Dal 25 al 30 novembre si gioca la week 12 di Football Americano NFL, quella del Thanksgiving day, giornata di festa negli States dove il football è protagonista principale. Vediamo le analisi dei big match e i consigli per le scommesse con i Pronostici NFL Week 12.

Pronostici NFL Week 12: Power Ranking

Iniziamo la nostra analisi sulla Week 12 di Football Americano NFL, quella del Giorno del Ringraziamento americano, con gli aggiornamenti del Power Ranking dove troviamo sempre 49ers e Bills al comando, mentre alla #3 salgono i Bears dopo il ko dei Jaguars. Il calo più importante è però quello degli Steelers che perdono -7 posizioni mentre il salto in avanti più netto riguarda i Giants che con un +5 posizioni entrano addirittura in top-10 al 9° posto. Tornano invece sul fondo I Chargers che dopo essersi finalmente sbloccati col primo successo di due settimane fa, domenica scorsa si sono subito tornati a fermare, perdendo in casa contro un altra squadra in affanno come quella dei Jets.

#1. 49ERS (=)

35 punti rifilati anche ad una delle migliori difese della lega per i Niners che hanno vinto il SNF della scorsa settimana sul neutro di Mexico City contro MIN. Ora SF, che si conferma al primo posto, si prepara ad una domenica di fuoco nella sfida interna contro SEA che vede Purdy e compagni favoriti con -3.5 punti di handicap.

#2. BILLS (=)

I Bills non hanno avuto problemi a schiantare i pessimi Dolphins per 26-9 in casa, dove BUF giocherà anche domenica in uno dei match di cartello contro KC che vede i Bills favoriti con meno di un FG di scarto (-2.5) nello scontro tra Allen e Mahomes, due candidati al MVP.

#3. BRONCOS (+3)

Tre posizioni guadagnate da DEN che è sul podio dopo i 38 punti segnati contro LV. Se oltre alla difesa si inizia a muovere anche l’attacco occhio a questi Broncos che venerdì prossimo sono attesi in trasferta a PIT dove aprono comunque da favoriti (-2.5).

#4. BEARS (+1)

Rimangono ai piani alti i Bears con CHI che non ha fallito lo scontro interno contro NO e si prepara per il tradizionale Thanksgiving day con la sfida contro i rivali di DET su cui Williams e compagni sono favoriti (-2.5) anche se giocano in trasferta in questo big match tra due squadre con un record di 8-2 che si giocano la division.

#5. JAGUARS (-2)

Brutto scivolone di JAX che perde la top-3 dopo il ko a NYG dove Lawrence e compagni sono quasi riusciti a rimontare dopo non aver segnato nemmeno un TD nei primi 3 quarti. La prossima settimana, in casa contro la pessima TEN, i Jaguars possono riprendersi e sono i massimi favoriti di giornata, anche abbastanza nettamente visto che sono gli unici con uno spread in doppia cifra (-14.5) con JAX chiamata a vincere con oltre 2 TD di scarto finale.

#6. LIONS (+2)

Battere TB non è mai scontato, quindi DET arriva da una settimana positiva che la fa risalire di un paio di posizioni in vista dello scontro interno contro CHI che potrebbe valere un ulteriore balzo in avanti dei Lions che dopo un avvio sotto le attese adesso mi stanno iniziando a convincere.

#7. BENGALS (-3)

Il MNF perso a WAS era inatteso per Burrow e compagni che questa volta hanno faticato anche in attacco. CIN la prossima settimana ospita NO in un match che i Bengals sono chiamati a vincere in doppia cifra (-9.5).

#8. CHIEFS (+1)

Il 34-7 su ARI è stato un test facile per KC che però pian piano continua a risalire nella top-10, in vista della trasferta a BUF della prossima settimana che potrebbe far decollare i Chiefs in caso di vittoria, anche se Mahomes e compagni aprono da sfavoriti (+2.5).

#9. GIANTS (+5)

Il colpo più importante della settimana, e il balzo in avanti più ampio (+5 posizioni guadagnate rispetto alla settimana scorsa) lo mettono a segno i Giants che in casa fermano i lanciatissimi Jaguars, confermandosi come una delle squadre più calde del momento. NYG è aiutata anche dal calendario che domenica prossima mette i G-Men in condizione di vincere ancora, anche se in trasferta, ma in IND i Giants sono favoriti per una vittoria con almeno un TD di margine finale (-6.5).

#10. SEAHAWKS (=)

I Seahawks arrivano dalla settimana di bye e quindi rimangono stabili a chiudere la top-10 dopo alcune prove problematiche per SEA che però si è potuta riposare e ha potuto preparare al meglio il prossimo big match in trasferta a SF dove i Seahawks sono sfavoriti con +3.5 punti di spread a supporto.

#11. PACKERS (=)

Altra squadra che arriva dalla settimana di bye e rimane stabile è GB che aprirà le danze della w12 mercoledì con la trasferta a LAR dove le teste di formaggio sono leggermente sfavorite (+1.5).

#12. RAMS (=)

Anche i Rams arrivano dal bye, sono stabili, e come abbiamo appena visto mercoledì ospiteranno GB, in uno scontro tra due squadre vicine nel ranking, e lo confermano anche le linee che vedono un match equilibrato, con Stafford e compagni di poco favoriti (-1.5) più che altro per il fattore campo.

#13. VIKINGS (-6)

MIN perde altre 3 posizioni bruciate per una squadre che tre settimane fa era in top-3 e ora la troviamo fuori dalle migliori 12 dopo il brutto 10-35 a SF dove oltre all’attacco anche la difesa, reparto forte dei Vikings, non ha dato risposte. Domenica MIN torna in casa dove è favorita con un TD di margine (-6.5) contro ATL.

#14.PANTHERS (+1)

Vittoria interna più faticosa del previsto per CAR che supera 35-33 i malridotti Ravens. L’attacco rimane un punto di forza per i Panthers, ma la difesa è molto deficitaria e la prossima settimana CAR è chiamata a vincere una trasferta divisionale a TB dove apre leggermente sfavorita (+2.5).

#15. TEXANS (+4)

Continua a fare lo jo-jo HOU che con la netta vittoria di giovedì scorso in cui ha concesso solo 3 punti a IND in casa, avrà la settimana lunga per preparare la sfida interna di domenica contro i già citati e malridotti Ravens su cui Stroud e soci aprono favoriti con -6.5 punti di handicap da coprire.

#16. BROWNS (=)

Settimana di bye per CLE che rimane stabile alla #16 in vista del rientro in casa dove i Browns ospiteranno LV, un match alla portata di CLE che infatti apre favorita con -4.5 punti di spread.

#17. PATRIOTS (=)

NE arriva dalla settimana di bye che i Patriots sperano possa essere servito per chiarirsi le idee e riorganizzarsi in vista della trasferta a LAC dove Maye e compagni aprono leggermente sfavoriti (+1.5) ma l’avversario sembra alla portata visto che è tornato a crollare all’ultimo posto.

#18. COWBOYS (+4)

Altri 51 punti segnati dall’attacco guidato da Prescott che rimane una certezza per DAL, come la difesa rimane una certezza ma in negativo per i Cowboys che arrivano da una vittoria, ma concedere 30 punti in casa ai pessimi Titans è un campanello d’allarme in vista del Thanksgivin che i Cowboys giocheranno in casa, dove sono abbastanza favoriti (-8.5) contro i pessimi Eagles che però si sono sbloccati la scorsa settimana.

#19. COMMANDERS (+4)

WAS inizia ad essere nel posto che gli compete nel ranking, e forse ha ancora la possibilità di avanzare. I Commanders hanno bloccato Burrows con la propria difesa e Daniels a guidato bene in attacco nella vittoria del MNF da sfavoriti in casa contro CIN. Grande successo per WAS che si prepara ad una trasferta non impossibile la prossima settimana in ARI, e infatti i Commanders sono favoriti con oltre un TD di margine (-7.5).

#20. STEELERS (-7)

Il calo più pesante della settimana è quello degli Steelers che perdono -7 posizioni dopo un ko in un match in trasferta e punto a punto, peccato che gli avversari fossero gli Eagles che occupavano l’ultimo posto del ranking fino alla settimana scorsa. Un ko inatteso e pessimo per PIT che venerdì ospiterà un cliente scomodo come DEN, e infatti i padroni di casa aprono da underdogs, anche se non di tanto (+2.5).

#21. FALCONS (-1)

ATL perde una posizione per meriti altrui più che per demeriti propri visto che i Falcons sono stati a riposo la settimana scorsa, e la prossima domenica giocheranno a MIN, contro i Vikings in calo, ma desiderosi di riscatto. Robinson e soci aprono sfavoriti con +6.5 punti di spread in appoggio.

#22. BUCCANEERS (-4)

Squadra indecifrabile per me TB in questa stagione. I Bucs passano da upset inattesi, a brutte prove come la settimana scorsa dove la difesa si è dispersa concedendo 31 punti a DET in trasferta. Per w12 i Buccaneers tornano in casa dove aprono da favoriti (-2.5) contro i rivali di CAR, nel prime time che chiude la settimana, il Monday Night.

#23. RAIDERS (-2)

La prima di Mendoza dal primo minuto è una sconfitta netta per LV a DEN, ma a pesare sui Raiders è più che altro la difesa che concede 38 punti. Continua il crollo di LV che ad inizio stagione stava anche tra le prime 10 e ora è in crollo fuori dalla top-20 in vista di una trasferta a CLE contro un avversario più riposato, e sui cui i Raiders aprono sfavoriti (+4.5), i Browns.

#24. JETS (+5)

Un moto d’orgoglio ha permesso a NYJ di fare un bel balzo in avanti dopo il successo in trasferta a LAC, un avversario modesto, ma che si era appena sbloccato col primo successo. Per NYJ è stata la 3° vittoria stagionale invece e domenica prossima ci sono molte chance anche se i Jets giocheranno nuovamente in trasferta. A MIA però non sarà impossibile per NYJ che infatti apre favorita (-3.5).

#25. RAVENS (-1)

BAL ha mostrato un buon gioco offensivo con Brissett questa volta in CAR, ma non è bastato ad evitare un altro ko per i Ravens che difensivamente hanno concesso ben 35 punti e ora si preparano ad una trasferta non semplice a HOU, dove BAL apre sfavorita con +6.5 punti di spread per domenica prossima.

#26. SAINTS (-1)

La sconfitta a CHI era nell’aria la settimana scorsa per i Saints che non si sono comportati nemmeno cosi male in verità, infatti perdono solo una posizione in vista della trasferta a CIN dove NO è sfavorita (9.5) contro i Bengals che saranno infuriati dopo la sconfitta nel MNF.

#27. DOLPHINS (=)

Perde ancora MIA che segna solo 9 punti a BUF, ma non è un disastro completo contro un avversario di livello che era atteso ad una vittoria abbastanza agevole (si giocava a -16.5!). Non sono queste le partite da vincere per i Dolphins che domenica prossima in casa a MIA invece potranno giocarsela contro NYJ, anche se aprono da sfavoriti sul proprio campo (+3.5).

#28. COLTS (-2)

Solo 3 miseri punti segnati a HOU, i Colts tornano la squadra pessima che mi aspettavo. Almeno IND avrà la settimana lunga per preparare la sfida interna di domenica prossima, anche se arriva una delle squadre più in forma e sorprendenti del momento, NYG, su cui infatti i Colts aprono sfavoriti (+6.5).

#29. EAGLES (+3)

Gli Eagles tornano alla vittoria e lasciano l’ultimo posto. PHI vince in casa un match punto a punto contro PIT che sulla carta doveva vincere agevolmente e invece PHI ha tirato fuori l’orgoglio in una stagione tremenda, e giovedì nel giorno del ringraziamento cercherà di fare lo scherzetto anche ai rivali di DAL, anche se gli Eagles aprono sfavoriti in trasferta (+8.5).

#30. TITANS (=)

Stabili i Titans che hanno perso subendo una barca di punti a DAL, contro un attacco micidiale come quello guidato da Prescott, ma almeno Ward sta continuando a fare dei progressi nell’attacco di TEN. Vediamo il bicchiere mezzo pieno per i Titans che però la prossima settimana sono i massimi sfavoriti della w12 con +14.5 punti di spread in appoggio per la trasferta a JAX contro i rivali, i Jaguars, che vorranno riscattare l’ultimo inatteso ko e hanno già massacrato i Titans in questa stagione.

#31. CARDINALS (=)

Stabile ARI, anche se i Cardinals sono usciti con le ossa rotte dal 7-34 a KC, una sconfitta che però ci stava contro Mahomes e compagni. Domenica prossima ARI potrebbe essere più competitiva nel match in casa contro WAS, ma comunque i Cardinals aprono con oltre un TD in appoggio (+7.5) anche se giocano sul proprio campo.

#32. CHARGERS (-4)

Dopo essersi sbloccati col primo successo dell’anno, i Chargers tornano sul fondo del ranking, e anche giustamente, visto che hanno subito perso in casa contro un altra delle peggiori squadre della lega, NYJ. Un ennesimo risultato inaccettabile per LAC che la settimana prossima ospita NE da leggermente favorita (-1.5), ma potrebbe arrivare un altro ko.

NFL Week 12: analisi dei prime time

Vediamo le analisi delle sfide più interessanti e in prime time per la week 12 di NFL. Si inizia già mercoledì con Rams-Packers e poi giovedì ricco con le consuete tre partite per tutto il giorno, le rivalità classiche del Giorno del Ringraziamento (Lions-Bears, Cowboys-Eagles e la super sfida Allen contro Mahomes in Bills-Chiefs). Si gioca anche venerdì (a Pittsburgh) ma il grosso delle partite sono come sempre concentrate alla domenica col big match Niners-Seahawks anche se il Sunday Night è un molto più modesto Browns-Raiders. In chiusura di questa lunga week 12 il Monday Night a Tampa dove arrivano i Panthers per uno scontro divisionale. Tanti match in prime time da analizzare.

Los Angeles Rams-Green Bay Packers

Manca ancora molto alla fine della stagione, tempo sufficiente perché i Los Angeles Rams e i Green Bay Packers possano colmare il divario con le capolista delle rispettive division; tuttavia, la sfida di mercoledì sera a Inglewood, in California – alla vigilia del Giorno del Ringraziamento – assume i contorni di uno scontro decisivo in ottica “wild card”. Sia i Rams che i Packers hanno un record di 6-4 e sono in piena corsa per un posto nei playoff all’interno di division estremamente competitive; una quinta sconfitta in questo match, trasmesso in prima serata, renderebbe però la loro posizione nel tabellone della post-season decisamente più precaria.

È possibile che i Packers (6-4) possano contare sulla rosa al completo: persino il running back Josh Jacobs (problemi a un dito) ha visto migliorare la propria condizione. Il pass rusher Micah Parsons, dopo aver partecipato agli allenamenti di domenica e lunedì, ha fatto un passo avanti verso il suo debutto stagionale ed è stato ufficialmente attivato martedì. Nell’ultima uscita, il 15 novembre, Green Bay ha sprecato un’occasione importante, perdendo 30-10 contro i Vikings, prima di osservare un turno di riposo la scorsa settimana. Mercoledì, i Packers scenderanno in campo occupando l’ultimo posto nella NFC North, ma da qui alla fine della stagione affronteranno nuovamente sia i Bears che i Lions (attualmente appaiati sull’8-2, in attesa dello scontro diretto di giovedì). Green Bay è ultima nella NFL per numero di corse tentate a partita, e i continui rimpasti nella linea offensiva hanno impedito di trovare una continuità. I ​​Packers non hanno forzato il rientro di Jacobs per questa settimana, e la composizione del lato destro della linea offensiva resta incerta, dipendendo dalle condizioni fisiche dei giocatori al momento della partita. Gli uomini di linea Sean Rhyan (caviglia), Kevin Zeitler (tricipite) e Travis Glover (spalla) sono ufficialmente in dubbio.

I Rams (6-4), reduci a loro volta da una settimana di riposo, arrivano all’appuntamento forti di una striscia di quattro vittorie consecutive. Sebbene la squadra non sia ancora al massimo della forma fisica, la situazione sta migliorando, in particolare nel reparto difensivo. Dalla sconfitta ai supplementari contro Buffalo nella quinta settimana, i Rams non hanno mai concesso più di 21 punti, limitando i loro ultimi tre avversari a un totale complessivo di 28 punti. Se i Rams riusciranno a mantenere questo slancio dipenderà forse dall’accoppiamento specifico; un tipo di sfida che, finora, non ha mai sorriso a coach Sean McVay e alla sua squadra. McVay, amico ed ex coinquilino di LaFleur, ha un bilancio di 0-5 contro quello che un tempo fu il suo allievo. Un possibile spiraglio positivo per i Rams arriva dal cambio di coordinatore difensivo dei Packers: in passato, McVay ha ottenuto un record di 5-1 contro le squadre in cui Gannon ricopriva il ruolo di capo allenatore (i Cardinals). Rams ritrovano un rinforzo importante: il defensive end Kobie Turner. Sarà a disposizione già da mercoledì, dopo aver saltato quattro partite a causa di un infortunio all’inguine e non dimentichiamo che LAR sulla linea potrà affidarsi anche a giocatori del calibro di Myles Garrett e di Aaron Donald. Ma con Puka Nacua fuori gioco per il resto della stagione regolare e Davante Adams “non ancora del tutto pronto” a rientrare dopo un infortunio al bicipite femorale, McVay ha fatto ricorso a tutta la sua creatività per schierare contemporaneamente i running back Kyren Williams e Blake Corum. Per i Rams, risultano indisponibili anche la guardia Steve Avila (bicipite femorale), il tight end Terrance Ferguson (bicipite femorale, caviglia) e l’offensive lineman Coleman Shelton (bicipite femorale).

Detroit Lions-Chicago Bears

Giovedì nel giorno del Ringraziamento, i Chicago Bears arriveranno sul campo dei Detroit Lions per contendersi il primato nella NFC North. Entrambe hanno un record di 8-2 in vista di questo scontro diretto. Bears e Lions si affronteranno nuovamente nella diciassettesima settimana (il 3 gennaio).

La scorsa settimana Kerby Joseph è tornato in campo per la prima volta dopo oltre 13 mesi; il suo ginocchio ha retto bene in seguito alla vittoria dei Lions (8-2) su Tampa Bay. L’assenza di Aidan Hutchinson (rottura del legamento crociato anteriore) e quella dell’inside linebacker Jack Campbell (problemi al collo) modificano l’assetto difensivo dei Lions. In carriera Jared Goff ha un bilancio di 9 vittorie e 4 sconfitte nelle 13 partite giocate da titolare contro i Bears, con 24 touchdown e 11 intercettazioni. Per arginare un pass rush così aggressivo, i Lions punteranno certamente su Jahmyr Gibbs, candidato al titolo di MVP. Nei sei incontri disputati in carriera contro i Bears, Gibbs ha registrato una media di 108,7 yard totali (dalla linea di scrimmage). Attualmente è il leader della NFL con 1.098 yard corse, ha totalizzato 15 touchdown e mantiene una media di nove yard per ricezione (45 ricezioni, 404 yard). In ricezione Amon-Ra St. Brown figura nella top 10 della lega per numero di ricezioni (70), yard guadagnate (792) e touchdown su ricezione (otto). Nella scorsa stagione, contro i Bears, ha dominato in due occasioni, collezionando complessivamente 20 ricezioni per 259 yard e tre touchdown. Coach Dan Campbell ha fatto sapere che il cornerback di punta D.J. Reed è sulla buona strada per tornare in campo, per la prima volta dall’infortunio al bicipite femorale subito il 1° novembre.

In carriera, Caleb Williams ha un bilancio di 0-4 contro i Lions, con nove touchdown e due intercetti all’attivo. Dopo la sconfitta per 31-7 contro i Packers, Chicago ha inanellato cinque vittorie consecutive, apportando al contempo alcuni ritocchi alla propria difesa. L’arrivo del defensive tackle Jeffery Simmons – prelevato dai Tennessee Titans prima della chiusura del mercato – ha elevato il rendimento dell’intero front seven: in tre partite con i Bears (8-2) ha collezionato cinque sack e 12 pressioni sul quarterback avversario.

Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles

Giovedì ad Arlington, in Texas, in occasione della partita del Giorno del Ringraziamento i Dallas Cowboys ospiteranno i Philadelphia Eagles, rivali nella NFC East. Nelle ultime quattro stagioni, i Cowboys hanno sempre vinto nel giorno del Ringraziamento, portando il loro bilancio complessivo in questa festività a 35 vittorie, 22 sconfitte e 1 pareggio. Gli Eagles vantano un record di 6-1 nel giorno del Ringraziamento, ma non vi giocano dal 2015.

Sei settimane fa, Joe Milton III faceva parte della squadra di allenamento (practice squad) di Dallas, giovedì tornerà da avversario, al centro dell’attacco degli Eagles (3-7). Milton è reduce dalla prima vittoria della sua carriera nella NFL. Domenica ha contribuito a interrompere una serie di sette sconfitte consecutive degli Eagles, guidandoli in un successo per 19-16 — ottenuto restando in vantaggio per tutta la durata dell’incontro — contro i Pittsburgh Steelers. Per Milton si tratterà della prima partenza da titolare in trasferta in carriera. Gli Eagles, in questa stagione, si collocano al diciottesimo posto per punti subiti (23,7 a partita) e al ventunesimo per yard totali concesse (343,6 a partita). Tra le fila degli Eagles, i cornerback Quinyon Mitchell (bicipite femorale) e Jonathan Jones (caviglia), insieme ai linebacker Arnold Ebiketie (muscoli obliqui) e Smael Mondon Jr. (caviglia), non hanno partecipato al primo allenamento della settimana. Saquon Barkley (collo, malattia) e il tight end Dallas Goedert (stinco) hanno svolto un lavoro limitato.

I Cowboys (5-6) puntano a completare lo sweep stagionale (due vittorie su due) dopo aver battuto McKee e gli Eagles per 38-21, in trasferta, durante il “Monday Night Football” della settima settimana. Dallas non riesce a battere Philadelphia in entrambi gli scontri stagionali dalla stagione 2021. Dallas gioca la terza partita consecutiva in casa, forte del netto successo per 51-30 ottenuto contro i Tennessee Titans nell’undicesima settimana. Dak Prescott ha lanciato quattro passaggi da touchdown e ha segnato una meta su corsa, trascinando i Cowboys a superare quota 50 punti in una singola partita, cosa che non accadeva dal 2022. I Cowboys arrivano alla dodicesima settimana occupando il terzo posto per punti segnati (30,6 a partita) e il sesto per yard totali guadagnate in attacco (378,5 a partita). Dallas ha totalizzato 204 yard su corsa, superando Philadelphia per 416 yard totali contro 321. Per quanto riguarda Dallas, il tight end Jake Ferguson (problemi a ginocchio e caviglia) e la guardia destra Tyler Booker (caviglia) non hanno preso parte agli allenamenti né lunedì né martedì. Il wide receiver Jonathan Mingo (caviglia), che lunedì aveva partecipato in modo limitato alla sessione di lavoro, martedì non ha preso parte all’allenamento.

Buffalo Bills-Kansas City Chiefs

Nell’era di Josh Allen, i Buffalo Bills hanno ottenuto grandi successi negli scontri di stagione regolare contro i Kansas City Chiefs. Tuttavia, le quattro sconfitte consecutive subite nei playoff in questo decennio per mano di Patrick Mahomes e dei Chiefs continuano a oscurare tali imprese. Giovedì sera, in occasione della sfida tra Bills e Chiefs a Orchard Park (New York), Allen cercherà di portare il suo bilancio contro Mahomes in stagione regolare a 6 vittorie e 1 sconfitta. Mahomes ha sconfitto Allen nel 2020, nel loro primo scontro in stagione regolare, ma da allora Allen e i Bills hanno avuto la meglio in ognuno dei cinque incontri successivi. Negli scontri di stagione regolare, Allen ha totalizzato 11 passaggi da touchdown contro tre intercetti, mentre Mahomes ne ha messi a segno 10, subendo otto intercetti. Nei quattro confronti nei playoff, entrambi i quarterback hanno realizzato nove passaggi da touchdown; Mahomes non ha mai subito intercetti, mentre Allen ne ha subito uno. Due delle vittorie di Kansas City sono arrivate negli AFC Championship Game.

I Bills (9-1) vantano il miglior record della AFC e nelle ultime tre gare, Buffalo ha concesso appena 27 punti — tutti frutto di field goal — superando nettamente Minnesota Vikings, New York Jets e Miami Dolphins. Nella vittoria casalinga per 26-9 della scorsa settimana contro i Dolphins, Josh Allen ha totalizzato 304 yard su passaggi, con un touchdown e due intercetti. È stata la sua prima prestazione da oltre 300 yard lanciate dalla prima settimana, contro gli Houston Texans. In questa stagione, Allen ha messo a segno 14 passaggi da touchdown, subendo nove intercetti; ha inoltre realizzato 11 touchdown su corsa. Il cornerback dei Bills, Christian Benford (problemi all’inguine), martedì ha svolto un allenamento a ranghi ridotti dopo aver saltato la sessione di lunedì. Benford non aveva preso parte alla partita contro Miami.

I Chiefs (8-2) si affidano come detto a Patrick Mahomes che arriva a questa sfida in un ottimo stato di forma: nelle ultime quattro partite ha collezionato 13 passaggi da touchdown senza subire alcun intercetto, superando in tre occasioni le 300 yard lanciate. Complessivamente, in questa stagione, Mahomes ha totalizzato 2.709 yard su passaggio e 22 touchdown, a fronte di quattro intercetti. Kansas City è in attesa di capire se il running back di punta Kenneth Walker (problemi all’inguine) potrà rientrare dopo aver saltato le ultime due partite. Walker, che ha accumulato 872 yard su corsa in otto incontri, martedì ha preso parte all’allenamento in forma limitata, dopo aver saltato la sessione di lunedì. In assenza di Walker, il rookie Emmett Johnson ha collezionato due prestazioni consecutive da oltre 100 yard su corsa; sarà lui il principale running back qualora Walker non dovesse essere della partita. Il right tackle dei Chiefs, Jaylon Moore (problemi alla caviglia), ha saltato sia la sessione di lunedì che l’allenamento di martedì.

Pittsburgh Steelers-Denver Broncos

In aggiornamento…

Cleveland Browns-Las Vegas Raiders

In aggiornamento…

Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers

In aggiornamento…

Previsioni NFL Week 12: tutti i consigli su Spread e Over-Under

Le previsioni sugli spread e gli Over-Under della week 12 di NFL, sono solo prime idee. Le giocate ufficiali di Guru e Morfeo rimangono in esclusiva nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Rams-Packers: 1 -2.5 / UNDER 43.5

Lions-Bears: 1 +2.5 / UNDER 55.5

Cowboys-Eagles: 2 +8.5 / UNDER 47.5

Bills-Chiefs: 1 -2.5 / OVER 47.5

Steelers-Broncos: 1 +2.5 / OVER 37.5

Bengals-Saints: 2 +10.5 / UNDER 50.5

Colts-Giants: 1 +6.5 / OVER 41.5

Dolphins-Jets: 1 +3.5 / OVER 41.5

Vikings-Falcons: 1 -6.5 / UNDER 41.5

Jaguars-Titans: 2 +14.5 / OVER 47.5

Texans-Ravens: 1 -6.5 / OVER 46.5

Chargers-Patriots: 2 +1.5 / OVER 36.5

Cardinals-Commanders: 1 +7.5 / OVER 41.5

49ers-Seahawks: 1 -3.5 / UNDER 46.5

Browns-Raiders: 2 +4.5 / OVER 41.5

Buccaneers-Panthers: 1 -2.5 / OVER 43.5

Quote Antepost: gli aggiornamenti NFL

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della NFL e a seguire le quote per MVP Regular Season.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.