Pronostici Golf Sony Open 2024, secondo torneo del nuovo anno del PGA Tour, ma torna in gioco anche il DP World Tour col Dubai Invitational, due tornei che abbiamo analizzato con i consigli per le scommesse sul golf. Andiamo a caccia di quote alte, dopo che il primo torneo dell’anno non ci ha fatto sbancare, il The Sentry vinto da Chris Kirk.

Pronostici Golf Sony Open 2024: Field, tracciato e statistiche

Chris Kirk ha vinto il primo torneo del 2024 del PGA Tour la settimana col successo al The Sentry davvero difficile da prevedere visto che era quotato @150. Questa settimana ci spostiamo alle Hawaii per il Sony Open 2024 che è anche il primo torneo non ad invito e full field dell’anno, e proprio dal field partiamo, con Ludvig Aberg che apre favorito su Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton. Russell Henley e Brian Harman, oltre allo stesso Chris Kirk che ha vinto la settimana scorsa come già detto, e che in questa parte con una quota molto minore (@26).

Vincitori ultime edizioni. 2023: Si Woo Kim (-18); 2022: Hideki Matsuyama (-23); 2021: Kevin Na (-21); 2020: Cameron Smith (-11); 2019: Matt Kuchar (-22); 2018: Patton Kizzire (-17); 2017: Justin Thomas (-27); 2016: Fabian Gomez (-20); 2015: Jimmy Walker (-23); 2014: Jimmy Walker (-17); 2013: Russell Henley (-24); 2012: Johnson Wagner (-13); 2011: Mark Wilson (-16); 2010: Ryan Palmer (-15).

Si gioca al Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii, Jun tracciato disegnato nel 1927 da Tom Doak e rinnovato nel 2018 da Tom Doak. E’ un tipico tracciato costiero e corto, visto che parliamo di un par-70 da 7.044 yard con Fairways e Rough in Bermudagrass e con Greens in TifDwarf Bermudagrass. Qui le statistiche chiave più importanti sono quelle di: SG Approach ed SG Putting.

Pronostici Golf Sony Open 2024: Le nostre scommesse

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate che trovate complete (e con stake) sul nostro CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i link e i riferimenti in fondo a questo articolo).

Iniziamo questa selezione con uno dei nostri favoriti per la vittoria finale, Corey Conners @26.00 che è un giocatore adatto a questo tipo di tracciato e non è un caso che negli ultimi 5 tornei giocati dal 2019 qui alle Hawaii sia sempre andato bene con un 4 top-12 e un 3° posto, tenendo una media di 66.9 colpi (mai sopra i 66 colpi negli ultimi 7 round giocati qui). La scorsa settimana ha debuttato scaldandosi con un T33 al The Sentry, ma questa volta potrà giocare per la vittoria.

Quota di valore su Sahith Theegala @33.00 che la settimana scorsa ha sfiorato la vittoria al PGA dove ha chiuso al 2° posto. Questa potrebbe essere la stagione della definitiva conferma di Theegala, e su un field ancora un pò sotto il livello solito potrà giocarsela. Già dal 2022 si è messo in mostra con un 3° al Phoenix Open e un 6° al Fortinet Championship. E nel 2023 ha continuato con un 4° posto al Farmers Insurance Open, un 6° posto al Genesis Invitational e finalmente la prima vittoria al PGA di nuovo al Fortinet Championship, tracciato corto che ha qualche somiglianza con quello delle Hawaii.

Analisi e Scommesse DP World Tour: Dubai Invitational 2024

Torna in gioco anche il DP World Tour col primo torneo del 2024, il Dubai Invitational 2024. Field di grande livello con Rory McIlroy e Tommy Fleetwood che aprono come i big da battere, ma attenzione anche a diversi regalar dell’ex European Tour che possono contendere questo torneo, ad iniziare da Nicolai Hojgaard, Adrian Meronk, Ryan Fox e Rasmus Hojgaard. Il tracciato del Dubai Creek Golf & Yacht Club è un par-71 che misura 7,059 yards. Qui le statistiche più importanti sono quelle di GIR e scrambling seguiti da Driving Accuracy.

Vincitori ultime edizioni. 2017: MENA Tour, Mathiam Keyser (200 strokes, 3 rounds); 2016: MENA Tour, Rayhan Thomas (201, 3 rounds); 2000: Dubai Desert Classic, Jose Coceres (274, 4 rounds); 1999: Dubai Desert Classic, David Howell (275, 4 rounds); 1997: Asian Tour, Adrian Percey (272, 4 rounds); 1996: Asian Tour, Paul Friedlander (280, 4 rounds).

Free Pick Dubai Invitational 2024

Lo scorso anno lo abbiamo chiuso con la vittoria in quota @26 di Nicolai Hoojgaard, questa volta rimaniamo in famiglia, ma andiamo su Rasmus Hojgaard @16.00, che a sua volta ha chiuso un ottimo 2023 dove ha vinto il torneo di casa in Danimarca, il Made in Himmerland, oltre al 4° posto all’Open de France, il 6° al Nedbank e l’11° ad Earth Course all’ultimo torneo. In queste zone ha già giocato bene con un 9° posto al Dubai Desert Classic del 2021 e un 7° posto al DP World Tour Championship del 2022, ma è arrivato anche 6° al Ras al Khaimah Championship dello scorso anno.

Chiudiamo le nostre selezioni con Ashun Wu @201.00, un nome che ai più potrebbe non dire nulla, ma si tratta del giocatore con cui deteniamo ancora il nostro record interno di cassa alla quota più alta mai presa in singola, la quota @126.00 quando vinse il KLM Open del 2028 in Olanda. Ora ci riproviamo con una quota ancor più mostruosa a oltre 200 volte la posta, una quota molto golosa per il 38enne cinese che inizia ad avere molta esperienza, e che ha vinto 4 titoli DP World Tour in carriera, quindi non proprio uno sprovveduto o un signor nessuno. Il successo più recente è arrivato al Kenya Open del 2022, ma le sue prestazioni negli Emirati Arabi sono sempre stati di alto livello, e potrà fare la differenza con i suoi numeri di Driving Accuracy. Nell’ultimo torneo dello scorso anno ha chiuso con un onorevole 20° posto al Leopard Creek, insomma, il gioco (anzi la quota) in questo caso vale la candela.