Pronostici Football Americano: Conference Championships, Chiefs-Bengals e Rams-49ers

Conference Championships NFL 2022. Ci siamo, domenica notte scopriremo chi saranno le due squadre che si affronteranno per il Super Bowl. Ecco le nostre analisi su Kansas City Chiefs-Cincinnati Bengals e LA Rams-San Francisco 49ers.

Conference Championships: Kansas City Chiefs-Cincinnati Bengals

Matchup. I Chiefs arrivano dall’incredibile partita vinta 42-36 contro i Bills, risolta in overtime da un touchdown di Travis Kelce, davvero una partita spettacolare e piena di colpi di scena. Dall’altra parte il quarterback Joe Burrow ha spinto i Bengals come sorpresa fino alla finale di conference, aiutato dal solido gioco su terra del running back Joe Mixon e anche da una difesa che durante la stagione ha fatto innegabili passi in avanti. Quando sei un QB così giovane e chiudi la stagione con 4,611 passing yards e 34 TD nonostante una delle peggiori linee della NFL a proteggerti, vuol dire che sei un talento e dopo il 19-16 in Tennessee i Bengals potrebbero almeno giocarsi anche questa. I Bengals sono inoltre 5-0 ATS nelle ultime trasferte da underdogs, valutateli a +7.5.

Linee. I Chiefs aprivano favoriti con un TD di margine, linea arrivata a -7.5 punti. Salita di un punto anche la linea O/U a 54,5. Parliamo di una linea alta che potrebbero comunque superare, come hanno già fatto a inizio mese (65 punti totali).

Precedenti. Il 2 gennaio in week 17 a Cincinnati i Bengals vinsero 34-31 sui Chiefs (Bengals 1-0 ATS, O/U 1-0) con 446 yard lanciate da un incontenibile Burrow che oggi ha una linea personale di 287.5 passing yard che sta crescendo ma che potrebbe comunque superare. Se andate a vedere la difesa dei Chiefs ha concesso molto ai QB di livello affrontati quest’anno, non solo a Burrow ma anche Lamar Jackson, Josh Allen e Justin Herbert due volte, per fare qualche nome.

Statistiche. I Chiefs sono 6-0 ATS in casa ma i Bengals sono 6-0 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS in trasferta). I Chiefs arrivano da 7 Over consecutivi ma i Bengals sono Under 6-0 negli ultimi playoff games e Under 7-3 nei precedenti contro i Chiefs (Under 4-1 negli ultimi viaggi al Arrowhead Stadium di Kansas City).

Conference Championships: LA Rams-San Francisco 49ers

Matchup. I Rams sono stati capaci di mandare a casa Tom Brady e i Buccaneers al Divisional Round in un altra partita spettacolare e piena di pathos e colpi di scena. I 49ers però si sono presi due scalpi importanti in questa post-season, quello dei Cowboys e quello dei Packers, entrambi in trasferta.

Linee. Rams favoriti sopra al Field goal (-3,5 punti di handicap). Linea O/U a 45,5 punti totali.

Precedenti. Il precedente di Week 18 promette spettacolo. In quel caso i 49ers sorpresero i Rams a LA per 27-24 OT recuperando da sotto 0-17. Le squadre si erano affrontate anche il 15 novembre a San Francisco, con un altra vittoria dei 49ers da sfavoriti (31-10). San Francisco è 2-0 ATS in stagione contro LAR e in queste due partite siamo O/U 1-1 (46.0 punti di media totale ma con un overtime).

Statistiche. I Rams sono 5-2 ATS negli ultimi Playoffs games, ma i 49ers rispondono con 4-1 ATS in questa statistica e 4-1 ATS anche nelle ultime trasferte oltre al 5-1 ATS nei viaggi ad LA. I Rams sono Under 19-7 in casa e Under 26-10-1 quando giocano da favoririti. I 49ers sono Under 6-1 in trasferta da underdog e Under 7-1 negli ultimi playoff games.

