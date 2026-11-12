Pronostici Football NFL Week 10. Sunday Night al vertice della AFC North con Bengals-Steelers. MNF tra Ravens-Chargers

Dal 12 al 16 novembre 2026 si gioca la week 10 di regular season per il football americano NFL aperta giovedì notte da NY Giants-Washington Commanders. Domenica Sunday Night da non perdere con Cincinnati Bengals-Pittsburgh Steelers che si scontrano per il comando divisionale mentre lunedì si chiude con un Monday Night tra grandi deluse con Baltimore Ravens-LA Chargers. Pronostici NFL Week 10.

Power Ranking Football NFL Week 10

Iniziamo il nostro report sulla Week 10 di Football Americano NFL dal nostro power ranking aggiornato dopo l’ultima settimana.

#1. BILLS (=)

Raramente ho visto Allen cosi in difficoltà, specialmente nel primo tempo. Si riprende nel secondo a MIN e i Bills la portano a casa con la difesa mantenendo di poco la #1 perchè questa settimana mi hanno convinto molto meno rispetto ai Niners ma hanno pur sempre battuto i Vikings che erano 6-1. Per BUF in arrivo una trasferta per nulla impossibile a NYJ e infatti i Bills sono favoriti con -8.5 punti di handicap fuori casa.

#2. 49ERS (=)

Purdy e SF fanno il bello e il cattivo tempo contro la difesa di LV. Qualche sbavatura tra intercetti e ritorni troppo permissivi ma SF torna dal bye con una win e con una difesa che forza 5 turnover e fa passare una domenica da incubo a Cousins. Meriterebbero la #1 in coabitazione, vediamo se il sorpasso arriverà in week 10: c’è un grande classico a DAL, con i Niners che aprono favoriti con -3.5 punti di spread in trasferta.

#3. JAGUARS (+1)

Aiutati dai Ravens a pezzi i Jaguars hanno messo in mostra una prova solida e si portano 6-2, al comando della AFC South. Settimana prossima trasferta alla portata per i Jaguars che sono favoriti in doppia cifra (-10.5 la linea piu alta di giornata, in trasferta!) in TEN. I Jaguars continuano a giocare bene in attacco con Lawrence alla guida ma anche la difesa sta andando a livelli molto alti tanto da meritarsi addirittura la top-3.

#4.BEARS (-1)

Una delle peggiori prove di Williams con 4 intercetti, ma i Bears l’hanno portata a casa lo stesso contro i Buccaneers e la settimana prossima arriva il riposo che farà recuperare le energie in un momento che sembrava di calo, anche nel ranking dove perdono il podio.

#5.BRONCOS (=)

Partita combattuta e vittoria importante per DEN sempre più una contender. La linea dei Broncos mette pressione a Young e bene o male la difesa argina bene l’attacco dei Panthers. Nix migliora ulteriormente il proprio record contro squadre di NFC in carriera, il modo migliore per andare nella settimana di bye.

#6. BENGALS (+3)

A Madrid Burrow e Chase sono incontenibili per ATL e vincono la sfida con Penix e Robinson. Ora i Bengals rientrano dal doppio viaggio intercontinentale per ospitare i più riposati Steelers con CIN che è comunque favorita (-3.5) e con un attacco del genere tutto è possibile, anche risalire di +3 posizioni verso le migliori della lega.

#7. PACKERS (+6)

Love molto bene anche sotto pressione e 45 punti segnati a NE sono tanta roba, ma anche la difesa e il suo pass rush sono ottimi per i Packers in crescita, il tutto con l’imminente rientro di Parsons, il futuro sembra roseo per le teste di formaggio che fanno un bel salto in avanti di +6 posizioni entrando comodi in top-10. Domenica ospitano MIN che arriva da 2 sconfitte di fila, e i Packers potrebbero infliggere un altro dispiacere ai Vikings, tanto che aprono favoriti (-4.5) a Lambeau Field. In tante division GB sarebbe al comando, in una super competitiva NFC North i Packers sono ultimi, ma non nel nostro ranking dove salgono al 2° posto divisionale.

#8. LIONS (-1)

Goff fatica molto al via a MIA ma DET la porta a casa. Una vittoria in trasferta certo, ma contro un avversario debole e non è certamente una prova convincente dei Lions in vista del big match con NE dove sono favoriti (-2,5) solo per fattore campo. Non a caso nonostante la vittoria DET perde una posizione.

#9. SEAHAWKS (-1)

Stessa cosa per SEA che vince ma retrocede di una posizione. La vittoria in casa contro ARI era il minimo per i Seahawks, che però non hanno convinto del tutto in attacco con Lock. La linea difensiva ha messo grande pressione e la difesa ha concesso solo un FG, con Pierce e Charbonnet che hanno fatto il resto in attacco per vincerla. Ora la trasferta di domenica prossima a LV dove i Seahawks sono favoriti (-4.5).

#10. CHIEFS (=)

Contro NYJ Mahomes ci mette un po a carburare ma aiutato dalle corse di Walker la porta a casa, anche perchè la difesa soffoca Geno e i Jets tanto da non concedere nemmeno un TD, solo 4 FG. Ora arriva la settimana di bye a cui i Chiefs si presentano stabili a chiudere la top-10, forse una posizione più bassa di quanto in tanto ci aspettassimo.

#11. VIKINGS (-6)

Il 2° ko di fila degli ex imbattuti Vikings costa un ulteriore crollo di -6 posizioni per MIN che perde la top-10. Wentz cala durante la partita e MIN è anche fortunata, ha rischiato altri 4 turnover oltre quelli subiti contro BUF. La difesa comunque si conferma un grande reparto capace di mettere in difficoltà Allen e MIN si affida anche a qualche bel ritorno. MIN cercherà di rimettersi in carreggiata in w10 nella classica rivalità contro GB in trasferta, un match molto pericoloso e infatti i Viikings sono sfavoriti (+4.5). Il 3° ko di fila non è impossibile dopo un avvio da 6-0.

#12. STEELERS (-1)

PIT arriva dalla settimana di bye e avrà avuto tempo per preparare al meglio una sfida cruciale di division al vertice della AFC North contro CIN che ha un record di 6-2 proprio come PIT e su cui gli Steelers sono sfavoriti (+3.5) ma più riposati. Sarà una partita della verità, intanto nel ranking calano leggermente per via della freccia messa da GB e non per demeriti propri essendo stati fermi.

#13. RAMS (+1)

Tornato Garrett, vittoria a WAS che non sottovaluto per i Rams che finalmente, piano piano, poco poco, lanciano qualche segnale da contender. Servirà dare costanza domenica prossima in ARI dove Stafford e compagni si giocano favoriti per una vittoria in doppia cifra (-9.5).

#14. GIANTS (+1)

NYG non vinceva a PHI da una vita, lo ha fatto in una partita brutta, aiutata anche dagli avversari in enorme difficoltà. Dubbi sulla linea che ha protetto (male) McCarthy in vista della settimana corta con NYG che ospiterà il TNF contro WAS da favorita (-2.5). Intanto i Giamts salgono 5-2 e mantengono il controllo della NFC East disastrata.

#15. PATRIOTS (-3)

Maye torna a crollare (3 intercetti come le posizioni che perde NE questa settimana), troppi turnover nella sconfitta interna contro GB e difesa incapace di fermare gli avversari. Domenica in arrivo una trasferta davvero delicata a DET dove i Patriots sono leggermente sfavoriti (+2.5).

#16. TEXANS (+5)

Forse in questo momento batteremmo LAC anche noi improvvisando una squadra, quindi l’ultimo successo non da chissà quale spunta ai Texans ma le partite sono sempre da vincere e le trasferte mai scontate, e loro hanno vinto segnando anche la bellezza di 44 punti. In arrivo la trasferta a CLE dove Stroud e soci sono favoriti (-4.5) e sarà quella la partita da vincere per dare un minimo di svolta ad una stagione partita male.

#17. FALCONS (-1)

L’aria spagnola fa bene all’attacco di ATL che dopo lo 0 contro TB si risveglia un po ma troppo sulle corse. La linea collassa spesso e Penix è costretto a correre troppo in proprio o affidarsi su Robinson su terra sempre. Inoltre la difesa non ha armi per contenere l’attacco di CIN. Settimana prossima ATL torna in casa da sfavorita (+3.5) contro KC.

#18. BUCCANEERS (=)

Il running game e la difesa stanno tenendo in piedi una squadra che non convince mai ma in un modo o nell’altro è sempre in partita. Settimana prossima bye per i Bucs la squadra più resiliente della lega e stabile rispetto alla scorsa settimana. In una division in cui vince chi perde un pelo meno, non mi meraviglierei di vedere proprio TB ai playoffs a sorpresa e con record negativo e non a caso al momento sono i favoriti per la vittoria della division secondo le quote antepost.

#19. PANTHERS (+2)

Brutta sconfitta interna con DEN, un match anche combattuto, ma la difesa è troppo permissiva e l’attacco fa qualche errore di troppo. Momento di calo per i Panthers che la prossima settimana non possono sbagliare in trasferta a NO dove si giocano quasi alla pari (+1.5). L’attacco però mantiene viva qualche speranza per questa squadra che pur perdendo guadagna un paio di posizioni, per demeriti altrui (e perchè forse ero stato troppo cattivo con i drop le scorse settimane). Infatti al momento CAR continua a giocarsi la NFC South patetica, e che comanda con un record di 3-5 assieme proprio ai Saints che è chiamata a battere domenica prossima in un match delicatissimo

#20. RAVENS (-1)

Stagione compromessa, nel TNF i Ravens hanno giocato col 3° QB nemmeno al 100% e hanno perso di 23 in casa una delle loro peggiori prestazioni degli ultimi anni. La prossima settimana sempre in casa BAL ospita il MNF contro una squadra ancor più in difficoltà, i Chargers, su cui i Ravens sono favoriti (-4,5).

#21. RAIDERS (-4)

Cousins torna a SF da avversario, pasticcia (come tutto l’attacco) becca 3 intercetti e perde. La linea difensiva mette una buona pressione ma il resto del reparto fa malissimo e rimane un problema dei Raiders soprattutto in vista della partita interna contro i Seahawks su cui LV apre sfavorita (+6.5) e probabilmente potremmo anche vedere uno switch al centro dell’attacco con Cousins panchinato.

#22. BROWNS (=)

La domenica parte malissimo per Sanders al via nell’attacco dei Browns poi tra molta fatica va a migliorare, forza un OT a NO, prova anche a vincerla ma ne esce sconfitto. Domenica a CLE arrivano i Texans e i Browns sono sfavoriti (+4.5).

#23. COWBOYS (+2)

In una fiera degli errori (e degli orrori) a IND i Cowboys si salvano con un big play all’ultimo minuto di Prescott, ma i Cowboys rimangono una squadra che fatica anche contro le peggiori e non sarà facile domenica prossima contro una delle migliori invece, SF, anche se Prescott e compagni giocheranno in casa (ma sono sfavoriti con +3.5 punti di spread). L’attacco ha comunque prodotto più di 500 yards anche la settimana scorsa, e questo è un segnale incoraggiante ma rischiare lo stesso cosi tanto contro IND non lo è di certo.

#24. SAINTS (+3)

Sough non è il male di NO, anzi, ma non è nemmeno un QB che mi fa impazzire. I Saints vincono comunque in OT in casa contro CLE tra tante fatiche, e almeno la linea difensiva ha messo una buona pressione. Domenica partita della verità in casa contro CAR per una squadra da alti e bassi come i Saints che aprono leggermente favoriti (-1.5).

#25. COMMANDERS (-2)

Per me WAS rimane migliore del suo record, se la gioca anche contro LAR ma alla fine anche questa volta esce con una sconfitta. Manca sempre qualcosa, e mancheranno anche i giorni di preparazione in vista della settimana corta con la trasferta a NYG nel TNF in cui i Commanders aprono leggermente stafvoriti (+2.5) in trasferta.

#26. DOLPHINS (=)

Per un tempo MIA tiene testa a DET ma l’attacco è traballante, e a volte mi da l’impressione di essere quasi improvvisato. Nonostante tutto questo probabilmente MIA rimane “la migliore delle peggiori”. Approposito di peggiori la prossima settimana MIA va in trasferta a IND, scontro tra pessime, con i Dolphins sfavoriti leggermente (+2.5).

#27. CARDINALS (-3)

La sconfitta a SEA ci stava e i Cardinals se la sono giocata difensivamente, peccato che l’attacco ha chiuso con 3 punti e Minshew ha faticato con una linea che non lo ha protetto e lo ha costretto a giocare sempre sotto pressione. Settimana prossima arrivano i Rams e i Cardinals sono tra i massimi underdogs di giornata (+9.5) nonostante giochino in casa (dove finora quest’anno hanno sempre perso con 0-3 ATS tra l’altro).

#28. TITANS (=)

TEN arriva dalla settimana di bye e rimane stabile nelle retrovie del ranking dove è stata tutto l’anno. Domenica i Titans giocano in casa ma sono comunque i massimi sfavoriti di giornata (-10.5) e questo fotografa bene la situazione di questa squadra.

#29. JETS (+1)

I Jets partono anche bene a KC e all’inizio sono supportati dai FG di Sanders e dalle corse piu che da Geno Smith sotto torchio, poi alla lunga esce la superiorità degli avversari. Buona pressione della difesa su Mahomes comunque ma la difesa sulle corse e in attacco molto male. In w10 arriva la #1, BUF, con i Jets sfavoriti in casa con +8.5 punti di spread.

#30. COLTS (+2)

I Colts fanno di tutto per perderne un altra in casa contro DAL con tanti errori. Squadra a picco che domenica ospita un altra formazione di basso livello, MIA, su cui i Colts sono leggermente favoriti (-3.5) anche se contro i Cowboys hanno dato qualche segnale di vita.

#31. EAGLES (-2)

Altra sconfitta, questa volta in casa contro NYG. Milton poveretto ci prova anche ma la linea è un colabrodo che gli fa piombare addosso 7 sacks. Settimana prossima arriva il bye per gli Eagles.

#32. CHARGERS (-1)

La stagione tragica dei Chargers continua. 0-8 ma almeno la striscia senza TD si è interrotta (lol). Se non si sbloccano la prossima a BAL con i Ravens in crisi o in casa contro i pessimi Jets, non vedo quando si sbloccheranno Herbert e soci. Intanto per il MNF di settimana prossima LAC è sfavorita (+4.5) in trasferta a BAL. Tornano in fondo al ranking, giustamente da unica squadra ancora a caccia della prima vittoria.

Previsioni NFL Week 10: tutti i consigli su Spread e Over-Under

Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 10 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

NYG-WAS: 2 +2.5 / OVER 41.5

DET-NE: 2 +2.5 / UNDER 51.5

ATL-KC: 2 -3.5 / UNDER 44.5

CLE-HOU: 1 +4.5 / OVER 39.5

GB-MIN: 2 +4.5 / UNDER 40.5

IND-MIA: 1 -2.5 / OVER 40.5

NO-CAR: 1 -1.5 / UNDER 48.5

NYJ-BUF: 2 -7.5 / UNDER 50.5

TEN-JAX: 2 -10.5 / UNDER 46.5

ARI-LAR: 1 +9.5 / OVER 38.5

LV-SEA: 2 -3.5 / OVER 43.5

DAL-SF: 1 +4.5 / UNDER 55.5

CIN-PIT: 2 +3.5 / UNDER 48.5

BAL-LAC: 2 +5.5 / OVER 38.5

Betting Trends: le statistiche più interessanti per NFL Week 10

Cleveland Browns-Houston Texans (BROWNS +4.5)

I Cleveland Browns sono 9-2 ATS nelle ultime partite in casa (8-1 ATS quando partono sfavoriti in casa). In questa stagione, a Cleveland, hanno ottenuto un perfetto 3-0, concedendo una media di soli 17,3 punti a partita. Inoltre, hanno un record di 5-0 ATS nelle ultime cinque gare disputate dopo una sconfitta. Con temperature previste intorno ai 7°C le condizioni sono ben lontane dalla “zona di comfort” a temperatura controllata a cui sono abituati i Texans. Aspettatevi che i Browns portino a casa un’altra vittoria, magari non brillante, ma conquistata con tenacia. Houston è appena uscita da una vittoria schiacciante contro i Chargers, ancora a secco di successi: un risultato che appare notevole, finché non si ricorda che si tratta della peggiore squadra della lega.

Tennesse Titans-Jacksonville Jaguars: (JAGUARS -10.5)

I Tennessee Titans sono 4-16 ATS nelle ultime sfide divisionali di AFC South. I Jacksonville Jaguars hanno un bilancio di 13-3-1 ATS nelle ultime 17 partite giocate da favoriti, superando gli avversari con uno scarto medio di 14,5 punti e coprendo lo spread con una media di 8,7 punti. La scorsa settimana, contro Baltimore, i Jaguars si sono ritrovati in vantaggio di 30 punti nell’ultimo quarto; inoltre, in questa stagione, hanno già annichilito Colts e Browns partendo con i favori del pronostico. Come se non bastasse, Jacksonville ha coperto lo spread negli ultimi quattro scontri diretti con Tennessee. La scorsa stagione, i Jags hanno vinto quelle partite con scarti rispettivamente di 22 e 34 punti.

Green Bay Packers-Minnesota Vikings: (UNDER 40.5)

Nelle ultime 17 partite dei Vikings, l’esito Under si è verificato 15 volte su 17; non si è trattato esattamente di capolavori offensivi. Quattordici di questi 17 incontri si sono conclusi con meno di 40 punti totali, mentre in otto casi non si è arrivati ​​nemmeno a quota 30. Questa sfida sembra fatta apposta per l’Under. In questa stagione, Vikings e Green Bay Packers hanno registrato complessivamente un bilancio di 13-4 sull’Under e si collocano, rispettivamente, al secondo e al quinto posto per minor numero di yard concesse per azione. In trasferta, Minnesota ha concesso una media di soli 12,8 punti a partita, mentre Green Bay, al Lambeau, ne concede appena 18,5. Le partite dei Vikings fanno registrare una media di 32,75 punti totali, il dato più basso dell’intera lega. Le due squadre si sono affrontate a Green Bay anche lo scorso novembre, totalizzando la miseria di 29 punti. Il ritorno di Cousins ​​è una storia interessante, ma l’entusiasmo dei tifosi dei Vikings appare mal riposto su un 38enne che inoltre ha lasciato i Raiders con una brutta prestazione.

Altri top trends Week 10 NFL

I Chiefs sono Under 14-6 nelle ultime 20 partite e domenica giocando contro i Falcons con una linea UNDER 45.5. Gli Steelers dominano 6-1 ATS negli ultimi precedenti contro i Bengals; si tratterà inoltre di un match al vertice della AFC North tra due squadre con un record di 6-2 che comnbatteranno in questa sfida importante dove le motivazioni non mancheranno da entrambe le parti, quindi Pittsburgh potrebbe coprire in un match punto a punto in cui segnaliamo STEELERS +3.5

Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL. Continua anche qui (come nel nostro ranking) il testa a testa tra Buffalo e San Francisco favorite alla pari con quote @6.50 mentre Jacksonville @8.50 continua ad avvicinarsi, come Chicago @9. Con i Chiefs @12 volte la posta si sale in doppia cifra.

Nelle quote antepost MVP Regular Season abbiamo Joe Burrow @2.60 in testa che stacca anche l’ex favorito Josh Allen @4.00, poi arriva Brook Purdy @5.50 che rimane tra i papabili. Sta migliorando molto anche Jordan Love @7.50 che si tiene alle spalle Trevor Lawrence @9 mentre si sale in doppia cifra con Caleb Williams @13.

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