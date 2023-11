Pronostici Golf RSM Classic 2023 del PGA Tour, anche se il torneo più importante della settimana è certamente il gran finale del DP World Tour Championship 2023. Si tratta degli ultimi tornei dell’anno visto che poi si va in pausa e si tornerà solo nel gennaio 2024.

Pronostici Golf RSM Classic 2023: Field, tracciato e statistiche

La settimana scorsa abbiamo sperato fino all’ultimo con Alex Noren che ha dominato i primi 3 giorni del Bermuda Championship, ma lo svedese non è riuscito a portare a casa il torneo del PGA Tour, e noi non siamo riusciti ad incassare la quota @20 volte la posta. Ci riproviamo questa settimana col RSM Classic 2023 che si gioca in Georgia.

Il field è svuotato dal gran finale del DP che è il torneo principale di questa settimana, ma sono comunque in gioco diversi talenti che cercano una vittoria PGA, ad iniziare dal favorito Ludvig Aberg, seguito in lavagna da Russell Henley, Cameron Young, Brian Harman e Corey Conners. Torna negli States anche Chicco Molinari che però è molto indietro a @301 di quota!

Vincitori ultime edizioni. 2022: Adam Svensson (-19); 2021: Talor Gooch (-22); 2020: Robert Streb (-19), 2019: Tyler Duncan (-19); 2018: Charles Howell III (-19); 2017: Austin Cook (-21); 2016: Mackenzie Hughes (-17); 2015: Kevin Kisner (-22); 2014: Robert Streb (-14); 2013: Chris Kirk (-14); 2012: Tommy Gainey (-16); 2011: Ben Crane (-16); 2010: Heath Slocum (-14).

Il tracciato del Seaside Course del Sea Island Resort è stato disegnato da Colt & Allison nel 1928 e rinfrescato nel 1998 da Fazio. Si tratta di un par-70 da 7,005 yards con Fairways e Rough in Perennial Ryegrass Overseed mentre i Greens sono in TifEagle Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approac, Around the Green, Tee to Green e Putting.

Pronostici Golf RSM Classic 2023: le nostre scommesse

Come favorito andiamo su Russell Henley @16.00 che si presenta in ottima forma (14° nella classifica Fedex Cup) e che si presenta con ottima statistiche per fare bene su questo tracciato. Del resto ha giocato a Sea Island 8 volte, superando il taglio in 6 occasioni e portando a casa 3 top-10 e un T22.

Con Matt Kuchar @41.00 alziamo l’asticella e la quota ma parliamo di un giocatore di grande qualità ed esperienza, che inoltre vive anche vicino a Sea Island, quindi questo può essere visto che il torneo di casa di Kuchar che ha giocato 11 volte, chiudendo 5 volte in top-25, col T7 del 2013 come miglior risultato. Kuchar in questa stagione ha sfiorato la vittoria più volte in tornei con field più leggeri come questo (7° al Sony Open, 8° al Genesis Open, 3° al Valero, 7° al Fortinet, 19° all’Andalusia Masters e 2° al WWT Championship dietro a Van Rooyen che gli ha negato il 10° titolo PGA). A 45 anni Kuchar rimane vicino alla top-50 del ranking mondiale e potrà giocare per la vittoria qui.

Analisi e scommesse sul DP World Tour Championship 2023

I riflettori sono puntati su Dubai per il gran finale del DP World Tour Championship 2023 con un Field spettacolare visto che ci sono alcuni dei migliori giocatori al mondo, ad iniziare dal campione in carica Jon Rahm (al 3° successo qui), seguito da Rory McIlroy che anche lui ha già vinto 2 volte qui, oltre al giovane rampante, Victor Hovland e ci sono pure Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood in seconda fascia.

Vincitori ultime edizioni. 2022: Jon Rahm, 5/1; 2021: Collin Morikawa, 15/2; 2020: Matthew Fitzpatrick, 16/1; 2019: Jon Rahm, 7/1; 2018: Danny Willett, 80/1; 2017: Jon Rahm, 12/1; 2016: Matthew Fitzpatrick, 66/1; 2015: Rory McIlroy, 5/1; 2014: Henrik Stenson, 17/2; 2013: Henrik Stenson, 11/1; 2012: Rory McIlroy, 6/1; 2011: Alvaro Quiros, 40/1; 2010: Robert Karlsson, 50/1.

Il tracciato del Earth Course al Jumeirah Golf Estates di Dubai, disegnato da Greg Norman nel 2009, è un Par: 72 da 7,675 yards con Fairways in Bermuda; Rough in Bermuda/Rye e Greens in TifEagle Bermuda. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick abbiamo scelto la quota di valore su Nicolai Hojgaard @26.00 che non avrà il nome importante di Rahm o McIlroy, e non vittorie in carriera qui, ma rimane uno dei giocatori di punta del circuito del DP che cerca la consacrazione in questo torneo, dopo il 2° posto della settimana scorsa al Nedbank, dietro solo a Max Homa, dove è stato tra i migliori in diverse statistiche importanti come Scrambling e Pitt x GIR. Ha debuttato qui nel 2021 portando subito a casa un ottimo 4°posto, e in queste zone ha già vinto nel 2022 al Ras Al Khaimah Championship. Il talento danese al momento è 70° nel ranking mondiale, e cerca l’entrata nella importante top-50 che assicura l’accesso ai major e ai tornei più prestigiosi al mondo. Una vittoria in questo Championship, che a sua volta è uno dei tornei più importanti, lo consacrerebbe e lo porterebbe abbondantemente in top-50 OWGR.

