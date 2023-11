Pronostici Golf Bermuda Championship 2023. Torna una settimana con due tornei di Golf visto che oltre al Butterfield Bermuda Championship del PGA Tour, torna anche il DP World Tour col Nedbank Golf Challenge.

Pronostici Golf Bermuda Championship 2023: Field, tracciato e statistiche

La scorsa settimana al PGA Tour ha vinto Erik van Rooyen che ha beffato Matt Kuchar nel finale, complimenti a chi ha scommesso sul sudafricano che si prendeva @100 volte la posta. Questa settimana il PGA si sposta dal Messico più a nord per il Butterfield Bermuda Championship 2023, torneo che mette in palio 500 punti FedExCup e quindi torneo secondario, lo vediamo anche questa settimana dal Field, con Adam Scott, leggermente favorito su Thomas Detry, Brendon Todd e Akshay Bhatia, anche se in realtà, vedendo le quote, un vero favorito non c’è. Scott parte avanti, è un vincitore di major, ma al momento è solo 45° nel ranking mondiale, e trovarlo al comando delle lavagne fa capire quanto il Field sia leggero anche questa settimana.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Seamus Power (-19); 2021: Lucas Herbert (-15); 2020: Brian Gay (-15); 2019: Brendon Todd (-24).

Il tracciato del Port Royal Golf Course di Southampton, Bermuda, è un tipico tracciato costiero, disegnato nel 1970 da Robert Trent Jones. Si tratta di un par-71 molto corto (6.828 yards) con Fairways in Bermudagrass, Rough in Bermuda con Zoysiagrass e Greens in TifEagle Bermudagrass. Siamo alle Bermuda, ovvia la superficie Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per provare a vincere sono quelle di Putting (Bermudagrass) su tutte, seguite da quelle di Approach, e ovviamente qui gli specialisti degli short game sono favoriti.

Pronostici Golf Bermuda Championship 2023: le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC

Come prima scelta vado su Taylor Pendrith @22.00.Il canadese aveva debuttato qui alla grane nel 2021 con un T5 finale, dopo che aveva chiuso anche un secondo round con 61 colpi (record del tracciato). Si presenta recuperato da un infortunio, lo abbiamo visto 3° allo Shriners Children’s Open e 15° la settimana scorsa al WWT Championship. Contando il finale della scorsa stagione, Pendrith ha portato a casa 6 top-13 in 7 tornei (incluso il T13 al The Players, il T8 al BMW Championship e il 2° posto a Detroit, tutti tornei dai Field nettamente superiori a questo), una costanza impressionante, per un giocatore che si presenta anche con ottime statistiche per provare a primeggiare su questo tracciato.

Vi segnalo anche una quota più alta, quella di Brandon Wu @51.00 che avevamo segnalato già la settimana scorsa dove non è però andato oltre il T54 finale, anche se era partito bene e ci ha dato diversi segnali positivi, e parliamo di un giocatore intorno alla top-100 del ranking mondiale, in crescita, e che è 67° nella classifica FedEx che qui ha già l’esperienza dei tornei 2021 (T34) e del 2022 (T35). Wu è pronto per la prima vittoria al PGA, dopo averla già sfiorata diverse volte, con 7 top-10 PGA, 5 delle quali arrivate in tracciati costieri come questo. Nel 2023 ha chiuso 2° al AT&T Pebble Beach Pro-Am e 3° al Mexico Open (dove aveva fatto 2° anche l’anno prima) ma su tracciati simili a questo ha fatto bene anche al Puerto Rico Open (T7 nel 2021 e 3° nel 2022) e non dimentichiamo il T6 al Genesis Scottish Open. Su un Field del genere Wu potrebbe giocare per la vittoria.

Analisi e scommesse Nedbank Golf Challenge 2023 (DP World Tour)

Dopo una settimana di pausa torna anche il DP World Tour, si gioca a Dubai il Nedbank Golf Challenge 2023 che è anche il torneo più interessante della settimana, e lo vediamo già dal Field che conta giocatori che di solito troviamo al PGA, per esempio il favorito Tommy Fleetwood che non può mancare visto che va a caccia del tris qui, la 3° vittoria consecutiva di questo torneo, ma anche i principali contendere dell’inglese: Max Homa, Justin Thomas (entrambi all debutto qui), seguiti da Ryan Fox, Justin Rose ed Adrian Meronk.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Tommy Fleetwood, 11/1; 2019: Tommy Fleetwood, 14/1; 2018: Lee Westwood, 40/1; 2017: Branden Grace, 16/1; 2016: Alex Noren, 20/1; 2015: Marc Leishman, 66/1; 2014: Danny Willett, 25/1; 2013: Thomas Bjorn, 30/1.

L‘Earth Course del tracciato Gary Player Country Club, Sun City di Dubai è stato disegnato da Greg Norman e misura 7,834 yard. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick abbiamo scelto Aaron Rai @22.00 che qui in passato ha già giocato bene chiudendo 8° e 13°. L’inglese è competitivo e in forma delle ultime prestazioni, da giugno ha detto 12° al Colonial, 3° al Canadian Open e 9° al Rocket Mortgage Classic del PGA Tour, oltre ad aver già vinto 3 titoli DP in carriera, sfiorando il poker, col 2° posto a Wentworth dove si è arreso solo a Ryan Fox, chiudendo come runner up. Di recente ha chiuso 28° allo Shriners Open, 21° allo ZOZO Championship e 9° nell’ultima prestazione di un paio di settimane fa in Qatar. Il suo putting, e diverse altre statistiche, sono in miglioramento e a questa quota Rai è da provare, potrà essere un contender.

