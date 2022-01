Pronostici Football Americano: continuano i Playoffs NFL con i Divisional Round

Divisional Round, proseguono i Playoffs di Football Americano NFL con i Divisional Round. Sabato si inizia con Tennessee Titans-Cincinnati Bengals e Green Bay Packers-San Francisco 49ers al sabato mentre domenica si continua con Tampa Bay Buccaneers-LA Rams e Kansas City Chiefs-Buffalo Bills.

Divisional Round: le sfide di sabato

Tennessee Titans-Cincinnati Bengals. Per i Titans dovrebbe tornare il RB Derrick Henry, uno ottima notizia visto che parliamo della stella della squadra e sono pronti ad iniziare la loro post-season dopo il bye ai Wild card giocati invece dai Bengals che hanno battuto 26-19 i Raiders.

Linee. I Titans approdano a -3.0 e la linea è salita sopra al field goal pieno (-3.5) anche per via delle notizie su King Henry. Linea O/U a sua volta in salita di mezzo punto a 47,5.

Precedenti. —

Statistiche. I Titans sono 0-4-1 ATS negli ultimi playoff home games.I Bengals sono 5-0 ATS nelle ultime partite e 4-1 ATS negli ultimi viaggi in Tennesse. I Bengals sono Under 18-7-2 in trasferta e i Titans arrivano da 4 Under consecutivi in casa, ma qui è anche Over 5-1 nei precedenti interni contro Cincinnati.

Green Bay Packers-San Francisco 49ers. Aaron Rodgers e i Packers hanno chiuso alla grande la stagione regolare, prendessi il bye al primo turno e anche la testa delle lavagne per i favoriti al Super Bol. Prima ci saranno però da battere i 49ers che a loro volta hanno impressionato nel finale di stagione e anche nella vittoria sui Cowboys. C’è un altro dato che spaventa le testa di formaggio, Rodgers è 0-3 in carriera nelle sfide di Playoffs contro i 49ers. I Packers hanno però dalla loro il fattore campo, la Frozen Tundra, e i 49ers sono alla 3° trasferta consecutiva.

Linee. Packers favoriti a -5.5. Linea O/U in leggero calo a 47.0 punti totali.

Precedenti. 49ers-Packers: 28-30 (Packers ATS e Over).

Statistiche. I 49ers sono 8-0 ATS nelle partite giocate nel mese di gennaio ma i Packers sono 12-4 ATS nelle ultime partite (7-1 ATS in casa) e 11-1 ATS dopo una sconfitta. I Packers sono Over 6-1 nelle ultime partite e Over 7-0 negli ultimi playoff games. I 49ers sono Under 6-1 negli ultimi playoff games ma Over 4-1 nei viaggi a Green Bay.

Divisional Round: le partite di domenica

Tampa Bay Buccaneers-LA Rams. Entrambe hanno giocato e vinto facilmente la settimana scorsa al Wild card, i Buccaneers 31-15 sugli Eagles mentre i Rams hanno vinto 34-11 in casa contro i Cardinals, ma ora dovranno giocare al Raymond James Stadium con i Buccaneers a caccia di riscatto dopo la sconfitta di inizio stagione contro LAR.

Linee. Buccaneers favoriti anche se aprivano a -3.0 e sono scesi a -2.5. Linea O/U invece stabile a 48.0 punti totali.

Precedenti. Rams-Buccaneers: 34-24 (Rams ATS e Over).

Statistiche. I Rams sono 2-5 ATS contro squadre con record vincente, i Buccaneers sono 7-1 ATS in casa e 4-0 ATS negli ultimi playoff games. I Rams dominano però 8-1 ATS nei precedenti contro i Buccaneers (5-0 ATS negli ultimi viaggi a Tampa).

Kansas City Chiefs-Buffalo Bills. Forse la sfida più interessante di tutte e infatti è anche quella più in equilibrio. Chiefs-Bills è il rematch dello scorso AFC Championship che vinse Kansas City, ma non è detto che le cose andranno così anche quest’anno, in una stagione in cui Allen e compagni sono già passati ad Arrowhead Stadium. Dopo aver annientato 42-21 gli Steelers al primo turno, ora i Chiefs ospitano i Bills che a loro volta hanno dominato nel wild card sui Patriots superati 47-17.

Linee. Chiefs leggermente favoriti a -2.5 punti di handicap in casa. Linea O/U stabile e alta a 54.0 punti totali.

Precedenti. Chiefs-Bills 20-38 (Bills ATS e Over).

Statistiche. I Chiefs sono 5-0 ATS in casa, i Bills rispondono con 9-4 ATS in trasferta e 6-2 ATS negli ultimi viaggi a Kansas City. I Bills sono inoltre Over 5-2 in trasferta, Over 8-0 da underdogs e Over 4-1 negli ultimi viaggi a Arrowhead Stadium. I Chiefs arrivano da 6 Over consecutivi.

Statistiche Divisional Round NFL

Vediamo le statistiche più interessanti ed iniziamo dai numeri generali e storici. Negli ultimi 10 anni nei divisional round le squadre di casa sono state una sicurezza con un record di 31-9 (77.5% di vittorie).

Interessante anche il dato dei Tennessee Titans nelle cui partite interne vediamo solo 40.0 punti totali di media rispetto ai 51.62 registrati nelle trasferte quest’anno.

La Frozen Tundra è sempre un problema per gli avversari che arrivano qui, specialmente a gennaio. Non è un caso se i Green Bay Packers hanno un impressionante record di 22-2 in casa nelle ultime partite, con anche un ottimo 17-7 ATS nelle scommesse. I Packers hanno era chiuso la stagione regolare col peggior rendimento nelle scommesse sui primi quarti (3-14 ATS).

La prestazione stagionale migliore di Tom Brady come yard lanciate per Tampa Bay Buccaneers quest’anno è arrivata proprio contro i Rams a cui segnò 432 yard, ma vinsero i Rams.

I Kansas City Chiefs hanno concesso appena 16,2 punti nelle ultime 11 partite, anche se in verità in questo arco di tempo la difesa di KC ha affrontato solo 2 QB di livello, Burrows ed Herbert a cui ha concesso rispettivamente 28 e 34 punti, inoltre oggi sfida Josh Allen che in week 5 chiuse con 38 punti contro i Chiefs.

Tutte le quote sul Football Americano NFL

Super Bowl 2021/2022

Green Bay Packers 4,00

Kansas City Chiefs 4,75

Buffalo Bills 5,50

Tampa Bay Buccaneers 6,50

Los Angeles Rams 8,00

Tennessee Titans 10

San Francisco 49ers 12

Cincinnati Bengals 15

Afc Conference 2021/2022

Kansas City Chiefs 2,50

Buffalo Bills 3,00

Tennessee Titans 4,00

Cincinnati Bengals 6,50

Nfc Conference 2021/2022

Green Bay Packers 2,25

Tampa Bay Buccaneers 3,25

Los Angeles Rams 4,25

San Francisco 49ers 5,50

Mvp 2021/2022

Rodgers, Aaron 1,20

Brady, Tom 6,50

Burrow, Joe 20

Kupp, Cooper 30

Taylor, Jonathan 30

Mahomes, Patrick 50

Allen, Josh 50

Murray, Kyler 100

Stafford, Matthew 100

Prescott, Dak 100

Altro 50

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.