Scommesse Football Americano NFL: Rams campioni ma per il 2023 tornano Chiefs e Bills come favoriti

NFL Quote Antepost. Mancano più di 200 giorni alla stagione 2023 di Football Americano visto che siamo ancora freschi del Super Bowl di LA andato alla squadra di casa i Rams, che hanno battuto la cenerentola Cincinnati. I bookmakers però guardano già avanti, alla stagione 2023 dove tornano favoriti i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, alla pari con i Buffalo Bills.

Rams campioni del Super Bowl, niente da fare per Burrow

Joe Burrow non è riuscito a completare l’impresa e a portare il Super Bowl ai Cincinnati Bengals che erano nettamente sfavoriti contro i LA Rams, anche per una semplice questione di fattore campo, visto che si giocata ad LA, casa dei Rams. Inoltre per il 2° anno di fila ha vinto una squadra che ha giocato in casa la grande finale, davvero una curiosità se pensiamo che prima di Tampa nel 2021 non era mai successo, e ora è capitato per due anni di fila con LAR.

I LA Rams, guidati dal braccio di Matthew Stafford e dal suo reparto ricevitori (tra cui Cooper Kupp nominato mvp della finale), aprivano la stagione €20 di quota e hanno portato a casa il titolo NFL. Certo, non erano sfavoriti quanto i Bengals che in pre-season erano dati anche @200 volte la posta.

NFL Quote Antepost: per il 2023 tornano i Chiefs in cima alle lavagne

NFL Quote Antepost. La conferma nel 2023 non sarà facile per i LA Rams, anzi le prime quote antepost li mettono solo al 3° posto e con quota in doppia cifra @10, come i San Francisco 49ers, ben dietro al duo di testa formato dai Buffalo Bills e dai Kansas City Chiefs, con Patrick Mahomes atteso ad un ritorno da protagonista dopo aver perso la finale di Afc contro Joe Burrow, ma che se la potrebbe vedere proprio contro Josh Allen e i Bills.

I finalisti a sorpresa di questa stagione non saranno una sorpresa anche nel 2023 visto che i Cincinnati Bengals aprono come 5° forza nelle lavagne per il prossimo anno @15 volte la posta, assieme a Dallas Cowboys e Green Bay Packers (su cui ci sono i tanti dubbi legati ad Aaron Rodgers).

Da segnalare che i Tampa Bay Buccaneers arrancano molto indietro @25 volte la posta dopo il ritiro di Tom Brady, anche se alcuni dicono che Brady potrebbe anche tornare, ma in quel caso in New England per chiudere la sua immensa carriera come un Patriots. La squadra di coach Belichick al momento è data leggermente meglio di Tampa @20 volte la posta.

E’ presto però per fare previsioni visto che c’è tutta una offseason da analizzare, ci sono contratti da rifirmare, il mercato e il draft che potrebbero sconvolgere nuovamente queste lavagne).

Tutte le quote sulla stagione 2023 di Football Americano

Super Bowl 2022/2023

Buffalo Bills 7,50

Kansas City Chiefs 7,50

Los Angeles Rams 10

San Francisco 49ers 10

Cincinnati Bengals 15

Dallas Cowboys 15

Green Bay Packers 15

Denver Broncos 20

Baltimore Ravens 20

New England Patriots 20

Tennessee Titans 20

Indianapolis Colts 25

Tampa Bay Buccaneers 25

Arizona Cardinals 25

Los Angeles Chargers 25

Cleveland Browns 33

Las Vegas Raiders 33

Miami Dolphins 33

New Orleans Saints 33

Philadelphia Eagles 33

Seattle Seahawks 33

Pittsburgh Steelers 50

Washington Commander 50

Chicago Bears 50

Atlanta Falcons 50

Carolina Panthers 50

Minnesota Vikings 50

New York Giants 75

Detroit Lions 100

Houston Texans 100

New York Jets 100

Jacksonville Jaguars 100

Afc Conference 2022/2023

Kansas City Chiefs 4,50

Buffalo Bills 4,50

Cincinnati Bengals 7,50

Baltimore Ravens 10

Tennessee Titans 10

Denver Broncos 10

Los Angeles Chargers 15

Indianapolis Colts 15

New England Patriots 15

Cleveland Browns 20

Las Vegas Raiders 20

Miami Dolphins 20

Pittsburgh Steelers 25

Jacksonville Jaguars 50

New York Jets 75

Houston Texans 75

Nfc Conference 2022/2023

Los Angeles Rams 4,50

San Francisco 49ers 5,50

Green Bay Packers 6,50

Dallas Cowboys 7,50

Arizona Cardinals 10

Tampa Bay Buccaneers 10

Seattle Seahawks 15

New Orleans Saints 15

Philadelphia Eagles 15

Washington Commander 20

Minnesota Vikings 20

Carolina Panthers 25

Atlanta Falcons 25

New York Giants 33

Chicago Bears 33

Detroit Lions 50

