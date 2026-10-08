La week 5 di Football Americano NFL inizierà giovedì notte a Dallas, con i Cowboys che ospitano i Buccaneers. Domenica il Sunday Night è Falcons-Ravens, ma il match più interessante della giornata si gioca nel pomeriggio a Seattle, con Seahawks-49ers. La settimana si chiuderà col Monday Night ad LA tra Rams-Bills, altro big match da non perdere tra ile due favorite dalle quote antepost per il Super Bowl. Pronostici NFL Week 5.

Pronostici NFL Week 5: I prime time della settimana di football

Vediamo le sfide più interessanti e i prime time da non perdere per la week 5 di Football Americano NFL che si svilupperà dal 8 al 12 ottobre 2026.

Thursday Night NFL Week 5: Dallas Cowboys-Tampa Bay Buccaneers

La Week 5 di NFL inizierà col prime time del giovedì notte con i i Tampa Bay Buccaneers impegnati nella trasferta contro i Dallas Cowboys. Dallas ha vinto 7 degli ultimi 10 precedenti contro Tampa, compresi i 2 più recente, e l’ultima volta che le squadre si sono incontrate è stato nel dicembre 2024 a Dallas, con 26-24 per i Cowboys.

La scorsa settimana, Dallas ha realizzato 28 punti nel secondo tempo, riuscendo a rimontare e battere i Texans. Dopo quattro partite, i Cowboys (2-2) si confermano una delle squadre più prolifiche degli ultimi 25 anni: vantano la miglior media della NFL con 3,39 punti per possesso e occupano il secondo posto per punti segnati a partita (30,5). Dak Prescott ha totalizzato 1.065 yard e otto touchdown, mentre gli avversari non sono riusciti a contenere il wide receiver CeeDee Lamb. È in testa alla NFL per ricezioni (37) e yard ricevute (498). Fermare Lamb non garantisce il successo difensivo. La scorsa settimana Dallas ha continuato a puntare sul gioco di corsa e Javonte Williams ha segnato tre volte nella vittoria contro Houston. Il problema è sempre dietro. Ultimamente, molti quarterback hanno giocato con sicurezza contro la difesa dei Cowboys. Dallas ha messo a segno 14 touchdown totali subendone 13 (di cui nove su passaggio). I quarterback avversari completano il 71,3% dei passaggi, con un passer rating complessivo di 122,7. I Cowboys hanno acquisito il cornerback Joey Porter Jr. la scorsa settimana; domenica scorsa non ha concesso alcun passaggio completato, ma Dallas ha registrato solo quattro sack in quattro partite e zero intercetti. La guardia Tyler Smith (infortunio al pollice) è tornata ad allenarsi con la squadra dopo l’apertura, avvenuta lunedì, della finestra di 21 giorni prevista per il suo rientro in campo.

I Buccaneers (0-4) non superano quota 20 punti dalla prima giornata – quando persero 33-27 contro i Cincinnati Bengals – e si preparano a schierare il rookie Jalon Daniels al centro dell’attacco. Il quarterback Baker Mayfield ha subito una lussazione al pollice nella terza giornata e dovrebbe saltare almeno un’altra partita dopo quella di giovedì, catapultando così Daniels in una situazione di forte pressione. La safety Antoine Winfield Jr. è stata costretta a uscire dal campo nel quarto quarto della sconfitta per 17-14 contro i Green Bay Packers, la scorsa settimana, a causa della frattura di una costola; il suo rientro non è previsto prima di qualche settimana. La scorsa settimana, in casa contro i Packers, Daniels ha subito due intercetti, ma ha portato Tampa a un solo “primo down” di distanza dal poter tentare un field goal per il pareggio. Affrontare la prima partita da titolare in trasferta in un match di prima serata – praticamente decisivo per i Bucs – non è lo scenario migliore per Daniels. I Bucs non hanno concesso 300 yard totali dalla sconfitta della prima giornata contro Cincinnati.

Big match NFL Week 5: Seattle Seahawks-San Francisco 49ers

La sfida più interessante della settimana non è un prime time, si gioca domenica pomeriggio a Lumen Field quando i campioni in carica, i Seattle Seahawks, 3° nel nostro power ranking, ospitano i rivali divisionali, i San Francisco 49ers, che al momento sono primi nel power ranking e sono tra i più accreditati per succedere proprio a Seattle al Super Bowl. Seattle ha però battuto costantemente San Francisco di recente, e anche in match importanti. Per esempio l’ultimo scontro diretto risale ai playoff della scorsa stagione (gennaio 2026), dove i Seahawks si sono imposti nettamente in casa per 41-6.

I 49ers (4-0) si presentano da imbattuti in questo avvio di stagione, arrivano dalla vittoria casalinga per 24-14 contro i Denver Broncos. Mostrano un’eccellente efficienza offensiva (secondo attacco della lega per punti segnati) e una difesa d’élite. L’attacco di San Francisco sta viaggiando a medie altissime guidato da Brock Purdy che sta giocando a livelli da MVP, con oltre 1.000 yard lanciate nelle prime 4 partite e un controllo totale del sistema di coach Kyle Shanahan. Tra i suoi target preferiti c’è il TE George Kittle, con i problemi nel reparto ricevitori, le sue tracce centrali e l’apporto nei blocchi saranno vitali, essendo il leader per yard ricevute del team (244). Il cuore pulsante della difesa, senza Nick Bosa in linea, è Fred Warner, a dover guidare il reparto per arginare le corse di Seattle. Oltre a Bosa, che salterà ufficialmente la partita, non ci sarà nemmeno il FB Kyle Juszczyk out per diverse settimane a causa di un’iperestensione del ginocchio destro come la safety Marques Sigle che sarà fuori almeno un mese a causa di una forte distorsione alla caviglia. Mike Evans è stato limitato in allenamento per un problema alle costole ma dovrebbe stringere i denti e c’è anche il rientro nella linea difensiva da parte di Mykel Williams.

I Seahawks (3-1) potranno mettere in campo un reparto difensivo molto solido che potrà contenere l’attacco dei Niners. Seattle è reduce da un successo sofferto per 30-23 contro i Chargers, dove i Seahawks hanno stabilito il record di franchigia negativo per yard di penalità (150 yard su 14 falli). La squadra di coach Mike Macdonald ha mostrato sprazzi di onnipotenza difensiva ma deve limare la disciplina in campo. Dopo aver saltato le prime settimane, il QB Sam Darnold ha guidato la squadra alla vittoria contro i Chargers lanciando 2 touchdown. La sua gestione contro la pass-rush dei Niners sarà cruciale. Sarà aiutato dal RB Emanuel Wilson, autore di una prestazione maiuscola nell’ultimo turno con due touchdown totali (uno su corsa e uno su ricezione). In ricezione Jaxson Smith Njigba è il leader indiscusso delle yard ricevute della squadra in questo avvio di stagione (481 yard) e sarà il bersaglio preferito sul profondo. Problemi in infermeria col DT Leonard Williams che è stato limitato in allenamento, anche se c’è ottimismo sul suo rientro. Sta tornando ad allenarsi stabilmente anche il RB Zach Charbonnet che rimane in forse, e sarà difficile vedere in campo il LB Chazz Surratt che non si sta allenando.

Sunday Night NFL Week 5: Atlanta Falcons-Baltimore Ravens

Il Sunday Night della week 5 si gioca in Georgia, al Mercedes Benz Stadium dove i ritrovati Atlanta Falcons sfideranno i Baltimore Ravens, sulla carta superiori, ma che dovranno giocare in trasferta contro una formazione in forte ripresa e senza il QB titolare.

Dopo un inizio a rilento, i Falcons (2-2) hanno letteralmente infiammato le ultime due settimane segnando oltre 35 punti a partita, inclusa l’ultima dominante prestazione da 45 punti contro i New Orleans Saints. L’attacco sulle corse sta funzionando ad altissimi livelli. La rinascita offensiva è iniziata col ritorno di Michael Penix Jr al centro dell’attacco, supportato da quello che al momento è forse il miglior RB della lega, Bijan Robinson che arriva da due partite consecutive da oltre 145 yard totali e 2 touchdown a partita. Con le sue spaventose accelerazioni negli spazi sarà il pericolo pubblico numero uno. In infermeria si controllano le condizioni del DE Za’Darius Smith (attualmente inserito nel protocollo per commozione cerebrale, la sua presenza è in forte dubbio) e del LB Yasir Abdullah (non ha partecipato alla sessione di mercoledì per un fastidio al bicipite femorale) mentre dovrebbe rimanere out Jake Matthews, fermo per un problema all’inguine, la sua assenza complicherebbe i blocchi sul lato cieco del quarterback.

I Ravens (3-1) arrivano dalla solida vittoria contro i Tennessee Titans. Tuttavia, la squadra ha mostrato una preoccupante fragilità nel secondo tempo dell’ultimo match, subendo un parziale di 14-0 dopo l’uscita del proprio quarterback titolare. Lamar Jackson si è infatti infortunato, e la sua sarà l’assenza più importante del match. Il QB dei Ravens ha riportato una distorsione alla caviglia e gli insider NFL danno pochissime chance di vederlo in campo domenica. Al suo posto al centro dell’attacco potrebbe esserci Tyler Huntley. Senza la minaccia delle corse di Jackson a distrarre le difese, il peso dell’attacco graverà interamente sulle spalle di Derrick Henry. Il WR Zach Flowers è il leader indiscusso dei ricevitori di Baltimore (118 yard nell’ultimo match). Quando lui è in campo l’attacco produce oltre 33 punti di media. Non solo Jackson, i Ravens potrebbero dover fare a meno anche del CB Marlon Humphrey che non ha preso parte agli ultimi allenamenti per problemi a ginocchio/polpaccio e sono fermi anche Ronnie Stanley e Andrew Voorhees.

Monday Night NFL Week 5: Los Angeles Rams-Buffalo Bills

La week 5 si concluderà lunedì notte con un altro prime time molto interessante che può essere una partita da crocevia per le stagioni di due big, i ritrovati Los Angeles Rams contro i Buffalo Bills che arrivano da una deludente sconfitta interna che ha minato le certezze dei Bills Mafia, che assieme a LAR rimangono comunque due delle contender principali per il prossimo Super Bowl che si giocherà proprio qui al SoFi Stadium di Inglewood, quindi questo Monday Night diventa di interesse ancora maggiore.

I Bills (3-1) sono reduci dalla prima battuta d’arresto stagionale, una sconfitta per 26-29 contro i rivali divisionali dei New England Patriots. Nelle prime due settimane l’attacco era sembrato inarrestabile (3.67 punti per possesso), ma ha mostrato qualche problema di fluidità e ritmo negli ultimi due turni. Il QB Josh Allen ha già collezionato oltre 1.000 yard su lancio con 6 touchdown, ma l’eventuale assenza di D.J. Moore lo costringerà a variare molto le letture. Moore ha riacutizzato un infortunio alla spalla durante il match contro i Patriots ed è fortemente in dubbio per la gara di lunedì. Ufficialmente inserito nella lista degli indisponibili a lungo termine, mancherà anche Jordan Hancock. Ad aiutare Allen ci sarà il RB James Cook che sta viaggiando a una fantastica media di 6.0 yard a portata (421 yard e 3 touchdown stagionali). La sua produzione sulle corse e nei passaggi corti aiuterà a mitigare la pressione della linea difensiva dei Rams mentre in ricezione c’è il TE Dalton Kinkaid che si conferma un target affidabile, attualmente è il leader per ricezioni del team (15 per 270 yard). I suoi inserimenti centrali saranno la chiave soprattutto se Moore dovesse dare forfait.

I Rams (2-2) arrivano dal successo casalingo per 24-20 contro i Philadelphia Eagles. La squadra di coach Sean McVay sembra aver trovato quadratura e ritmo offensivo, segnando almeno 24 punti nelle ultime tre uscite grazie all’asse Stafford-Nacua-Williams. Il QB Matthew Stafford sta infatti vivendo un ottimo momento di forma a livello di yard prodotte (1.189 yard totalizzate finora). Dovrà essere chirurgico nello sfruttare le ampie concessioni della secondaria dei Bills. Il RB Kyren Williams è il motore delle corse di Los Angeles con 294 yard e 3 touchdown in stagione. Sarà fondamentale per tenere Allen fuori dal campo e controllare il cronometro. Ancora assente Aaron Donald per un fastidio alla schiena anche se c’è ottimismo in casa Rams: coach McVay ha dichiarato che la situazione sta andando nella direzione giusta per vederlo in campo lunedì sera. Anche il CB Jaylen Watson sta provando a stringere i denti per rientrare dal problema alla spalla mentre il TE Terrance Ferguson e il RB Ronnie Rivers sono stati messi ufficialmente nell’injury list.

Betting trends: le statistiche più interessanti per le scommesse di Week 5 NFL

Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles

I Jaguars sono 7-0 ATS quando sono favoriti con 3+ punti dall’inizio della scorsa stagione. Per la sfida di Londra i Jaguars sono favoriti con ben -7.5 punti di spread. Nelle 7 partite in queste condizioni i Jaguars hanno superato i sette avversari in questione con un punteggio complessivo di 232-73, coprendo l’handicap con un margine medio di 14,9 punti e lasciando che una sola squadra riuscisse a restare entro un distacco di 15 punti. Gli Eagles sembrano sull’orlo del collasso, sono decimati dagli infortuni (Saquon Barkley e DeVonta Smith sono alle prese con problemi fisici) e sono 0-6 ATS nelle ultime partite, mentre l’attacco occupa il 26° posto per punti segnati. La situazione disastrosa della linea offensiva non fa che aggravare la situazione di Philadelphia e una trasferta oltreoceano non sembra certo l’occasione ideale per ritrovare la rotta, soprattutto contro un avversario che vanta anni di esperienza a Londra. Sarà dura trovare un’identità offensiva contro una difesa dei Jaguars che concede appena 13,3 punti a partita. JAGUARS -7.5

Tennessee Titans-Houston Texans

I Titans dall’inizio del 2023 sono 3-15 ATS nelle partite contro avversari divisionali. I Texans sono favoriti con -7.5 punti in trasferta e Houston cerca di portare a casa la prima vittoria stagionale dopo 4 brutti ko (con tanto di 0-4 ATS nelle scommesse). Si è parlato molto del presunto calo difensivo dei Texans, ma bisogna considerare il livello degli avversari affrontati: Buffalo, Cincinnati, Indianapolis e Dallas. Questa settimana li attende un attacco, quello dei Titans, che viaggia a una media di appena 13,8 punti a partita ed è guidato dal quarterback Cam Ward che finora è un flop conclamato. Houston arriva inoltre da un raro momento di slancio offensivo, avendo segnato 30 punti contro Dallas (la seconda volta in stagione che la squadra raggiunge questa quota). È lecito attendersi una ripresa della difesa contro un attacco (quello dei Titans) che, nei due scontri diretti della scorsa stagione, era stato limitato a un totale di soli 13 punti. TEXANS -7.5

Seattle Seahawks-San Francisco 49ers

Il grande big match di giornata che a livello statistico sembra spingere i Seahawks che sono favoriti con -2.5 punti di spread e dall’inizio della scorsa stagione Seattle ha un 14-5-2 ATS da favorita (19 vittorie e 2 sole sconfitte in questi match). In più i Seahawks vantano un record di 6-1 ATS (7-0 di record) quando partono favoriti contro avversarie della NFC West; inoltre, hanno letteralmente dominato i San Francisco 49ers negli ultimi due scontri diretti della scorsa stagione, concedendo complessivamente appena nove punti nelle vittorie per 13-3 e 41-6. I 49ers devono fare i conti, ancora una volta, con problemi di infortuni. Il rientro di Nick Bosa non è previsto per questa settimana, Kyle Juszczyk dovrà restare fuori per qualche settimana a causa di un infortunio al ginocchio e la safety Marques Sigle è indisponibile per una distorsione alla caviglia. Con anche Upton Stout in dubbio e la profondità del reparto difensivo è messa a dura prova. SEAHAWKS -2.5

Altri top trend in breve sui match della week 5 di NFL.

Jets-Browns: BROWNS +2.5

I Jets sono 3-7 ATS nelle ultime partite da favoriti.

Commanders-Giants: OVER 43.5

I Commanders sono O/U 7-1 nelle ultime partite.

Rams-Bills: BILLS +2.5

I Bills sono 6-1 ATS nelle ultime uscite dopo una sconfitta.

Cardinals-Lions: LIONS +5.5

I Cardinals sono 1-8 ATS nelle ultime partite in casa.

Previsioni NFL Week 5: tutti i consigli su Spread ed Over-Under

Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 5 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Cowboys-Buccaneers: BUCCANEERS +7.5 – OVER 47.5

Jaguars-Eagles: JAGUARS -6.5 – OVER 42.5

Packers-Bears: BEARS -2.5 – UNDER 45.5

Dolphins-Bengals: DOLPHINS +7.5 – OVER 42.5

Jets-Browns: JETS -1.5 – OVER 39.5

Titans-Texans: TITANS +6.5 – OVER 38.5

Steelers-Colts: STEELERS -2.5 – OVER 44.5

Patriots-Raiders: PATRIOTS +3.5 – UNDER 45.5

Commanders-Saints: COMMANDERS -3.5 – OVER 43.5

Chargers-Broncos: CHARGERS +3.5 – UNDER 42.5

Cardinals-Lions: CARDINALS +4.5 – UNDER 54.5

Seahawks-49ers: SEAHAWKS -2.5 – UNDER 47.5

Falcons-Ravens: RAVENS +3.5 – OVER 43.5

Rams-Bills: RAMS -2.5 – UNDER 54.5

Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL, per quanto riguarda ill Super Bowl e il Lombardi Trophy, e anche sul titolo di MVP della regular season.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.