Pronostici Football Americano: iniziano i Playoffs NFL con i Wild Card games

NFL Wild Card Playoff 2022, questo fine settimana inizia la post-season di Football Americano con le 6 partite che ci diranno quali squadre andranno a completare il tabellone principale, con Green Bay Packers e Tennessee Titans che aspettano col bye di teste di serie.

NFL Wild Card Playoff 2022: le teste di serie

Green Bay Packers testa di serie in NFC, in larga parte grazie al quaterback Aaron Rodgers che ha giocato una stagione da mvp. Il punto debole dei Packers è la difesa sulle corse. Il punto di forza oltre a Rodgers è il fattore campo che già in regular season si è rivelato molto importante quest’anno e lo sarà ancor di più in post-season. Qualche passaggio a vuoto di troppo nell’ultimo mese, ma quando le cose si faranno serie siamo certi che i Packers cambieranno, e la Frozen Tundra potrà dare una mano

Tennessee Titans testa di serie in AFC, anche un pò a sorpresa ma non dimentichiamo che quando nella prima parte di stagione avevano la squadra al completo, avevano anche un attacco pericolosissimo. Con gli infortuni delle 3 migliori armi offensive (Henry, Brown, Jones) le cose sono ovviamente peggiorate, ma in compenso la difesa ha fatto grandi passi in avanti rispetto allo scorso anno e molti giocatori sono dati in rientro per la post-season, aiutati anche dai giorni in più concessi dal bye.

NFL Wild Card Playoff 2022: le sfide di AFC del sabato

Si inizia sabato con Cincinnati Bengals-Las Vegas Raiders. I Bengals hanno fondato il loro successo sull’attacco con Joe Burrow in grande connessione con 3 tra i migliori ricevitori, anche se in realtà l’offensive line ha dei punti deboli, come in generale la difesa (specialmente sui lanci). I Raiders arrivano alla postseason dopo una stagione di alti e bassi, e grazie a 4 vittorie di fila nell’ultimo mese ma i punti interrogativi rimangono tanti, su entrambi i lati del campo. Chi vince sfiderà Tennessee.

Statistiche e precedenti. Il 21 novembre a Las Vegas i Bengals dominarono 32-13 contro i Raiders. Cincinnati è 5-0 ATS nei precedenti contro Las Vegas. I Bengals sono Over 4-0 in casa da favoriti ma Under 3-1-1 nei precedenti contro i Raiders.

Sempre sabato si gioca anche Buffalo Bills-New England Patriots. I Bills sono impressionanti col 3° miglior attacco per punti segnati (il 1° come yard prodotte per giocata), ma a fare la differenza per Buffalo è anche la difesa, 1° come punti concessi (17.0) ma anche come total yard e passing yard. I Bills hanno avuto anche il miglior differenziale punti in stagione (+11.4) ma sono stati aiutati dallo schedule e in realtà hanno chiuso con un record negativo di 2-4 contro squadre con record vincente. Un altro punto debole è la difesa sulle corse, non così solida. I Patriots hanno a loro volta una solida difesa, ma nel complesso sono calati molto nel finale di stagione e per vincere questa partita sono comunque chiamati ad una bella impresa. Non sarebbe comunque la prima impresa con Bill Bellichick in panchina.

Statistiche e precedenti. Una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa nei due precedenti di dicembre (33-21 per i Bills a Buffalo, 14-10 per i Patriots al Gillette Stadium). New England ha dalla sua un 15-3 ATS negli ultimi viaggi a Buffalo, ma questa volta le cose sembrano molto diverse rispetto agli ultimi anni e i Bills sono 6-1-1 ATS nelle ultime sfide contro squadre di AFC East.

Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers in campo domenica

Domenica si gioca Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers. Dopo un inizio stagionale decisamente sotto le attese e deludente, i Chiefs hanno cambiato passo nella seconda parte di regular season, una rinascita iniziata dal miglioramento della difesa anche se il punto di forza di KC rimane l’attacco guidato da Patrick Mahomes. Gli Steelers numeri alla mano sono probabilmente la peggior squadra in questi playoff e nelle ultime settimane le cose sono andate anche a peggiorare, specialmente in attacco.

Statistiche e precedenti. A Santo Stefano, sempre qui all’Arrowhead Stadium, i Chiefs vinsero 36-10 contro gli Steelers. Pittsburgh è 2-5 ATS negli ultimi viaggi a Kansas City. Gli Steelers sono inoltre Over 4-1 in trasferta da underdogs. I Chiefs sono Over 5-0 nelle ultime 5 partite (tutte da favoriti).

NFL Wild Card Playoff 2022: le partite di NFC

Domenica tocca a Tampa Bay Buccaneers-Philadelphia Eagles aprire le danze di NFC. I numeri statistici di Tampa la rendono una delle migliori 3 squadre di questi playoff, ma i numeri non bastano e per Tampa ci sono anche delle assenze a mettere un pò in dubbio questa post-season. Gli Eagles non hanno mai battuto una squadra con record vincente in questa stagione (0-6 con scarto medio di -10 punti), un dato preoccupante. Diciamo che lo schedule ha aiutato Philadelphia e non dimentichiamo che il QB Hurts è alla prima volta in postseason (leggi sotto perché potrebbe essere un problema). Allo stesso tempo difensivamente nessuna squadra concede più lanci completati ai QB avversari di Philadelphia, direi che sia un bel problema quando contro c’è Tom Brady.

Statistiche e precedenti. Ad ottobre i Buccaneers furono corsari col 28-22 a Philadelphia. I Buccaneers sono 6-1 ATS in casa ma attenzione all’incredibile 10-1 ATS degli Eagles quando giocano una partita di Playoffs da sfavoriti (ci hanno vinto un Superbo da favoritissimi, citofonare Nick Foles). Gli underdogs sono avanti 4-1 ATS negli ultimi precedenti tra Tampa Bay e Philadelphia.

Domenica si gioca anche Dallas Cowboys-San Francisco 49ers. I Cowboys sono una squadra esplosiva (miglior attacco come punti e total yard, letali sui lanci ma scomodi anche sulle corse) ma prima della chiusura vincente a Philadelphia, nelle ultime settimane se guardate attentamente il rendimento scoprite che hanno vinto le partite contro squadre con record negativo ma hanno perso tutte le sfide contro squadre da playoff e la difesa rimane modesta. I 49ers negli ultimi 2 mesi hanno cambiato la propria stagione. Hanno un attacco ben bilanciato e guidato da Jimmy Garoppolo, ma anche un buon pass rush e in generale la difesa è buona.

Statistiche e precedenti. I Cowboys ultimamente non hanno brillato nelle scommesse nel mese di gennaio con 1-7 ATS, all’esatto contrario dei 49ers che nelle scommesse di questo mese hanno un perfetto 7-0 ATS di recente. San Francisco è però 1-4-1 ATS nei precedenti contro Dallas. Cowboys e 49ers sono Over 8-2 negli ultimi scontri diretti.

Monday night playoff con Los Angeles Rams-Arizona Cardinals

L’ultima partita in programma per i wild card è Los Angeles Rams-Arizona Cardinals (chi vince sfiderà Green Bay in un divisional round subito molto interessante. I Rams hanno un QB veterano, Matthew Stafford, e brillano in diverse statistiche offensive sui lanci, un pò meno sulle corse e con la difesa, nonostante questa squadra possa contare su difensori d’élite. Anche qui spaventa un pò il record negativo di 2-5 tenuto in stagione regolare contro squadre da playoff. I Cardinals hanno chiuso la stagione in calo totale, hanno un QB all’esordio in post-season e senza Hopkins sono molto meno incisivi in attacco, il punto di forza di questa squadra visto che anche in questo caso la difesa non ha brillato.

Statistiche e precedenti. Una vittoria per parte in stagione, sempre per la squadra in trasferta stranamente. Ad ottobre i Cardinals sono passati 37-20 a LAR mentre a dicembre i Rams si sono presi la rivincita col 30-23 in Arizona. In entrambi i casi è stato Over. I Cardinals sono Over 6-0 nelle partite di Playoffs da underdogs. I Rams sono Over 4-1 contro squadre di NFC e Over 4-1 nei precedenti contro Arizona.

Statistiche: occhio ai quaterback al debutto. Underdogs e punteggi bassi i trend forti in Wild Card

Statistiche Wild Card Playoff. Un dato statistico interessante è quello sui quaterback. I rookie in post-season non hanno mai fatto tanta strada con un record di 2-9 negli ultimi 10 anni. Di fatto l’ultimo rookie QB a vincere è stato Russell Wilson nel 2012 con Seattle. Anche per i QB alla prima volta ai playoff le cose non vanno meglio con un record di 16-36 negli ultimi i 20 anni.

In queste condizioni la situazione peggiore sembra quella di Mac Jones, unico rookie a questi Playoffs, alla guida di New Orleans. Sono alla prima apparizione ai Playoffs anche Derek Carr (Las Vegas), Joe Burrow (Cincinnati), Jalen Hurts (Philadelphia) e Kyler Murray (Arizona).

Un altra statistica interessante è sugli sfavoriti nei turni di Wild card. Negli ultimi 5 anni gli underdogs hanno tenuto un ottimo 15-7 ATS nelle scommesse. Le Wild Card delle ultime 5 stagioni ci danno un altro trend interessante, il 63.5% delle partite si è chiuso con Under sul punteggio totale richiesto.

Quote Post-season NFL

15-01-2022

22:30 Cincinnati Bengals – Las Vegas Raiders 1,40 – 2,85

16-01-2022

02:15 Buffalo Bills – New England Patriots 1,45 – 2,60

19:00 Tampa Bay Buccaneers – Philadelphia Eagles 1,24 – 3,70

22:30 Dallas Cowboys – San Francisco 49ers 1,60 – 2,25

17-01-2022

02:15 Kansas City Chiefs – Pittsburgh Steelers 1,13 – 5,25

18-01-2022

02:15 La Rams – Arizona Cardinals 1,50 – 2,45

Super Bowl 2021/2022

Green Bay Packers 4,50

Kansas City Chiefs 5,50

Buffalo Bills 8,00

Tennessee Titans 8,00

Tampa Bay Buccaneers 8,00

Los Angeles Rams 10

Dallas Cowboys 10

Cincinnati Bengals 15

San Francisco 49ers 20

Arizona Cardinals 25

New England Patriots 25

Las Vegas Raiders 50

Pittsburgh Steelers 75

Philadelphia Eagles 75

Afc Conference 2021/2022

Kansas City Chiefs 2,75

Tennessee Titans 3,75

Buffalo Bills 4,50

Cincinnati Bengals 8,00

New England Patriots 8,00

Las Vegas Raiders 15

Pittsburgh Steelers 25



Nfc Conference 2021/2022

Green Bay Packers 2,25

Tampa Bay Buccaneers 4,00

Los Angeles Rams 5,50

Dallas Cowboys 6,50

San Francisco 49ers 12

Arizona Cardinals 12

Philadelphia Eagles 30

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.