Il Football Americano vuole prendersi anche il giorno di Natale, tradizionalmente della NBA, con 3 match anche quest’anno. Si inizia il 25 dicembre con un Thursday Night triplo, per passare poi ad un doppio match il sabato mentre il grosso delle partite si giocano come sempre domenica, con Atlanta Falcons-LA Rams a chiudere lunedì notte nel Monday Night. Pronostici NFL Week 17.

I big match più interessanti della week 17 di football americano

Vediamo le analisi dei big match più interessanti e dei prime time della Week 17 di Football Americano NFL in campo dal 25 al 29 dicembre 2025.

Natale NFL: Washington Commanders-Dallas Cowboys

I Dallas Cowboys (6-8-1) potrebbero chiudere con un record di .500, ma non hanno alcuna possibilità di raggiungere i playoff per colpa delle loro recenti prestazioni. Dopo aver battuto a sorpresa i Chiefs nella settimana 13, portandosi a 6-5-1, i Cowboys hanno perso tre partite di fila contro Lions, Vikings e Chargers, le ultime due in casa. Dak Prescott guida l’attacco di Dallas, che è al secondo posto nella NFL con 393,1 yard a partita. Prescott ha già lanciato per 4.175 yard ed è il leader della NFL per tentativi (552) e passaggi completati (378). Il ricevitore George Pickens ha totalizzato 88 ricezioni per 1.342 yard e nove touchdown. Prescott e Pickdown sono tra i cinque Cowboys convocati per il Pro Bowl. Nonostante i playoff siano fuori portata, Prescott non ha alcuna intenzione di saltare le ultime due partite. In difesa i Cowboys concedono 30,3 punti a partita, rispetto ai 26,9 dei Commanders. Per Dallas, il wide receiver Ryan Flournoy (ginocchio), il left tackle titolare Tyler Guyton (caviglia) e il linebacker titolare DeMarvion Overshown (commozione cerebrale) non si sono allenati martedì.

I Washington Commanders (4-11) sperano di finire il prima possibile questa sfortunata stagione. Dopo che il quarterback titolare Jayden Daniels (gomito), spesso infortunato, è stato escluso per il resto della stagione dopo aver giocato solo sette partite, Marcus Mariota ha guidato la squadra alla vittoria contro i Giants il 14 dicembre, interrompendo una serie di otto sconfitte consecutive. Washington era poi in vantaggio per 10-7 all’intervallo contro gli Eagles in trasferta sabato scorso. Mariota ha lasciato la squadra nel terzo quarto per infortuni al quadricipite e alla mano, mentre Philadelphia ha ottenuto una vittoria per 29-18, aggiudicandosi il titolo NFC East. Il sostituto Josh Johnson ha chiuso con 5 su 9 per 43 yard e un intercetto. Il 39enne Johnson, alla sua decima stagione NFL dal suo debutto nel 2009, ha giocato 48 partite con un record di 1-8 in nove partenze da titolare. Quella vittoria è arrivata nel 2018 con Washington. Mariota non si è allenato né lunedì né martedì, dato che Johnson ha svolto la maggior parte delle ripetizioni, anche se la squadra non ha nominato un titolare. Jeff Driskel, uscito dalla squadra di allenamento dell’Arizona lunedì, conosce il sistema e potrebbe anche subentrare. Il 32enne è stato il terzo quarterback di riserva di Washington la scorsa stagione. La difesa di Washington è al 31° posto, concedendo 382,7 yard a partita. Dallas è solo un gradino più avanti, con 380,1 yard concesse a partita. Oltre a Mariota, il linebacker dei Washington Nick Bellore (commozione cerebrale), il defensive tackle Daron Payne (schiena) e il tackle Laremy Tunsil (obliquo) sono stati tenuti fuori dall’allenamento martedì. Il veterano defensive lineman Eddie Goldman (commozione cerebrale) e il rookie wide receiver Jaylin Lane (caviglia) sono stati inseriti nella lista infortunati.

Prescott ha lanciato tre passaggi da touchdown nella vittoria dei Cowboys per 44-22 contro i Commanders in trasferta il 19 ottobre, una partita in cui Daniels ha dovuto lasciare la squadra per un infortunio al bicipite femorale. Dallas si porta 7-3 negli ultimi precedenti contro Washington, con anche uno straordinario 8-2 ATS nelle scommesse per i Cowboys (O/U 6-4). Oggi i Cowboys sono favoriti con -6.5 punti di spread in trasferta e linea Over-Under a 50.5 punti totali.

Natale NFL: Minnesota Vikings-Detroit Lions

I Detroit Lions (8-7) cercano di mantenere vive le loro flebili speranze di playoff quando affronteranno a Natale i rivali del Minnesota. Detroit arriva da una schiacciante sconfitta per 29-24 domenica in casa contro gli Steelers. La sconfitta ha inferto un duro colpo ai Lions, la cui unica via per i playoff è vincere le ultime due partite, mentre i Packers perdono le ultime due. Le restanti partite dei Lions sono contro i Vikings e i Bears. Le restanti partite dei Packers sono contro i Ravens e i Vikings. Il wide receiver di spicco Amon-Ra St. Brown ha partecipato in modo limitato all’allenamento di martedì a causa di un infortunio al ginocchio, mentre il running back David Montgomery ha saltato l’allenamento di martedì per una malattia. Tra gli altri infortunati presenti nel referto iniziale figurano il defensive back Avonte Maddox, che non si è allenato a causa di un infortunio alla schiena, e l’offensive tackle Taylor Decker, che è stato limitato a causa di un infortunio alla spalla. Il quarterback dei Lions Jared Goff ha lanciato per 4.036 yard e 32 touchdown con solo cinque intercetti in questa stagione. Detroit ha già due ricevitori da 1.000 yard: St. Brown (98 ricezioni, 1.194 yard, 11 TD) e Jameson Williams (57 ricezioni, 1.006 yard, sette TD).

I Minnesota Vikings (7-8) sono pieni di infortuni e sono già stati eliminati dai playoffs. Il quarterback Max Brosmer, un rookie non selezionato al draft partirà titolare al posto di J.J. McCarthy, che ha riportato una microfrattura alla mano destra durante la vittoria di domenica sui Giants. Brosmer ha completato 31 passaggi su 47 per 220 yard, nessun touchdown e quattro intercetti in cinque partite (una da titolare) in questa stagione. Il wideout dei Vikings Justin Jefferson ha detto che gli piace giocare con Brosmer. Jefferson ha totalizzato 72 ricezioni per 917 yard in questa stagione. Gli servono 83 yard ricevute per raggiungere il traguardo delle 1.000 yard per la sesta stagione consecutiva. Oltre all’assenza di McCarthy, i Vikings non avranno il centro titolare Ryan Kelly. Ha lasciato la partita di domenica per essere valutato per una commozione cerebrale. Il running back Jordan Mason ha lasciato la partita a causa di un infortunio alla caviglia e il suo stato di salute è incerto per giovedì.

Quando le squadre si sono affrontate il 2 novembre a Detroit, i Vikings hanno ottenuto una vittoria per 27-24 con McCarthy alla guida. Goff ha lanciato per 284 yard e ha segnato due touchdown, ma ha anche subito cinque sack. Detroit rimane avanti 6-4 negli ultimi 10 precedenti contro Minnesota, e i Lions dominano con 9-1 ATS nelle scommesse (O/U 7-3). I Lions sono favoriti con -7.5 punti di spread in questa trasferta e linea Over-Under a 43.5 punti totali.

Natale NFL: Kansas City Chiefs-Denver Broncos

I Denver Broncos (12-3) hanno un vantaggio di una partita sui Chargers nella corsa alla division ed è a pari merito con i Patriots per il record nella conference. I Broncos hanno il vantaggio sullo spareggio. Denver arriva da una sconfitta per 34-20 contro i Jaguars in trasferta domenica, che ha interrotto una striscia di 11 vittorie consecutive. Se i Broncos perderanno di nuovo giovedì, la battaglia della settimana 18 con i Chargers padroni di casa sarà per il titolo AFC West. Denver è al quinto posto nella difesa dei punti (19,7 punti a partita) e al quarto posto nella difesa totale (291,6 yard a partita). Tre difensori di Denver – il cornerback Pat Surtain II, il linebacker Nik Bonitto e il defensive end Zach Allen – sono stati convocati per il Pro Bowl. Quattro Broncos non si sono allenati da questa settimana a martedì: il ricevitore Pat Bryant (commozione cerebrale), il tight end Nate Adkins (ginocchio), il centro Luke Wattenberg (spalla) e il linebacker Dre Greenlaw (bicipite femorale).

I Kansas City Chiefs (6-9) arrivano da sei sconfitte nelle ultime sette partite. Patrick Mahomes ha subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che gli ha messo fine alla stagione, durante la sconfitta per 16-13 contro i Chargers in trasferta il 14 dicembre. Poi, la scorsa settimana, Gardner Minshew (alla parte inferiore della gamba) ha subito il suo infortunio, che gli ha messo fine alla stagione, nella sconfitta in trasferta per 26-9 contro i Tennessee Titans. Questo lascia Chris Oladokun titolare per la prima volta contro Denver. Ha concluso la partita contro i Titans e ha completato 11 passaggi su 16 per 111 yard. Oladokun, 28 anni, è nell’organizzazione dei Chiefs dal 2022, quando è stato ingaggiato nella squadra di allenamento. Aveva giocato solo una partita prima di sostituire Minshew, e non aveva mai lanciato un passaggio NFL. I Chiefs hanno ingaggiato lunedì il quarterback Shane Buechele, proveniente dalla squadra di allenamento dei Buffalo Bills, come riserva. Buchele ha militato nell’organizzazione di Kansas City nella stagione 2021-22. Questa potrebbe essere l’ultima partita casalinga del tight end Travis Kelce. Kelce è stato convocato per il suo undicesimo Pro Bowl martedì. Ha totalizzato 68 ricezioni per 803 yard e cinque touchdown in questa stagione. Kelce ha totalizzato nove ricezioni per 91 yard e un touchdown nel primo incontro contro i Broncos. I ricevitori di Kansas City Rashee Rice e Tyquan Thornton hanno entrambi riportato commozioni cerebrali e non si sono allenati lunedì e martedì. Anche i cornerback Trent McDuffie (ginocchio) e Jaylen Watson (inguine) hanno saltato le due sessioni.

I Broncos hanno battuto i Chiefs 22-19 il 16 novembre, quando Wil Lutz ha calciato il field goal della vittoria da 35 yard allo scadere del tempo. Denver ha vinto tre degli ultimi quattro incontri tra le due squadre, dopo che i Chiefs hanno vinto 16 partite consecutive nella serie. I Chiefs sono avanti 7-3 negli ultimi 10 precedenti contro i Broncos, ma nelle scommesse domina Denver con 8-2 ATS (O/U 3-7). Oggi gli ospiti sono nettamente favoriti con -13.0 punti di spread e linea Over-Under bassissima a 36.0 punti totali.

Saturday NFL: LA Chargers-Houston Texans

Big Match NFL: Buffalo Bills-Philadelphia Eagles

Sunday Night NFL: San Francisco 49ers-Chicago Bears

Monday Night NFL: Atlanta Falcons-LA Rams

Pronostici NFL Week 17: i nostri consigli

Vediamo i consigli sugli spread per tutte le partite della Week 17 di NFL. Sono solo primi consigli, per tutti i dettagli e le giocate ufficiali vi rimandiamo come sempre al canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link di riferimento in fondo a questo articolo), ma è comunque una buona base da cui partire per capire come la pensiamo.

Commanders-Cowboys: 2 -6.5

Vikings-Lions: 2 -6.0

Chiefs-Broncos: 2 -13.0

Chargers-Texans: 2 +2.0

Packers-Ravens: 2 +2.5

Bengals-Cardinals: 1 -7.0

Panthers-Seahawks: 1 +7.0

Colts-Jaguars: 2 -6.5

Jets-Patriots: 2 -13.5

Browns-Steelers: 2 -4.0

Titans-Saints: 1 +2.5

Dolphins-Buccaneers: 2 -5.5

Raiders-Giants: 1 -1.0

Bills-Eagles: 2 +2.0

49ers-Bears: 1 -3.0

Falcons-Rams: 1 +8.0

Quote Antepost NFL: gli aggiornamenti sul Super Bowl

Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle lavagne dei bookmakers per le quote antepost sulla vittoria finale del Super Bowl numero 60 e per MVP regular season. I Rams @5.25 mantengono un vantaggio sui Seahawks @6.50 per il Lombardi Trophy, con i Bills @9.50, poi si passa in doppia cifra con un trio: Broncos, Eagles e Patriots, tutte @10 volte la posta.

Per MVP Regular season i giochi sembrano fatti sul QB dei Rams, Matthew Stafford @1.47, che mantiene un buon vantaggio su Drake Maye @2.70, unico che ancora lo impensierisce, visto che Josh Allen @26 volte la posta si allontana, e il suo bis è sempre più difficile.

