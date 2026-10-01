E’ già passato un mese dall’inizio della regular season di Football Americano NFL che da giovedì apre la week 4 col Thursday Night Browns-Steelers. Domenica grande attesa per Eagles-Rams e 49ers-Broncos anche se il Sunday Night sarà Panthers-Lions mentre il turno si chiuderà lunedì col Monday Night tra Saints-Falcons. Pronostici NFL Week 4.

Pronostici NFL Week 4: I prime time della settimana

Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 4 di Football Americano NFL che si svilupperà dal 1 al 5 ottobre 2026.

Thursday Night NFL Week 4: Cleveland Browns-Pittsburgh Steelers

Tutte le squadre dell’AFC North hanno un record di 2-1 e la week 4 inizierà proprio con uno scontro divisionale e giovedì sera toccherà ai Cleveland Browns ospitare i rivali di divisione Pittsburgh Steelers. Le due squadre si sono divise le vittorie nella scorsa stagione e i Browns hanno vinto tre degli ultimi cinque incontri.

I tifosi dei Browns (2-1), da tempo in attesa di una vittoria, hanno spesso criticato Deshaun Watson per non essere all’altezza del suo contratto quinquennale da 230 milioni di dollari. Ma domenica è arrivata una sorpresa: Watson ha lanciato il touchdown decisivo nella vittoria per 21-18 contro i Carolina Panthers. Ora Watson ha la possibilità di aiutare Cleveland a raggiungere un record di 3-1 per la prima volta dal 2021 (quando il quarterback titolare era Mayfield). Watson ha avuto una nuova opportunità quando coach Todd Monken è diventato capo allenatore e si è aggiudicato il ruolo di quarterback titolare a scapito di Shedeur Sanders, professionista al secondo anno. Watson ha totalizzato 587 yard di passaggio in tre partite, ma ancora più impressionante è il suo record di cinque touchdown e un solo intercetto. Inoltre, Watson ha guidato Cleveland a due vittorie consecutive contro i Tampa Bay Buccaneers e i Panthers. Il defensive tackle Mason Graham è secondo nella NFL con quattro sack per Cleveland, dopo che la squadra ha ceduto la stella Myles Garrett ai Los Angeles Rams durante la offseason. Il ricevitore Tylan Wallace (ginocchio), il centro Elgton Jenkins (commozione cerebrale) e la guardia Teven Jenkins (schiena) sono stati esclusi dalla partita. Jenkins salterà la sua quarta partita consecutiva.

Gli Steelers (2-1) arrivano da una vittoria casalinga per 30-27 contro i Cincinnati Bengals. Aaron Rodgers ha disputato la sua migliore partita della stagione, lanciando per 292 yard e tre touchdown. Il veterano con 22 anni di carriera e quattro volte MVP della NFL conosce bene anche cosa significa giocare con una settimana corta. Coach Mike McCarthy, allenatore al suo primo anno con gli Steelers, non vede l’ora di affrontare questa sfida. Cresciuto a Pittsburgh, ricorda molti epici scontri tra Steelers e Browns della sua giovinezza. Il running back degli Steelers Jaylen Warren ha corso per 127 yard in 17 portate e ha ricevuto tre passaggi per 49 yard in una prestazione stellare a tutto tondo contro i Bengals. Warren ha totalizzato 216 yard, il massimo per la sua squadra, con una media impressionante di 5,7 yard per portata. Si prevede che riceverà molti palloni giovedì, dato che Rico Dowdle (dito del piede) salterà la sua seconda partita consecutiva. Il cornerback Joey Porter Jr. (riabilitazione) era stato inserito nella lista degli allenatori a pieno regime lunedì e martedì e McCarthy sperava che potesse fare il suo debutto stagionale. Ma Porter si è allenato in modo limitato mercoledì ed è stato escluso dalla partita. Si sta riprendendo da un infortunio alla schiena. L’altro cornerback, Jalen Ramsey (polso), è dato come in dubbio ma spera di giocare. Ha detto di essersi fratturato il polso destro nella partita di domenica contro i Bengals. Anche il cornerback Brandin Echols (commozione cerebrale) è in dubbio. Il linebacker stella degli Steelers, T.J. Watt, è al quarto posto nella NFL con 3,5 sack.

Sunday Night NFL Week 4: Carolina Panthers-Detroit Lions

Il match tra Carolina Panthers e Detroit Lions si preannuncia come una sfida ad alto punteggio e ad altissima intensità. L’incontro si disputerà al Bank of America Stadium di Charlotte durante il Sunday Night Football che chiude la domenica NFL di questa week 4. L’ultimo scontro diretto ufficiale risale alla stagione 2023, quando al Ford Field i Detroit Lions si imposero nettamente per 42 a 24 sui Panthers, in una partita dominata dalle corse di David Montgomery e dai passaggi di Jared Goff (3 TD).

I Lions (2-1) partono favoriti, trainati da un attacco solido che ha segnato esattamente 31 punti in ognuna delle prime tre partite della stagione.. Questa sfida mette di fronte due difese in forte difficoltà, pronte a concedere molto. Il punto di forza di Detroit è la straordinaria costanza offensiva e l’efficacia del gioco di corse con il duo Jahmyr Gibbs e David Montgomery. Inoltre, la linea difensiva guidata da Aidan Hutchinson genera una pressione costante sul quarterback avversario. Il punto debole invece è la difesa, in particolare quella sui passaggi è in netta difficoltà: ha concesso ben 13 touchdown aerei e il maggior numero di yard di passaggio della lega nelle prime tre settimane. Il QB Jared Goff sta vivendo un inizio di stagione dominante con 8 touchdown e nessun intercetto, pronto a colpire la secondaria rimaneggiata di Carolina. Inoltre i due velocissimi ricevitori esterni (Amon-Ra St. Brown e Jameson Williams) rappresentano un mismatch insostenibile per i cornerback di riserva dei Panthers. Su terra c’è anche da contenere Gibbs e non sarà facile visto che il RB di Detroit arriva da una prestazione mostruosa da 2 touchdown e quasi 100 yard su corsa nell’ultima settimana. Infermeria di Detroit quasi vuota che permetterà a coach Dan Campbell di schierare la formazione ideale nei ruoli chiave

I Panthers (1-2) si presentano decimati dagli infortuni, ma possiedono un attacco aereo sorprendentemente produttivo sotto la guida di Bryce Young, che viaggia a medie d’élite per yard passate a partita. Il punto di forza di questa squadra al momento è rappresentato dall’efficacia della pass offense (all’11° posto nella lega per EPA/play). Il ritorno del linebacker Devin Lloyd restituisce leadership al centro della difesa che rimane però il reparto più problematico per Carolina, e qui a pesare non è tanto la difesa sui lanci, ma quella sulle corse che è la peggiore della NFL, con oltre 580 yard concesse e una media di 5,7 yard a portata per gli avversari, ma anche la secondaria è completamente scoperta a causa dei recenti infortuni. Nonostante un problema al ginocchio, il QB Bryce Young giocherà. È l’anima di un attacco che dovrà necessariamente produrre una pioggia di punti per rimanere in partita. Attenzione anche al RB Chuba Hubbard che ha visto aumentare vertiginosamente i suoi snap offensivi (oltre l’83%) e dovrà reggere l’intero peso del gioco a terra. Carolina sta affrontando una vera e propria emergenza medica. La notizia peggiore riguarda l’inserimento in Injured Reserve (IR) di entrambi i cornerback titolari, Jaycee Horne e Mike Jackson, che salteranno la partita. Fuori anche il rookie running back Jonathan Brooks (IR) e il ricevitore Chris Brazzell. In forte dubbio Xavier Legette (ginocchio), Jalen Coker (quadricipite) e la guardia Damien Lewis (gomito), tutti assenti negli ultimi allenamenti.

Monday Night NFL Week 4: New Orleans Saints-Atlanta Falcons

Il caldissimo scontro divisionale della NFC South per la Week 4 della stagione NFL 2026 metterà di fronte New Orleans Saints ed Atlanta Falcons. La partita si giocherà al Caesars Superdome di New Orleans nella cornice del Monday Night Football. Siamo di fronte a una delle rivalità più accese e storiche dell’intera NFL. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con un record speculare di 1-2, rendendo questa sfida fondamentale per non perdere il treno della divisione. L’ultimo storico incontro ufficiale tra le due rivali si è disputato il 4 gennaio 2026 (Week 18 della stagione precedente), dove in un finale al cardiopalma i Falcons hanno superato i Saints per 19 a 17 grazie a una solida prova difensiva e a ben 4 field goal decisivi messi a segno da Zane Gonzalez.

I Saints (1-2) cercheranno di sfruttare il fattore casalingo pur dovendo fare i conti con un attacco apparso finora vulnerabile sui turnover (palle perse) e in forte difficoltà nel proteggere il quarterback, avendo già concesso ben 10 sack nelle prime tre settimane. L’attacco è comunque capace di giocate esplosive (10 touchdown già messi a segno). La presenza fissa di una stella polivalente come Alvin Kamara garantisce soluzioni sia a terra che nei passaggi corti. La offensive line (linea d’attacco) è il vero tallone d’Achille della squadra. Concedere così tanti sack limita i tempi di sviluppo dei passaggi profondi ed espone i quarterback a continui colpi.

I Falcons (1-2) arrivano galvanizzati da una Week 3 dominante, in cui hanno letteralmente travolto i Green Bay Packers grazie a un gioco di corse devastante e anche col ritorno del giovane quarterback Michael Penix Jr che si è ripreso la cabina di regia e ha guidato la squadra a una vittoria schiacciante nell’ultima settimana. I fari sono tutti puntati sulla sua crescita, aiutato anche dal RB Bijan Robinson, l’arma totale dell’attacco di Atlanta. Il gioco di corse è infatti in uno stato di grazia assoluto, reduce da una prestazione mostruosa da ben 242 yard su corsanell’ultimo turno. Inoltre, la linea di pressione difensiva è in grado di mettere in seria crisi le lacune della linea offensiva di New Orleans. In difficoltà invece la secondaria di Atlanta che dovrà dimostrare di poter reggere l’urto senza la sua colonna portante difensiva, rischiando di soffrire le tracce veloci dei ricevitori dei Saints se la pressione difensiva non dovesse arrivare in tempo.

Previsioni NFL Week 4: tutti i consigli su spread e Over-Under

Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 4 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Browns-Steelers: BROWNS +2.5 (OVER 38.5)

Commanders-Colts: COMMANDERS +3.5 (OVER 47.5)

Ravens-Titans: TITANS +11.5 (OVER 43.5)

Bills-Patriots: BILLS -6.5 (UNDER 48.5)

Bears-Jets: BEARS -3.5 (OVER 42.5)

Bengals-Jaguars: JAGUARS +2.5 (UNDER 51.5)

Texans-Cowboys: COWBOYS +2.5 (UNDER 47.5)

Giants-Cardinals: GIANTS +1.5 (UNDER 44.5)

Eagles-Rams: EAGLES +3.5 (UNDER 43.5)

Buccaneers-Packers: BUCCANEERS +3.5 (OVER 40.5)

Vikings-Dolphins: DOLPHINS +10.5 (OVER 38.5)

Raiders-Chiefs: CHIEFS -4.5 (UNDER 47.5)

Seahawks-Chargers: SEAHAWKS -7.5 (UNDER 46.5)

49ers-Broncos: 49ERS -3.5 (UNDER 46.5)

Panthers-Lions: PANTHERS +3.5 (OVER 50.5)

Saints-Falcons: SAINTS -2.5 (UNDER 48.5)

Contenuti Antepost NFL 2026

Qui i contenuti stagionali NFL che come ogni anno abbiamo preparato per voi, con un articolo di anteprima completo di tutte le analisi, division per division, su tutte le squadre, e il Video con consigli e scommesse antepost di Guru e Morfeo.

VAI AD ANTEPRIMA NFL 2026

VAI A VIDEO ANTEPOST NFL 2026

Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL, per quanto riguarda ill Super Bowl e il Lombardi Trophy, e anche sul titolo di MVP della regular season.

I Los Angeles Rams @7.50 non sono più da soli in testa alla lavagna visto che sono raggiunti dai Buffalo Bills @7.50. Risalgono anche i Baltimore Ravens @10.00 con la stessa quota dei San Francisco 49ers @10.00 che continuano ad impressionare.

Per MVP invece c’è sempre il QB di Buffalo, Josh Allen @3.10 come favorito su Brock Purdy @5.75 che sale al 2° posto in lavagna, approposito dello straordinario inizio stagione dei suoi Niners. Al 3° posto anche qui aria di Baltimore con Lamar Jackson @7.00 che si tiene ancora alle spalle un Patrick Mahomes @9.50 rientrato alla grande.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.