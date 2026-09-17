Dal 17 al 21 settembre si gioca la week 2 di regular season per il Football Americano NFL, al via giovedì col Thursday Night di lusso tra Buffalo Bills-Detroit Lions, mentre la chiusura del lunedì è affidata a Los Angeles Chargers-New York Giants. Tra le sfide da non perdere domenica segnaliamo: Bears-Vikings, Texans-Bengals, Cowboys-Commanders e il Sunday Night tra Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts. Pronostici NFL Week 2.

Risultati Week 1 NFL: grande inizio con le scommesse

Una week 1 di Football Americano NFL che non potevamo iniziare meglio. In verità sì, visto che ci sono state un paio di sbavature con le nostre scommesse, quella di Denver +3 che viene massacrata nel Monday Night a KC, con Mahomes che è tornato in forma e ha guidato i Chiefs al successo 31-10 contro Nix e i Broncos, match in cui recuperiamo però con l’Under sul totale.

La settimana era iniziata con un doppio Over (totale e di squadra) a Detroit con Lions e Saints, ed è continuata con l’Under a Las Vegas, così come a Pittsburgh che aveva segnalato anche nelle free pick sul canale pubblico di Betting Maniac (ma trovate tutto in esclusiva nel VIP e a settembre è attiva anche la PROMO NFL START con un 50% di sconto sull’abbonamento da qua a fine anno). Infine il Sunday Night ci ha ripagato con la prima prop dell’anno, le yard corse da Dart, ma sbagliamo Over primo tempo con le squadre che si fermano a 21 punti su linea 23.5 che poteva essere recuperata.

RISULTATI PICK WEEK 1

🔸KC-DEN: 2 +3.0 @1.80❌

🔸KC-DEN: UNDER 43.5 @1.90✅

🔸DET-NO: DET OVER 27,5 TT @1.80✅

🔸DET-NO: OVER 48.5 @1.78✅

🔸LV-MIA: UNDER 40.5 @1.86✅

🔸PIT-ATL: UNDER 41.5 @1.82✅

🔸NYG-DAL: OVER 23.5 1°TEMPO @1.86❌

🔸NYG-DAL: DART OVER 30.5 RUSH YARD✅

Pronostici NFL Week 2: prime time e big match da non perdere

Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 2 di Football Americano NFL.

Thursday Night NFL Week 2: Buffalo Bills-Detroit Lions

I Buffalo Bills sono pronti per la sfida in prima serata giovedì e Dan Campbell sa che i Detroit Lions hanno ben chiaro il compito che li attende all’Highmark Stadium. L’ultimo scontro diretto tra Detroit e Buffalo si è trasformato in una pioggia di punti. È stata la partita con il punteggio più alto della stagione 2024, conclusasi con la vittoria di Buffalo per 48-42. Allen realizzò quattro touchdown (due su corsa e due su passaggio) e totalizzò 430 yard in attacco. Entrambe le squadre hanno sostenuto un elevato numero di azioni in week 1 e un match spettacolare è atteso per questo Thursday Night che apre la week 2.

I Lions hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per superare i Saints per 31-30; una vittoria che ha evidenziato una lunga lista di correzioni necessarie, da attuare però con pochissimo tempo a disposizione prima della trasferta a Buffalo. Detroit sa come mettere pressione ai quarterback avversari. Il defensive end Aidan Hutchinson gioca un ruolo fondamentale nell’efficacia della difesa sui passaggi. Tuttavia, il reparto arretrato che scenderà in campo a Buffalo non è quello titolare ideale che i Lions avrebbero preferito schierare. Kerby Joseph, leader della lega per intercetti (16) dal 2023, è stato sottoposto a un intervento al ginocchio; Brian Branch è nel pieno della riabilitazione (a nove mesi dall’operazione) per la rottura del tendine d’Achille. Nessuno dei due sarà disponibile almeno fino alla quinta giornata. Il quarterback dei Saints, Tyler Shough, ha messo in seria difficoltà la difesa dei Lions dopo che New Orleans si era ritrovata in svantaggio per 21-0. Ha lanciato per 410 yard (record in carriera e miglior prestazione della NFL nella prima giornata) e tre touchdown contro Detroit. L’attacco dei Lions si è dimostrato costante e non si tirerà indietro di fronte a una sfida a suon di punti, qualora la partita di giovedì dovesse trasformarsi in un botta e risposta offensivo. Nella partita d’esordio stagionale, il running back Jahmyr Gibbs ha registrato il record in carriera con 29 portate per 156 yard e due touchdown per 186 yard complessive. I Lions hanno chiuso la partita con un totale di 369 yard in attacco. Nel 2025, Gibbs ha disputato solo due partite superando le 20 portate, ma è fiducioso di essere al massimo della forma giovedì sera. L’ultima volta che ha dovuto giocare subito dopo una partita da 20 portate, Gibbs ha risposto mettendo a segno 120 yard totali, sette ricezioni e tre touchdown su 19 tocchi di palla contro i Dallas Cowboys, lo scorso dicembre.

La scorsa settimana Josh Allen ha guidato i Bills alla vittoria esterna per 36-31 contro i Texans, senza battere ciglio di fronte a quello che è considerato il miglior pass rush della NFL. A Houston, Allen ha registrato una media di 11,5 yard per tentativo, completando 20 passaggi su 29 per un totale di 334 yard. un aspetto particolare del gioco di Allen che potrebbe preoccupare Campbell e i Lions considerando la settimana corta di preparazione. Contro Houston, i Bills hanno realizzato 10 giocate da almeno 15 yard e hanno dovuto calciare il punt solo due volte.

Big Match NFL Week 2: Chicago Bears-Minnesota Vikings

I Chicago Bears cercheranno di riprendere da dove aveva lasciato affrontando in casa i Minnesota Vikings, entrambe vincenti nella week 1. Questo scontro diretto nella NFC North segna l’esordio casalingo per i Bears, che tornano al Soldier Field dopo la vittoria per 59-37 ottenuta in trasferta contro i Carolina Panthers nella prima giornata. Anche Minnesota punta a iniziare la stagione con due vittorie consecutive. La scorsa settimana i Vikings hanno rimontato fino a vincere 39-22 in casa contro i Green Bay Packers, sorprendendo i rivali di division grazie a un parziale finale di 29 punti consecutivi.

La pioggia di punti segnati non fa che aumentare la fame di successo del quarterback dei Bears, Caleb Williams in vista della seconda giornata. Williams arriva al suo debutto casalingo in ottima salute e di buon umore. La scorsa settimana ha registrato un passer rating di 124,1, completando 21 passaggi su 29 per 269 yard e due touchdown, oltre a correre per 65 yard e segnare altre due volte. Un dato preoccupante per le difese avversarie è che Williams ha ottenuto tutto questo senza completare nemmeno un passaggio verso uno dei suoi migliori target, il tight end Colston Loveland. D’Andre Swift, che mercoledì ha svolto un allenamento a ranghi ridotti a causa di un problema alla caviglia e al ginocchio, offre ai Bears un’arma importante anche in uscita dal backfield; nella partita d’esordio stagionale è stato il miglior giocatore della squadra per yard corse (124) e ha realizzato tre touchdown su corsa. Il tackle destro dei Bears Darnell Wright (ginocchio) non si è allenato mercoledì, così come il defensive lineman Neville Gallimore (malessere). Hanno svolto un allenamento a ranghi ridotti il ​​running back Kyle Monangai (muscoli posteriori della coscia), il tackle sinistro Ozzy Trapilo (ginocchio), il defensive lineman Dayo Odeyingbo (spalla), la safety Xavier Woods (inguine) e il cornerback Malik Muhammad (caviglia). In difesa, Montez Sweat e Kentavius ​​Street hanno messo a segno un sack a testa per i Bears.

La vittoria ha avuto un prezzo per Minnesota, che ha perso il quarterback Kyler Murray per una commozione cerebrale nel primo quarto. Il veterano Carson Wentz è subentrato, guidando l’attacco verso la rimonta vincente. Coach Kevin O’Connell, ha riferito che Murray ha partecipato in modo limitato agli allenamenti a inizio settimana. Se Murray non dovesse farcela, toccherà a Wentz partire titolare nel ruolo di quarterback. I Vikings devono fare i conti anche con degli infortuni nel ruolo di running back. Mercoledì hanno inserito Jordan Mason nella lista infortunati a causa di una frattura al pollice destro; ciò significa che Aaron Jones Sr. potrebbe condividere il backfield con il rookie Demond Claiborne. Per Minnesota, Andrew Van Ginkel (torace), il linebacker Blake Cashman (polso) e l’offensive tackle Brian O’Neill (ginocchio) hanno partecipato all’allenamento in misura ridotta. Il wide receiver Jauan Jennings ha saltato la seduta per quella che O’Connell ha definito ai media “una questione familiare personale”.

Big Match NFL Week 2: Houston Texans-Cincinnati Bengals

I Cincinnati Bengals sperano che il loro quarterback di punta sia pronto per la trasferta contro gli Houston Texans. Burrow non sa dire con certezza quando si sia procurato l’infortunio alla schiena durante la vittoria per 33-27 ottenuta la scorsa settimana, all’esordio stagionale, contro i Tampa Bay Buccaneers. I Texans hanno vinto nove degli ultimi undici scontri diretti, incluse le vittorie nella postseason delle stagioni 2011 e 2012.

Joe Burrow accusa una rigidità alla schiena dopo una sola partita alla guida dei Bengals, ma ha dichiarato di aspettarsi di scendere in campo domenica, anche qualora non dovesse più allenarsi nel corso della settimana. Mercoledì ha partecipato solo parzialmente all’allenamento; non ha alcuna intenzione di restare a guardare solo perché siamo appena alla seconda giornata di una lunga stagione. La scorsa stagione Burrow ha giocato appena otto partite a causa di un infortunio all’alluce. Il giocatore, convocato tre volte al Pro Bowl, ha disputato 16 o più partite in una stagione solo tre volte nelle sue prime sei annate da professionista. Contro i Buccaneers, Burrow ha completato 25 passaggi su 35 per un totale di 254 yard, mettendo a referto un touchdown e subendo un intercetto. Un aspetto deludente della gara d’esordio per Cincinnati è stato il rendimento del ricevitore Ja’Marr Chase (cinque volte al Pro Bowl), autore di sole due ricezioni per 12 yard complessive.

I Bengals hanno certamente bisogno di un Burrow al top della forma contro la difesa di Houston, guidata da due eccezionali pass rusher come Will Anderson Jr. e Danielle Hunter. I Texans puntano a riscattare una prestazione difensiva insolitamente incerta, offerta durante la sconfitta casalinga per 36-31 subita all’esordio contro i Buffalo Bills. I 36 punti subiti rappresentano il secondo dato più alto concesso dai Texans in oltre tre stagioni sotto la guida di coach DeMeco Ryans, noto per la sua impostazione difensiva. L’unico punteggio più alto subito risale alla vittoria per 39-37 contro i Tampa Bay Buccaneers nella nona giornata della stagione 2023. Domenica, Houston ha messo a segno solo due sack sul quarterback di Buffalo, Josh Allen, dopo averne registrati otto contro l’ex MVP della NFL nel precedente incontro tra le due squadre. Il quarterback dei Texans, C.J. Stroud, ha perso due fumble ma non ha subito intercetti, completando 26 passaggi su 38 per un totale di 274 yard e due touchdown. Houston dovrà fare a meno del linebacker Henry To’oTo’o (problemi alla spalla), infortunatosi nelle fasi finali dell’ultimo quarto contro Buffalo e successivamente inserito nella lista infortunati. Il defensive end Jadeveon Clowney (ginocchio) e il linebacker Jake Hummel (inguine) hanno saltato l’allenamento di mercoledì dei Texans, mentre il fuoriclasse wide receiver Nico Collins (muscolo ischiocrurale) ha svolto un lavoro a ranghi ridotti.

Big Match NFL Week 2: Dallas Cowboys-Washington Commanders

Dopo la prima partita della stagione 2026, sistemare la difesa dei Dallas Cowboys sembrava ancora un lavoro in corso per il coordinatore al primo anno Christian Parker. I Cowboys hanno perso 28-20 contro i New York Giants e domenica tornano in casa per affrontare un’altra rivale della NFC East, i Washington Commanders. Washington, guidata dall’ex coordinatore difensivo di Dallas Dan Quinn, è stata sconfitta 24-22 nella gara d’esordio stagionale a Philadelphia. Dallas ha ottenuto sette vittorie la scorsa stagione, due delle quali proprio contro Washington.

Con la trasferta in Brasile per affrontare Lamar Jackson e i Baltimore Ravens all’orizzonte, i Cowboys non vogliono perdere ulteriore terreno. Proiettando la prestazione dei Giants su 17 partite, Dallas è sulla buona strada per subire 476 punti e 51 passaggi da touchdown. New York ha corso per 165 yard, ha convertito 9 “terzi down” su 11, ha ottenuto 29 “primi down” e ha tenuto il possesso di palla per 36 minuti e 40 secondi. Nemmeno l’attacco dei Cowboys è stato perfetto nella prima giornata di campionato. Il wide receiver George Pickens si è lasciato sfuggire un pallone che avrebbe potuto garantire un guadagno importante o addirittura un touchdown; inoltre, Dallas ha avuto a disposizione solo due possessi palla nel secondo tempo, evidenziando la necessità per entrambi i reparti di giocare con maggiore urgenza in vista della seconda giornata. Attenzione comunque a Pickens, il ricevitore ha registrato una media di 20 yard a ricezione — otto ricezioni per 160 yard — nelle due partite disputate contro i Commanders la scorsa stagione. Il quarterback dei Cowboys, Dak Prescott, ha un bilancio di 13 vittorie e 2 sconfitte nelle 15 partite giocate da titolare contro i Commanders. La safety Malik Hooker (frattura dell’avambraccio) e il linebacker DeMarvion Overshown (muscolo posteriore della coscia) si sono infortunati contro i Giants e non giocheranno per “un paio di settimane”, ha dichiarato Schottenheimer. L’outside linebacker James Houston (spalla) ha svolto un allenamento a ranghi ridotti mercoledì.

Washington potrebbe seguire la strategia adottata dai Giants, puntando su Jacory Croskey-Merritt e lasciando che il quarterback Jayden Daniels sfrutti la sua mobilità per far avanzare l’attacco. Dallas conosce già bene Croskey-Merritt, l’ultima volta che lo hanno affrontato, a dicembre, Croskey-Merritt ha segnato un touchdown su una corsa da 72 yard, chiudendo la partita con due mete all’attivo; è stata una delle due gare in cui ha superato le 100 yard corse durante la sua stagione da rookie. Daniels ha chiuso con 18 passaggi completati su 34 tentativi per un totale di 164 yard, ma Terry McLaurin è entrato nel vivo del gioco solo nelle fasi finali del secondo tempo. Il rookie Antonio Williams (scelto al terzo giro) e Stefon Diggs sono diventati i bersagli principali. Il passaggio più lungo di Daniels è stato un lancio da 33 yard completato proprio per Williams. Diversi giocatori dei Commanders hanno svolto un allenamento a ranghi ridotti mercoledì: i defensive lineman Daron Payne (ginocchio) e Charles Omenihu (caviglia); gli edge rusher Odafe Oweh (polpaccio), Dorance Armstrong (ginocchio) e K’Lavon Chaisson (ginocchio); e il wide receiver Jaylin Lane (inguine). Il tight end Chig Okonkwo (muscolo posteriore della coscia) e il linebacker Frankie Luvu (inguine) non si sono allenati.

Sunday Night NFL Week 2: Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts

Il prime time domenicale, il Sunday Night Football, vedrà i Kansas City Chiefs ospitare gli Indianapolis Colts. Kansas City ha segnato gli ultimi 14 punti tra l’ultimo quarto e i tempi supplementari, rimontando uno svantaggio di 11 punti e vincendo contro Indianapolis lo scorso novembre. I Chiefs avevano perso le 2 sfide precedenti con i Colts che considerando gli ultimi 10 scontri diretti rimangono ancora avanti 6-4 su KC (con un ottimo 7-3 ATS nelle scommesse e una forte prevalenza di match a basso punteggio con Over-Under 2-8).

Patrick Mahomes è spesso il miglior giocatore in campo, ma nella vittoria di lunedì sera dei Kansas City Chiefs contro i Denver Broncos – gara d’apertura della stagione – non è stato nemmeno il migliore del suo stesso attacco. Il divario è stato netto: il nuovo running back Kenneth Walker III ha rubato la scena, dominando la partita vinta per 31-10. Walker ha firmato un contratto triennale da 43,1 milioni di dollari con Kansas City a marzo, dopo essere stato nominato MVP del Super Bowl con i Seattle Seahawks il mese precedente. Walker è sembrato intenzionato a guadagnarsi l’intero ingaggio in una sola partita, correndo per 173 yard (record in carriera) e segnando due touchdown (uno su corsa e uno su ricezione). La sua corsa da touchdown è stata una galoppata di 60 yard. Mahomes è rimasto molto colpito. Non vedeva un running back di Kansas City raggiungere le 1.000 yard stagionali dalla sua prima annata nella NFL (2017), quando era la riserva di Alex Smith; in quella stagione, Kareem Hunt corse per 1.327 yard. Walker ha portato palla 23 volte e ha anche ricevuto tre passaggi per un totale di 18 yard. Mahomes è tornato in campo dopo un grave infortunio al ginocchio sinistro subito a metà dicembre. Ha completato 15 passaggi su 27 per 184 yard, con due touchdown e un intercetto, guidando Kansas City (1-0) alla vittoria.

I Colts (0-1) si trovano ad affrontare una sfida impegnativa dopo aver faticato sia in attacco che in difesa nella sconfitta casalinga per 41-23 contro i Baltimore Ravens, valida per l’esordio stagionale. Indianapolis ha subito un netto divario nelle yard totali guadagnate (506 contro 251) e non ha messo a segno nemmeno un placcaggio con perdita di terreno o un passaggio deviato. Coach Shane Steichen, ha affermato che quella pesante sconfitta fornirà una motivazione extra in vista della partita contro Kansas City. Il quarterback Daniel Jones cercherà il riscatto dopo aver registrato il suo totale più basso di yard su passaggio (166) nelle sue 13 partite complete con i Colts. La scorsa stagione, Jones ha riportato una microfrattura al perone sinistro durante la sconfitta per 23-20 ai tempi supplementari contro i Chiefs nella 12ª giornata, per poi vedere la sua stagione concludersi a causa della rottura del tendine d’Achille destro nella 14ª giornata contro i Jacksonville Jaguars. Dopo aver completato 19 passaggi su 31, con un touchdown e un intercetto domenica scorsa, Jones è convinto che i Colts offriranno una prestazione di livello superiore. Il coordinatore difensivo Lou Anarumo, è forse quello sotto maggiore pressione dopo la prestazione insoddisfacente della scorsa settimana. Kansas City ha inserito il linebacker Cooper McDonald (infortunio al ginocchio destro) nella lista degli infortunati. Si è fatto male lunedì contro Denver. L’offensive tackle Josh Simmons (schiena) e il defensive back Chamarri Conner (ginocchio) hanno saltato l’allenamento di mercoledì. Per i Colts, il quarterback di riserva Anthony Richardson (inguine) e il wide receiver di riserva Ashton Dulin (caviglia) sono rimasti fuori.

Monday Night NFL Week 2: LA Rams-NY Giants

La week 2 si chiuderà col Monday Night in California dove i Los Angeles Rams ospitano i nuovi New York Giants di coach John Harbaugh. Le squadre arrivano con morali opposti a questo scontro, con i G-Men che hanno iniziato il nuovo corso con una bella vittoria sui Cowboys nel Sunday Night della Week 1 mentre LAR è stata dominata nel Thursday Night australiano perso 7-27 contro i 49ers.

Nel 28-20 sui Cowboys, i Giants si sono affidati al QB Jaxson Dart che non solo ha lanciato per 230 yard (23 su 29 completati) con 3 TD pass e nessun intercetto ma ha aggiunto altre 54 yard su corsa, dove è stato aiutato da Cam Skattebo che ha chiuso con 81 rushing yard in 18 portate e anche 1 TD. In ricezione i target migliori sono stati Isaiah Likely (8 su 8 con 78 yard e 2 TD) e Malik Nabers (6 su 9 in ricezione con 69 yard a referto) che ha dimostrato di aver recuperato al meglio dall’infortunio al ginocchio. Bene anche il lavoro della difesa che ha concesso solo 175 yard su lancio al potente attacco aereo di Dallas, guidato da Prescott che ha lanciato 22 su 34 subendo anche un intercetto. I Giants hanno retto bene anche sulle corse, concedendo appena 69 rushing yard su 18 portate complessive. Senza le 122 yard di ritorno, Dallas avrebbe prodotto davvero poco contro la difesa di NYG. Per questa sfida i Giants hanno in dubbio il RB Tyron Tracy Jr e sono da valutare anche i due cornerback, Deonte Banks e Greg Newsome II.

I Rams al contrario come detto hanno perso in Australia contro i 49ers, e sperano che l’aria di casa della California possa farli riprendere, soprattutto con un attacco che ha messo insieme solo 1 TD per 7 punti, con Matthew Stafford fermato a 15/25 completati per 155 yard lanciate, nessuno TD pass e un intercetto. A segno ci è andato Kyren Williams su corsa anche se il miglior running back di LAR in week 1 è stato Blake Corum; il prodotto di Michigan ha chiuso 54 yard su 10 portate. In difesa i Rams non sono riusciti a mettere abbastanza pressione a Purdy, che ha subito un intercetto, ma ha messo a segno anche 3 TD pass su 205 passing yard, e anche sulle corse LAR ha faticato sto con 174 rushing yard concesse. C’era grande attesa sulla difesa di LAR con un Myles Garrett in più, ma questo dominio non si è visto e lo stesso Garrett è in forte dubbio anche per questo lunedì, come Aaron Donald che non è sceso in campo nemmeno a Melbourne, e qui non si tratta di un infortunio, ma di ritrovare la condizione ideale dopo il ritorno in NFL.

Previsioni NFL Week 2: tutti i consigli sugli spread

Le previsioni sugli spread della week 2 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC-

Bills-Lions: 1 -4.5

Falcons-Panthers: 2 -2.5

Bears-Vikings: 1 -5.5

Titans-Easgles: 2 -7.5

Patriots-Steelers: 2 +5.5

Jets-Packers: 1 +3.5

Buccaneers-Browns: 1 -8.5

Ravens-Saints: 2 +8.5

Texans-Bengals: 2 +2.5

Broncos-Jaguars: 2 +2.5

Chargers-Raiders: 2 +6.5

Cowboys-Commanders: 1 -3.5

Seahawks-Cardinals: 2 +4.5

49ers-Dolphins: 1 -13.5

Chiefs-Colts: 1 -6.5

Rams-Giants: 2 +6.5

Contenuti Antepost NFL 2026

Qui i contenuti stagionali NFL che come ogni anno abbiamo preparato per voi, con un articolo di anteprima completo di tutte le analisi, division per division, su tutte le squadre, e il Video con consigli e scommesse antepost di Guru e Morfeo.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.