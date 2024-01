Pronostici Golf The American Express 2024 del PGA Tour e si gioca anche il DP World Tour che rimane negli emirati con l’Hero Dubai Desert Classic. Vediamo quote, analisi e i nostri consigli per le scommesse a quota alta.

Pronostici Golf The American Express 2024: Field, tracciato e statistiche

Congratulazioni ha chi ha preso Grayson Murray @400 la settimana scorsa al PGA Tour, crediamo pochi, sicuramente noi no, anche se nel canale VIP Telegram di Betting Maniac, dove escono tutte le giocate e i contenuti sul golf, ci siamo rifatti con 4 piazzamenti in top-20 su 4:

Chris Kirk TOP 20 @2.10✅

Brian Harman TOP 20 @2.10✅

Russell Henley TOP 20 @2.20✅

Andrew Putnam TOP 20 @3.30✅

Questa settimana si gioca il The American Express dal PGA West di Palm Springs, California, con un field un pò svuotato dal torneo del DP di cui parliamo dopo, ma sono presenti diversi giocatori nella top-25 del ranking mondiale come: Scottie Scheffler, Patrick Cantlay, Xander Schauffele, Wyndham Clark, Tom Kim, Jason Day, Chris Kirk, Tony Finau, Sam Burns, e Rickie Fowler.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Jon Rahm (-27); 2022: Hudson Swafford (-23); 2021: Si Woo Kim (-23); 2020: Andrew Landry (-26); 2019: Adam Long (-26); 2018: Jon Rahm (-22); 2017: Hudson Swafford (-20); 2016: Jason Dufner (-25); 2015: Bill Haas (-22); 2014: Patrick Reed (-29); 2013: Brian Gay (-25); 2012: Mark Wilson (-24).

Torneo non semplice da prevedere visto che si giocherà su 3 tracciati e con format Pro AM. Il Pete Dye Stadium Course, ovviamente disegnato da Pete Dye nel 1996, è un Par: 72 da 7,187 yards con Fairway: in Fairways Tifgreen Bermudagrass con Ryegrass; Rough in Tifgreen Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass ricoperta da Poa Trivialis. Il secondo tracciato è il Tournament Course, disegnato da Jack Nicklaus nel 1987, un Par: 72 da 7,147 yards con Fairways in Ryegrass; Rough in Forman Bermudagrass e Greens ancora in TifEagle Bermudagrass con Poa Trivialis. Infine il La Quinta Country Club di Lawrence Hughes e rimodellato nel 1999 da Pascuzzo, un Par 72 da 7,060 yards, il più corto con Fairways in Bermudagrass; Rough in Bermudagrass e Greens in TifDwarf Bermudagrass Poa Trivialis/ Ryegrass. Qui le statistiche più importanti, per fare un sunto generale, sono quelle di: Driving Distance, Driving Accuracy, Greens in Regulation, Proximity to Hole, Scrambling e Putting.

Pronostici Golf The American Express 2024: le nostre free pick

Come sempre vi diamo una piccola selezione degli studi e delle giocate

Come favorito vi segnaliamo Xander Schauffele @12.00 che arriva dal 10° posto al The Sentry, la sua 11° top-11 da quando ha chiuso con nun T3 lo scorso anno proprio qui, dove ha chiuso con un giro da 62 colpi. In queste top-10 vanno segnalate quelle ai major di US Open e Masters, ma anche il 2° posto alla finale del Tour Championship, anche se non è arrivata la vittoria che ormai manca da tanto per un giocatore del suo valore. Questo è un tracciato che si adatta molto bene alle sue caratteristiche, e del resto Xander è proprio di queste parti.

Con Taylor Montgomery @51.00 saliamo di quota, ma è un giocatore che ci piace molto col suo ottimo putter ma lo scorso anno è stato 8° anche nelle statistiche di Birdie Average che qui possono fare la differenza, oltre ad essere tra i migliori del field, in compagnia di Scheffler, Cantlay e Cole anche nelle statistiche di Par Breakers, Total Birdies, Par 4 Birdies or Better ed Eagles per Hole. Negli ultimi mesi è cresciuto torneo dopo torneo, con costanza: 35° allo Shiners, 16° al ZOZO, 31° al WWT, 8° al RSM e 13° al Sony Open, seguito da un altro 13° posto la settimana scorsa ad Honolulu. Aggiungiamo anche il fatto che lo scorso anno ha chiuso 5° qui al debutto. Quota di assoluto valore per questo longshot.

Scommesse sul Hero Dubai Desert Classic 2024 (DP World Tour)

Importante anche il torneo del DP World Tour che rimane in zona dopo che la settimana scorsa si è giocato il Dubai Invitational vinto da Tommy Fleetwood, che ci fa recuperare le altre giocate che non sono andate a segno, purtroppo anche le 2 segnalate qui come free pick.

Tommy Fleetwood VINCITORE @8.00✅✅✅

Tornando all’attualità, questa settimana si gioca l’Hero Dubai Desert Classic 2024, molto interessante con lo stesso Fleetwood che torna per provare a vincere in back to back per la prima volta in carriera, ma il field è di livello anche con Rory McIlroy (che si presenta da campione in carica), il campione dell’ultimo Open Champion Brian Harman e anche Tyrrell Hatton. Da segnalare anche Cameron Young, Joaquin Niemann ed Adam Scott oltre agli italiani Francesco Molinari e Guido Migliozzi e a tutti i regular dell’European Tour, come i fratelli Hojgaard, Adrian Meronk, Thrbjorn Olesen, Ryan Fox, Jordan Smith e Yannik Paul.

Vincitori ultime edizioni. 2023: Rory McIlroy, 16/5; 2022: Viktor Hovland, 10/1; 2021: Paul Casey, 25/1; 2020: Lucas Herbert, 200/1; 2019: Bryson DeChambeau, 10/1; 2018: Hao-tong Li, 110/1; 2017: Sergio Garcia, 20/1; 2016: Danny Willett, 40/1; 2015: Rory McIlroy 7/2; 2014: Stephen Gallacher, 45/1; 2013: Stephen Gallacher, 70/1; 2012: Rafael Cabrera-Bello, 125/1; 2011: Alvaro Quiros, 16/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 66/1.

Il tracciato del Emirates GC è un Par: 72 da 7,428 yards con Fairways e Rough in Bermuda/Rye e Greens: Bermuda (TifEagle). Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Qui segnaliamo Thorbjorn Olesen @29.00 come vincitore con una quota alta ma di valore. Parliamo di un giocatore che ha chiuso il 2023 con 3 top-9 in 4 tornei e la settimana scorsa a Dubai Creek lo abbiamo visto in forma, con un put molto convincente, quasi sorprendente, in cui è apparso con grande confidenza (4° migliore del field in SG Putting). Negli ultimi tornei del 2023 ha messo in mostra sempre grandi prestazioni anche nelle statistiche di Off the Tee e Tee to Green che, sulla carta, lo rendono uno dei giocatori più completi ed interessanti per questo torneo. Il field è duro, ma in carriera ha già vinto un evento delle Rolex Series, l’Italian Open del 2018, e negli Emirati si trova sempre a proprio agio, con 4 top-8 negli ultimi 10 tornei giocati qui.

Chiudo con un testa a testa: TaT 72 Buche Ewen Ferguson v Rykuka Hoshino: FERGUSON @1.90. Il giapponese è in crescita, ma lo vedo un pò influenzato dai due 2° posti che ha raccolto in Australia al Fortinet Australian PGA Championship e al ISPS Handa Australian Open, ma a questo livello (più alto) continuo a preferire lo scozzese e faccio mea culpa visto che gli avevo giocato contro la scorsa settimana in testa a testa, ma mi ha smentito giocando molto bene con l’11° posto finale. Dopo i 2 successi ottenuti nella stagione 2022, nel 2023 non è arrivata nemmeno una vittoria, ma non sono mancati gli ottimi risultati. Ha sfiorato il successo al Made In Himmerland, ha portato a casa le top-4 a SDC Championship, Jonsson Workwear Open e British Masters e le top-10 anche negli Open di Olanda, Francia e Spagna, fino a chiudere in top-10 anche il gran finale di stagione, il DP World Tour Championship. Anche lui, come Olsen, si presenta con ottime statistiche di Tee to Green, Approach, Driving Accuracy e GIR. Lo scorso anno ha debuttato qui con un buon 28° posto.

