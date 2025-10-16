In arrivo un altra settimana di regular season per il Football Americano, aperta dal Thursday Night tra Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers mentre il Sunday Night della domenica vedrà in campo San Francisco 49ers-Atlanta Falcons. Anche questa settimana doppio Monday Night, il più interessante è certamente Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers ma c’è anche Seattle Seahawks-Houston Texans. Pronostici NFL Week 7.

I big match più interessanti della week 7 di Football Americano

Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 7 di Football Americano NFL in campo dal 16 al 20 ottobre 2025.

Thursday Night NFL: Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers

Per la terza volta nella storia della NFL, due quarterback titolari di almeno 40 anni si affronteranno giovedì sera, quando Aaron Rodgers, 41 anni, e i Pittsburgh Steelers faranno visita al quarantenne Joe Flacco e ai Cincinnati Bengals. Le due precedenti occasioni risalgono al 2020, quando Drew Brees, 41 anni, e i New Orleans Saints hanno battuto due volte Tom Brady, 43 anni, e i Tampa Bay Buccaneers. Flacco avrebbe potuto avere l’opportunità la scorsa settimana se non fosse stato ceduto da Cleveland (che ha perso domenica contro Pittsburgh) a Cincinnati il ​​7 ottobre. Flacco ha collezionato quattro presenze da titolare con i Browns prima di essere messo in panchina nella quinta settimana.

Da quando hanno perso il quarterback stella Joe Burrow dopo due partite a seguito di un intervento chirurgico all’alluce sinistro, i Bengals sono rimasti senza vittorie nelle tre partite da titolare di Jake Browning e Flacco, che ha esordito la scorsa settimana a Green Bay, appena cinque giorni dopo essere stato ceduto da Cleveland. I Bengals (2-4) sono così alla disperata ricerca di una vittoria in questo inizio di una serie di 3 partite interne. Cincy arriva da quattro sconfitte consecutive, incluso il ko di domenica per 27-18 a Green Bay. Il pass rusher di punta di Cincinnati, Trey Hendrickson, ha riportato una contusione alla schiena e non è rientrato dopo essere uscito nell’ultimo minuto del primo tempo a Green Bay, non ha partecipato all’allenamento di lunedì e martedì ed è stato inserito nella injury list, e Cincinnati potrebbe fare a meno dei tight end Mike Gesicki (pettorale) e Tanner Hudson (commozione cerebrale) ma si prevede che i Bengals recuperino un pezzo chiave della loro difesa: il rookie defensive end Shemar Stewart

Gli Steelers (4-1), reduci da una vittoria casalinga per 23-9 contro Cleveland, sono in una posizione privilegiata per staccare il secondo posto nella division se riusciranno a ottenere la vittoria in trasferta a Cincinnati, una cosa non impossibile visto che complessivamente, gli Steelers hanno vinto 12 delle ultime 15 partite contro i Bengals a Cincinnati. Nella vittoria di domenica contro Cleveland, Rodgers ha continuato il suo percorso di inizio stagione con gli Steelers, completando 21 passaggi su 30 per 235 yard e due touchdown senza sack o palle perse. Per gli Steelers la safety e capitano degli special team Miles Killebrew ha subito un infortunio al ginocchio e non sarà della partita giovedì.

Grande equilibrio negli ultimi 10 scontri diretti tra queste due squadre di AFC North, con 5 vittorie a testa, e Pittsburgh leggermente meglio nelle scommesse con 6-4 ATS. Equilibrio anche nelle scommesse Over-Under con 5-4-1, e per questa sfida la linea è fissata a 43.5 punti totali mentre i Bengals giocano in casa, ma sono sfavoriti con +5.5 punti di spread in appoggio. Meglio gli Steelers in questo momento, con gli ospiti che potranno vincere e anche coprire l’handicap.

Sunday Night NFL: San Francisco 49ers-Atlanta Falcons

Grazie alla migliore difesa della lega, gli Atlanta Falcons (3-2) puntano a conquistare la terza vittoria consecutiva domenica sera, quando si recheranno a Santa Clara, in California Niners. Atlanta, che cerca di interrompere una siccità di sette anni nei playoff, arriva dalle vittorie interne su Commanders e soprattutto Bills, ma oggi sono in trasferta e l’ultima fuori casa l’hanno perso con un umiliante 0-30 in Carolina. Dicevamo della difesa,guidata dal coordinatore al primo anno Jeff Ulbrich, Atlanta concede 253,4 yard a partita, il minimo della lega, e i suoi 14 sack sono quasi la metà rispetto al totale di 31 della scorsa stagione (peggior posto nella NFC). L’ultima volta, i Falcons hanno tenuto l’MVP del 2024 Josh Allen a 180 yard passate, intercettandolo due volte. Atlanta vanta anche il leader tra i running back Bijan Robinson (nominato Giocatore Offensivo della Settimana della NFC dopo aver accumulato 238 yard contro i Bills), le cui 822 yard totali (484 corse, 338 ricevute) sono in cima alla classifica NFL nonostante abbia giocato solo cinque partite.

I San Francisco 49ers (4-2) non sanno ancora se partirà Mac Jones o Brock Purdy come quarterback questa settimana, ma coach Kyle Shanahan sicuramente si affiderà a Christian McCaffrey nel backfield. Prima della sconfitta dei 49ers per 30-19 contro i Tampa Bay Buccaneers di domenica, ciascuna delle loro prime cinque partite è stata decisa da cinque punti o meno. Senza il miglior placcatore Fred Warner e con la rottura del legamento crociato anteriore del defensive end Nick Bosa, cinque volte Pro Bowl, la difesa dei 49ers potrebbe essere in difficoltà contro una squadra di Atlanta in piena forma. Per quanto la difesa dei 49ers sia segnata dagli infortuni, l’attacco potrebbe vedere il ritorno di diversi elementi che cambiano la partita. Il veterano tight end George Kittle dovrebbe scendere in campo per la prima volta dopo aver subito un infortunio al bicipite femorale nella partita d’esordio contro i Seattle Seahawks. Come quarterback, Jones ha sostituito egregiamente l’infortunato Purdy (alluce valgo), lanciando per 1.252 yard e sei touchdown in quattro partite, ma è stato ostacolato da infortuni al ginocchio e al tendine obliquo. Entrambi i giocatori hanno giocato solo in modo limitato nell’allenamento del mercoledì.

I Falcons hanno dominato con 3 vittorie negli ultimi 4 precedenti contro i 49ers, con anche un 3-1 ATS nelle scommesse. In queste sfide le prime 2 partite sono state da Over, le ultime 2 da Under, e oggi la linea punti totali è fissata a 47.0 mentre i Falcons sono leggermene sfavoriti con +2.0 punti di spread.

Monday Night NFL: Lions-Buccaneers e Seahawks-Texans

Doppio Monday Night, si inizia con Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers che è anche una delle sfide più interessanti dell’intera settimana. Dopo la sconfitta all’esordio a Green Bay, i Lions (4-2) avevano messo in fila 4 vittorie consecutiva prima del 17-30 dello scorso weekend a Kansas City, nonostante nessun intercetto e 203 yard lanciate dal QB Jared Goff che ha servito anche 2 TD completando il 79.3% dei lanci. Dall’altra parte i Buccaneers (5-1) finora hanno perso solo contro gli Eagles, e da allora hanno vinto 2 partite segnando 34.0 punti di media a Seattle e contro i 49ers. Baker Mayfield continua a gestire egregiamente l’attacco, finora ha servito 12 TD a fronte di un solo intercetto, e sta scalando le gerarchie per MVP di regular season. Si sfidano due dei migliori attacchi della lega, ma difensivamente sono solo 18° e 24° come punti concessi ma solo 1 Over negli ultimi 5 precedenti, con Tampa che ha vinto 20-16 lo scorso anno a Detroit.

L’altra sfida è Seattle Seahawks-Houston Texans. 4 vittorie nelle ultime 5 partite dei Seahawks (4-2) che sono reduci dal 20-12 a Jacksonville con 295 yard lanciate da Sam Darnold in grande connessione con Smith-Njingba da 162 yard in 8 ricezioni! Bene anche la difesa di Seattle che in stagione concede 19.5 punti di media, 6° miglior dato della lega. Dopo un avvio da 3 sconfitte si sono svegliati anche i Texans (2-3) che, aiutati anche dal calendario, arrivano dal 26-0 sui Titans e dal 44-10 a Baltimore con CJ Stroud protagonista con 244 yard lanciate e ben 4 TD pass con 0 intercetti e un 85.2% di lanci completati, aiutato anche dalle 61 rushing yard di Nick Chubb. Al momento Houston fa la differenza in difesa con 12.2 punti concessi di media. Seattle ha vinto gli ultimi 3 precedenti, tutti da Over. Oggi i Seahawks sono favoriti con un field goal di vantaggio (-3.0) e la linea Over-Under si gioca bassa a 41.0 punti totali.

Pronostici NFL Week 7: i nostri consigli per le scommesse

Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 6 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

Bengals-Steelers: 2 -5.5

Jaguars-Rams: 1 +3.0

Titans-Patriots: 1 +7.0

Bears-Saints: 2 +5.5

Browns-Dolphins: 2 +3.0

Jets-Panthers: 2 -1.5

Vikings-Eagles: 2 -2.5

Chiefs-Raiders: 2 +11.5

Broncos-Giants: 2 +7.0

Chargers-Colts: 2 -1.5

Cowboys-Commanders: 1 +1.5

Cardinals-Packers: 2 -6.5

49ers-Falcons: 2 +2.5

Lions-Buccaneers: 2 +5.5

Seahawks-Texans: 1 -3.5

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl ed MVP. Al comando troviamo Bills e Chiefs appaiate @7.50 di quota, poi sono vicini Packers @8.50 e Lions @9. In seconda fascia gli Eagles @12, poi arrivano i Rams @15 e la coppia formata da Buccaneers e Colts, entrambe @17. Ultimi in lavagna i Tennessee Titans che in settimana hanno visto anche il licenziamento del proprio coach, il primo a saltare in questa stagione.

Per il titolo di MVP si ripropone la sfida tra Patrick Mahomes e Josh Allen, col QB dei Chiefs che @2.90 ha preso un po di vantaggio su quello dei Bills che si gioca @4, e molto vicino c’è il “nostro” Baker Mayfield sceso @4.50. Diciamo il nostro, perchè abbiamo puntato sul QB di Tampa nel pre-season per il titolo di MVP, quando ancora si giocava alla quota enorme e senza senso di 29 volte la posta.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.