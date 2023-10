Arriviamo da un weekend fantastico dove abbiamo incassato la vittoria di Tom Kim @13 al PGA e anche quella di Brooks Koepka @19 al LIV. Anche questa settimana abbiamo 3 tornei di golf su cui scommettere con lo Zozo Championship 2023 in Giappone mentre il DP World Tour rimane in Spagna con l’Andalucia Masters. Infine il LIV Golf ha il gran finale di Miami col torneo a squadre che però si presta poco alle scommesse quindi saltiamo questa tappa conclusiva della stagione.

Un 2 su 2 nei pronostici Golf che da morale e fa anche cassa, con le vittorie di Tom Kim al PGA Tour che aveva in programma lo Shiners di Las Vegas, ma anche con Brooks Koepka che è tornato alla vittoria al LIV di Gedda. Di fatto abbiamo sbagliato solo l’Open di Spagna del DP, dominato dall’inizio alla fine dal francese Pavon che ha negato la tripletta a Rahm.

Pronostici Golf Zozo Championship 2023: Field, tracciato, statistiche

Il PGA Tour torna in Giappone dopo il successo del 2019 con lo ZOZO Championship 2023, torneo dal field ristretto a 78 giocatori, ma non mancano i big come Xander Schauffele, Collin Morikawa, Sungjae Im e Rickie Fowler che sono anche i primi nelle lavagne dei favoriti, seguiti da vicino da Hideki Matsuyama, la stella di casa che qui ha vinto nel 2021, anche se l’ultimo a trionfare è stato Keegan Bradley che proprio dalla terra del sol levante diede una sterzata ad una carriera che sembrava in fase calante, e che invece da quel successo gli ha permesso di tornare tra i migliori al mondo con alcuni colpi vincenti incredibili. Il primo a vincere qui in Giappone fu però Tiger Woods che nel 2019 mise anche questo record nel suo incredibile palmares leggendario.

Vincitori ultime edizioni. Hosted at Narashino CC: 2022: Keegan Bradley (-15); 2021: Hideki Matsuyama (-15); Hosted at Sherwood CC: 2020: Patrick Cantlay (-23); Hosted at Narashino CC: 2019: Tiger Woods (-19).

Il tracciato è quello del The Accordia Golf Narashino Country Club, disegnato da Kinya Fujita nel 1967 e rinnovato tra il 2016 e il 2019. Si tratta di un tracciato corto, un par-70 da 7,079 yards, con Fairways in Zoysiagrass; Rough in Zoysiagrass e Greens in Bentgrass. Qui sono importanti le statistiche di: Driving Distance, Driving Accuracy, Greens in Regulation, Proximity to Hole, Scrambling e Putting Average.

Pronostici Golf Zozo Championship 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate

La nostra prima scelta ricade su una quota di valore, quella di Cam Davis @20.00, giocatore di alto livello, che sta attraversando un ottimo stato di forma e sta giocando il suo miglior golf. Da marzo ha messo la firma su 8 top-10 al PGA Tour e, su un field un pò più leggero come quello di questa settimana, l’australiano spicca come uno dei top player indiscussi che si possono giocare la vittoria. La quota è ottima per un giocatore che abbiamo visto al 6° posto al The Players Championship, seguito da un 7° posto al RBC Heritage e un 4° posto al PGA Championship. La sua rinascita è continuata a fine estate ed inizio autunno quando ha chiuso 10° al 3M Open, 7° al Wyndham Championship, e 6° al FedEx St Jude Championship. Di recente ha chiuso 3° al Fortinet Championship e 7° la settimana scorsa allo Shriners Children’s Open. La vittoria è nell’aria, qui dove lo scorso anno ha debuttato con un positivo T29.

Con Adam Schenk @41.00 andiamo a caccia di una quota ancora più alta, un longshot che prendiamo volentieri a più di 40 volte la posta. Schenk è a caccia di redenzione dopo non aver superato il taglio al TPC Summerlin per un solo colpo la settimana scorsa, al primo torneo dell’anno dopo la partecipazione al Tour Championship finale della scorsa stagione che è stata la sua migliore in carriera con un doppio 2° posto a Valspar Championship e Charles Schwab Challenge, i 7° posti a Memorial Tournament e Rocket Mortgage Classic e un 4° posto anche al John Deere Classic qualificandosi ai playoffs dove ha fatto benissimo con un 6° posto al FedEx St Jude Championship e un 9° al Tour Championship. Parliamo di un giocatore in ascesa, che secondo noi continuerà questo miglioramento anche nel 2023-24, e che può battersi per la vittoria che anche in questo caso sembra nell’aria, contro un field più leggero del solito che potrà dare qualche chance aggiuntiva di vittoria a Schenk che cerca di mettere la ciliegina sulla torta con la vittoria al PGA. A tutto questo aggiungiamo che Adam ha un solido record nelle precedenti prestazioni a Narashino dove è andato a migliorare negli anni: 22° nel 2019, 28° nel 2021 e 16° lo scorso anno. In tutti e tre i tornei a Narashino è stato tra i migliori nelle prime 36/54 buche e se non calerà questa potrebbe essere la volta buona per portare a casa il successo, continuando così la sua grande crescita personale, a seguito di una stagione entusiasmante.

Analisi e scommesse Andalucia Masters (DP World Tour)

Dopo l’Open di Spagna il DP World Tour rimane in terra iberica con questo Andalucia Masters 2023 che vede calare parecchio la qualità del field nonostante ci sia Wyndham Clark come favorito al via, ma bisognerà fare i conti anche con Ryan Fox, Adrian Meronk, Alexander Bjork e Jordan Smith. Presente il campione in carica Adrian Otaegui, e l’anno prima aveva vinto Fitzpatrick che non parteciperà questa volta. Presenti anche 3 italiani, tutti molto lontani in quota per la vittoria finale: Guido Migliozzi, Francesco Molinari ed Edoardo Molinari.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Adrian Otaegui, 60/1; 2021: Matt Fitzpatrick, 14/1; 2020: John Catlin, 125/1; 2019: Christiaan Bezuidenhout, 80/1; 2018: Sergio Garcia, 9/2; 2017: Sergio Garcia, 5/1.

Il tracciato del Real Club de Golf Sotogrande è un par 72 da 7,099 yards disegnato da Robert Trent Jones. I Fairways non sono semplici con molti alberi ed una fitta vegetazione, i greens sono elevati e vanno approcciati nel migliore dei modi. Di solito questo torneo si giocava al Valderrama su cui avevamo un ottimo storico, ma questa è la prima volta per il DP World Tour a Sotogrande e non sappiamo bene cosa aspettarci anche come statistiche più importanti per primeggiare, anche se un idea di massima che la siamo fatta.

Limitiamo comunque le giocate per questo difficile evento

Visto che con PGA Tour siamo andati a caccia di outsider, qui andiamo con un favorito, Ryan Fox @12.00, che ha comunque una bella quota in doppia cifra lo stesso, pur partendo tra i favoriti di questo torneo. Abbiamo visto Fox giocare molto bene l’Irish Open dove ha chiuso 3° con ottimi numeri nelle statistiche di Off the Tee, Approach e Putting che saranno importanti anche questa settimana, e non dimentichiamo la vittoria a Wentworth e il runner up a St Andrews nella sua ultima prestazione, per un top player indiscusso del DP che è anche in un ottimo stato di forma. Ha fatto 4° nel 2021 a questo torneo, anche se si giocava al Valderrama. In ogni caso ha ottimi numeri in carriera su tracciati simili a quello spagnolo di Sotogrande, come quello del ISPS Handa Championship dove ha fatto 15°, quello del Catalunya Championship dove ha chiuso 9°, e il 4° posto nel più recente Maiorca Open.

