Pronostici Football Americano NFL: scommesse Week 18 regular season 2021

Week 18 Regular Season, sabato si inizia con Denver Broncos-Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys. Il resto delle partite dell’ultima settimana di stagione regolare di Football Americano NFL si giocano domenica fino al Sunday Night Las Vegas Raiders-LA Chargers. Nessun monday night, andiamo a vedere quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla settimana finale di NFL.

Week 18 Regular Season: le partite di sabato

Denver Broncos-Kansas City Chiefs

Matchup. L’ultima settimana inizia sabato da Mile High dove arrivano i Chiefs che dopo 8 vittorie si sono fermati a Cincinnati. I Broncos hanno perso le ultime 3 partite in cui hanno segnato appena 36 punti in tutto. Il mese scorso i Chiefs hanno vinto 22-9 in casa contro i Broncos.

Linee. I Broncos sono sfavoriti con +10,5 punti di spread. Linea O/U stabile a 44,5 punti totali.

Statistiche.I Broncos sono 2-6 ATS contro squadre con record vincente. I Chiefs sono 6-1 ATS nelle ultime partite e 7-0 ATS negli ultimi viaggi a Denver.

Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys

Matchup. I Cowboys hanno l’occasione di chiudere la stagione senza sconfitte contro squadre di NFC East per la prima volta dal 1998 anche se arrivano dal ko interno contro i Cardinals. Gli Eagles sono reduci da 4 vittorie e vorranno riscattare il 21-41 subito lo scorso dicembre a Dallas.

Linee. Gli Eagles aprivano sfavoriti a +7,5, ma la linea è scesa a +4.0 per via di alcune assenze di Dallas, specialmente in difesa e infatti anche la linea O/U è salita di un paio di punti a 44,5.

Statistiche. I Cowboys sono Under 8-2 nelle ultime partite, gli Eagles sono Under 5-0 nel mese di gennaio. Dallas è Under 5-1 negli ultimi viaggi a Philadelphia.

Week 18 Regular Season: le prime partite di domenica

Vediamo le partite delle ore 19:00 con le quote sui testa a testa e per ogni match anche i trend più interessanti per le scommesse (non sono pick ufficiali).

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers 1,53 – 2,45

I Ravens sono Under 4-0 quando giocano da favoriti. Gli Steelers sono Under 5-2 negli ultimi viaggi a Baltimore.

Cleveland Browns – Cincinnati Bengals 1,35 – 3,00

I Bengals sono Over 6-0 dopo una vittoria. I Browns sono Over 7-0-1 nei precedenti contro Cincinnati.

Detroit Lions – Green Bay Packers 2,30 – 1,60

I Packers sono 9-1 ATS contro squadre di NFC. La squadra favorita è 14-5 ATS nei precedenti tra Green Baye. Detroit e i Packers sono favoriti con un Field goal di vantaggio (-3.0 punti).

Houston Texans – Tennessee Titans 4,50 – 1,19

I Texans sono Over 4-1 in casa da underdogs. I Titans sono Over 5-0 negli ultimi viaggi a Houston.

Jacksonville Jaguars – Indianapolis Colts 6,50 – 1,10

I Jaguars sono 0-7 ATS nelle ultime partite mentre i Colt sono 6-0 ATS in trasferta ma attenzione al tremendo 1-11-1 ATS di Indianapolis nei precedenti contro Jacksonville.

Minnesota Vikings – Chicago Bears 1,45 – 2,70

I Bears sono Under 4-1 dopo una vittoria e Under 14-6 nei precedenti contro Minnesota.

Ny Giants – Washington Football 3,40 – 1,28

Washington è Under 11-3 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente. I Giants sono Under 17-4 nei precedenti in casa contro Washington.

Week 18 Regular Season: le sfide delle ore 22

Arizona Cardinals – Seattle Seahawks 1,40 – 2,90

I Cardinals sono 0-4 ATS in casa. Gli underdogs sono 10-2-1 ATS nei precedenti tra Arizona e Seattle e oggi i Seahawks sono sfavoriti con +5.5 punti.

Atlanta Falcons – New Orleans Saints 2,40 – 1,55

I Falcons sono Under 7-1 nelle ultime partite (Under 4-0 in casa). I Saints arrivano da 6 Under consecutivi e sono Under 9-3 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

Buffalo Bills – Ny Jets 1,05 – 8,75

I Jets sono Over 6-0 dopo aver coperto l’handicap la partita precedente. I Bills sono Over 8-1 dopo aver prodotto 350+ total yard la partita precedente.

La Rams – San Francisco 49ers 1,50 – 2,55

I Rams sono Under 17-4 in casa da favoriti. I 49ers arrivano da 4 Under consecutivi e sono Under 4-1 nei precedenti contro LAR.

Miami Dolphins – New England Patriots 3,15 – 1,35

I Patriots sono Under 6-1 dopo aver prodotto 150+ rushing yard la partita precedente. I Dolphins sono Under 6-1 contro squadre di AFC e Under 4-1 nei precedenti contro New England.

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 1,27 – 3,65

I Buccaneers sono 5-1 ATS in casa da favoriti, i Panthers sono 0-6 ATS nelle ultime partite e 1-5 ATS nei precedenti contro Tampa Bay.

Sunday Night: Las Vegas Raiders-LA Chargers

Matchup. La regular season si chiude al Allegiant Stadium con una sfida tra due squadre con 9-7 di record. I Raiders arrivano da 3 vittorie mentre i Chargers dopo 2 sconfitte sono tornati al successo interno contro i Broncos. Ad ottobre i Chargers hanno vinto 28-14 in casa contro i Raiders.

Linee. I Raiders sono sfavoriti con +3.0 punti. Linea O/U in leggera salita a 49.0 punti totali.

Statistiche. I Raiders sono 2-5 ATS in casa. I Chargers sono 5-1 ATS negli ultimi precedenti in casa dei Raiders. Las Vegas è Over 11-2-1 quando gioca in casa da underdogs. I Chargers arrivano da 5 Over consecutivi e sono Over 13-6 in trasferta. LV e LAC sono però Under 7-3 negli ultimi scontri diretti.

Tutte le quote antepost sulla stagione NFL 2021

Super Bowl 2021/2022

Green Bay Packers 4,50

Kansas City Chiefs 5,75

Tampa Bay Buccaneers 8,50

Buffalo Bills 8,75

Los Angeles Rams 9,25

Tennessee Titans 12

Dallas Cowboys 13

New England Patriots 16

Arizona Cardinals 18

Cincinnati Bengals 20

Indianapolis Colts 22

Los Angeles Chargers 35

San Francisco 49ers 35

Philadelphia Eagles 50

Las Vegas Raiders 80

New Orleans Saints 125

Pittsburgh Steelers 250

Baltimora Ravens 250

Afc Conference 2021/2022

Kansas City Chiefs 3,05

Buffalo Bills 4,50

Tennessee Titans 4,50

New England Patriots 8,00

Cincinnati Bengals 10

Indianapolis Colts 11

Los Angeles Chargers 18

Las Vegas Raiders 40

Pittsburgh Steelers 125

Baltimora Ravens 125

Nfc Conference 2021/2022

Green Bay Packers 2,65

Tampa Bay Buccaneers 4,75

Los Angeles Rams 5,25

Dallas Cowboys 7,00

Arizona Cardinals 9,75

San Francisco 49ers 20

Philadelphia Eagles 25

New Orleans Saints 65

