciate dal QB Trevor Lawrance, aiutato però dalle corse di uno scatenato Etienne Jr da 124 rushing yard e 1 TD. Al momento il reparto che sta facendo meglio per Jacksoville è la difesa, la 5° migliore della lega per punti concessi (18.0), che subisce qualcosa sui lanci (23°) ma è tra le più solide sulle corse (4° con 82.8 rushing yard concesse di media).

Dall’altra parte i Chiefs hanno iniziato la stagione tra alti e bassi, con un record di 2-2, anche se dopo le prime 2 sconfitte KC ha cambiato passo con 2 vittorie, prima a NY contro i Giants per 22-9, ma anche la scorsa settimana nel big match contro i Ravens superati 37-20 con un Patrick Mahomes da 270 yard e 4 TD pass a fronte di 0 intercetti. I Chiefs hanno sempre battuto i Jaguars negli ultimi 8 precedenti.

Pronostici NFL Week 5

Pronostici NFL Week 5

Pronostici NFL Week 5: i nostri consigli

Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 5 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

Rams-49ers: 1 -5.5
Browns-Vikings: 1 +3.5
Jets-Cowboys: 2 -2.5
Eagles-Broncos: 1 +4.5
Ravens-Texans: 2 -1.5
Saints-Giants: 2 +1.5
Colts-Raiders: 2 +6.5
Panthers-Dolphins: 1 +1.5
Seahawks-Buccaneers: 2 +3.0
Cardinals-Titans: 1 -8.5
Chargers-Commanders: 1 -2.5
Bengals-Lions: 1 +9.5
Bills-Patriots: 1 -8.5
Jaguars-Chiefs: 2 -3.0

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl. Sempre i Bills @5 davanti a tutti, con gli Eagles @7.50 primi avversari e i Packers @9.50 sempre al terzo posto, davanti a Lions @10 e alla coppia formata da Chiefs e Ravens @11, con Baltimore che ha subito un pesante contraccolpo proprio dopo la sconfitta con KC. 

Screenshot 2025-10-01 alle 17.31.58.png

Anche per il titolo di MVP Josh Allen @2..00, QB di Buffalo, allunga su tutti, e ora è Justin Herbert @7 il suo primo avversario, con Patrick Mahomes @8 e anche qui Lamar Jackson @10, per i Ravens, perde terreno ed è quasi agganciato da Jordan Love @11. Più snobbato Jalen Hurts @17 volte la posta alla guida di Philadelphia.

Screenshot 2025-10-01 alle 17.32.06.png

