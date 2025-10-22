Da giovedì si torna in campo con la regular season di Football Americano NFL al via col Thursday Night tra Chargers-Vikings mentre domenica da non perdere il Sunday Night Steelers-Packers. La week si concluderà col Monday Night tra Chiefs-Commanders. Pronostici NFL Week 8.

I big match più interessanti della Week 8 di Football Americano

Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 8 di Football Americano NFL in campo dal 23 al 27 ottobre 2025.

Thursday Night NFL: LA Chargers-Minnesota Vikings

Carson Wentz giocherà la sua quinta partita consecutiva da titolare come quarterback per i Minnesota Vikings giovedì, con J.J. McCarthy ancora indisponibile. Il periodo di Wentz in sostituzione di McCarthy, che ha una distorsione alla caviglia, è stato altalenante. Ha mantenuto i Vikings (3-3) al record di .500 che aveva ereditato, vincendo due delle sue quattro partite da titolare e lanciando per 1.072 yard, cinque touchdown e quattro intercetti. La scorsa settimana, Wentz ha completato il 61,9% dei suoi passaggi, il minimo stagionale, e non ha realizzato touchdown, ottenendo solo due intercetti nella sconfitta per 28-22 contro i Philadelphia Eagles. Tuttavia, ha lanciato per 313 yard.

I Los Angeles Chargers, guidati dall’ex allenatore del Michigan Jim Harbaugh, arrivano dalla sconfitta esterna per 38-24 contro gli Indianapolis Colts, nonostante Justin Herbert sia reduce da una prestazione da 420 yard passate, la migliore della sua carriera, con tre touchdown e due intercetti. Gran parte di queste statistiche può essere attribuita alla prestazione eccezionale di Oronde Gadsden II. Il tight end esordiente ha ottenuto il suo primo touchdown in carriera domenica, accumulando 164 yard su sette ricezioni, più di quante ne avesse accumulate nelle sue prime quattro partite NFL messe insieme. Nonostante sia stato colpito su 62 dropback, un record NFL, Herbert ora guida la lega per yard passate (1.913) ed è a pari merito al sesto posto per TD su passaggio (13). La sua prestazione impressionante, tuttavia, non è riuscita a impedire a Los Angeles di subire la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Dopo un inizio 3-0 che consisteva in una vittoria schiacciante contro i rivali della AFC West, i Chargers (4-3) sono ora a pari merito al secondo posto nella division con i Kansas City Chiefs (4-3), dietro ai Denver Broncos (5-2).

I Chargers hanno vinto 28-24 lo scorso anno in Minnesota, interrompendo una striscia di 3 sconfitte contro i Vikings che però rimangono avanti 6-2 nei precedenti con LAC, con anche un ottimo 5-1 ATS nelle scommesse mentre siamo O/U 2-4 sui totali. Oggi la linea di spread favorisce i Chargers con un field goal pieno di vantaggio (-3.0) mentre la linea Over-Under è fissata a 44.5 punti totali.

Sunday Night NFL: Pittsburgh Steelers-Green Bay Packers

Sfida tra due squadre al comando nelle rispettive division. I Pittsburgh Steelers sono primi in AFC North con un record di 4-2 e dopo 3 vittorie consecutive Aaron Rodgers e compagni si sono fermati la scorsa settimana nel 31-33 a Cincinnati, con Rodgers che ha lanciato 249 yard con 4 TD pass e anche 2 intercetti, in grande connessione con un Freiermuth da 111 yard in 5 ricezioni mentre sulle corse ci ha pensato Warren con 127 rushing yard in 16 portate, ma la difesa ha concesso più del solito. Questa sarà ovviamente una partita speciale per Rodgers che è stato QB delle teste di formaggio per tante stagioni, nei suoi anni migliori.

I Green Bay Packers con un record di 4-1-1 sono al comando della NFC North e dopo lo spettacolare pareggio per 40-40 a Dallas, sono arrivate le vittorie sui Bengals (27-18) e la settimana scorsa in Arizona (27-23) anche se nelle ultime partite Green Bay non ha mai coperto l’handicap (0-4 ATS). Al centro dell’attacco dei Packers Jordan Love che la scorsa settimana ha lanciato per sole 179 yard con 1 TD pass e nessun intercetto, ma è bastato per superare i Cardinals.

L’ultimo scontro tra le due franchigie è del 2023, sempre a Pittsburgh, con vittoria 23-19 degli Steelers. In quella prima stagione di Love come QB di Green Bay, lanciò per 289 yard con 2 TD ma anche 2 intercetti. Per questo Sunday Night gli ospiti sono favoriti con un FG di vantaggio (-3.0) mentre la linea Over-Under si gioca a 45.0 punti totali.

Monday Night NFL: Kansas City Chiefs-Washington Commanders

La settimana si chiuderà lunedì notte ad Arrowhead Stadium con i Kansas City Chiefs che cercano continuità per migliorare il 3° posto in AFC West con record di 4-3. Dopo un avvio stagionale sotto le attese KC ha vinto 4 delle ultime 5 partite, comprese le più recenti in casa contro Lions (30-17) e Raiders (31-0), ma Patrick Mahomes e compagni hanno perso l’ultima trasferta giocata a Jacksonville. Nel dominio contro i Raiders della scorsa settimana, la difesa dei Chiefs ha lasciato a secco gli avversari, salendo al 3° posto come punti concessi di media (17.7) e 5° anche in total yard. La difesa è il reparto migliore di KC al momento, ma Mahomes sta facendo il suo in attacco, con 250+ yard lanciate nelle ultime 2 prestazioni, entrambe da 3 TD pass con 0 intercetti.

I Washington Commanders sono 3° in NFC East con un record di 3-4 per una squadra che se la cava in casa, ma sta faticando terribilmente in trasferta (1-3) e arriva proprio dalla sconfitta 22-44 a Dallas, ma è stato preoccupante anche il primo ko interno della settimana prima, il 24-25 da favoriti contro i Bears. La difesa di Washington sta concedendo troppo, 21° con 24.3 punti subiti di media, e 27° in total yard. L’attacco però risponde con 25.7 punti (9°), anche se Daniels arriva da una brutta prova a Dallas dove ha completato meno del 60% dei lanci per sole 156 yard e 1 TD, con in campo anche Mariota da 63 yard ma con 1 intercetto.

I Chiefs hanno sempre battuto i Commanders in 4 precedenti, con anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse. L’ultima sfida è datata 2021 nella Capitale, un 31-13 per i Chiefs, anche allora guidati da un eccezionale Mahomes da 397 yard su lancio e 2 TD pass (ma anche 2 intercetti). Per questa sfida a KC i Chiefs sono favoriti in doppia cifra (-10.0) mentre la linea Over-Under si gioca a 48.0 punti totali.

Pronostici NFL Week 8: i nostri consigli per le scommesse

Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 8 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

Chargers-Vikings: 1 -3.0

Bengals-Jets: 1 -6.5

Ravens-Bears: 2 +6.5

Falcons-Dolphins: 1 -7.5

Patriots-Browns: 1 -7.0

Eagles-Giants: 2 +7.0

Panthers-Bills: 2 -7.5

Texans-49ers: 1 -1.5

Saints-Buccaneers: 1 +4.5

Broncos-Cowboys: 2 +3.5

Colts-Titans: 2 +14.5

Steelers-Packers: 2 -3.5

Chiefs-Commanders: 1 -10.5

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl ed MVP.