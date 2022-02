Pronostici Football Americano NFL: Rams-Bengals, VIDEO, analisi e free pick sul Super Bowl

NFL Super Bowl 2022, vediamo le analisi, le statistiche, le quote e i consigli sulla finale di Football Americano tra LA Rams-Cincinnati Bengals del 13 febbraio, con un lungo video di analisi con Guru e Morfeo.

NFL Super Bowl: LA Rams-Cincinnati Bengals

Saranno LA Rams-Cincinnati Bengals a sfidarsi per il Super Bowl LVI del 2022. Da una parte i favoriti, i Rams che giocheranno questo SB in casa (come era successo a Tampa lo scorso anno, con vittoria dei padroni di casa in quell’occasione). Dall’altra parte il sogno di Cincinnati, una squadra su cui in pochi avevano puntato ad inizio stagione, ma che è arrivata in fondo grazie alle giocate del talentoso Joe Burrow.

In questo video Guru e Morfeo tornano on air per parlare di tutto sul Super Bowl, dalle linee, alle curiosità di mercato, fino alle quote, passando per le varie analisi delle squadre e dei possibili protagonisti con consigli sul mvp e sui nostri favoriti per la vittoria. A fine video ci sono anche i consigli sulle prop bet e una prima Early Pick di Guru.

Seguici su Telegram, canale Betting Maniac

Segui ogni giorno i contenuti sul nostro canale TELEGRAMBETTING MANIACFREE, ma se vuoi ricevere tutte le giocate, da 7 tipster al lavoro quotidiano su tutti gli sport, contattaci per entrare nel VIP.

Tra poco iniziano le stagioni di Motori (Formula 1 e MotoGP) e Baseball Americano MLB, c’è la seconda parte di regular season di Basket NBA, arriva la March Madness di College Basket e continuano i campionati di Calcio. Fatti trovare pronto!