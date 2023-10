Pronostici Golf Shiners Children’s Open 2023 del PGA Tour, ma questa settimana abbiamo ben tre tornei per gli appassionati di golf e scommesse visto che c’è anche l’Espana Open 2023 per il DP World Tour e torna pure il LIV Golf con la tappa di Gedda.

Pronostici Golf Shiners Children’s Open 2023: Field, tracciato, statistiche

La settimana scorsa colpo vincente di Luke List al Sanderson Farms Championship (era quotato @60 volte la posta) per il PGA Tour che questa settimana si sposta a Las Vegas per lo Shiners Children’s Open 2023, torneo che in passato ha visto vincere grandi nomi, ma che per questa edizione ha un Field un pò sottotono. A comandare le lavagne dei bookmakers troviamo il talento svedese in ascesa, Ludvig Aberg, al pari di Tom Kim (il campione in carica), e subito dietro in seconda fascia Sam Davis e Si Woo Kim.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Tom Kim (-24); 2021: Sungjae Im (-24); 2020: Martin Laird (-23), 2019: Kevin Na (-23); 2018: Bryson DeChambeau (-21); 2017: Patrick Cantlay (-9); 2016: Rod Pampling (-20); 2015: Smylie Kaufman (-16); 2014: Ben Martin (-20); 2013: Webb Simpson (-24); 2012: Ryan Moore (-24); 2011: Kevin Na (-23); 2010: Jonathan Byrd (-24).

Il tracciato del TPC Summerlin è un par-71 da 7.255 yards con Fairways in Bandera Bermudagrass; Rough in 419 Bermudagrass e Greens in Dominator Bentgrass. Qui sono importanti le statistiche di: Off the Tee; Approach; Around the Green; Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf Shiners Children’s Open 2023: le nostre scommesse

Non c’è due senza tre; dopo i successi di Kim e Sungjae Im nelle ultime 2 edizioni, anche quest’anno potrebbe arrivare il successo di un sud coreano, e questa volta puntiamo su Si Woo Kim @13.00, giocatore che tra l’altro la scorsa settimana ci ha mandato in cassa (quota @2.25) come miglior coreano al Sanderson, a conferma del buon momento di forma di un giocatore che a 28 anni vanta già 4 titoli PGA in bacheca, e che è reduce dalla gold medal agli Asian Games (con Sungjae Im). Kim è uno pecialista di tracciati corti e su superfici Bermudagrass, quindi il TPC Summerlin è ottimo per lui, e infatti ha già giocato 4 volte qui, incassando un T25 e un T15 nei primi 2 anni, e andando a migliorare negli ultimi 2 con un doppio 8° posto a conferma di un ottima costanza a Las Vegas.

Giochiamo anche un testa a testa che trovate su Snai, andando su TaT 72 Buche Aaron Rai v J.J. Spaun: SPAUN @1.75. Vediamo molto meglio Spain che si è riposato per prepararsi al meglio dopo il buon T11 al Fortinet Championship. Qui al TPC Summerlin ha giocato 5 volte, superando il taglio in 4 occasioni, incassando un T10 e un altro paio di top-15 dal 2017 ad oggi. Più esperto di Rai che non vediamo al suo stesso livello, tanto che Spaun potrebbe giocarsi anche la vittoria (in quel caso la quota la trovate @34).

Analisi e scommesse Open di Spagna 2023 (DP World Tour)

Passiamo nel vecchio continente col DP World Tour che ha in programma l’Open di Spagna 2023 dove ovviamente l’attesa è tutta per la stella di casa, Jon Rahm, anche se sono molti i talenti iberici che potrebbero dire la loro questa settimana anche se il favorito assoluto è Rahm che qui cerca la 4° affermazione nel torneo di casa, per entrare nella storia superando Seve Ballesteros, con cui al momento è appaiato a quota tre successi. Lo scorso weekend è stato molto complicato al Dunhill Links per via della pioggia, e alla fine ha vinto il favorito Matt Fitzpatrick che ha continuato il suo ottimo momento dopo le celebrazioni per la vittoria della Ryder Cup. Succederà anche in Spagna con Rahm? Intanto va segnalata anche la truppa azzurra, questa settimana un pò più esigua con due soli rappresentanti: Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Jon Rahm, 5/2; 2021: Rafa Cabrera-Bello, 55/1; 2019: Jon Rahm, 10/3; 2018: Jon Rahm, 4/1; 2016: Andrew Johnston, 100/1; 2015: James Morrison, 225/1; 2014: Miguel Angel Jimenez, 22/1; 2013: Raphael Jacquelin, 55/1; 2012: Francesco Molinari, 16/1; 2011: Thomas Aiken, 45/1; 2010: Alvaro Quiros, 18/1.

Il tracciato del Club de Campo Villa di Madrid è un par 71 di 7112 yards. Ospita per la quattordicesima volta l’Open. Ha Fairways in Bermuda/Rye/Bent; Rough in Bermuda/Rye/Bent e Greens in Bentgrass/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick abbiamo scelto proprio un altro spagnolo (gli iberici hanno sempre vinto nelle ultime 4 edizioni, col dominio di Rahm intervallato solo da Rafa Cabrera-Bello nel 2021), non Rahm che ha una quota davvero bassa @3 per una vittoria ad un torneo di golf, ma la quota alta su Adri Arnaus @56.00 che lo scorso anno non ha superato il taglio nel suo torneo di casa, ma precedentemente aveva chiuso 4° e 2°, sfiorando la vittoria poi andata a Cabrera Bello. Questa volta puntiamo su Arnaus che arriva a questo appuntamento dopo un solido T14 al Dunhill Links.

Analisi e scommesse LIV Golf Gedda 2023

Torna anche il LIV Golf Jeddah 2023, la tappa dell’Arabia Saudita, casa del nuovo tour, il LIV appunto, che tra luce ed ombre, critiche ed esaltazioni, è pronto per l’ultimo torneo prima dell’evento finale, il LIV Golf Team Championship che si giocherà a Miami a fine mese. Intanto c’è da vedere la tappa di Gedda, anche se il LIV sembra comunque un affare per pochi se pensiamo che in 3 giocatori (Cam Smith, Bryson DeChambeau, Talor Gooch) hanno vinto 7 degli ultimi 9 tornei. Proprio Cameron Smith e Bryson DeChambeau sono tra i tre favoriti in cima alle lavagne, assieme a Dustin Johnson che è sempre da tenere in considerazione.

In seconda fascia arriva proprio Talor Gooch che ha vinto 3 dei primi 5 tornei che ha giocato al LIV, anche se negli ultimi 3 eventi non è più tornato al successo (incassando comunque 2 top-7) e la settimana scorsa lo abbiamo visto impegnato al DP in cui non ha brillato. Subito dietro arriva Brooks Koepka che da quando sono finiti i major non ha giocato proprio bene, con un T38 e un T24 non proprio impressionanti degli ultimi torneo LIV, oltre ad una Ryder Cup in cui ha chiuso con un modesto record personale di 1-1-1. Abraham Ancer, Patrick Reed, Mito Pereira e Joaquin Niemann potrebbero essere gli outsider più accreditati a mettere a segno un colpo a sorpresa.

VINCITORI LIV

Chicago (September 2023) Bryson DeChambeau (2) +1,100

Bedminster (August 2023) Cameron Smith (3) +1,000

Greenbrier (August 2023) Bryson DeChambeau +1,400

London (July 2023) Cameron Smith (2) +900

Andalucia (July 2023) Talor Gooch (3) +1,600

Washington (May 2023) Harold Varner III +2,000

Tulsa (May 2023) Dustin Johnson (2) +1,200

Singapore (April 2023) Talor Gooch (2) +1,600

Adelaide (April 2023) Talor Gooch +2,500

Orlando (April 2023) Brooks Koepka (2) +4,000

Tucson (March 2023) Danny Lee +8,000

Mayakoba (Feb. 2023) Charles Howell III +4,000

